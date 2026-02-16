Nasdaq Copenhagen
Euronext Dublin
London Stock Exchange
Finanstilsynet
Øvrige interessenter
Dato 16. februar 2026
Aktietilbagekøbsprogram - uge 7
Aktietilbagekøbsprogrammet løber i perioden fra og med den 2. februar 2026 og til og med den 8. maj 2026, jf. selskabsmeddelelse af 30. januar 2026.
I perioden vil banken tilbagekøbe egne aktier for op til maksimalt 500 mio. kroner, dog vil der maksimalt kunne erhverves 600.000 stk. aktier under aktietilbagekøbsprogrammet.
Programmet gennemføres i henhold til EU-Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU-Kommissionens delegerede forordning nr. 2016/1052 af 8. marts 2016, der tilsammen udgør ”Safe Harbour”-reguleringen.
Følgende transaktioner er foretaget under aktietilbagekøbsprogrammet:
|Dato
|Antal aktier (stk.)
|Gennemsnitlig
købspris (kroner)
|Tilbagekøbt i alt
under programmet (kroner)
|I alt i henhold til seneste meddelelse
|24.000
|1.638,25
|39.318.020
|9. februar 2026
|4.500
|1.696,85
|7.635.825
|10. februar 2026
|4.000
|1.697,22
|6.788.880
|11. februar 2026
|4.500
|1.678,42
|7.552.890
|12. februar 2026
|5.000
|1.672,79
|8.363.950
|13. februar 2026
|5.500
|1.636,92
|9.003.060
|I alt under det nuværende aktietilbagekøbsprogram
|47.500
|1.656,06
|78.662.625
|Tilbagekøbt under aktietilbagekøbsprogrammerne
eksekveret i perioden 28. januar 2025 - 30. januar 2026
|1.108.147
|1.353,60
|1.499.984.166
|I alt tilbagekøbt
|1.155.647
|1.366,03
|1.578.646.791
Efter ovennævnte transaktioner ejer Ringkjøbing Landbobank nu følgende antal egne aktier, eksklusive bankens handelsbeholdning og investering på vegne af kunder:
- 1.155.647 stk. aktier under ovennævnte aktietilbagekøbsprogrammer svarende til 4,55 % af bankens aktiekapital.
I overensstemmelse med den ovennævnte forordning m.v. er transaktionerne relateret til aktietilbagekøbsprogrammet på de nævnte rapporteringsdage vedhæftet nærværende selskabsmeddelelse i detaljeret form.
Med venlig hilsen
Ringkjøbing Landbobank
John Fisker
Adm. direktør
Detaljeret oversigt over transaktionerne på de ovennævnte rapporteringsdage
|Volumen
|Pris
|Handelssted
|Dato/tidspunkt
|22
|1694
|XCSE
|20260209 9:08:23.162000
|63
|1697
|XCSE
|20260209 9:10:21.764000
|11
|1697
|XCSE
|20260209 9:10:21.764000
|76
|1696
|XCSE
|20260209 9:10:21.897000
|43
|1695
|XCSE
|20260209 9:12:39.294000
|11
|1694
|XCSE
|20260209 9:16:49.309000
|11
|1694
|XCSE
|20260209 9:17:02.327000
|7
|1697
|XCSE
|20260209 9:17:56.447000
|6
|1697
|XCSE
|20260209 9:17:56.447000
|9
|1694
|XCSE
|20260209 9:18:26.485000
|2
|1694
|XCSE
|20260209 9:18:26.488000
|9
|1694
|XCSE
|20260209 9:18:26.488000
|22
|1695
|XCSE
|20260209 9:24:41.754000
|37
|1697
|XCSE
|20260209 9:25:03.940000
|7
|1698
|XCSE
|20260209 9:28:14.700000
|1
|1699
|XCSE
|20260209 9:31:20.434000
|96
|1699
|XCSE
|20260209 9:34:41.028000
|107
|1698
|XCSE
|20260209 9:38:36.894000
|11
|1697
|XCSE
|20260209 9:42:50.091000
|11
|1696
|XCSE
|20260209 9:44:39.089000
|6
|1696
|XCSE
|20260209 9:44:39.089000
|1
|1696
|XCSE
|20260209 10:01:11.181000
|3
|1696
|XCSE
|20260209 10:01:50.193000
|17
|1696
|XCSE
|20260209 10:01:50.193000
|3
|1695
|XCSE
|20260209 10:02:46.995000
|2
|1695
|XCSE
|20260209 10:02:46.995000
|2
|1695
|XCSE
|20260209 10:02:47.015000
|15
|1695
|XCSE
|20260209 10:04:39.149000
|1
|1695
|XCSE
|20260209 10:04:39.149000
|4
|1695
|XCSE
|20260209 10:04:39.154000
|18
|1695
|XCSE
|20260209 10:04:39.154000
|19
|1697
|XCSE
|20260209 10:08:05.597000
|5
|1697
|XCSE
|20260209 10:08:05.597000
|10
|1697
|XCSE
|20260209 10:08:05.597000
|11
|1697
|XCSE
|20260209 10:08:05.597000
|12
|1697
|XCSE
|20260209 10:08:05.597000
|12
|1697
|XCSE
|20260209 10:11:45.380000
|25
|1697
|XCSE
|20260209 10:11:45.380000
|12
|1697
|XCSE
|20260209 10:11:51.631000
|27
|1697
|XCSE
|20260209 10:12:18.908000
|31
|1698
|XCSE
|20260209 10:17:55.047000
|33
|1700
|XCSE
|20260209 10:18:46.756000
|9
|1697
|XCSE
|20260209 10:19:52.718000
|4
|1697
|XCSE
|20260209 10:19:52.718000
|8
|1697
|XCSE
|20260209 10:19:52.718000
|10
|1699
|XCSE
|20260209 10:22:03.278000
|1
|1699
|XCSE
|20260209 10:22:03.278000
|9
|1699
|XCSE
|20260209 10:23:37.348000
|2
|1699
|XCSE
|20260209 10:23:37.348000
|22
|1697
|XCSE
|20260209 10:24:04.336000
|32
|1697
|XCSE
|20260209 10:26:06.001000
|87
|1703
|XCSE
|20260209 10:30:38.706000
|65
|1702
|XCSE
|20260209 10:30:44.206000
|41
|1703
|XCSE
|20260209 10:31:17.393000
|22
|1704
|XCSE
|20260209 10:32:45.671000
|22
|1704
|XCSE
|20260209 10:32:46.967000
|11
|1702
|XCSE
|20260209 10:35:38.542000
|11
|1701
|XCSE
|20260209 10:38:50.564000
|20
|1701
|XCSE
|20260209 10:45:30.264000
|1
|1701
|XCSE
|20260209 10:45:30.265000
|11
|1700
|XCSE
|20260209 10:56:17.687000
|10
|1700
|XCSE
|20260209 10:56:17.687000
|11
|1701
|XCSE
|20260209 10:58:29.584000
|11
|1701
|XCSE
|20260209 11:05:04.742000
|11
|1700
|XCSE
|20260209 11:05:05.296000
|11
|1701
|XCSE
|20260209 11:15:04.907000
|11
|1700
|XCSE
|20260209 11:16:02.726000
|11
|1699
|XCSE
|20260209 11:16:10.919000
|11
|1700
|XCSE
|20260209 11:16:17.911000
|11
|1698
|XCSE
|20260209 11:18:03.955000
|11
|1698
|XCSE
|20260209 11:18:03.955000
|11
|1698
|XCSE
|20260209 11:22:55.440000
|6
|1698
|XCSE
|20260209 11:23:45.766000
|5
|1699
|XCSE
|20260209 11:27:08.011000
|11
|1698
|XCSE
|20260209 11:27:43.017000
|3
|1700
|XCSE
|20260209 11:28:11.611000
|15
|1700
|XCSE
|20260209 11:28:11.613000
|7
|1700
|XCSE
|20260209 11:28:55.454000
|4
|1700
|XCSE
|20260209 11:28:55.454000
|11
|1698
|XCSE
|20260209 11:29:56.921000
|9
|1697
|XCSE
|20260209 11:32:39.822000
|2
|1697
|XCSE
|20260209 11:32:39.822000
|11
|1696
|XCSE
|20260209 11:34:36.154000
|11
|1696
|XCSE
|20260209 11:35:55.131000
|17
|1696
|XCSE
|20260209 11:39:40.591000
|4
|1696
|XCSE
|20260209 11:40:11.331000
|17
|1696
|XCSE
|20260209 11:40:11.331000
|1
|1698
|XCSE
|20260209 11:45:21.965000
|1
|1698
|XCSE
|20260209 11:45:21.965000
|14
|1698
|XCSE
|20260209 11:45:21.965000
|7
|1698
|XCSE
|20260209 11:48:47.572000
|10
|1698
|XCSE
|20260209 11:48:47.572000
|19
|1698
|XCSE
|20260209 12:00:45.437000
|2
|1698
|XCSE
|20260209 12:00:45.437000
|21
|1697
|XCSE
|20260209 12:04:48.222000
|11
|1697
|XCSE
|20260209 12:04:48.222000
|21
|1697
|XCSE
|20260209 12:11:41.228000
|10
|1700
|XCSE
|20260209 12:22:14.108000
|11
|1699
|XCSE
|20260209 12:23:21.394000
|11
|1699
|XCSE
|20260209 12:25:56.083000
|11
|1699
|XCSE
|20260209 12:26:00.142000
|21
|1698
|XCSE
|20260209 12:29:48.137000
|10
|1698
|XCSE
|20260209 12:29:48.137000
|6
|1698
|XCSE
|20260209 12:32:07.302000
|4
|1698
|XCSE
|20260209 12:32:07.302000
|10
|1698
|XCSE
|20260209 12:32:07.302000
|1
|1698
|XCSE
|20260209 12:32:07.304000
|20
|1698
|XCSE
|20260209 12:32:07.304000
|21
|1700
|XCSE
|20260209 12:50:31.046000
|11
|1701
|XCSE
|20260209 12:56:39.179000
|2
|1701
|XCSE
|20260209 12:56:39.179000
|24
|1701
|XCSE
|20260209 12:58:05.370000
|7
|1699
|XCSE
|20260209 12:58:06.319000
|14
|1699
|XCSE
|20260209 12:58:06.319000
|10
|1699
|XCSE
|20260209 12:58:06.319000
|31
|1699
|XCSE
|20260209 12:58:12.744000
|15
|1699
|XCSE
|20260209 12:58:24.694000
|11
|1699
|XCSE
|20260209 13:01:46.567000
|11
|1699
|XCSE
|20260209 13:03:38.455000
|33
|1700
|XCSE
|20260209 13:12:06.932000
|33
|1700
|XCSE
|20260209 13:12:08.269000
|31
|1700
|XCSE
|20260209 13:12:11.592000
|32
|1700
|XCSE
|20260209 13:12:11.651000
|32
|1700
|XCSE
|20260209 13:12:11.712000
|32
|1700
|XCSE
|20260209 13:15:56.416000
|2
|1699
|XCSE
|20260209 13:17:51.883000
|4
|1699
|XCSE
|20260209 13:17:51.883000
|26
|1699
|XCSE
|20260209 13:17:51.883000
|33
|1699
|XCSE
|20260209 13:18:04.823000
|22
|1698
|XCSE
|20260209 13:23:28.837000
|11
|1700
|XCSE
|20260209 13:25:37.202000
|11
|1700
|XCSE
|20260209 13:26:02.140000
|11
|1700
|XCSE
|20260209 13:28:22.491000
|4
|1698
|XCSE
|20260209 13:30:48.207000
|17
|1698
|XCSE
|20260209 13:30:48.207000
|11
|1698
|XCSE
|20260209 13:30:48.207000
|11
|1698
|XCSE
|20260209 13:37:01.721000
|11
|1698
|XCSE
|20260209 13:43:47.347000
|21
|1697
|XCSE
|20260209 13:47:36.375000
|11
|1698
|XCSE
|20260209 13:49:53.155000
|25
|1698
|XCSE
|20260209 13:49:53.239000
|9
|1698
|XCSE
|20260209 13:51:58.581000
|33
|1698
|XCSE
|20260209 13:52:12.167000
|11
|1697
|XCSE
|20260209 13:52:12.654000
|10
|1697
|XCSE
|20260209 13:52:12.654000
|15
|1698
|XCSE
|20260209 14:00:38.481000
|11
|1697
|XCSE
