Aktietilbagekøbsprogram - uge 7

 | Source: Ringkjøbing Landbobank A/S Ringkjøbing Landbobank A/S

Nasdaq Copenhagen
Euronext Dublin
London Stock Exchange
Finanstilsynet
Øvrige interessenter

Dato        16. februar 2026

Aktietilbagekøbsprogram - uge 7

Aktietilbagekøbsprogrammet løber i perioden fra og med den 2. februar 2026 og til og med den 8. maj 2026, jf. selskabsmeddelelse af 30. januar 2026.

I perioden vil banken tilbagekøbe egne aktier for op til maksimalt 500 mio. kroner, dog vil der maksimalt kunne erhverves 600.000 stk. aktier under aktietilbagekøbsprogrammet.

Programmet gennemføres i henhold til EU-Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU-Kommissionens delegerede forordning nr. 2016/1052 af 8. marts 2016, der tilsammen udgør ”Safe Harbour”-reguleringen.

Følgende transaktioner er foretaget under aktietilbagekøbsprogrammet:

DatoAntal aktier (stk.)Gennemsnitlig
købspris (kroner)		Tilbagekøbt i alt
under programmet (kroner)
I alt i henhold til seneste meddelelse 24.000 1.638,25 39.318.020
9. februar 20264.5001.696,857.635.825
10. februar 20264.0001.697,226.788.880
11. februar 20264.5001.678,427.552.890
12. februar 20265.0001.672,798.363.950
13. februar 20265.5001.636,929.003.060
I alt under det nuværende aktietilbagekøbsprogram 47.500 1.656,06 78.662.625
    
Tilbagekøbt under aktietilbagekøbsprogrammerne
eksekveret i perioden 28. januar 2025 - 30. januar 2026		 1.108.147 1.353,60 1.499.984.166
I alt tilbagekøbt1.155.6471.366,031.578.646.791

Efter ovennævnte transaktioner ejer Ringkjøbing Landbobank nu følgende antal egne aktier, eksklusive bankens handelsbeholdning og investering på vegne af kunder:

  • 1.155.647 stk. aktier under ovennævnte aktietilbagekøbsprogrammer svarende til 4,55 % af bankens aktiekapital.


I overensstemmelse med den ovennævnte forordning m.v. er transaktionerne relateret til aktietilbagekøbsprogrammet på de nævnte rapporteringsdage vedhæftet nærværende selskabsmeddelelse i detaljeret form.

