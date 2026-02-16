KALMAR OYJ, LEHDISTÖTIEDOTE, 16. HELMIKUUTA 2026 KLO 10 (EEST)

Kalmar tuo TT7-terminaalitraktorit Euroopan markkinoille

Kalmar tuo markkinoille TT7-sarjan terminaalitraktorit. TT7-sarja on suunniteltu erityisesti eurooppalaisten asiakkaiden tiukkoja vaatimuksia ajatellen, ja se on kestävä ja luotettava ratkaisu satamaterminaalien, varastojen, jakelukeskusten ja logistiikkatoimintojen tarpeisiin.

Kalmarin TT7-sarjaa on uudistettu kattavan asiakaspalautteen pohjalta. Kovaan käyttöön tarkoitettu galvanoitu teräsrunko ja vahvistetut akselit maksimoivat rakenteellisen lujuuden ja korroosionkestävyyden jopa äärimmäisissä lämpötiloissa. Etupuskuri koostuu kolmesta osasta, mikä helpottaa huoltoa ja on myös helpompi korjata tai vaihtaa.

Lanseeraushetkellä saatavana on kolme eri mallia:

TT770 , bruttopaino 70 000 kg ja nostokapasiteetti 20 000 kg

, bruttopaino 70 000 kg ja nostokapasiteetti 20 000 kg TT785 , bruttopaino 85 000 kg ja nostokapasiteetti 28 000 kg

, bruttopaino 85 000 kg ja nostokapasiteetti 28 000 kg TT795, bruttopaino 95 000 kg ja nostokapasiteetti 32 000 kg

Vuonna 2026 mallisto laajenee raskaalla versiolla ja täyssähköisellä versiolla.

TT7-sarjan ohjaamo on suunniteltu ergonomiaa ja turvallisuutta silmällä pitäen. Tärkeimmät ominaisuudet ovat seuraavat:

Erinomainen näkyvyys: Yksi toimialan leveimmistä etutuulilaseista yhdistettynä suuriin takaikkunoihin ja kuperiin sivupeileihin varmistavat poikkeuksellisen hyvän näkyvyyden.

Yksi toimialan leveimmistä etutuulilaseista yhdistettynä suuriin takaikkunoihin ja kuperiin sivupeileihin varmistavat poikkeuksellisen hyvän näkyvyyden. Ergonomiset ohjauslaitteet: Digitaalinen näyttö ja ohjauspaneeli, säädettävä ohjauspylväs sekä urakkanuppi helpottavat osaltaan käsittelyä.

Digitaalinen näyttö ja ohjauspaneeli, säädettävä ohjauspylväs sekä urakkanuppi helpottavat osaltaan käsittelyä. Entistä mukavampi: Parannettu ohjaamon jousitus, lämmitys ja ilmastointi sekä kääntyvä istuin takaavat mukavan työympäristön käyttäjille.

Parannettu ohjaamon jousitus, lämmitys ja ilmastointi sekä kääntyvä istuin takaavat mukavan työympäristön käyttäjille. Suorituskyky ja turvallisuus vakiona: Käyttäjät voivat seurata keskeisiä suorituskykyilmaisimia – voimansiirto- ja hydrauliikkatiedot mukaan lukien – elektronisen ohjausjärjestelmän kautta. TT7:n varusteluun kuuluvat myös LED-valot, vapaavaihteen käynnistyskytkin ja kolmen pisteen kosketusjärjestelmä.

TT7:n toimitukseen sisältyvät kaikki tarvittavat laitteet ja ohjelmistot MyKalmar INSIGHTiin liittämistä varten – näin asiakkaat saavat käyttöönsä suorituskyvyn hallintatyökalun, joka muuttaa datan hyödyllisiksi, vaikuttaviksi tiedoiksi.

Thor Brenden, johtaja, Terminal Tractors: ”Kalmar TT7:n ansiosta satama- ja terminaalioperaattorit voivat kohdata vaikeimmatkin lastin ja konttien käsittelyhaasteet luottavaisin mielin. Olemme kuunnelleet asiakkaidemme toiveita tarkalla korvalla ja hyödyntäneet heidän arvokasta palautettaan kehittäessämme tämän terminaalitraktorin, joka on paitsi kestävä, luotettava ja tehokas, mutta myös mukava käyttää ja helppo huoltaa.”

Lisätietoja TT7-sarjasta ja Kalmarin kattavasta terminaalitraktorimallistosta löytyy verkkosivuiltamme.

Lisätietoja:

Cristina Murray, markkinointi- ja viestintäjohtaja, Kalmar Terminal Tractors, cristina.murray@kalmarglobal.com

Kalmar (Nasdaq Helsinki: KALMAR) liikuttaa hyödykkeitä kriittisissä toimitusketjuissa maailmanlaajuisesti, ja sen visiona on olla edelläkävijä kestävän materiaalien käsittelyn laitteissa ja palveluissa. Yhtiö tarjoaa laajan valikoiman uraauurtavia raskaiden materiaalien käsittelylaitteita ja palveluja satamille ja terminaaleille, jakelukeskuksille, valmistavalle teollisuudelle ja raskaan logistiikan tarpeisiin. Kalmar toimii maailmanlaajuisesti yli 120 maassa ja työllistää noin 5 300 henkilöä. Kalmarin pääkonttori sijaitsee Helsingissä, Suomessa. Vuonna 2025 yhtiön liikevaihto oli yhteensä noin 1,7 miljardia euroa. www.kalmar.fi