|20260209 14:02:32.992000
|11
|1697
|XCSE
|20260209 14:02:33.008000
|11
|1696
|XCSE
|20260209 14:03:22.189000
|10
|1696
|XCSE
|20260209 14:03:22.189000
|11
|1695
|XCSE
|20260209 14:07:23.240000
|8
|1696
|XCSE
|20260209 14:10:57.204000
|3
|1696
|XCSE
|20260209 14:10:57.204000
|15
|1696
|XCSE
|20260209 14:14:46.105000
|10
|1696
|XCSE
|20260209 14:18:11.354000
|1
|1696
|XCSE
|20260209 14:18:16.358000
|9
|1696
|XCSE
|20260209 14:18:16.358000
|11
|1694
|XCSE
|20260209 14:19:00.031000
|10
|1694
|XCSE
|20260209 14:19:00.031000
|11
|1695
|XCSE
|20260209 14:25:57.300000
|16
|1696
|XCSE
|20260209 14:27:12.274000
|11
|1694
|XCSE
|20260209 14:28:17.967000
|11
|1693
|XCSE
|20260209 14:28:18.715000
|10
|1693
|XCSE
|20260209 14:30:57.115000
|1
|1693
|XCSE
|20260209 14:30:57.115000
|11
|1692
|XCSE
|20260209 14:31:30.862000
|11
|1692
|XCSE
|20260209 14:31:30.862000
|5
|1691
|XCSE
|20260209 14:37:17.076000
|8
|1693
|XCSE
|20260209 14:49:11.822000
|14
|1693
|XCSE
|20260209 14:53:01.072000
|8
|1693
|XCSE
|20260209 14:53:01.072000
|3
|1693
|XCSE
|20260209 14:53:01.072000
|8
|1693
|XCSE
|20260209 14:53:01.072000
|11
|1693
|XCSE
|20260209 14:53:37.330000
|11
|1692
|XCSE
|20260209 14:55:19.428000
|21
|1693
|XCSE
|20260209 15:02:39.916000
|50
|1693
|XCSE
|20260209 15:02:39.918000
|9
|1693
|XCSE
|20260209 15:02:57.586000
|9
|1693
|XCSE
|20260209 15:03:12.118000
|2
|1693
|XCSE
|20260209 15:03:12.118000
|22
|1692
|XCSE
|20260209 15:03:23.642000
|2
|1692
|XCSE
|20260209 15:04:09.820000
|15
|1692
|XCSE
|20260209 15:04:46.279000
|11
|1691
|XCSE
|20260209 15:04:52.216000
|2
|1691
|XCSE
|20260209 15:05:28.706000
|10
|1691
|XCSE
|20260209 15:06:10.409000
|11
|1690
|XCSE
|20260209 15:06:15.820000
|10
|1690
|XCSE
|20260209 15:06:15.820000
|15
|1691
|XCSE
|20260209 15:12:55.195000
|17
|1691
|XCSE
|20260209 15:12:55.195000
|11
|1691
|XCSE
|20260209 15:12:55.217000
|10
|1692
|XCSE
|20260209 15:15:30.755000
|7
|1691
|XCSE
|20260209 15:15:57.348000
|11
|1692
|XCSE
|20260209 15:19:06.410000
|6
|1692
|XCSE
|20260209 15:19:17.316000
|21
|1691
|XCSE
|20260209 15:21:48.563000
|21
|1693
|XCSE
|20260209 15:24:15.616000
|9
|1693
|XCSE
|20260209 15:24:15.616000
|9
|1693
|XCSE
|20260209 15:24:15.616000
|11
|1692
|XCSE
|20260209 15:29:02.238000
|19
|1693
|XCSE
|20260209 15:29:02.278000
|11
|1693
|XCSE
|20260209 15:30:13.240000
|5
|1695
|XCSE
|20260209 15:34:20.216000
|6
|1695
|XCSE
|20260209 15:34:20.217000
|6
|1695
|XCSE
|20260209 15:34:20.838000
|5
|1695
|XCSE
|20260209 15:34:20.838000
|11
|1695
|XCSE
|20260209 15:34:21.011000
|11
|1695
|XCSE
|20260209 15:34:30.883000
|11
|1694
|XCSE
|20260209 15:34:38.017000
|11
|1693
|XCSE
|20260209 15:34:53.803000
|27
|1694
|XCSE
|20260209 15:34:53.812000
|7
|1694
|XCSE
|20260209 15:34:53.812000
|25
|1694
|XCSE
|20260209 15:34:53.812000
|11
|1692
|XCSE
|20260209 15:35:04.645000
|6
|1693
|XCSE
|20260209 15:35:14.346000
|7
|1693
|XCSE
|20260209 15:35:26.609000
|17
|1693
|XCSE
|20260209 15:35:26.609000
|11
|1693
|XCSE
|20260209 15:35:33.865000
|10
|1693
|XCSE
|20260209 15:35:46.243000
|1
|1693
|XCSE
|20260209 15:35:46.243000
|21
|1691
|XCSE
|20260209 15:35:47.918000
|22
|1689
|XCSE
|20260209 15:35:48.970000
|10
|1694
|XCSE
|20260209 15:39:01.466000
|6
|1694
|XCSE
|20260209 15:39:01.466000
|22
|1698
|XCSE
|20260209 15:46:38.307000
|8
|1698
|XCSE
|20260209 15:46:52.847000
|8
|1698
|XCSE
|20260209 15:47:00.517000
|9
|1698
|XCSE
|20260209 15:47:00.517000
|13
|1698
|XCSE
|20260209 15:47:00.517000
|11
|1698
|XCSE
|20260209 15:47:30.413000
|21
|1697
|XCSE
|20260209 15:48:00.332000
|21
|1696
|XCSE
|20260209 15:48:02.416000
|21
|1696
|XCSE
|20260209 15:48:09.346000
|21
|1695
|XCSE
|20260209 15:49:56.555000
|22
|1694
|XCSE
|20260209 15:50:07.234000
|11
|1693
|XCSE
|20260209 15:51:53.829000
|11
|1692
|XCSE
|20260209 15:52:00.080000
|11
|1693
|XCSE
|20260209 15:55:02.350000
|21
|1693
|XCSE
|20260209 15:55:58.047000
|1
|1693
|XCSE
|20260209 15:55:58.047000
|22
|1696
|XCSE
|20260209 16:03:14.766000
|40
|1700
|XCSE
|20260209 16:06:08.869000
|30
|1700
|XCSE
|20260209 16:06:08.871000
|32
|1699
|XCSE
|20260209 16:06:08.938000
|33
|1698
|XCSE
|20260209 16:06:23.740000
|22
|1697
|XCSE
|20260209 16:08:02.426000
|33
|1697
|XCSE
|20260209 16:16:22.447000
|32
|1697
|XCSE
|20260209 16:19:17.690000
|20
|1695
|XCSE
|20260209 16:26:10.443000
|11
|1695
|XCSE
|20260209 16:26:10.443000
|11
|1695
|XCSE
|20260209 16:26:10.445000
|31
|1695
|XCSE
|20260209 16:26:10.445000
|100
|1695
|XCSE
|20260209 16:32:44.329169
|97
|1695
|XCSE
|20260209 16:32:44.330252
|3
|1695
|XCSE
|20260209 16:32:44.330279
|69
|1695
|XCSE
|20260209 16:32:44.330279
|25
|1695
|XCSE
|20260209 16:32:44.330295
|37
|1695
|XCSE
|20260209 16:33:58.925018
|100
|1697
|XCSE
|20260209 16:40:57.233779
|297
|1697
|XCSE
|20260209 16:40:57.233779
|1
|1698
|XCSE
|20260210 9:01:51.942000
|5
|1698
|XCSE
|20260210 9:01:51.942000
|21
|1695
|XCSE
|20260210 9:02:21.931000
|22
|1694
|XCSE
|20260210 9:02:21.949000
|11
|1689
|XCSE
|20260210 9:02:29.109000
|40
|1695
|XCSE
|20260210 9:07:07.671000
|21
|1694
|XCSE
|20260210 9:09:38.003000
|15
|1693
|XCSE
|20260210 9:09:38.258000
|6
|1693
|XCSE
|20260210 9:09:38.258000
|11
|1693
|XCSE
|20260210 9:11:30.590000
|2
|1693
|XCSE
|20260210 9:12:19.104000
|11
|1691
|XCSE
|20260210 9:13:15.300000
|11
|1691
|XCSE
|20260210 9:13:15.300000
|11
|1690
|XCSE
|20260210 9:13:29.927000
|21
|1689
|XCSE
|20260210 9:17:36.173000
|6
|1688
|XCSE
|20260210 9:20:24.883000
|5
|1688
|XCSE
|20260210 9:20:24.886000
|6
|1688
|XCSE
|20260210 9:20:24.886000
|6
|1690
|XCSE
|20260210 9:22:05.920000
|1
|1690
|XCSE
|20260210 9:22:05.920000
|15
|1690
|XCSE
|20260210 9:22:05.920000
|6
|1689
|XCSE
|20260210 9:31:14.977000
|9
|1690
|XCSE
|20260210 9:32:44.613000
|1
|1690
|XCSE
|20260210 9:32:44.641000
|2
|1690
|XCSE
|20260210 9:32:47.626000
|26
|1690
|XCSE
|20260210 9:33:29.844000
|7
|1690
|XCSE
|20260210 9:38:03.736000
|4
|1690
|XCSE
|20260210 9:38:03.736000
|22
|1693
|XCSE
|20260210 9:43:54.223000
|1
|1694
|XCSE
|20260210 9:43:54.612000
|20
|1694
|XCSE
|20260210 9:44:04.466000
|2
|1694
|XCSE
|20260210 9:44:04.466000
|17
|1694
|XCSE
|20260210 9:44:04.494000
|6
|1694
|XCSE
|20260210 9:44:04.494000
|26
|1697
|XCSE
|20260210 9:50:21.009000
|26
|1697
|XCSE
|20260210 9:50:26.190000
|8
|1698
|XCSE
|20260210 9:50:39.290000
|25
|1698
|XCSE
|20260210 9:50:39.290000
|22
|1698
|XCSE
|20260210 9:53:10.434000
|12
|1698
|XCSE
|20260210 9:53:15.788000
|28
|1698
|XCSE
|20260210 9:53:15.788000
|6
|1700
|XCSE
|20260210 9:57:32.948000
|29
|1700
|XCSE
|20260210 9:57:42.474000
|8
|1700
|XCSE
|20260210 9:57:42.474000
|3
|1698
|XCSE
|20260210 9:58:18.354000
|5
|1700
|XCSE
|20260210 9:59:28.678000
|5
|1700
|XCSE
|20260210 9:59:28.678000
|6
|1700
|XCSE
|20260210 9:59:28.678000
|5
|1700
|XCSE
|20260210 9:59:28.678000
|18
|1700
|XCSE
|20260210 9:59:28.689000
|11
|1700
|XCSE
|20260210 10:04:56.677000
|11
|1699
|XCSE
|20260210 10:05:04.062000
|1
|1699
|XCSE
|20260210 10:14:12.367000
|2
|1699
|XCSE
|20260210 10:14:12.367000
|3
|1699
|XCSE
|20260210 10:14:12.367000
|3
|1699
|XCSE
|20260210 10:14:12.367000
|2
|1699
|XCSE
|20260210 10:14:12.388000
|9
|1699
|XCSE
|20260210 10:14:12.388000
|11
|1698
|XCSE
|20260210 10:14:39.337000
|11
|1696
|XCSE
|20260210 10:24:11.609000
|23
|1697
|XCSE
|20260210 10:26:52.785000
|7
|1697
|XCSE
|20260210 10:26:52.785000
|15
|1697
|XCSE
|20260210 10:26:52.785000
|1
|1697
|XCSE
|20260210 10:26:52.785000
|16
|1697
|XCSE
|20260210 10:26:54.438000
|11
|1695
|XCSE
|20260210 10:27:05.772000
|11
|1696
|XCSE
|20260210 10:27:05.773000
|11
|1694
|XCSE
|20260210 10:27:05.811000
|6
|1694
|XCSE
|20260210 10:27:49.143000
|7
|1694
|XCSE
|20260210 10:27:51.243000
|1
|1694
|XCSE
|20260210 10:27:51.243000
|6
|1694
|XCSE
|20260210 10:27:51.244000
|11
|1693
|XCSE
|20260210 10:28:00.020000
|21
|1693
|XCSE
|20260210 10:31:27.409000
|17
|1693
|XCSE
|20260210 10:31:31.577000
|7
|1696
|XCSE
|20260210 10:41:05.108000
|15
|1699
|XCSE
|20260210 10:44:08.513000
|8
|1699
|XCSE
|20260210 10:44:08.513000
|8
|1699
|XCSE
|20260210 10:44:08.513000
|10
|1699
|XCSE
|20260210 10:44:12.990000
|14
|1699
|XCSE
|20260210 10:44:22.633000
|10
|1699
|XCSE
|20260210 10:44:50.848000
|5
|1699
|XCSE
|20260210 10:44:50.848000
|5
|1699
|XCSE
|20260210 10:44:50.848000
|5
|1699
|XCSE
|20260210 10:44:50.848000
|10
|1699
|XCSE
|20260210 10:45:30.818000
|21
|1699
|XCSE