Med venlig hilsen

Ringkjøbing Landbobank

John Fisker
Adm. direktør

Detaljeret oversigt over transaktionerne på de ovennævnte rapporteringsdage

VolumenPrisHandelsstedDato/tidspunkt
221694XCSE20260209 9:08:23.162000
631697XCSE20260209 9:10:21.764000
111697XCSE20260209 9:10:21.764000
761696XCSE20260209 9:10:21.897000
431695XCSE20260209 9:12:39.294000
111694XCSE20260209 9:16:49.309000
111694XCSE20260209 9:17:02.327000
71697XCSE20260209 9:17:56.447000
61697XCSE20260209 9:17:56.447000
91694XCSE20260209 9:18:26.485000
21694XCSE20260209 9:18:26.488000
91694XCSE20260209 9:18:26.488000
221695XCSE20260209 9:24:41.754000
371697XCSE20260209 9:25:03.940000
71698XCSE20260209 9:28:14.700000
11699XCSE20260209 9:31:20.434000
961699XCSE20260209 9:34:41.028000
1071698XCSE20260209 9:38:36.894000
111697XCSE20260209 9:42:50.091000
111696XCSE20260209 9:44:39.089000
61696XCSE20260209 9:44:39.089000
11696XCSE20260209 10:01:11.181000
31696XCSE20260209 10:01:50.193000
171696XCSE20260209 10:01:50.193000
31695XCSE20260209 10:02:46.995000
21695XCSE20260209 10:02:46.995000
21695XCSE20260209 10:02:47.015000
151695XCSE20260209 10:04:39.149000
11695XCSE20260209 10:04:39.149000
41695XCSE20260209 10:04:39.154000
181695XCSE20260209 10:04:39.154000
191697XCSE20260209 10:08:05.597000
51697XCSE20260209 10:08:05.597000
101697XCSE20260209 10:08:05.597000
111697XCSE20260209 10:08:05.597000
121697XCSE20260209 10:08:05.597000
121697XCSE20260209 10:11:45.380000
251697XCSE20260209 10:11:45.380000
121697XCSE20260209 10:11:51.631000
271697XCSE20260209 10:12:18.908000
311698XCSE20260209 10:17:55.047000
331700XCSE20260209 10:18:46.756000
91697XCSE20260209 10:19:52.718000
41697XCSE20260209 10:19:52.718000
81697XCSE20260209 10:19:52.718000
101699XCSE20260209 10:22:03.278000
11699XCSE20260209 10:22:03.278000
91699XCSE20260209 10:23:37.348000
21699XCSE20260209 10:23:37.348000
221697XCSE20260209 10:24:04.336000
321697XCSE20260209 10:26:06.001000
871703XCSE20260209 10:30:38.706000
651702XCSE20260209 10:30:44.206000
411703XCSE20260209 10:31:17.393000
221704XCSE20260209 10:32:45.671000
221704XCSE20260209 10:32:46.967000
111702XCSE20260209 10:35:38.542000
111701XCSE20260209 10:38:50.564000
201701XCSE20260209 10:45:30.264000
11701XCSE20260209 10:45:30.265000
111700XCSE20260209 10:56:17.687000
101700XCSE20260209 10:56:17.687000
111701XCSE20260209 10:58:29.584000
111701XCSE20260209 11:05:04.742000
111700XCSE20260209 11:05:05.296000
111701XCSE20260209 11:15:04.907000
111700XCSE20260209 11:16:02.726000
111699XCSE20260209 11:16:10.919000
111700XCSE20260209 11:16:17.911000
111698XCSE20260209 11:18:03.955000
111698XCSE20260209 11:18:03.955000
111698XCSE20260209 11:22:55.440000
61698XCSE20260209 11:23:45.766000
51699XCSE20260209 11:27:08.011000
111698XCSE20260209 11:27:43.017000
31700XCSE20260209 11:28:11.611000
151700XCSE20260209 11:28:11.613000
71700XCSE20260209 11:28:55.454000
41700XCSE20260209 11:28:55.454000
111698XCSE20260209 11:29:56.921000
91697XCSE20260209 11:32:39.822000
21697XCSE20260209 11:32:39.822000
111696XCSE20260209 11:34:36.154000
111696XCSE20260209 11:35:55.131000
171696XCSE20260209 11:39:40.591000
41696XCSE20260209 11:40:11.331000
171696XCSE20260209 11:40:11.331000
11698XCSE20260209 11:45:21.965000
11698XCSE20260209 11:45:21.965000
141698XCSE20260209 11:45:21.965000
71698XCSE20260209 11:48:47.572000
101698XCSE20260209 11:48:47.572000
191698XCSE20260209 12:00:45.437000
21698XCSE20260209 12:00:45.437000
211697XCSE20260209 12:04:48.222000
