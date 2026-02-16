Aktietilbagekøb: Transaktioner i uge 7 2026

Aktietilbagekøbsprogrammet løber i perioden fra og med den 5. februar 2026 til senest den 29. januar 2027. I denne periode vil Jyske Bank erhverve egne aktier til en maksimal værdi af 3 mia. kr. i et aktietilbagekøbsprogram, jf. selskabsmeddelelse nr. 11/2026 af 5. februar 2026. Aktietilbagekøbsprogrammet gennemføres i henhold til EU‑Kommissionens forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014, også kaldet “markedsmisbrugsforordningen”, og EU‑Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/1052 af 8. marts 2016 (tilsammen “safe harbour‑reglerne”).

Følgende transaktioner er foretaget under dette program:

 Antal
aktier		Gennemsnitlig
købspris (DKK)		Transaktionsværdi (DKK)
Total, seneste meddelelse25.327960,0024.313.805
9. februar 202612.122975,3111.822.709
10. februar 202612.220974,1711.904.410
11. februar 202612.643969,7312.260.329
12. februar 202612.638970,6412.266.913
13. februar 202615.289939,8014.368.614
Total under programmet90.239963,4186.936.780

Efter ovennævnte transaktioners valør vil Jyske Bank eje 3.399.767 stk. egne aktier, eksklusive investering på vegne af kunder og handelsbeholdningen, svarende til 5,53% af selskabets aktiekapital.
                                                                           
Vedhæftet denne meddelelse er aggregeret information om transaktionerne relateret til aktietilbagekøbsprogrammet opdelt pr. markedsplads.

Venlig hilsen   
Jyske Bank

Kontakt: Birger Krøgh Nielsen, CFO, tlf. +45 25 26 92 42