|20260210 10:46:07.135000
|17
|1699
|XCSE
|20260210 10:46:09.798000
|4
|1699
|XCSE
|20260210 10:46:17.010000
|17
|1699
|XCSE
|20260210 10:46:17.010000
|14
|1702
|XCSE
|20260210 10:47:40.413000
|6
|1702
|XCSE
|20260210 10:47:40.419000
|6
|1702
|XCSE
|20260210 10:47:40.419000
|21
|1700
|XCSE
|20260210 10:47:40.670000
|9
|1701
|XCSE
|20260210 10:49:55.843000
|2
|1701
|XCSE
|20260210 10:49:55.843000
|5
|1700
|XCSE
|20260210 10:51:28.129000
|16
|1700
|XCSE
|20260210 10:51:28.129000
|22
|1702
|XCSE
|20260210 10:56:10.466000
|21
|1701
|XCSE
|20260210 10:57:02.121000
|11
|1702
|XCSE
|20260210 10:58:18.681000
|8
|1702
|XCSE
|20260210 11:00:16.593000
|3
|1702
|XCSE
|20260210 11:00:16.593000
|11
|1701
|XCSE
|20260210 11:01:45.177000
|11
|1700
|XCSE
|20260210 11:03:46.024000
|16
|1701
|XCSE
|20260210 11:06:20.028000
|16
|1701
|XCSE
|20260210 11:06:38.286000
|21
|1700
|XCSE
|20260210 11:07:30.754000
|11
|1699
|XCSE
|20260210 11:07:30.754000
|10
|1699
|XCSE
|20260210 11:07:30.754000
|11
|1699
|XCSE
|20260210 11:07:30.771000
|11
|1698
|XCSE
|20260210 11:08:15.452000
|11
|1698
|XCSE
|20260210 11:09:35.463000
|11
|1698
|XCSE
|20260210 11:10:40.036000
|11
|1698
|XCSE
|20260210 11:12:48.731000
|11
|1697
|XCSE
|20260210 11:13:35.617000
|11
|1696
|XCSE
|20260210 11:16:51.928000
|11
|1696
|XCSE
|20260210 11:17:07.534000
|11
|1696
|XCSE
|20260210 11:24:50.613000
|11
|1696
|XCSE
|20260210 11:31:10.123000
|6
|1696
|XCSE
|20260210 11:31:12.922000
|11
|1695
|XCSE
|20260210 11:35:53.296000
|30
|1697
|XCSE
|20260210 11:36:28.960000
|11
|1697
|XCSE
|20260210 11:37:10.406000
|4
|1697
|XCSE
|20260210 11:38:45.115000
|4
|1697
|XCSE
|20260210 11:38:45.115000
|11
|1697
|XCSE
|20260210 11:40:29.893000
|1
|1697
|XCSE
|20260210 11:42:56.621000
|4
|1697
|XCSE
|20260210 11:42:56.621000
|6
|1697
|XCSE
|20260210 11:42:56.621000
|11
|1697
|XCSE
|20260210 11:45:28.324000
|21
|1697
|XCSE
|20260210 11:49:07.062000
|21
|1696
|XCSE
|20260210 11:49:07.062000
|21
|1697
|XCSE
|20260210 12:00:09.034000
|22
|1697
|XCSE
|20260210 12:00:51.338000
|2
|1697
|XCSE
|20260210 12:02:24.978000
|32
|1697
|XCSE
|20260210 12:09:38.094000
|5
|1699
|XCSE
|20260210 12:14:29.952000
|20
|1699
|XCSE
|20260210 12:14:29.952000
|4
|1699
|XCSE
|20260210 12:14:29.952000
|11
|1699
|XCSE
|20260210 12:16:43.230000
|4
|1699
|XCSE
|20260210 12:19:44.896000
|7
|1699
|XCSE
|20260210 12:19:44.896000
|11
|1697
|XCSE
|20260210 12:20:54.151000
|10
|1697
|XCSE
|20260210 12:20:54.168000
|2
|1697
|XCSE
|20260210 12:20:54.168000
|1
|1697
|XCSE
|20260210 12:20:54.168000
|8
|1697
|XCSE
|20260210 12:20:54.168000
|5
|1697
|XCSE
|20260210 12:24:36.837000
|2
|1697
|XCSE
|20260210 12:24:36.837000
|4
|1697
|XCSE
|20260210 12:25:04.847000
|7
|1697
|XCSE
|20260210 12:25:04.847000
|1
|1701
|XCSE
|20260210 12:34:24.226000
|7
|1701
|XCSE
|20260210 12:34:24.244000
|7
|1701
|XCSE
|20260210 12:34:24.244000
|1
|1701
|XCSE
|20260210 12:34:24.244000
|20
|1702
|XCSE
|20260210 12:38:46.503000
|33
|1701
|XCSE
|20260210 12:38:51.761000
|22
|1700
|XCSE
|20260210 12:38:51.761000
|11
|1700
|XCSE
|20260210 12:38:51.761000
|20
|1700
|XCSE
|20260210 12:38:59.847000
|13
|1700
|XCSE
|20260210 12:38:59.847000
|18
|1700
|XCSE
|20260210 12:42:33.300000
|1
|1699
|XCSE
|20260210 12:44:50.775000
|7
|1702
|XCSE
|20260210 13:03:14.982000
|7
|1702
|XCSE
|20260210 13:05:01.258000
|6
|1702
|XCSE
|20260210 13:05:01.258000
|2
|1702
|XCSE
|20260210 13:05:01.275000
|7
|1702
|XCSE
|20260210 13:05:01.275000
|13
|1702
|XCSE
|20260210 13:05:01.275000
|21
|1700
|XCSE
|20260210 13:05:43.176000
|3
|1699
|XCSE
|20260210 13:10:55.060000
|1
|1699
|XCSE
|20260210 13:10:55.060000
|1
|1699
|XCSE
|20260210 13:10:55.060000
|11
|1699
|XCSE
|20260210 13:12:23.718000
|11
|1700
|XCSE
|20260210 13:23:58.081000
|11
|1700
|XCSE
|20260210 13:27:11.173000
|21
|1698
|XCSE
|20260210 13:30:44.196000
|3
|1700
|XCSE
|20260210 13:36:12.126000
|10
|1700
|XCSE
|20260210 13:36:12.126000
|1
|1700
|XCSE
|20260210 13:36:12.126000
|11
|1698
|XCSE
|20260210 13:38:56.401000
|8
|1699
|XCSE
|20260210 13:42:00.454000
|14
|1699
|XCSE
|20260210 13:42:00.454000
|3
|1700
|XCSE
|20260210 13:43:27.450000
|7
|1701
|XCSE
|20260210 13:46:28.113000
|7
|1701
|XCSE
|20260210 13:46:28.113000
|10
|1701
|XCSE
|20260210 13:46:28.113000
|1
|1701
|XCSE
|20260210 13:46:28.113000
|22
|1703
|XCSE
|20260210 13:50:24.405000
|11
|1701
|XCSE
|20260210 13:51:11.586000
|11
|1701
|XCSE
|20260210 13:51:30.957000
|11
|1703
|XCSE
|20260210 13:52:20.215000
|6
|1704
|XCSE
|20260210 13:52:35.526000
|27
|1704
|XCSE
|20260210 13:52:55.025000
|35
|1704
|XCSE
|20260210 13:52:55.025000
|7
|1704
|XCSE
|20260210 13:53:15.574000
|15
|1704
|XCSE
|20260210 13:53:15.574000
|4
|1704
|XCSE
|20260210 13:54:09.900000
|7
|1704
|XCSE
|20260210 13:54:09.901000
|7
|1704
|XCSE
|20260210 13:54:15.610000
|5
|1704
|XCSE
|20260210 13:56:06.715000
|8
|1704
|XCSE
|20260210 13:56:06.716000
|8
|1704
|XCSE
|20260210 13:56:12.756000
|8
|1704
|XCSE
|20260210 13:56:18.914000
|8
|1704
|XCSE
|20260210 13:56:30.463000
|9
|1704
|XCSE
|20260210 13:58:03.438000
|10
|1704
|XCSE
|20260210 13:58:22.699000
|4
|1704
|XCSE
|20260210 13:58:22.945000
|11
|1704
|XCSE
|20260210 13:58:57.842000
|11
|1702
|XCSE
|20260210 13:59:46.354000
|11
|1702
|XCSE
|20260210 13:59:46.354000
|11
|1702
|XCSE
|20260210 13:59:46.354000
|22
|1701
|XCSE
|20260210 14:02:33.313000
|22
|1701
|XCSE
|20260210 14:08:53.616000
|22
|1700
|XCSE
|20260210 14:08:56.275000
|12
|1700
|XCSE
|20260210 14:09:20.868000
|9
|1700
|XCSE
|20260210 14:09:20.868000
|12
|1702
|XCSE
|20260210 14:28:20.903000
|12
|1702
|XCSE
|20260210 14:28:40.176000
|10
|1702
|XCSE
|20260210 14:31:02.984000
|1
|1702
|XCSE
|20260210 14:31:02.984000
|22
|1700
|XCSE
|20260210 14:32:52.395000
|32
|1703
|XCSE
|20260210 14:44:58.924000
|28
|1703
|XCSE
|20260210 14:45:40.244000
|5
|1703
|XCSE
|20260210 14:45:40.244000
|31
|1703
|XCSE
|20260210 14:46:33.404000
|17
|1703
|XCSE
|20260210 14:46:33.420000
|11
|1703
|XCSE
|20260210 14:47:13.178000
|1
|1702
|XCSE
|20260210 14:48:03.117000
|1
|1702
|XCSE
|20260210 14:48:03.117000
|19
|1702
|XCSE
|20260210 14:48:03.119000
|21
|1702
|XCSE
|20260210 14:55:51.494000
|10
|1702
|XCSE
|20260210 14:55:51.494000
|32
|1701
|XCSE
|20260210 14:55:51.504000
|9
|1700
|XCSE
|20260210 14:56:12.199000
|5
|1701
|XCSE
|20260210 15:08:25.548000
|1
|1701
|XCSE
|20260210 15:08:28.766000
|26
|1702
|XCSE
|20260210 15:08:42.840000
|31
|1701
|XCSE
|20260210 15:10:58.409000
|32
|1701
|XCSE
|20260210 15:18:43.083000
|11
|1701
|XCSE
|20260210 15:18:43.083000
|41
|1701
|XCSE
|20260210 15:18:49.778000
|33
|1700
|XCSE
|20260210 15:25:51.219000
|11
|1700
|XCSE
|20260210 15:25:51.219000
|31
|1699
|XCSE
|20260210 15:26:28.034000
|31
|1698
|XCSE
|20260210 15:26:29.170000
|41
|1698
|XCSE
|20260210 15:27:44.852000
|33
|1697
|XCSE
|20260210 15:30:02.512000
|33
|1696
|XCSE
|20260210 15:33:32.222000
|32
|1696
|XCSE
|20260210 15:35:38.735000
|18
|1697
|XCSE
|20260210 15:35:43.346000
|18
|1696
|XCSE
|20260210 15:36:32.170000
|4
|1696
|XCSE
|20260210 15:36:32.170000
|6
|1697
|XCSE
|20260210 15:37:40.223000
|5
|1697
|XCSE
|20260210 15:37:40.223000
|21
|1695
|XCSE
|20260210 15:45:46.537000
|22
|1695
|XCSE
|20260210 15:49:15.758000
|22
|1694
|XCSE
|20260210 15:52:29.488000
|11
|1694
|XCSE
|20260210 15:52:29.488000
|21
|1696
|XCSE
|20260210 16:05:05.791000
|22
|1695
|XCSE
|20260210 16:05:25.624000
|8
|1697
|XCSE
|20260210 16:06:56.395000
|10
|1697
|XCSE
|20260210 16:08:10.292000
|11
|1696
|XCSE
|20260210 16:09:35.154000
|9
|1696
|XCSE
|20260210 16:09:35.176000
|24
|1696
|XCSE
|20260210 16:09:35.176000
|5
|1696
|XCSE
|20260210 16:09:36.712000
|11
|1696
|XCSE
|20260210 16:09:45.815000
|9
|1696
|XCSE
|20260210 16:09:45.815000
|22
|1696
|XCSE
|20260210 16:10:32.713000
|11
|1696
|XCSE
|20260210 16:10:32.714000
|11
|1696
|XCSE
|20260210 16:11:51.796000
|20
|1696
|XCSE
|20260210 16:12:15.115000
|11
|1695
|XCSE
|20260210 16:12:19.492000
|22
|1694
|XCSE
|20260210 16:15:23.075000
|11
|1694
|XCSE
|20260210 16:15:23.075000
|25
|1694
|XCSE
|20260210 16:16:04.026000
|6
|1694
|XCSE
|20260210 16:16:04.026000
|31
|1694
|XCSE
|20260210 16:17:44.305000
|31
|1694
|XCSE
|20260210 16:21:37.793000
|31
|1693
|XCSE
|20260210 16:24:05.089000
|10
|1693
|XCSE
|20260210 16:24:05.089000
|31
|1692
|XCSE
|20260210 16:24:44.522000
|11
|1691
|XCSE
|20260210 16:24:56.703000
|11
|1691
|XCSE