111697XCSE20260209 12:04:48.222000
211697XCSE20260209 12:11:41.228000
101700XCSE20260209 12:22:14.108000
111699XCSE20260209 12:23:21.394000
111699XCSE20260209 12:25:56.083000
111699XCSE20260209 12:26:00.142000
211698XCSE20260209 12:29:48.137000
101698XCSE20260209 12:29:48.137000
61698XCSE20260209 12:32:07.302000
41698XCSE20260209 12:32:07.302000
101698XCSE20260209 12:32:07.302000
11698XCSE20260209 12:32:07.304000
201698XCSE20260209 12:32:07.304000
211700XCSE20260209 12:50:31.046000
111701XCSE20260209 12:56:39.179000
21701XCSE20260209 12:56:39.179000
241701XCSE20260209 12:58:05.370000
71699XCSE20260209 12:58:06.319000
141699XCSE20260209 12:58:06.319000
101699XCSE20260209 12:58:06.319000
311699XCSE20260209 12:58:12.744000
151699XCSE20260209 12:58:24.694000
111699XCSE20260209 13:01:46.567000
111699XCSE20260209 13:03:38.455000
331700XCSE20260209 13:12:06.932000
331700XCSE20260209 13:12:08.269000
311700XCSE20260209 13:12:11.592000
321700XCSE20260209 13:12:11.651000
321700XCSE20260209 13:12:11.712000
321700XCSE20260209 13:15:56.416000
21699XCSE20260209 13:17:51.883000
41699XCSE20260209 13:17:51.883000
261699XCSE20260209 13:17:51.883000
331699XCSE20260209 13:18:04.823000
221698XCSE20260209 13:23:28.837000
111700XCSE20260209 13:25:37.202000
111700XCSE20260209 13:26:02.140000
111700XCSE20260209 13:28:22.491000
41698XCSE20260209 13:30:48.207000
171698XCSE20260209 13:30:48.207000
111698XCSE20260209 13:30:48.207000
111698XCSE20260209 13:37:01.721000
111698XCSE20260209 13:43:47.347000
211697XCSE20260209 13:47:36.375000
111698XCSE20260209 13:49:53.155000
251698XCSE20260209 13:49:53.239000
91698XCSE20260209 13:51:58.581000
331698XCSE20260209 13:52:12.167000
111697XCSE20260209 13:52:12.654000
101697XCSE20260209 13:52:12.654000
151698XCSE20260209 14:00:38.481000
111697XCSE20260209 14:02:32.992000
111697XCSE20260209 14:02:33.008000
111696XCSE20260209 14:03:22.189000
101696XCSE20260209 14:03:22.189000
111695XCSE20260209 14:07:23.240000
81696XCSE20260209 14:10:57.204000
31696XCSE20260209 14:10:57.204000
151696XCSE20260209 14:14:46.105000
101696XCSE20260209 14:18:11.354000
11696XCSE20260209 14:18:16.358000
91696XCSE20260209 14:18:16.358000
111694XCSE20260209 14:19:00.031000
101694XCSE20260209 14:19:00.031000
111695XCSE20260209 14:25:57.300000
161696XCSE20260209 14:27:12.274000
111694XCSE20260209 14:28:17.967000
111693XCSE20260209 14:28:18.715000
101693XCSE20260209 14:30:57.115000
11693XCSE20260209 14:30:57.115000
111692XCSE20260209 14:31:30.862000
111692XCSE20260209 14:31:30.862000
51691XCSE20260209 14:37:17.076000
81693XCSE20260209 14:49:11.822000
141693XCSE20260209 14:53:01.072000
81693XCSE20260209 14:53:01.072000
31693XCSE20260209 14:53:01.072000
81693XCSE20260209 14:53:01.072000
111693XCSE20260209 14:53:37.330000
111692XCSE20260209 14:55:19.428000
211693XCSE20260209 15:02:39.916000
501693XCSE20260209 15:02:39.918000
91693XCSE20260209 15:02:57.586000
91693XCSE20260209 15:03:12.118000
21693XCSE20260209 15:03:12.118000
221692XCSE20260209 15:03:23.642000
21692XCSE20260209 15:04:09.820000
151692XCSE20260209 15:04:46.279000
111691XCSE20260209 15:04:52.216000
21691XCSE20260209 15:05:28.706000
101691XCSE20260209 15:06:10.409000
111690XCSE20260209 15:06:15.820000
101690XCSE20260209 15:06:15.820000
151691XCSE20260209 15:12:55.195000
171691XCSE20260209 15:12:55.195000
111691XCSE20260209 15:12:55.217000
101692XCSE20260209 15:15:30.755000
71691XCSE20260209 15:15:57.348000
111692XCSE20260209 15:19:06.410000
61692XCSE20260209 15:19:17.316000
