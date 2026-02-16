Den 23. oktober 2025 igangsatte Fast Ejendom Danmark A/S (”Selskabet”) et aktietilbagekøbsprogram.
Aktietilbagekøbet løber i perioden fra og med den 24. oktober 2025 til og med den 23. oktober 2026. I denne periode vil Selskabet købe egne aktier op til en maksimal værdi af 10,0 mio. kr. i et aktietilbagekøbsprogram efter bestemmelserne i EU’s forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU’s forordning 2016/1052 om supplerende regler til forordning nr. 596/2014, den såkaldte ”Safe Harbour” metode, som værner børsnoterede selskaber og deres bestyrelse og direktion imod overtrædelse af forbuddene mod markedsmisbrug i forbindelse med aktietilbagekøb.
Følgende transaktioner er foretaget under dette program:
|Antal aktier
|Gennemsnitlig købskurs (DKK pr. aktie)
|Beløb (DKK)
|Akkumuleret under programmet jf. seneste meddelelse
|35.726
|206,25
|7.368.534
|9. februar 2026
|325
|227,31
|73.876
|10. februar 2026
|360
|233,13
|83.928
|11. februar 2026
|380
|234,00
|88.920
|12. februar 2026
|390
|236,00
|92.040
|13. februar 2026
|0
|0,00
|0
|Akkumuleret under programmet jf. ovenstående transaktioner
|37.181
|207,29
|7.707.298
Med ovenstående transaktioner, udgør Selskabets beholdning af egne aktier 89.644 stk., svarende til 3,37% af det totale antal udstedte aktier på 2.659.442 stk.
Med venlig hilsen
Torben Schultz
Adm. direktør
For yderligere oplysninger venligst kontakt
Adm. direktør Torben Schultz, 40 10 28 76
Bilag
|Stk
|Kode
|Pris
|Tidspunkt
|Børs
|100
|FED.CO
|226
|20260209 09:07:15.630802
|XCSE
|12
|FED.CO
|226
|20260209 09:09:32.511153
|XCSE
|51
|FED.CO
|228
|20260209 09:50:33.149763
|XCSE
|162
|FED.CO
|228
|20260209 09:50:33.149763
|XCSE
|54
|FED.CO
|228
|20260210 09:34:28.479200
|XCSE
|300
|FED.CO
|234
|20260210 10:55:07.464466
|XCSE
|6
|FED.CO
|236
|20260210 12:10:35.479498
|XCSE
|111
|FED.CO
|234
|20260211 09:55:22.523388
|XCSE
|96
|FED.CO
|234
|20260211 11:01:31.434482
|XCSE
|5
|FED.CO
|234
|20260211 11:06:58.372021
|XCSE
|160
|FED.CO
|234
|20260211 11:24:23.717138
|XCSE
|8
|FED.CO
|234
|20260211 11:26:11.126144
|XCSE
|266
|FED.CO
|236
|20260212 10:30:40.191277
|XCSE
|124
|FED.CO
|236
|20260212 10:30:40.191277
|XCSE
Vedhæftet fil