|20260210 16:24:56.703000
|11
|1690
|XCSE
|20260210 16:25:37.703000
|11
|1690
|XCSE
|20260210 16:27:18.628000
|11
|1690
|XCSE
|20260210 16:27:18.628000
|22
|1690
|XCSE
|20260210 16:28:26.734000
|11
|1691
|XCSE
|20260210 16:30:10.716000
|11
|1692
|XCSE
|20260210 16:32:17.591000
|11
|1692
|XCSE
|20260210 16:32:50.394000
|1
|1692
|XCSE
|20260210 16:32:50.394000
|33
|1691
|XCSE
|20260210 16:36:01.718000
|33
|1690
|XCSE
|20260210 16:36:10.427000
|13
|1690
|XCSE
|20260210 16:37:02.535000
|11
|1690
|XCSE
|20260210 16:37:23.560978
|1
|1690
|XCSE
|20260210 16:37:23.560978
|50
|1690
|XCSE
|20260210 16:37:23.561030
|1
|1690
|XCSE
|20260210 16:37:24.083968
|49
|1690
|XCSE
|20260210 16:37:33.392356
|104
|1690
|XCSE
|20260210 16:37:33.392356
|22
|1690
|XCSE
|20260210 16:37:36.511526
|15
|1690
|XCSE
|20260210 16:37:55.451047
|11
|1687
|XCSE
|20260211 9:00:21.280000
|11
|1687
|XCSE
|20260211 9:00:21.280000
|3
|1693
|XCSE
|20260211 9:05:08.368000
|19
|1693
|XCSE
|20260211 9:05:08.368000
|21
|1693
|XCSE
|20260211 9:09:12.433000
|21
|1692
|XCSE
|20260211 9:09:14.538000
|20
|1692
|XCSE
|20260211 9:19:36.312000
|30
|1692
|XCSE
|20260211 9:19:36.316000
|15
|1692
|XCSE
|20260211 9:19:36.324000
|15
|1692
|XCSE
|20260211 9:19:36.327000
|15
|1692
|XCSE
|20260211 9:19:36.333000
|15
|1692
|XCSE
|20260211 9:19:36.338000
|15
|1692
|XCSE
|20260211 9:19:36.344000
|21
|1688
|XCSE
|20260211 9:19:36.625000
|2
|1691
|XCSE
|20260211 9:19:58.423000
|11
|1691
|XCSE
|20260211 9:20:09.955000
|5
|1691
|XCSE
|20260211 9:21:08.401000
|6
|1691
|XCSE
|20260211 9:21:08.401000
|21
|1689
|XCSE
|20260211 9:21:26.331000
|22
|1686
|XCSE
|20260211 9:24:14.701000
|22
|1685
|XCSE
|20260211 9:24:14.704000
|22
|1684
|XCSE
|20260211 9:24:14.718000
|8
|1684
|XCSE
|20260211 9:31:26.314000
|17
|1684
|XCSE
|20260211 9:33:02.908000
|11
|1684
|XCSE
|20260211 9:34:29.297000
|11
|1680
|XCSE
|20260211 9:35:04.046000
|7
|1679
|XCSE
|20260211 9:37:32.779000
|10
|1679
|XCSE
|20260211 9:37:58.582000
|19
|1679
|XCSE
|20260211 9:44:44.502000
|2
|1679
|XCSE
|20260211 9:44:44.502000
|33
|1679
|XCSE
|20260211 9:47:35.778000
|50
|1679
|XCSE
|20260211 9:48:03.722000
|4
|1679
|XCSE
|20260211 9:49:36.854000
|7
|1679
|XCSE
|20260211 9:49:36.854000
|22
|1676
|XCSE
|20260211 9:50:01.352000
|17
|1678
|XCSE
|20260211 9:53:19.466000
|21
|1676
|XCSE
|20260211 9:55:33.346000
|20
|1674
|XCSE
|20260211 9:55:36.717000
|21
|1673
|XCSE
|20260211 9:58:35.088000
|11
|1679
|XCSE
|20260211 10:00:05.550000
|21
|1679
|XCSE
|20260211 10:01:41.033000
|21
|1680
|XCSE
|20260211 10:03:10.079000
|14
|1683
|XCSE
|20260211 10:06:37.825000
|22
|1680
|XCSE
|20260211 10:06:38.935000
|11
|1681
|XCSE
|20260211 10:10:46.464000
|8
|1683
|XCSE
|20260211 10:14:03.429000
|17
|1683
|XCSE
|20260211 10:14:03.447000
|11
|1683
|XCSE
|20260211 10:15:28.760000
|9
|1683
|XCSE
|20260211 10:17:05.081000
|2
|1683
|XCSE
|20260211 10:17:05.081000
|11
|1680
|XCSE
|20260211 10:17:15.180000
|12
|1683
|XCSE
|20260211 10:33:59.185000
|18
|1683
|XCSE
|20260211 10:34:09.347000
|1
|1683
|XCSE
|20260211 10:36:04.650000
|17
|1683
|XCSE
|20260211 10:37:03.443000
|11
|1681
|XCSE
|20260211 10:37:04.078000
|11
|1681
|XCSE
|20260211 10:39:08.840000
|6
|1680
|XCSE
|20260211 10:39:08.860000
|11
|1679
|XCSE
|20260211 10:42:06.971000
|11
|1679
|XCSE
|20260211 10:42:06.971000
|11
|1679
|XCSE
|20260211 10:42:06.971000
|4
|1681
|XCSE
|20260211 10:44:33.500000
|4
|1681
|XCSE
|20260211 10:44:35.680000
|46
|1681
|XCSE
|20260211 10:44:44.229000
|22
|1678
|XCSE
|20260211 10:46:05.387000
|2
|1678
|XCSE
|20260211 10:49:40.790000
|19
|1678
|XCSE
|20260211 10:49:40.790000
|2
|1680
|XCSE
|20260211 10:52:42.338000
|12
|1680
|XCSE
|20260211 10:52:42.338000
|10
|1680
|XCSE
|20260211 10:53:26.530000
|1
|1680
|XCSE
|20260211 10:53:26.530000
|33
|1678
|XCSE
|20260211 10:54:49.883000
|6
|1677
|XCSE
|20260211 10:57:35.452000
|1
|1677
|XCSE
|20260211 11:00:27.578000
|15
|1677
|XCSE
|20260211 11:00:27.583000
|6
|1677
|XCSE
|20260211 11:00:27.583000
|11
|1678
|XCSE
|20260211 11:03:38.755000
|13
|1686
|XCSE
|20260211 11:12:10.035000
|13
|1686
|XCSE
|20260211 11:12:10.035000
|24
|1686
|XCSE
|20260211 11:13:21.755000
|8
|1686
|XCSE
|20260211 11:13:21.755000
|24
|1686
|XCSE
|20260211 11:14:50.498000
|1
|1686
|XCSE
|20260211 11:14:50.498000
|5
|1688
|XCSE
|20260211 11:17:03.287000
|7
|1688
|XCSE
|20260211 11:17:03.287000
|11
|1688
|XCSE
|20260211 11:18:09.774000
|11
|1687
|XCSE
|20260211 11:18:14.925000
|7
|1687
|XCSE
|20260211 11:18:14.925000
|11
|1687
|XCSE
|20260211 11:18:25.925000
|11
|1684
|XCSE
|20260211 11:18:32.190000
|11
|1683
|XCSE
|20260211 11:21:12.564000
|10
|1683
|XCSE
|20260211 11:21:12.564000
|22
|1684
|XCSE
|20260211 11:25:23.352000
|15
|1684
|XCSE
|20260211 11:29:59.284000
|21
|1683
|XCSE
|20260211 11:30:00.357000
|11
|1682
|XCSE
|20260211 11:36:17.323000
|16
|1687
|XCSE
|20260211 11:42:11.267000
|8
|1687
|XCSE
|20260211 11:42:11.267000
|11
|1684
|XCSE
|20260211 11:48:34.705000
|11
|1684
|XCSE
|20260211 11:48:34.706000
|6
|1684
|XCSE
|20260211 11:49:28.539000
|6
|1683
|XCSE
|20260211 11:49:29.540000
|8
|1683
|XCSE
|20260211 11:49:31.182000
|6
|1683
|XCSE
|20260211 11:49:31.201000
|6
|1683
|XCSE
|20260211 11:49:38.505000
|13
|1683
|XCSE
|20260211 11:50:22.338000
|1
|1681
|XCSE
|20260211 11:56:14.966000
|10
|1681
|XCSE
|20260211 11:57:00.322000
|11
|1681
|XCSE
|20260211 11:57:00.322000
|18
|1681
|XCSE
|20260211 11:57:19.404000
|11
|1678
|XCSE
|20260211 11:57:25.501000
|11
|1679
|XCSE
|20260211 11:57:27.369000
|22
|1682
|XCSE
|20260211 12:01:15.143000
|26
|1682
|XCSE
|20260211 12:02:15.749000
|28
|1682
|XCSE
|20260211 12:03:50.416000
|17
|1682
|XCSE
|20260211 12:03:50.416000
|27
|1682
|XCSE
|20260211 12:04:27.226000
|11
|1682
|XCSE
|20260211 12:04:49.405000
|2
|1683
|XCSE
|20260211 12:06:23.322000
|13
|1683
|XCSE
|20260211 12:07:05.023000
|15
|1683
|XCSE
|20260211 12:07:10.297000
|11
|1683
|XCSE
|20260211 12:10:34.514000
|14
|1686
|XCSE
|20260211 12:13:34.571000
|3
|1686
|XCSE
|20260211 12:14:33.013000
|18
|1686
|XCSE
|20260211 12:14:33.013000
|6
|1686
|XCSE
|20260211 12:14:33.013000
|1
|1685
|XCSE
|20260211 12:18:25.234000
|10
|1685
|XCSE
|20260211 12:18:25.234000
|11
|1683
|XCSE
|20260211 12:26:05.859000
|10
|1683
|XCSE
|20260211 12:26:05.859000
|8
|1685
|XCSE
|20260211 12:30:42.577000
|21
|1685
|XCSE
|20260211 12:31:07.306000
|11
|1683
|XCSE
|20260211 12:36:49.393000
|11
|1683
|XCSE
|20260211 12:36:49.393000
|21
|1682
|XCSE
|20260211 12:36:51.350000
|21
|1680
|XCSE
|20260211 12:40:28.302000
|11
|1679
|XCSE
|20260211 12:48:03.180000
|3
|1679
|XCSE
|20260211 12:53:01.296000
|1
|1679
|XCSE
|20260211 12:53:03.477000
|11
|1678
|XCSE
|20260211 12:55:01.465000
|10
|1679
|XCSE
|20260211 12:55:38.080000
|17
|1679
|XCSE
|20260211 12:56:29.384000
|11
|1677
|XCSE
|20260211 12:56:36.788000
|11
|1677
|XCSE
|20260211 12:56:37.752000
|3
|1676
|XCSE
|20260211 12:59:15.499000
|8
|1676
|XCSE
|20260211 12:59:18.775000
|11
|1677
|XCSE
|20260211 13:01:18.216000
|3
|1679
|XCSE
|20260211 13:11:37.657000
|1
|1679
|XCSE
|20260211 13:11:37.657000
|11
|1678
|XCSE
|20260211 13:13:59.089000
|3
|1680
|XCSE
|20260211 13:19:34.542000
|5
|1681
|XCSE
|20260211 13:26:31.687000
|1
|1681
|XCSE
|20260211 13:26:31.687000
|38
|1681
|XCSE
|20260211 13:26:35.073000
|2
|1681
|XCSE
|20260211 13:27:22.329000
|3
|1681
|XCSE
|20260211 13:32:33.959000
|8
|1681
|XCSE
|20260211 13:32:50.481000
|3
|1679
|XCSE
|20260211 13:35:59.023000
|8
|1679
|XCSE
|20260211 13:35:59.023000
|10
|1679
|XCSE
|20260211 13:35:59.023000
|22
|1680
|XCSE
|20260211 13:51:48.100000
|21
|1678
|XCSE
|20260211 13:54:30.393000
|21
|1677
|XCSE
|20260211 13:54:54.452000
|21
|1676
|XCSE
|20260211 13:54:54.746000
|22
|1675
|XCSE
|20260211 13:56:47.581000
|22
|1674
|XCSE
|20260211 13:56:49.398000
|21
|1674
|XCSE
|20260211 13:56:49.398000
|4
|1677
|XCSE
|20260211 13:59:54.774000
|1
|1677
|XCSE
|20260211 13:59:54.774000
|11
|1676
|XCSE
|20260211 13:59:54.793000
|11
|1675
|XCSE
|20260211 14:00:38.918000
|1
|1676
|XCSE
|20260211 14:02:08.158000
|29
|1676
|XCSE
|20260211 14:02:15.060000
|22
|1676
|XCSE
|20260211 14:11:38.642000
|11
|1676
|XCSE
|20260211 14:17:54.849000
|11
|1675
|XCSE
|20260211 14:20:27.094000
|11
|1674
|XCSE
|20260211 14:20:27.134000
|2
|1675
|XCSE
|20260211 14:21:09.698000
|2
|1675
|XCSE
|20260211 14:21:09.698000
|2
|1675
|XCSE
|20260211 14:21:09.698000
|15