211691XCSE20260209 15:21:48.563000
211693XCSE20260209 15:24:15.616000
91693XCSE20260209 15:24:15.616000
91693XCSE20260209 15:24:15.616000
111692XCSE20260209 15:29:02.238000
191693XCSE20260209 15:29:02.278000
111693XCSE20260209 15:30:13.240000
51695XCSE20260209 15:34:20.216000
61695XCSE20260209 15:34:20.217000
61695XCSE20260209 15:34:20.838000
51695XCSE20260209 15:34:20.838000
111695XCSE20260209 15:34:21.011000
111695XCSE20260209 15:34:30.883000
111694XCSE20260209 15:34:38.017000
111693XCSE20260209 15:34:53.803000
271694XCSE20260209 15:34:53.812000
71694XCSE20260209 15:34:53.812000
251694XCSE20260209 15:34:53.812000
111692XCSE20260209 15:35:04.645000
61693XCSE20260209 15:35:14.346000
71693XCSE20260209 15:35:26.609000
171693XCSE20260209 15:35:26.609000
111693XCSE20260209 15:35:33.865000
101693XCSE20260209 15:35:46.243000
11693XCSE20260209 15:35:46.243000
211691XCSE20260209 15:35:47.918000
221689XCSE20260209 15:35:48.970000
101694XCSE20260209 15:39:01.466000
61694XCSE20260209 15:39:01.466000
221698XCSE20260209 15:46:38.307000
81698XCSE20260209 15:46:52.847000
81698XCSE20260209 15:47:00.517000
91698XCSE20260209 15:47:00.517000
131698XCSE20260209 15:47:00.517000
111698XCSE20260209 15:47:30.413000
211697XCSE20260209 15:48:00.332000
211696XCSE20260209 15:48:02.416000
211696XCSE20260209 15:48:09.346000
211695XCSE20260209 15:49:56.555000
221694XCSE20260209 15:50:07.234000
111693XCSE20260209 15:51:53.829000
111692XCSE20260209 15:52:00.080000
111693XCSE20260209 15:55:02.350000
211693XCSE20260209 15:55:58.047000
11693XCSE20260209 15:55:58.047000
221696XCSE20260209 16:03:14.766000
401700XCSE20260209 16:06:08.869000
301700XCSE20260209 16:06:08.871000
321699XCSE20260209 16:06:08.938000
331698XCSE20260209 16:06:23.740000
221697XCSE20260209 16:08:02.426000
331697XCSE20260209 16:16:22.447000
321697XCSE20260209 16:19:17.690000
201695XCSE20260209 16:26:10.443000
111695XCSE20260209 16:26:10.443000
111695XCSE20260209 16:26:10.445000
311695XCSE20260209 16:26:10.445000
1001695XCSE20260209 16:32:44.329169
971695XCSE20260209 16:32:44.330252
31695XCSE20260209 16:32:44.330279
691695XCSE20260209 16:32:44.330279
251695XCSE20260209 16:32:44.330295
371695XCSE20260209 16:33:58.925018
1001697XCSE20260209 16:40:57.233779
2971697XCSE20260209 16:40:57.233779
11698XCSE20260210 9:01:51.942000
51698XCSE20260210 9:01:51.942000
211695XCSE20260210 9:02:21.931000
221694XCSE20260210 9:02:21.949000
111689XCSE20260210 9:02:29.109000
401695XCSE20260210 9:07:07.671000
211694XCSE20260210 9:09:38.003000
151693XCSE20260210 9:09:38.258000
61693XCSE20260210 9:09:38.258000
111693XCSE20260210 9:11:30.590000
21693XCSE20260210 9:12:19.104000
111691XCSE20260210 9:13:15.300000
111691XCSE20260210 9:13:15.300000
111690XCSE20260210 9:13:29.927000
211689XCSE20260210 9:17:36.173000
61688XCSE20260210 9:20:24.883000
51688XCSE20260210 9:20:24.886000
61688XCSE20260210 9:20:24.886000
61690XCSE20260210 9:22:05.920000
11690XCSE20260210 9:22:05.920000
151690XCSE20260210 9:22:05.920000
61689XCSE20260210 9:31:14.977000
91690XCSE20260210 9:32:44.613000
11690XCSE20260210 9:32:44.641000
21690XCSE20260210 9:32:47.626000
261690XCSE20260210 9:33:29.844000
71690XCSE20260210 9:38:03.736000
41690XCSE20260210 9:38:03.736000
221693XCSE20260210 9:43:54.223000
11694XCSE20260210 9:43:54.612000
201694XCSE20260210 9:44:04.466000
21694XCSE20260210 9:44:04.466000
171694XCSE20260210 9:44:04.494000
61694XCSE20260210 9:44:04.494000
261697XCSE20260210 9:50:21.009000
