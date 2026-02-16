Aktietilbagekøb: Transaktioner i uge 7 2026

Aktietilbagekøbsprogrammet løber i perioden fra og med den 5. februar 2026 til senest den 29. januar 2027. I denne periode vil Jyske Bank erhverve egne aktier til en maksimal værdi af 3 mia. kr. i et aktietilbagekøbsprogram, jf. selskabsmeddelelse nr. 11/2026 af 5. februar 2026. Aktietilbagekøbsprogrammet gennemføres i henhold til EU‑Kommissionens forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014, også kaldet “markedsmisbrugsforordningen”, og EU‑Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/1052 af 8. marts 2016 (tilsammen “safe harbour‑reglerne”).

Følgende transaktioner er foretaget under dette program:

Antal

aktier Gennemsnitlig

købspris (DKK) Transaktionsværdi (DKK) Total, seneste meddelelse 25.327 960,00 24.313.805 9. februar 2026 12.122 975,31 11.822.709 10. februar 2026 12.220 974,17 11.904.410 11. februar 2026 12.643 969,73 12.260.329 12. februar 2026 12.638 970,64 12.266.913 13. februar 2026 15.289 939,80 14.368.614 Total under programmet 90.239 963,41 86.936.780

Efter ovennævnte transaktioners valør vil Jyske Bank eje 3.399.767 stk. egne aktier, eksklusive investering på vegne af kunder og handelsbeholdningen, svarende til 5,53% af selskabets aktiekapital.



Vedhæftet denne meddelelse er aggregeret information om transaktionerne relateret til aktietilbagekøbsprogrammet opdelt pr. markedsplads.

Kontakt: Birger Krøgh Nielsen, CFO, tlf. +45 25 26 92 42