|1675
|XCSE
|20260211 14:21:09.698000
|11
|1675
|XCSE
|20260211 14:26:29.814000
|12
|1675
|XCSE
|20260211 14:26:46.438000
|4
|1673
|XCSE
|20260211 14:26:47.002000
|25
|1677
|XCSE
|20260211 14:26:51.122000
|12
|1678
|XCSE
|20260211 14:27:23.941000
|10
|1678
|XCSE
|20260211 14:27:23.941000
|13
|1678
|XCSE
|20260211 14:27:23.941000
|29
|1678
|XCSE
|20260211 14:27:23.941000
|1
|1678
|XCSE
|20260211 14:27:23.941000
|18
|1678
|XCSE
|20260211 14:27:23.948000
|28
|1678
|XCSE
|20260211 14:28:00.541000
|15
|1678
|XCSE
|20260211 14:28:00.541000
|11
|1676
|XCSE
|20260211 14:28:00.564000
|22
|1679
|XCSE
|20260211 14:30:11.402000
|11
|1679
|XCSE
|20260211 14:30:23.316000
|11
|1678
|XCSE
|20260211 14:30:25.807000
|15
|1685
|XCSE
|20260211 14:32:35.906000
|11
|1685
|XCSE
|20260211 14:32:35.906000
|21
|1682
|XCSE
|20260211 14:32:35.928000
|11
|1681
|XCSE
|20260211 14:34:56.213000
|11
|1680
|XCSE
|20260211 14:36:02.280000
|10
|1680
|XCSE
|20260211 14:36:03.347000
|11
|1680
|XCSE
|20260211 14:36:03.347000
|11
|1680
|XCSE
|20260211 14:39:34.998000
|21
|1682
|XCSE
|20260211 14:46:20.930000
|2
|1683
|XCSE
|20260211 14:46:32.390000
|11
|1681
|XCSE
|20260211 14:51:52.343000
|30
|1684
|XCSE
|20260211 15:00:11.465000
|21
|1683
|XCSE
|20260211 15:02:34.486000
|21
|1682
|XCSE
|20260211 15:06:03.212000
|11
|1682
|XCSE
|20260211 15:06:03.212000
|1
|1682
|XCSE
|20260211 15:06:03.795000
|30
|1682
|XCSE
|20260211 15:06:03.795000
|21
|1681
|XCSE
|20260211 15:06:46.587000
|7
|1679
|XCSE
|20260211 15:07:41.436000
|11
|1678
|XCSE
|20260211 15:09:54.780000
|11
|1677
|XCSE
|20260211 15:09:54.890000
|22
|1683
|XCSE
|20260211 15:11:55.376000
|21
|1683
|XCSE
|20260211 15:11:58.061000
|21
|1682
|XCSE
|20260211 15:13:12.663000
|29
|1682
|XCSE
|20260211 15:13:55.360000
|9
|1682
|XCSE
|20260211 15:13:55.367000
|27
|1682
|XCSE
|20260211 15:13:55.441000
|9
|1682
|XCSE
|20260211 15:13:58.407000
|14
|1682
|XCSE
|20260211 15:14:04.004000
|22
|1679
|XCSE
|20260211 15:14:05.665000
|22
|1679
|XCSE
|20260211 15:14:15.244000
|21
|1678
|XCSE
|20260211 15:14:36.364000
|21
|1677
|XCSE
|20260211 15:15:59.792000
|5
|1677
|XCSE
|20260211 15:15:59.792000
|1
|1677
|XCSE
|20260211 15:15:59.792000
|5
|1677
|XCSE
|20260211 15:15:59.792000
|32
|1679
|XCSE
|20260211 15:19:12.378000
|27
|1678
|XCSE
|20260211 15:30:36.359000
|12
|1691
|XCSE
|20260211 15:33:09.145000
|13
|1691
|XCSE
|20260211 15:33:55.839000
|32
|1688
|XCSE
|20260211 15:33:55.850000
|33
|1687
|XCSE
|20260211 15:33:55.869000
|22
|1685
|XCSE
|20260211 15:34:30.311000
|11
|1685
|XCSE
|20260211 15:34:30.311000
|21
|1683
|XCSE
|20260211 15:34:40.639000
|22
|1683
|XCSE
|20260211 15:34:41.932000
|11
|1682
|XCSE
|20260211 15:35:12.991000
|11
|1682
|XCSE
|20260211 15:35:12.991000
|11
|1681
|XCSE
|20260211 15:35:14.089000
|11
|1679
|XCSE
|20260211 15:38:16.889000
|11
|1677
|XCSE
|20260211 15:41:10.340000
|11
|1676
|XCSE
|20260211 15:41:48.771000
|11
|1675
|XCSE
|20260211 15:42:38.784000
|1
|1675
|XCSE
|20260211 15:44:57.309000
|10
|1675
|XCSE
|20260211 15:44:57.311000
|11
|1674
|XCSE
|20260211 15:44:57.346000
|11
|1675
|XCSE
|20260211 15:46:47.488000
|11
|1674
|XCSE
|20260211 15:49:06.631000
|11
|1673
|XCSE
|20260211 15:49:58.742000
|11
|1672
|XCSE
|20260211 15:50:11.795000
|11
|1671
|XCSE
|20260211 15:50:30.591000
|11
|1670
|XCSE
|20260211 15:51:21.806000
|11
|1669
|XCSE
|20260211 15:52:08.457000
|11
|1671
|XCSE
|20260211 15:56:13.816000
|11
|1670
|XCSE
|20260211 15:56:45.581000
|11
|1670
|XCSE
|20260211 15:56:45.581000
|11
|1671
|XCSE
|20260211 15:59:38.408000
|11
|1673
|XCSE
|20260211 16:00:41.361000
|11
|1672
|XCSE
|20260211 16:02:06.144000
|11
|1671
|XCSE
|20260211 16:03:14.019000
|11
|1670
|XCSE
|20260211 16:04:25.696000
|11
|1669
|XCSE
|20260211 16:05:08.217000
|11
|1668
|XCSE
|20260211 16:05:47.084000
|4
|1674
|XCSE
|20260211 16:08:47.319000
|12
|1674
|XCSE
|20260211 16:08:47.476000
|18
|1674
|XCSE
|20260211 16:09:07.367000
|5
|1674
|XCSE
|20260211 16:09:38.753000
|21
|1672
|XCSE
|20260211 16:09:44.392000
|12
|1672
|XCSE
|20260211 16:11:26.078000
|21
|1671
|XCSE
|20260211 16:11:26.097000
|11
|1671
|XCSE
|20260211 16:11:26.097000
|21
|1670
|XCSE
|20260211 16:12:22.375000
|11
|1673
|XCSE
|20260211 16:19:00.883000
|2
|1673
|XCSE
|20260211 16:19:45.391000
|1
|1673
|XCSE
|20260211 16:19:45.391000
|33
|1673
|XCSE
|20260211 16:20:12.384000
|11
|1671
|XCSE
|20260211 16:20:18.187000
|11
|1670
|XCSE
|20260211 16:24:04.044000
|10
|1670
|XCSE
|20260211 16:24:04.044000
|3
|1671
|XCSE
|20260211 16:24:55.185000
|22
|1671
|XCSE
|20260211 16:24:55.185000
|10
|1671
|XCSE
|20260211 16:24:55.185000
|12
|1671
|XCSE
|20260211 16:25:23.221000
|11
|1671
|XCSE
|20260211 16:25:52.920000
|21
|1669
|XCSE
|20260211 16:26:05.608000
|1
|1668
|XCSE
|20260211 16:27:49.668000
|21
|1668
|XCSE
|20260211 16:27:49.706000
|11
|1667
|XCSE
|20260211 16:30:00.358000
|43
|1667
|XCSE
|20260211 16:33:12.241000
|30
|1667
|XCSE
|20260211 16:33:52.582000
|13
|1667
|XCSE
|20260211 16:33:52.582000
|9
|1667
|XCSE
|20260211 16:33:52.582000
|100
|1667
|XCSE
|20260211 16:37:12.204697
|100
|1667
|XCSE
|20260211 16:37:12.220027
|58
|1667
|XCSE
|20260211 16:37:12.221893
|42
|1667
|XCSE
|20260211 16:37:12.221937
|22
|1667
|XCSE
|20260211 16:37:12.221937
|42
|1667
|XCSE
|20260211 16:37:12.222010
|25
|1667
|XCSE
|20260211 16:37:12.243081
|28
|1667
|XCSE
|20260211 16:37:13.451295
|5
|1667
|XCSE
|20260211 16:37:13.451727
|88
|1667
|XCSE
|20260211 16:37:13.491098
|11
|1681
|XCSE
|20260212 9:01:49.992000
|10
|1681
|XCSE
|20260212 9:02:00.040000
|1
|1681
|XCSE
|20260212 9:02:00.040000
|10
|1681
|XCSE
|20260212 9:02:35.060000
|22
|1679
|XCSE
|20260212 9:08:27.251000
|2
|1683
|XCSE
|20260212 9:10:19.706000
|17
|1683
|XCSE
|20260212 9:10:19.706000
|1
|1685
|XCSE
|20260212 9:10:19.977000
|17
|1685
|XCSE
|20260212 9:10:19.979000
|2
|1685
|XCSE
|20260212 9:13:25.928000
|18
|1685
|XCSE
|20260212 9:16:22.504000
|12
|1683
|XCSE
|20260212 9:16:25.034000
|10
|1683
|XCSE
|20260212 9:16:25.034000
|11
|1685
|XCSE
|20260212 9:18:46.561000
|11
|1685
|XCSE
|20260212 9:18:46.561000
|25
|1687
|XCSE
|20260212 9:18:46.582000
|26
|1687
|XCSE
|20260212 9:18:46.584000
|22
|1683
|XCSE
|20260212 9:18:46.601000
|22
|1680
|XCSE
|20260212 9:18:46.762000
|21
|1680
|XCSE
|20260212 9:19:58.566000
|32
|1679
|XCSE
|20260212 9:21:35.537000
|22
|1676
|XCSE
|20260212 9:21:41.089000
|10
|1676
|XCSE
|20260212 9:21:41.089000
|21
|1674
|XCSE
|20260212 9:23:17.160000
|21
|1673
|XCSE
|20260212 9:23:25.423000
|11
|1678
|XCSE
|20260212 9:24:18.312000
|11
|1677
|XCSE
|20260212 9:25:15.525000
|11
|1676
|XCSE
|20260212 9:25:15.908000
|11
|1673
|XCSE
|20260212 9:26:00.317000
|11
|1677
|XCSE
|20260212 9:31:24.655000
|4
|1676
|XCSE
|20260212 9:31:25.342000
|11
|1677
|XCSE
|20260212 9:32:12.302000
|11
|1677
|XCSE
|20260212 9:34:15.052000
|11
|1680
|XCSE
|20260212 9:42:23.910000
|10
|1680
|XCSE
|20260212 9:42:23.910000
|27
|1680
|XCSE
|20260212 9:42:34.349000
|15
|1680
|XCSE
|20260212 9:42:48.612000
|32
|1685
|XCSE
|20260212 9:53:36.667000
|33
|1686
|XCSE
|20260212 10:03:49.118000
|24
|1686
|XCSE
|20260212 10:04:30.596000
|21
|1689
|XCSE
|20260212 10:10:33.294000
|4
|1690
|XCSE
|20260212 10:11:44.559000
|5
|1690
|XCSE
|20260212 10:11:44.559000
|13
|1690
|XCSE
|20260212 10:11:44.559000
|3
|1690
|XCSE
|20260212 10:11:44.559000
|5
|1690
|XCSE
|20260212 10:11:47.045000
|9
|1690
|XCSE
|20260212 10:11:55.859000
|8
|1690
|XCSE
|20260212 10:12:21.501000
|6
|1690
|XCSE
|20260212 10:12:21.501000
|15
|1690
|XCSE
|20260212 10:12:29.121000
|6
|1690
|XCSE
|20260212 10:12:54.595000
|27
|1690
|XCSE
|20260212 10:12:54.595000
|7
|1690
|XCSE
|20260212 10:12:54.616000
|6
|1690
|XCSE
|20260212 10:12:56.643000
|11
|1688
|XCSE
|20260212 10:15:43.505000
|11
|1687
|XCSE
|20260212 10:17:13.517000
|15
|1688
|XCSE
|20260212 10:20:06.256000
|11
|1686
|XCSE
|20260212 10:22:12.221000
|3
|1685
|XCSE
|20260212 10:23:13.607000
|8
|1685
|XCSE
|20260212 10:23:13.607000
|31
|1686
|XCSE
|20260212 10:38:12.574000
|4
|1691
|XCSE
|20260212 10:47:41.012000
|5
|1691
|XCSE
|20260212 10:47:41.012000
|33
|1691
|XCSE
|20260212 10:47:41.012000
|14
|1691
|XCSE
|20260212 10:47:41.012000
|25
|1692
|XCSE
|20260212 10:48:05.653000
|7
|1692
|XCSE
|20260212 10:48:05.653000
|7
|1692
|XCSE
|20260212 10:48:05.653000
|47
|1692
|XCSE
|20260212 10:48:05.653000
|6
|1692
|XCSE
|20260212 10:48:05.661000
|12