261697XCSE20260210 9:50:26.190000
81698XCSE20260210 9:50:39.290000
251698XCSE20260210 9:50:39.290000
221698XCSE20260210 9:53:10.434000
121698XCSE20260210 9:53:15.788000
281698XCSE20260210 9:53:15.788000
61700XCSE20260210 9:57:32.948000
291700XCSE20260210 9:57:42.474000
81700XCSE20260210 9:57:42.474000
31698XCSE20260210 9:58:18.354000
51700XCSE20260210 9:59:28.678000
51700XCSE20260210 9:59:28.678000
61700XCSE20260210 9:59:28.678000
51700XCSE20260210 9:59:28.678000
181700XCSE20260210 9:59:28.689000
111700XCSE20260210 10:04:56.677000
111699XCSE20260210 10:05:04.062000
11699XCSE20260210 10:14:12.367000
21699XCSE20260210 10:14:12.367000
31699XCSE20260210 10:14:12.367000
31699XCSE20260210 10:14:12.367000
21699XCSE20260210 10:14:12.388000
91699XCSE20260210 10:14:12.388000
111698XCSE20260210 10:14:39.337000
111696XCSE20260210 10:24:11.609000
231697XCSE20260210 10:26:52.785000
71697XCSE20260210 10:26:52.785000
151697XCSE20260210 10:26:52.785000
11697XCSE20260210 10:26:52.785000
161697XCSE20260210 10:26:54.438000
111695XCSE20260210 10:27:05.772000
111696XCSE20260210 10:27:05.773000
111694XCSE20260210 10:27:05.811000
61694XCSE20260210 10:27:49.143000
71694XCSE20260210 10:27:51.243000
11694XCSE20260210 10:27:51.243000
61694XCSE20260210 10:27:51.244000
111693XCSE20260210 10:28:00.020000
211693XCSE20260210 10:31:27.409000
171693XCSE20260210 10:31:31.577000
71696XCSE20260210 10:41:05.108000
151699XCSE20260210 10:44:08.513000
81699XCSE20260210 10:44:08.513000
81699XCSE20260210 10:44:08.513000
101699XCSE20260210 10:44:12.990000
141699XCSE20260210 10:44:22.633000
101699XCSE20260210 10:44:50.848000
51699XCSE20260210 10:44:50.848000
51699XCSE20260210 10:44:50.848000
51699XCSE20260210 10:44:50.848000
101699XCSE20260210 10:45:30.818000
211699XCSE20260210 10:46:07.135000
171699XCSE20260210 10:46:09.798000
41699XCSE20260210 10:46:17.010000
171699XCSE20260210 10:46:17.010000
141702XCSE20260210 10:47:40.413000
61702XCSE20260210 10:47:40.419000
61702XCSE20260210 10:47:40.419000
211700XCSE20260210 10:47:40.670000
91701XCSE20260210 10:49:55.843000
21701XCSE20260210 10:49:55.843000
51700XCSE20260210 10:51:28.129000
161700XCSE20260210 10:51:28.129000
221702XCSE20260210 10:56:10.466000
211701XCSE20260210 10:57:02.121000
111702XCSE20260210 10:58:18.681000
81702XCSE20260210 11:00:16.593000
31702XCSE20260210 11:00:16.593000
111701XCSE20260210 11:01:45.177000
111700XCSE20260210 11:03:46.024000
161701XCSE20260210 11:06:20.028000
161701XCSE20260210 11:06:38.286000
211700XCSE20260210 11:07:30.754000
111699XCSE20260210 11:07:30.754000
101699XCSE20260210 11:07:30.754000
111699XCSE20260210 11:07:30.771000
111698XCSE20260210 11:08:15.452000
111698XCSE20260210 11:09:35.463000
111698XCSE20260210 11:10:40.036000
111698XCSE20260210 11:12:48.731000
111697XCSE20260210 11:13:35.617000
111696XCSE20260210 11:16:51.928000
111696XCSE20260210 11:17:07.534000
111696XCSE20260210 11:24:50.613000
111696XCSE20260210 11:31:10.123000
61696XCSE20260210 11:31:12.922000
111695XCSE20260210 11:35:53.296000
301697XCSE20260210 11:36:28.960000
111697XCSE20260210 11:37:10.406000
41697XCSE20260210 11:38:45.115000
41697XCSE20260210 11:38:45.115000
111697XCSE20260210 11:40:29.893000
11697XCSE20260210 11:42:56.621000
41697XCSE20260210 11:42:56.621000
61697XCSE20260210 11:42:56.621000
111697XCSE20260210 11:45:28.324000
211697XCSE20260210 11:49:07.062000
211696XCSE20260210 11:49:07.062000
211697XCSE20260210 12:00:09.034000
221697XCSE20260210 12:00:51.338000
