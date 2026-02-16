Den 23. oktober 2025 igangsatte Fast Ejendom Danmark A/S (”Selskabet”) et aktietilbagekøbsprogram.

Aktietilbagekøbet løber i perioden fra og med den 24. oktober 2025 til og med den 23. oktober 2026. I denne periode vil Selskabet købe egne aktier op til en maksimal værdi af 10,0 mio. kr. i et aktietilbagekøbsprogram efter bestemmelserne i EU’s forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU’s forordning 2016/1052 om supplerende regler til forordning nr. 596/2014, den såkaldte ”Safe Harbour” metode, som værner børsnoterede selskaber og deres bestyrelse og direktion imod overtrædelse af forbuddene mod markedsmisbrug i forbindelse med aktietilbagekøb.

Følgende transaktioner er foretaget under dette program:

Antal aktier Gennemsnitlig købskurs (DKK pr. aktie) Beløb (DKK) Akkumuleret under programmet jf. seneste meddelelse 35.726 206,25 7.368.534 9. februar 2026 325 227,31 73.876 10. februar 2026 360 233,13 83.928 11. februar 2026 380 234,00 88.920 12. februar 2026 390 236,00 92.040 13. februar 2026 0 0,00 0 Akkumuleret under programmet jf. ovenstående transaktioner 37.181 207,29 7.707.298

Med ovenstående transaktioner, udgør Selskabets beholdning af egne aktier 89.644 stk., svarende til 3,37% af det totale antal udstedte aktier på 2.659.442 stk.

Med venlig hilsen

Torben Schultz

Adm. direktør

For yderligere oplysninger venligst kontakt

Adm. direktør Torben Schultz, 40 10 28 76

Bilag

Stk Kode Pris Tidspunkt Børs 100 FED.CO 226 20260209 09:07:15.630802 XCSE 12 FED.CO 226 20260209 09:09:32.511153 XCSE 51 FED.CO 228 20260209 09:50:33.149763 XCSE 162 FED.CO 228 20260209 09:50:33.149763 XCSE 54 FED.CO 228 20260210 09:34:28.479200 XCSE 300 FED.CO 234 20260210 10:55:07.464466 XCSE 6 FED.CO 236 20260210 12:10:35.479498 XCSE 111 FED.CO 234 20260211 09:55:22.523388 XCSE 96 FED.CO 234 20260211 11:01:31.434482 XCSE 5 FED.CO 234 20260211 11:06:58.372021 XCSE 160 FED.CO 234 20260211 11:24:23.717138 XCSE 8 FED.CO 234 20260211 11:26:11.126144 XCSE 266 FED.CO 236 20260212 10:30:40.191277 XCSE 124 FED.CO 236 20260212 10:30:40.191277 XCSE