|1692
|XCSE
|20260212 10:48:06.279000
|12
|1692
|XCSE
|20260212 10:48:15.859000
|19
|1692
|XCSE
|20260212 10:49:10.728000
|12
|1692
|XCSE
|20260212 10:51:05.425000
|13
|1693
|XCSE
|20260212 10:51:05.425000
|7
|1693
|XCSE
|20260212 10:51:05.425000
|1
|1693
|XCSE
|20260212 10:51:05.425000
|5
|1693
|XCSE
|20260212 10:51:05.426000
|6
|1693
|XCSE
|20260212 10:51:05.426000
|1
|1693
|XCSE
|20260212 10:52:30.655000
|6
|1693
|XCSE
|20260212 10:52:30.655000
|4
|1693
|XCSE
|20260212 10:52:30.655000
|3
|1692
|XCSE
|20260212 10:54:11.901000
|11
|1692
|XCSE
|20260212 10:54:41.463000
|31
|1692
|XCSE
|20260212 11:05:45.982000
|28
|1692
|XCSE
|20260212 11:05:47.494000
|14
|1692
|XCSE
|20260212 11:05:48.719000
|10
|1692
|XCSE
|20260212 11:06:36.080000
|1
|1692
|XCSE
|20260212 11:06:36.080000
|8
|1692
|XCSE
|20260212 11:08:05.556000
|3
|1692
|XCSE
|20260212 11:08:05.556000
|33
|1690
|XCSE
|20260212 11:09:22.814000
|14
|1690
|XCSE
|20260212 11:09:22.831000
|19
|1690
|XCSE
|20260212 11:09:33.365000
|3
|1690
|XCSE
|20260212 11:09:58.104000
|19
|1690
|XCSE
|20260212 11:09:58.104000
|33
|1689
|XCSE
|20260212 11:20:40.885000
|11
|1689
|XCSE
|20260212 11:20:40.885000
|44
|1687
|XCSE
|20260212 11:21:35.551000
|11
|1689
|XCSE
|20260212 11:35:23.489000
|8
|1691
|XCSE
|20260212 11:37:02.345000
|5
|1691
|XCSE
|20260212 11:37:02.345000
|2
|1691
|XCSE
|20260212 11:37:51.841000
|2
|1691
|XCSE
|20260212 11:37:51.841000
|7
|1691
|XCSE
|20260212 11:37:51.841000
|6
|1691
|XCSE
|20260212 11:39:25.051000
|5
|1691
|XCSE
|20260212 11:39:25.051000
|22
|1689
|XCSE
|20260212 11:45:11.277000
|10
|1689
|XCSE
|20260212 11:45:11.277000
|31
|1689
|XCSE
|20260212 11:46:19.106000
|16
|1688
|XCSE
|20260212 11:46:41.015000
|5
|1688
|XCSE
|20260212 11:46:41.019000
|16
|1688
|XCSE
|20260212 11:46:41.019000
|5
|1687
|XCSE
|20260212 11:50:19.025000
|11
|1687
|XCSE
|20260212 11:53:51.650000
|1
|1686
|XCSE
|20260212 11:59:33.920000
|10
|1686
|XCSE
|20260212 11:59:33.922000
|11
|1686
|XCSE
|20260212 11:59:33.922000
|22
|1684
|XCSE
|20260212 12:01:34.042000
|11
|1684
|XCSE
|20260212 12:01:34.042000
|11
|1684
|XCSE
|20260212 12:01:34.042000
|12
|1687
|XCSE
|20260212 12:15:15.598000
|22
|1688
|XCSE
|20260212 12:16:55.437000
|7
|1688
|XCSE
|20260212 12:16:55.437000
|4
|1688
|XCSE
|20260212 12:16:55.437000
|13
|1689
|XCSE
|20260212 12:18:11.661000
|1
|1689
|XCSE
|20260212 12:18:11.661000
|15
|1689
|XCSE
|20260212 12:18:40.232000
|6
|1689
|XCSE
|20260212 12:20:54.065000
|2
|1689
|XCSE
|20260212 12:20:54.065000
|3
|1689
|XCSE
|20260212 12:20:54.065000
|31
|1687
|XCSE
|20260212 12:20:57.572000
|5
|1688
|XCSE
|20260212 12:28:11.269000
|6
|1688
|XCSE
|20260212 12:28:11.269000
|4
|1688
|XCSE
|20260212 12:30:48.339000
|4
|1688
|XCSE
|20260212 12:30:48.339000
|11
|1688
|XCSE
|20260212 12:32:43.799000
|11
|1686
|XCSE
|20260212 12:33:04.821000
|11
|1686
|XCSE
|20260212 12:33:04.821000
|10
|1686
|XCSE
|20260212 12:33:04.821000
|11
|1686
|XCSE
|20260212 12:40:40.659000
|11
|1685
|XCSE
|20260212 12:41:32.073000
|11
|1685
|XCSE
|20260212 12:41:32.073000
|7
|1686
|XCSE
|20260212 12:46:12.505000
|4
|1686
|XCSE
|20260212 12:46:12.505000
|1
|1687
|XCSE
|20260212 12:48:52.681000
|10
|1687
|XCSE
|20260212 12:48:52.681000
|11
|1687
|XCSE
|20260212 12:51:06.652000
|11
|1686
|XCSE
|20260212 12:54:01.077000
|21
|1685
|XCSE
|20260212 13:03:38.454000
|8
|1687
|XCSE
|20260212 13:06:32.455000
|2
|1687
|XCSE
|20260212 13:06:32.455000
|23
|1687
|XCSE
|20260212 13:06:32.455000
|15
|1687
|XCSE
|20260212 13:06:32.455000
|11
|1687
|XCSE
|20260212 13:08:07.682000
|53
|1685
|XCSE
|20260212 13:09:02.726000
|33
|1684
|XCSE
|20260212 13:12:54.323000
|32
|1683
|XCSE
|20260212 13:12:57.864000
|1
|1682
|XCSE
|20260212 13:18:45.358000
|4
|1682
|XCSE
|20260212 13:20:55.085000
|11
|1683
|XCSE
|20260212 13:26:03.596000
|1
|1683
|XCSE
|20260212 13:26:03.714000
|10
|1683
|XCSE
|20260212 13:26:03.714000
|1
|1683
|XCSE
|20260212 13:27:19.757000
|10
|1683
|XCSE
|20260212 13:27:25.648000
|11
|1682
|XCSE
|20260212 13:32:57.729000
|11
|1682
|XCSE
|20260212 13:32:57.729000
|19
|1680
|XCSE
|20260212 13:38:01.263000
|14
|1680
|XCSE
|20260212 13:41:59.387000
|19
|1680
|XCSE
|20260212 13:41:59.387000
|32
|1678
|XCSE
|20260212 13:43:41.115000
|10
|1678
|XCSE
|20260212 13:43:41.115000
|10
|1678
|XCSE
|20260212 13:43:41.115000
|41
|1676
|XCSE
|20260212 13:44:26.517000
|10
|1676
|XCSE
|20260212 13:44:26.517000
|43
|1675
|XCSE
|20260212 13:44:27.239000
|31
|1674
|XCSE
|20260212 13:45:13.054000
|31
|1672
|XCSE
|20260212 13:45:13.239000
|21
|1673
|XCSE
|20260212 13:55:10.190000
|21
|1672
|XCSE
|20260212 14:00:34.025000
|10
|1672
|XCSE
|20260212 14:00:34.025000
|21
|1672
|XCSE
|20260212 14:03:31.920000
|11
|1671
|XCSE
|20260212 14:04:40.960000
|31
|1674
|XCSE
|20260212 14:19:05.044000
|10
|1675
|XCSE
|20260212 14:20:50.264000
|1
|1675
|XCSE
|20260212 14:20:50.264000
|11
|1674
|XCSE
|20260212 14:24:01.012000
|11
|1674
|XCSE
|20260212 14:26:42.240000
|31
|1673
|XCSE
|20260212 14:29:41.386000
|21
|1672
|XCSE
|20260212 14:30:24.945000
|22
|1673
|XCSE
|20260212 14:32:51.914000
|22
|1673
|XCSE
|20260212 14:34:02.818000
|22
|1672
|XCSE
|20260212 14:38:57.314000
|11
|1672
|XCSE
|20260212 14:38:57.314000
|31
|1672
|XCSE
|20260212 14:39:45.900000
|21
|1671
|XCSE
|20260212 14:41:17.849000
|11
|1671
|XCSE
|20260212 14:51:30.041000
|11
|1671
|XCSE
|20260212 14:54:47.462000
|11
|1671
|XCSE
|20260212 14:54:47.462000
|11
|1671
|XCSE
|20260212 14:54:47.462000
|32
|1671
|XCSE
|20260212 14:56:07.628000
|2
|1673
|XCSE
|20260212 15:10:23.297000
|28
|1673
|XCSE
|20260212 15:10:23.297000
|6
|1674
|XCSE
|20260212 15:10:50.406000
|5
|1674
|XCSE
|20260212 15:10:50.406000
|11
|1672
|XCSE
|20260212 15:12:31.367000
|10
|1672
|XCSE
|20260212 15:12:31.367000
|11
|1671
|XCSE
|20260212 15:15:19.497000
|10
|1671
|XCSE
|20260212 15:15:19.497000
|11
|1672
|XCSE
|20260212 15:22:54.425000
|4
|1672
|XCSE
|20260212 15:24:23.324000
|7
|1672
|XCSE
|20260212 15:24:23.324000
|11
|1672
|XCSE
|20260212 15:25:42.496000
|22
|1671
|XCSE
|20260212 15:28:13.995000
|10
|1671
|XCSE
|20260212 15:28:13.995000
|11
|1671
|XCSE
|20260212 15:28:13.995000
|11
|1671
|XCSE
|20260212 15:28:13.995000
|11
|1670
|XCSE
|20260212 15:28:53.477000
|11
|1670
|XCSE
|20260212 15:30:01.129000
|11
|1670
|XCSE
|20260212 15:30:01.129000
|11
|1669
|XCSE
|20260212 15:30:51.035000
|11
|1667
|XCSE
|20260212 15:31:44.917000
|10
|1667
|XCSE
|20260212 15:31:44.917000
|10
|1667
|XCSE
|20260212 15:31:44.917000
|11
|1665
|XCSE
|20260212 15:32:30.431000
|11
|1665
|XCSE
|20260212 15:32:30.431000
|149
|1665
|XCSE
|20260212 15:32:30.431214
|151
|1665
|XCSE
|20260212 15:32:30.431239
|32
|1667
|XCSE
|20260212 15:34:01.519000
|33
|1671
|XCSE
|20260212 15:36:19.151000
|21
|1668
|XCSE
|20260212 15:38:01.291000
|21
|1668
|XCSE
|20260212 15:40:36.935000
|11
|1668
|XCSE
|20260212 15:41:44.540000
|11
|1668
|XCSE
|20260212 15:41:44.540000
|22
|1667
|XCSE
|20260212 15:44:06.406000
|11
|1666
|XCSE
|20260212 15:44:26.520000
|10
|1666
|XCSE
|20260212 15:44:26.520000
|11
|1664
|XCSE
|20260212 15:45:53.986000
|11
|1664
|XCSE
|20260212 15:47:00.747000
|11
|1663
|XCSE
|20260212 15:47:14.298000
|21
|1664
|XCSE
|20260212 15:48:37.582000
|11
|1662
|XCSE
|20260212 15:50:02.872000
|21
|1662
|XCSE
|20260212 15:51:47.182000
|21
|1661
|XCSE
|20260212 15:57:04.792000
|10
|1661
|XCSE
|20260212 15:57:04.792000
|7
|1662
|XCSE
|20260212 16:00:27.708000
|22
|1665
|XCSE
|20260212 16:02:52.102000
|21
|1664
|XCSE
|20260212 16:04:10.705000
|10
|1664
|XCSE
|20260212 16:04:10.705000
|13
|1664
|XCSE
|20260212 16:04:26.979000
|22
|1663
|XCSE
|20260212 16:04:52.670000
|11
|1663
|XCSE
|20260212 16:04:52.670000
|11
|1661
|XCSE
|20260212 16:05:57.789000
|11
|1661
|XCSE
|20260212 16:05:57.789000
|11
|1656
|XCSE
|20260212 16:12:45.328000
|11
|1656
|XCSE
|20260212 16:13:05.301000
|11
|1658
|XCSE
|20260212 16:14:02.520000
|32
|1658
|XCSE
|20260212 16:16:42.201000
|32
|1658
|XCSE
|20260212 16:19:04.322000
|11
|1657
|XCSE
|20260212 16:21:30.134000
|10
|1657
|XCSE
|20260212 16:21:30.134000
|10
|1657
|XCSE
|20260212 16:21:30.134000
|11
|1655
|XCSE
|20260212 16:21:57.674000
|31
|1656
|XCSE
|20260212 16:23:49.871000
|11
|1655
|XCSE
|20260212 16:26:08.811000
|11
|1657
|XCSE
|20260212 16:27:18.254000
|9
|1656
|XCSE
|20260212 16:29:42.190000
|2
|1656
|XCSE
|20260212 16:29:42.193000
|9
|1656
|XCSE