21697XCSE20260210 12:02:24.978000
321697XCSE20260210 12:09:38.094000
51699XCSE20260210 12:14:29.952000
201699XCSE20260210 12:14:29.952000
41699XCSE20260210 12:14:29.952000
111699XCSE20260210 12:16:43.230000
41699XCSE20260210 12:19:44.896000
71699XCSE20260210 12:19:44.896000
111697XCSE20260210 12:20:54.151000
101697XCSE20260210 12:20:54.168000
21697XCSE20260210 12:20:54.168000
11697XCSE20260210 12:20:54.168000
81697XCSE20260210 12:20:54.168000
51697XCSE20260210 12:24:36.837000
21697XCSE20260210 12:24:36.837000
41697XCSE20260210 12:25:04.847000
71697XCSE20260210 12:25:04.847000
11701XCSE20260210 12:34:24.226000
71701XCSE20260210 12:34:24.244000
71701XCSE20260210 12:34:24.244000
11701XCSE20260210 12:34:24.244000
201702XCSE20260210 12:38:46.503000
331701XCSE20260210 12:38:51.761000
221700XCSE20260210 12:38:51.761000
111700XCSE20260210 12:38:51.761000
201700XCSE20260210 12:38:59.847000
131700XCSE20260210 12:38:59.847000
181700XCSE20260210 12:42:33.300000
11699XCSE20260210 12:44:50.775000
71702XCSE20260210 13:03:14.982000
71702XCSE20260210 13:05:01.258000
61702XCSE20260210 13:05:01.258000
21702XCSE20260210 13:05:01.275000
71702XCSE20260210 13:05:01.275000
131702XCSE20260210 13:05:01.275000
211700XCSE20260210 13:05:43.176000
31699XCSE20260210 13:10:55.060000
11699XCSE20260210 13:10:55.060000
11699XCSE20260210 13:10:55.060000
111699XCSE20260210 13:12:23.718000
111700XCSE20260210 13:23:58.081000
111700XCSE20260210 13:27:11.173000
211698XCSE20260210 13:30:44.196000
31700XCSE20260210 13:36:12.126000
101700XCSE20260210 13:36:12.126000
11700XCSE20260210 13:36:12.126000
111698XCSE20260210 13:38:56.401000
81699XCSE20260210 13:42:00.454000
141699XCSE20260210 13:42:00.454000
31700XCSE20260210 13:43:27.450000
71701XCSE20260210 13:46:28.113000
71701XCSE20260210 13:46:28.113000
101701XCSE20260210 13:46:28.113000
11701XCSE20260210 13:46:28.113000
221703XCSE20260210 13:50:24.405000
111701XCSE20260210 13:51:11.586000
111701XCSE20260210 13:51:30.957000
111703XCSE20260210 13:52:20.215000
61704XCSE20260210 13:52:35.526000
271704XCSE20260210 13:52:55.025000
351704XCSE20260210 13:52:55.025000
71704XCSE20260210 13:53:15.574000
151704XCSE20260210 13:53:15.574000
41704XCSE20260210 13:54:09.900000
71704XCSE20260210 13:54:09.901000
71704XCSE20260210 13:54:15.610000
51704XCSE20260210 13:56:06.715000
81704XCSE20260210 13:56:06.716000
81704XCSE20260210 13:56:12.756000
81704XCSE20260210 13:56:18.914000
81704XCSE20260210 13:56:30.463000
91704XCSE20260210 13:58:03.438000
101704XCSE20260210 13:58:22.699000
41704XCSE20260210 13:58:22.945000
111704XCSE20260210 13:58:57.842000
111702XCSE20260210 13:59:46.354000
111702XCSE20260210 13:59:46.354000
111702XCSE20260210 13:59:46.354000
221701XCSE20260210 14:02:33.313000
221701XCSE20260210 14:08:53.616000
221700XCSE20260210 14:08:56.275000
121700XCSE20260210 14:09:20.868000
91700XCSE20260210 14:09:20.868000
121702XCSE20260210 14:28:20.903000
121702XCSE20260210 14:28:40.176000
101702XCSE20260210 14:31:02.984000
11702XCSE20260210 14:31:02.984000
221700XCSE20260210 14:32:52.395000
321703XCSE20260210 14:44:58.924000
281703XCSE20260210 14:45:40.244000
51703XCSE20260210 14:45:40.244000
311703XCSE20260210 14:46:33.404000
171703XCSE20260210 14:46:33.420000
111703XCSE20260210 14:47:13.178000
11702XCSE20260210 14:48:03.117000
11702XCSE20260210 14:48:03.117000
191702XCSE20260210 14:48:03.119000
211702XCSE20260210 14:55:51.494000
101702XCSE20260210 14:55:51.494000
321701XCSE20260210 14:55:51.504000
91700XCSE20260210 14:56:12.199000
