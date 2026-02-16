Aktietilbagekøbsprogram

Den 23. oktober 2025 igangsatte Fast Ejendom Danmark A/S (”Selskabet”) et aktietilbagekøbsprogram.

Aktietilbagekøbet løber i perioden fra og med den 24. oktober 2025 til og med den 23. oktober 2026. I denne periode vil Selskabet købe egne aktier op til en maksimal værdi af 10,0 mio. kr. i et aktietilbagekøbsprogram efter bestemmelserne i EU’s forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU’s forordning 2016/1052 om supplerende regler til forordning nr. 596/2014, den såkaldte ”Safe Harbour” metode, som værner børsnoterede selskaber og deres bestyrelse og direktion imod overtrædelse af forbuddene mod markedsmisbrug i forbindelse med aktietilbagekøb.

Følgende transaktioner er foretaget under dette program:

 Antal aktierGennemsnitlig købskurs (DKK pr. aktie)Beløb (DKK)
Akkumuleret under programmet jf. seneste meddelelse35.726206,257.368.534
9. februar 2026325227,3173.876
10. februar 2026360233,1383.928
11. februar 2026380234,0088.920
12. februar 2026390236,0092.040
13. februar 202600,000
Akkumuleret under programmet jf. ovenstående transaktioner37.181207,297.707.298

Med ovenstående transaktioner, udgør Selskabets beholdning af egne aktier 89.644 stk., svarende til 3,37% af det totale antal udstedte aktier på 2.659.442 stk.

Bilag

StkKodePrisTidspunktBørs
100FED.CO22620260209 09:07:15.630802XCSE
12FED.CO22620260209 09:09:32.511153XCSE
51FED.CO22820260209 09:50:33.149763XCSE
162FED.CO22820260209 09:50:33.149763XCSE
54FED.CO22820260210 09:34:28.479200XCSE
300FED.CO23420260210 10:55:07.464466XCSE
6FED.CO23620260210 12:10:35.479498XCSE
111FED.CO23420260211 09:55:22.523388XCSE
96FED.CO23420260211 11:01:31.434482XCSE
5FED.CO23420260211 11:06:58.372021XCSE
160FED.CO23420260211 11:24:23.717138XCSE
8FED.CO23420260211 11:26:11.126144XCSE
266FED.CO23620260212 10:30:40.191277XCSE
124FED.CO23620260212 10:30:40.191277XCSE