|20260212 16:29:42.193000
|1
|1656
|XCSE
|20260212 16:29:42.193000
|11
|1656
|XCSE
|20260212 16:32:10.745000
|10
|1656
|XCSE
|20260212 16:32:10.745000
|376
|1655
|XCSE
|20260212 16:32:10.745614
|17
|1655
|XCSE
|20260212 16:32:10.877908
|11
|1655
|XCSE
|20260212 16:32:24.507000
|185
|1655
|XCSE
|20260212 16:32:24.507731
|11
|1654
|XCSE
|20260212 16:32:57.734000
|11
|1653
|XCSE
|20260212 16:34:39.895000
|11
|1655
|XCSE
|20260212 16:36:48.514000
|11
|1655
|XCSE
|20260212 16:37:08.261000
|11
|1654
|XCSE
|20260212 16:38:13.135000
|11
|1653
|XCSE
|20260212 16:39:14.359000
|5
|1652
|XCSE
|20260212 16:40:15.098584
|234
|1652
|XCSE
|20260212 16:50:14.438929
|116
|1652
|XCSE
|20260212 16:50:23.912795
|11
|1625
|XCSE
|20260213 9:00:30.663000
|9
|1633
|XCSE
|20260213 9:03:45.742000
|2
|1633
|XCSE
|20260213 9:03:45.742000
|2
|1633
|XCSE
|20260213 9:04:31.024000
|9
|1633
|XCSE
|20260213 9:04:31.024000
|9
|1633
|XCSE
|20260213 9:05:06.030000
|21
|1631
|XCSE
|20260213 9:05:10.160000
|18
|1631
|XCSE
|20260213 9:08:05.681000
|9
|1634
|XCSE
|20260213 9:10:45.758000
|7
|1634
|XCSE
|20260213 9:10:45.773000
|16
|1634
|XCSE
|20260213 9:10:45.787000
|16
|1633
|XCSE
|20260213 9:11:05.202000
|6
|1633
|XCSE
|20260213 9:11:05.202000
|25
|1640
|XCSE
|20260213 9:18:01.709000
|25
|1640
|XCSE
|20260213 9:18:17.268000
|20
|1640
|XCSE
|20260213 9:18:50.566000
|26
|1640
|XCSE
|20260213 9:20:57.990000
|27
|1640
|XCSE
|20260213 9:20:58.014000
|34
|1640
|XCSE
|20260213 9:20:58.019000
|1
|1645
|XCSE
|20260213 9:25:49.633000
|13
|1645
|XCSE
|20260213 9:26:42.339000
|6
|1645
|XCSE
|20260213 9:29:04.980000
|3
|1645
|XCSE
|20260213 9:29:24.767000
|5
|1642
|XCSE
|20260213 9:30:47.499000
|45
|1648
|XCSE
|20260213 9:32:45.085000
|1
|1648
|XCSE
|20260213 9:32:45.652000
|11
|1646
|XCSE
|20260213 9:32:47.697000
|11
|1645
|XCSE
|20260213 9:35:42.447000
|11
|1645
|XCSE
|20260213 9:37:59.368000
|20
|1645
|XCSE
|20260213 9:39:04.859000
|2
|1645
|XCSE
|20260213 9:39:11.758000
|16
|1645
|XCSE
|20260213 9:39:20.048000
|13
|1645
|XCSE
|20260213 9:39:34.387000
|13
|1645
|XCSE
|20260213 9:39:34.392000
|13
|1645
|XCSE
|20260213 9:39:34.396000
|13
|1645
|XCSE
|20260213 9:39:34.403000
|13
|1645
|XCSE
|20260213 9:39:34.409000
|13
|1645
|XCSE
|20260213 9:39:34.413000
|13
|1645
|XCSE
|20260213 9:39:34.422000
|11
|1640
|XCSE
|20260213 9:40:00.510000
|7
|1641
|XCSE
|20260213 9:43:27.230000
|40
|1642
|XCSE
|20260213 9:43:43.083000
|2
|1642
|XCSE
|20260213 9:44:51.205000
|11
|1641
|XCSE
|20260213 9:52:49.592000
|4
|1642
|XCSE
|20260213 9:54:51.369000
|2
|1642
|XCSE
|20260213 9:54:51.369000
|2
|1642
|XCSE
|20260213 9:54:51.391000
|2
|1642
|XCSE
|20260213 9:54:51.413000
|16
|1642
|XCSE
|20260213 9:54:53.323000
|15
|1642
|XCSE
|20260213 9:55:19.743000
|5
|1642
|XCSE
|20260213 9:55:26.517000
|2
|1642
|XCSE
|20260213 10:00:53.063000
|2
|1642
|XCSE
|20260213 10:01:13.877000
|11
|1640
|XCSE
|20260213 10:01:22.629000
|11
|1639
|XCSE
|20260213 10:02:13.251000
|11
|1639
|XCSE
|20260213 10:02:44.688000
|2
|1639
|XCSE
|20260213 10:03:29.356000
|3
|1639
|XCSE
|20260213 10:03:33.841000
|11
|1638
|XCSE
|20260213 10:03:38.144000
|5
|1638
|XCSE
|20260213 10:03:38.144000
|11
|1640
|XCSE
|20260213 10:09:02.289000
|11
|1639
|XCSE
|20260213 10:09:36.162000
|11
|1640
|XCSE
|20260213 10:10:03.303000
|2
|1642
|XCSE
|20260213 10:16:06.197000
|11
|1642
|XCSE
|20260213 10:16:59.018000
|11
|1643
|XCSE
|20260213 10:20:13.241000
|11
|1646
|XCSE
|20260213 10:26:19.904000
|11
|1645
|XCSE
|20260213 10:29:09.056000
|11
|1644
|XCSE
|20260213 10:30:11.705000
|10
|1644
|XCSE
|20260213 10:30:11.705000
|22
|1643
|XCSE
|20260213 10:30:15.492000
|7
|1643
|XCSE
|20260213 10:32:36.724000
|3
|1643
|XCSE
|20260213 10:33:25.295000
|1
|1643
|XCSE
|20260213 10:33:28.352000
|7
|1643
|XCSE
|20260213 10:34:01.432000
|3
|1643
|XCSE
|20260213 10:34:01.432000
|1
|1643
|XCSE
|20260213 10:34:01.432000
|54
|1642
|XCSE
|20260213 10:35:42.545000
|11
|1643
|XCSE
|20260213 10:39:42.746000
|19
|1644
|XCSE
|20260213 10:41:40.505000
|4
|1642
|XCSE
|20260213 10:42:26.704000
|7
|1642
|XCSE
|20260213 10:42:26.709000
|4
|1642
|XCSE
|20260213 10:42:26.709000
|22
|1641
|XCSE
|20260213 10:43:58.329000
|21
|1640
|XCSE
|20260213 10:44:14.100000
|3
|1640
|XCSE
|20260213 10:44:14.121000
|11
|1642
|XCSE
|20260213 10:49:50.322000
|11
|1642
|XCSE
|20260213 10:51:14.118000
|5
|1642
|XCSE
|20260213 10:51:43.285000
|5
|1642
|XCSE
|20260213 10:51:43.285000
|2
|1642
|XCSE
|20260213 10:51:43.312000
|4
|1642
|XCSE
|20260213 10:52:04.944000
|10
|1641
|XCSE
|20260213 10:52:04.963000
|1
|1641
|XCSE
|20260213 10:52:04.963000
|25
|1641
|XCSE
|20260213 10:52:30.558000
|5
|1641
|XCSE
|20260213 10:52:55.813000
|5
|1641
|XCSE
|20260213 10:53:20.533000
|22
|1638
|XCSE
|20260213 10:53:26.029000
|2
|1638
|XCSE
|20260213 10:53:28.191000
|16
|1638
|XCSE
|20260213 10:58:07.880000
|8
|1638
|XCSE
|20260213 10:58:08.410000
|4
|1638
|XCSE
|20260213 10:58:28.198000
|16
|1637
|XCSE
|20260213 11:00:15.502000
|16
|1637
|XCSE
|20260213 11:00:15.521000
|16
|1637
|XCSE
|20260213 11:00:15.539000
|16
|1637
|XCSE
|20260213 11:00:15.549000
|16
|1637
|XCSE
|20260213 11:00:15.555000
|16
|1637
|XCSE
|20260213 11:00:15.561000
|16
|1637
|XCSE
|20260213 11:00:15.565000
|16
|1637
|XCSE
|20260213 11:00:15.570000
|16
|1637
|XCSE
|20260213 11:00:15.575000
|12
|1637
|XCSE
|20260213 11:00:31.098000
|6
|1638
|XCSE
|20260213 11:01:19.741000
|7
|1638
|XCSE
|20260213 11:02:28.183000
|11
|1637
|XCSE
|20260213 11:03:07.343000
|11
|1639
|XCSE
|20260213 11:07:26.696000
|11
|1638
|XCSE
|20260213 11:08:33.942000
|11
|1637
|XCSE
|20260213 11:08:43.979000
|11
|1643
|XCSE
|20260213 11:15:18.857000
|19
|1644
|XCSE
|20260213 11:16:05.804000
|19
|1644
|XCSE
|20260213 11:16:05.808000
|30
|1644
|XCSE
|20260213 11:16:05.811000
|7
|1644
|XCSE
|20260213 11:16:05.843000
|4
|1644
|XCSE
|20260213 11:16:05.843000
|19
|1644
|XCSE
|20260213 11:16:05.866000
|19
|1644
|XCSE
|20260213 11:16:06.261000
|12
|1644
|XCSE
|20260213 11:16:07.734000
|7
|1644
|XCSE
|20260213 11:16:20.111000
|4
|1644
|XCSE
|20260213 11:16:20.111000
|6
|1643
|XCSE
|20260213 11:16:40.011000
|4
|1643
|XCSE
|20260213 11:16:40.011000
|24
|1646
|XCSE
|20260213 11:23:15.450000
|7
|1646
|XCSE
|20260213 11:23:15.450000
|9
|1646
|XCSE
|20260213 11:23:39.280000
|28
|1646
|XCSE
|20260213 11:24:13.064000
|3
|1646
|XCSE
|20260213 11:24:20.673000
|21
|1646
|XCSE
|20260213 11:24:59.964000
|11
|1643
|XCSE
|20260213 11:25:44.187000
|10
|1643
|XCSE
|20260213 11:25:44.187000
|11
|1643
|XCSE
|20260213 11:25:44.187000
|18
|1643
|XCSE
|20260213 11:27:00.942000
|3
|1643
|XCSE
|20260213 11:27:00.942000
|22
|1642
|XCSE
|20260213 11:27:00.959000
|11
|1640
|XCSE
|20260213 11:29:28.748000
|9
|1639
|XCSE
|20260213 11:32:49.666000
|2
|1639
|XCSE
|20260213 11:32:49.666000
|11
|1640
|XCSE
|20260213 11:35:09.166000
|1
|1638
|XCSE
|20260213 11:36:06.722000
|10
|1638
|XCSE
|20260213 11:38:44.165000
|11
|1638
|XCSE
|20260213 11:44:15.630000
|15
|1641
|XCSE
|20260213 11:44:50.119000
|13
|1641
|XCSE
|20260213 11:44:50.124000
|11
|1637
|XCSE
|20260213 11:45:43.446000
|5
|1635
|XCSE
|20260213 11:45:57.217000
|6
|1635
|XCSE
|20260213 11:45:57.217000
|12
|1635
|XCSE
|20260213 11:48:33.724000
|11
|1635
|XCSE
|20260213 11:48:33.753000
|21
|1634
|XCSE
|20260213 11:50:41.453000
|10
|1632
|XCSE
|20260213 11:50:45.814000
|11
|1632
|XCSE
|20260213 11:53:33.089000
|11
|1632
|XCSE
|20260213 11:58:19.724000
|11
|1631
|XCSE
|20260213 12:00:46.053000
|8
|1629
|XCSE
|20260213 12:00:52.459000
|3
|1629
|XCSE
|20260213 12:00:52.459000
|11
|1629
|XCSE
|20260213 12:06:06.171000
|6
|1629
|XCSE
|20260213 12:06:06.329000
|4
|1628
|XCSE
|20260213 12:06:10.577000
|7
|1628
|XCSE
|20260213 12:06:10.577000
|2
|1629
|XCSE
|20260213 12:06:10.661000
|13
|1629
|XCSE
|20260213 12:06:10.661000
|10
|1629
|XCSE
|20260213 12:07:17.187000
|11
|1627
|XCSE
|20260213 12:07:46.958000
|11
|1626
|XCSE
|20260213 12:08:38.077000
|11
|1625
|XCSE
|20260213 12:09:38.373000
|10
|1625
|XCSE
|20260213 12:09:38.373000
|22
|1627
|XCSE
|20260213 12:13:23.284000
|11
|1629
|XCSE
|20260213 12:21:00.656000
|11
|1628
|XCSE
|20260213 12:22:17.295000
|11
|1628
|XCSE
|20260213 12:22:17.295000
|24
|1631
|XCSE
|20260213 12:24:30.572000
|8
|1631
|XCSE
|20260213 12:24:30.572000
|11
|1628
|XCSE
|20260213 12:25:54.812000
|11
|1627
|XCSE
|20260213 12:29:10.971000
|11
|1626
|XCSE