51701XCSE20260210 15:08:25.548000
11701XCSE20260210 15:08:28.766000
261702XCSE20260210 15:08:42.840000
311701XCSE20260210 15:10:58.409000
321701XCSE20260210 15:18:43.083000
111701XCSE20260210 15:18:43.083000
411701XCSE20260210 15:18:49.778000
331700XCSE20260210 15:25:51.219000
111700XCSE20260210 15:25:51.219000
311699XCSE20260210 15:26:28.034000
311698XCSE20260210 15:26:29.170000
411698XCSE20260210 15:27:44.852000
331697XCSE20260210 15:30:02.512000
331696XCSE20260210 15:33:32.222000
321696XCSE20260210 15:35:38.735000
181697XCSE20260210 15:35:43.346000
181696XCSE20260210 15:36:32.170000
41696XCSE20260210 15:36:32.170000
61697XCSE20260210 15:37:40.223000
51697XCSE20260210 15:37:40.223000
211695XCSE20260210 15:45:46.537000
221695XCSE20260210 15:49:15.758000
221694XCSE20260210 15:52:29.488000
111694XCSE20260210 15:52:29.488000
211696XCSE20260210 16:05:05.791000
221695XCSE20260210 16:05:25.624000
81697XCSE20260210 16:06:56.395000
101697XCSE20260210 16:08:10.292000
111696XCSE20260210 16:09:35.154000
91696XCSE20260210 16:09:35.176000
241696XCSE20260210 16:09:35.176000
51696XCSE20260210 16:09:36.712000
111696XCSE20260210 16:09:45.815000
91696XCSE20260210 16:09:45.815000
221696XCSE20260210 16:10:32.713000
111696XCSE20260210 16:10:32.714000
111696XCSE20260210 16:11:51.796000
201696XCSE20260210 16:12:15.115000
111695XCSE20260210 16:12:19.492000
221694XCSE20260210 16:15:23.075000
111694XCSE20260210 16:15:23.075000
251694XCSE20260210 16:16:04.026000
61694XCSE20260210 16:16:04.026000
311694XCSE20260210 16:17:44.305000
311694XCSE20260210 16:21:37.793000
311693XCSE20260210 16:24:05.089000
101693XCSE20260210 16:24:05.089000
311692XCSE20260210 16:24:44.522000
111691XCSE20260210 16:24:56.703000
111691XCSE20260210 16:24:56.703000
111690XCSE20260210 16:25:37.703000
111690XCSE20260210 16:27:18.628000
111690XCSE20260210 16:27:18.628000
221690XCSE20260210 16:28:26.734000
111691XCSE20260210 16:30:10.716000
111692XCSE20260210 16:32:17.591000
111692XCSE20260210 16:32:50.394000
11692XCSE20260210 16:32:50.394000
331691XCSE20260210 16:36:01.718000
331690XCSE20260210 16:36:10.427000
131690XCSE20260210 16:37:02.535000
111690XCSE20260210 16:37:23.560978
11690XCSE20260210 16:37:23.560978
501690XCSE20260210 16:37:23.561030
11690XCSE20260210 16:37:24.083968
491690XCSE20260210 16:37:33.392356
1041690XCSE20260210 16:37:33.392356
221690XCSE20260210 16:37:36.511526
151690XCSE20260210 16:37:55.451047
111687XCSE20260211 9:00:21.280000
111687XCSE20260211 9:00:21.280000
31693XCSE20260211 9:05:08.368000
191693XCSE20260211 9:05:08.368000
211693XCSE20260211 9:09:12.433000
211692XCSE20260211 9:09:14.538000
201692XCSE20260211 9:19:36.312000
301692XCSE20260211 9:19:36.316000
151692XCSE20260211 9:19:36.324000
151692XCSE20260211 9:19:36.327000
151692XCSE20260211 9:19:36.333000
151692XCSE20260211 9:19:36.338000
151692XCSE20260211 9:19:36.344000
211688XCSE20260211 9:19:36.625000
21691XCSE20260211 9:19:58.423000
111691XCSE20260211 9:20:09.955000
51691XCSE20260211 9:21:08.401000
61691XCSE20260211 9:21:08.401000
211689XCSE20260211 9:21:26.331000
221686XCSE20260211 9:24:14.701000
221685XCSE20260211 9:24:14.704000
221684XCSE20260211 9:24:14.718000
81684XCSE20260211 9:31:26.314000
171684XCSE20260211 9:33:02.908000
111684XCSE20260211 9:34:29.297000
111680XCSE20260211 9:35:04.046000
71679XCSE20260211 9:37:32.779000
101679XCSE20260211 9:37:58.582000
191679XCSE20260211 9:44:44.502000
21679XCSE20260211 9:44:44.502000
331679XCSE20260211 9:47:35.778000