|20260213 12:30:09.200000
|11
|1626
|XCSE
|20260213 12:30:09.404000
|2
|1627
|XCSE
|20260213 12:30:30.644000
|11
|1625
|XCSE
|20260213 12:31:06.791000
|3
|1624
|XCSE
|20260213 12:34:21.759000
|11
|1628
|XCSE
|20260213 12:39:26.995000
|2
|1628
|XCSE
|20260213 12:40:44.146000
|12
|1628
|XCSE
|20260213 12:40:51.474000
|8
|1628
|XCSE
|20260213 12:43:39.439000
|14
|1628
|XCSE
|20260213 12:43:41.836000
|8
|1628
|XCSE
|20260213 12:43:41.836000
|12
|1627
|XCSE
|20260213 12:45:14.535000
|9
|1627
|XCSE
|20260213 12:45:14.536000
|22
|1627
|XCSE
|20260213 12:45:15.850000
|22
|1626
|XCSE
|20260213 12:45:32.218000
|11
|1624
|XCSE
|20260213 12:48:53.843000
|10
|1624
|XCSE
|20260213 12:48:53.843000
|21
|1623
|XCSE
|20260213 12:49:26.546000
|21
|1626
|XCSE
|20260213 12:53:03.096000
|22
|1631
|XCSE
|20260213 13:00:43.148000
|2
|1632
|XCSE
|20260213 13:01:20.429000
|26
|1632
|XCSE
|20260213 13:02:18.480000
|7
|1632
|XCSE
|20260213 13:02:18.480000
|2
|1632
|XCSE
|20260213 13:02:23.575000
|2
|1632
|XCSE
|20260213 13:02:25.997000
|2
|1632
|XCSE
|20260213 13:02:29.450000
|2
|1633
|XCSE
|20260213 13:03:16.847000
|26
|1633
|XCSE
|20260213 13:03:16.847000
|2
|1632
|XCSE
|20260213 13:03:16.848000
|6
|1632
|XCSE
|20260213 13:04:24.547000
|6
|1632
|XCSE
|20260213 13:04:28.464000
|7
|1632
|XCSE
|20260213 13:04:41.920000
|7
|1632
|XCSE
|20260213 13:04:44.343000
|7
|1632
|XCSE
|20260213 13:04:48.060000
|7
|1632
|XCSE
|20260213 13:04:51.217000
|1
|1633
|XCSE
|20260213 13:04:51.990000
|19
|1633
|XCSE
|20260213 13:04:51.990000
|11
|1630
|XCSE
|20260213 13:04:52.148000
|21
|1630
|XCSE
|20260213 13:05:10.312000
|21
|1629
|XCSE
|20260213 13:05:24.589000
|7
|1630
|XCSE
|20260213 13:14:50.738000
|11
|1630
|XCSE
|20260213 13:14:55.729000
|11
|1633
|XCSE
|20260213 13:21:52.080000
|54
|1634
|XCSE
|20260213 13:24:08.657000
|11
|1632
|XCSE
|20260213 13:24:35.123000
|10
|1632
|XCSE
|20260213 13:24:35.123000
|31
|1630
|XCSE
|20260213 13:30:56.576000
|31
|1629
|XCSE
|20260213 13:31:34.892000
|21
|1632
|XCSE
|20260213 13:36:00.782000
|11
|1631
|XCSE
|20260213 13:42:01.095000
|11
|1631
|XCSE
|20260213 13:42:01.095000
|25
|1632
|XCSE
|20260213 13:46:55.555000
|28
|1632
|XCSE
|20260213 13:46:55.555000
|3
|1632
|XCSE
|20260213 13:46:58.781000
|8
|1632
|XCSE
|20260213 13:47:21.737000
|8
|1632
|XCSE
|20260213 13:48:37.096000
|11
|1632
|XCSE
|20260213 13:48:37.119000
|6
|1633
|XCSE
|20260213 13:50:57.159000
|5
|1633
|XCSE
|20260213 13:50:57.159000
|11
|1633
|XCSE
|20260213 13:56:42.238000
|11
|1632
|XCSE
|20260213 13:58:20.782000
|6
|1631
|XCSE
|20260213 13:58:21.520000
|6
|1631
|XCSE
|20260213 13:58:23.758000
|6
|1630
|XCSE
|20260213 13:58:23.973000
|1
|1630
|XCSE
|20260213 13:58:23.973000
|6
|1630
|XCSE
|20260213 13:58:26.454000
|30
|1632
|XCSE
|20260213 13:59:31.841000
|1
|1631
|XCSE
|20260213 14:07:33.422000
|20
|1631
|XCSE
|20260213 14:08:06.115000
|61
|1632
|XCSE
|20260213 14:17:53.942000
|19
|1634
|XCSE
|20260213 14:21:45.262000
|2
|1634
|XCSE
|20260213 14:22:20.490000
|19
|1634
|XCSE
|20260213 14:22:20.490000
|21
|1635
|XCSE
|20260213 14:23:13.213000
|32
|1634
|XCSE
|20260213 14:27:23.140000
|10
|1634
|XCSE
|20260213 14:27:23.140000
|21
|1634
|XCSE
|20260213 14:27:23.155000
|20
|1634
|XCSE
|20260213 14:27:23.155000
|41
|1634
|XCSE
|20260213 14:27:24.261000
|24
|1634
|XCSE
|20260213 14:27:29.529000
|7
|1634
|XCSE
|20260213 14:28:54.757000
|14
|1634
|XCSE
|20260213 14:28:54.757000
|9
|1640
|XCSE
|20260213 14:31:00.196000
|9
|1639
|XCSE
|20260213 14:32:23.430000
|10
|1639
|XCSE
|20260213 14:32:28.769000
|21
|1637
|XCSE
|20260213 14:33:07.200000
|21
|1637
|XCSE
|20260213 14:33:51.707000
|11
|1636
|XCSE
|20260213 14:35:13.519000
|11
|1633
|XCSE
|20260213 14:38:57.744000
|11
|1633
|XCSE
|20260213 14:40:41.002000
|19
|1637
|XCSE
|20260213 14:48:28.563000
|21
|1638
|XCSE
|20260213 14:50:40.449000
|11
|1642
|XCSE
|20260213 14:57:45.874000
|8
|1642
|XCSE
|20260213 14:57:47.096000
|15
|1642
|XCSE
|20260213 14:57:53.407000
|1
|1642
|XCSE
|20260213 14:57:59.178000
|3
|1642
|XCSE
|20260213 14:58:10.660000
|11
|1640
|XCSE
|20260213 14:58:43.798000
|7
|1640
|XCSE
|20260213 14:59:30.647000
|11
|1645
|XCSE
|20260213 15:07:52.906000
|22
|1645
|XCSE
|20260213 15:09:46.084000
|2
|1645
|XCSE
|20260213 15:09:53.910000
|8
|1645
|XCSE
|20260213 15:10:01.735000
|2
|1645
|XCSE
|20260213 15:10:01.735000
|10
|1645
|XCSE
|20260213 15:10:09.943000
|21
|1645
|XCSE
|20260213 15:10:18.316000
|3
|1645
|XCSE
|20260213 15:10:59.894000
|2
|1645
|XCSE
|20260213 15:11:13.205000
|12
|1645
|XCSE
|20260213 15:12:10.066000
|14
|1645
|XCSE
|20260213 15:13:00.422000
|2
|1644
|XCSE
|20260213 15:13:55.985000
|10
|1644
|XCSE
|20260213 15:13:55.985000
|2
|1641
|XCSE
|20260213 15:16:04.396000
|20
|1642
|XCSE
|20260213 15:19:21.494000
|21
|1640
|XCSE
|20260213 15:19:53.789000
|22
|1640
|XCSE
|20260213 15:21:21.195000
|14
|1639
|XCSE
|20260213 15:21:48.798000
|7
|1639
|XCSE
|20260213 15:21:48.798000
|11
|1636
|XCSE
|20260213 15:26:46.092000
|10
|1638
|XCSE
|20260213 15:30:53.233000
|21
|1635
|XCSE
|20260213 15:31:38.195000
|22
|1635
|XCSE
|20260213 15:34:50.858000
|9
|1635
|XCSE
|20260213 15:34:50.858000
|19
|1635
|XCSE
|20260213 15:36:32.268000
|14
|1635
|XCSE
|20260213 15:36:32.268000
|31
|1634
|XCSE
|20260213 15:36:32.296000
|31
|1634
|XCSE
|20260213 15:36:50.466000
|8
|1633
|XCSE
|20260213 15:38:09.133000
|24
|1633
|XCSE
|20260213 15:38:09.133000
|22
|1634
|XCSE
|20260213 15:43:21.898000
|3
|1634
|XCSE
|20260213 15:43:21.898000
|11
|1634
|XCSE
|20260213 15:43:21.898000
|15
|1634
|XCSE
|20260213 15:43:21.907000
|4
|1634
|XCSE
|20260213 15:43:21.907000
|15
|1634
|XCSE
|20260213 15:43:21.920000
|15
|1634
|XCSE
|20260213 15:43:21.929000
|27
|1634
|XCSE
|20260213 15:43:23.387000
|11
|1634
|XCSE
|20260213 15:43:27.948000
|21
|1636
|XCSE
|20260213 15:45:40.325000
|4
|1640
|XCSE
|20260213 15:49:04.133000
|9
|1640
|XCSE
|20260213 15:49:04.338000
|27
|1640
|XCSE
|20260213 15:49:06.390000
|34
|1640
|XCSE
|20260213 15:49:06.390000
|14
|1640
|XCSE
|20260213 15:49:19.554000
|27
|1640
|XCSE
|20260213 15:49:25.438000
|21
|1638
|XCSE
|20260213 15:49:30.330000
|11
|1637
|XCSE
|20260213 15:49:58.577000
|7
|1637
|XCSE
|20260213 15:50:10.542000
|11
|1635
|XCSE
|20260213 15:50:16.177000
|20
|1635
|XCSE
|20260213 15:50:47.958000
|1
|1635
|XCSE
|20260213 15:50:47.958000
|22
|1634
|XCSE
|20260213 15:52:09.843000
|11
|1634
|XCSE
|20260213 15:52:09.843000
|28
|1637
|XCSE
|20260213 15:53:43.970000
|27
|1638
|XCSE
|20260213 15:56:48.291000
|74
|1638
|XCSE
|20260213 15:56:48.291000
|31
|1636
|XCSE
|20260213 15:56:53.375000
|18
|1636
|XCSE
|20260213 15:58:05.820000
|11
|1638
|XCSE
|20260213 16:02:37.658000
|16
|1641
|XCSE
|20260213 16:03:44.152000
|11
|1639
|XCSE
|20260213 16:03:52.808000
|6
|1639
|XCSE
|20260213 16:03:52.808000
|5
|1639
|XCSE
|20260213 16:03:52.808000
|2
|1640
|XCSE
|20260213 16:03:59.776000
|30
|1640
|XCSE
|20260213 16:04:05.885000
|1
|1640
|XCSE
|20260213 16:05:41.990000
|24
|1640
|XCSE
|20260213 16:05:41.990000
|29
|1641
|XCSE
|20260213 16:09:57.086000
|19
|1641
|XCSE
|20260213 16:10:36.450000
|5
|1641
|XCSE
|20260213 16:10:54.482000
|22
|1640
|XCSE
|20260213 16:12:28.288000
|21
|1638
|XCSE
|20260213 16:13:02.227000
|50
|1637
|XCSE
|20260213 16:16:32.678000
|50
|1637
|XCSE
|20260213 16:16:32.678098
|50
|1637
|XCSE
|20260213 16:16:32.678148
|45
|1637
|XCSE
|20260213 16:16:32.749028
|5
|1637
|XCSE
|20260213 16:16:32.749049
|5
|1637
|XCSE
|20260213 16:16:32.764282
|45
|1637
|XCSE
|20260213 16:16:32.764395
|5
|1637
|XCSE
|20260213 16:16:32.764395
|50
|1637
|XCSE
|20260213 16:16:32.768588
|50
|1637
|XCSE
|20260213 16:16:32.779662
|50
|1637
|XCSE
|20260213 16:16:32.779696
|50
|1637
|XCSE
|20260213 16:16:32.783801
|50
|1637
|XCSE
|20260213 16:16:32.783833
|38
|1637
|XCSE
|20260213 16:16:32.790443
|12
|1637
|XCSE
|20260213 16:16:32.790463
|14
|1637
|XCSE
|20260213 16:16:32.806188
|36
|1637
|XCSE
|20260213 16:16:32.806209
|34
|1637
|XCSE
|20260213 16:16:51.129545
|16
|1637
|XCSE
|20260213 16:16:51.129567
|39
|1637
|XCSE
|20260213 16:16:51.129587
|11
|1637
|XCSE
|20260213 16:16:51.129592
|28
|1637
|XCSE
|20260213 16:16:51.129592
|11
|1637
|XCSE
|20260213 16:16:51.129609
|39
|1637
|XCSE
|20260213 16:16:51.185782
|6
|1637
|XCSE
|20260213 16:16:51.185782
|50
|1637
|XCSE
|20260213 16:16:52.651409
|118
|1637
|XCSE
|20260213 16:16:52.651409
Vedhæftet fil