501679XCSE20260211 9:48:03.722000
41679XCSE20260211 9:49:36.854000
71679XCSE20260211 9:49:36.854000
221676XCSE20260211 9:50:01.352000
171678XCSE20260211 9:53:19.466000
211676XCSE20260211 9:55:33.346000
201674XCSE20260211 9:55:36.717000
211673XCSE20260211 9:58:35.088000
111679XCSE20260211 10:00:05.550000
211679XCSE20260211 10:01:41.033000
211680XCSE20260211 10:03:10.079000
141683XCSE20260211 10:06:37.825000
221680XCSE20260211 10:06:38.935000
111681XCSE20260211 10:10:46.464000
81683XCSE20260211 10:14:03.429000
171683XCSE20260211 10:14:03.447000
111683XCSE20260211 10:15:28.760000
91683XCSE20260211 10:17:05.081000
21683XCSE20260211 10:17:05.081000
111680XCSE20260211 10:17:15.180000
121683XCSE20260211 10:33:59.185000
181683XCSE20260211 10:34:09.347000
11683XCSE20260211 10:36:04.650000
171683XCSE20260211 10:37:03.443000
111681XCSE20260211 10:37:04.078000
111681XCSE20260211 10:39:08.840000
61680XCSE20260211 10:39:08.860000
111679XCSE20260211 10:42:06.971000
111679XCSE20260211 10:42:06.971000
111679XCSE20260211 10:42:06.971000
41681XCSE20260211 10:44:33.500000
41681XCSE20260211 10:44:35.680000
461681XCSE20260211 10:44:44.229000
221678XCSE20260211 10:46:05.387000
21678XCSE20260211 10:49:40.790000
191678XCSE20260211 10:49:40.790000
21680XCSE20260211 10:52:42.338000
121680XCSE20260211 10:52:42.338000
101680XCSE20260211 10:53:26.530000
11680XCSE20260211 10:53:26.530000
331678XCSE20260211 10:54:49.883000
61677XCSE20260211 10:57:35.452000
11677XCSE20260211 11:00:27.578000
151677XCSE20260211 11:00:27.583000
61677XCSE20260211 11:00:27.583000
111678XCSE20260211 11:03:38.755000
131686XCSE20260211 11:12:10.035000
131686XCSE20260211 11:12:10.035000
241686XCSE20260211 11:13:21.755000
81686XCSE20260211 11:13:21.755000
241686XCSE20260211 11:14:50.498000
11686XCSE20260211 11:14:50.498000
51688XCSE20260211 11:17:03.287000
71688XCSE20260211 11:17:03.287000
111688XCSE20260211 11:18:09.774000
111687XCSE20260211 11:18:14.925000
71687XCSE20260211 11:18:14.925000
111687XCSE20260211 11:18:25.925000
111684XCSE20260211 11:18:32.190000
111683XCSE20260211 11:21:12.564000
101683XCSE20260211 11:21:12.564000
221684XCSE20260211 11:25:23.352000
151684XCSE20260211 11:29:59.284000
211683XCSE20260211 11:30:00.357000
111682XCSE20260211 11:36:17.323000
161687XCSE20260211 11:42:11.267000
81687XCSE20260211 11:42:11.267000
111684XCSE20260211 11:48:34.705000
111684XCSE20260211 11:48:34.706000
61684XCSE20260211 11:49:28.539000
61683XCSE20260211 11:49:29.540000
81683XCSE20260211 11:49:31.182000
61683XCSE20260211 11:49:31.201000
61683XCSE20260211 11:49:38.505000
131683XCSE20260211 11:50:22.338000
11681XCSE20260211 11:56:14.966000
101681XCSE20260211 11:57:00.322000
111681XCSE20260211 11:57:00.322000
181681XCSE20260211 11:57:19.404000
111678XCSE20260211 11:57:25.501000
111679XCSE20260211 11:57:27.369000
221682XCSE20260211 12:01:15.143000
261682XCSE20260211 12:02:15.749000
281682XCSE20260211 12:03:50.416000
171682XCSE20260211 12:03:50.416000
271682XCSE20260211 12:04:27.226000
111682XCSE20260211 12:04:49.405000
21683XCSE20260211 12:06:23.322000
131683XCSE20260211 12:07:05.023000
151683XCSE20260211 12:07:10.297000
111683XCSE20260211 12:10:34.514000
141686XCSE20260211 12:13:34.571000
31686XCSE20260211 12:14:33.013000
181686XCSE20260211 12:14:33.013000
61686XCSE20260211 12:14:33.013000
11685XCSE20260211 12:18:25.234000
101685XCSE20260211 12:18:25.234000
111683XCSE20260211 12:26:05.859000
101683XCSE20260211 12:26:05.859000
81685XCSE20260211 12:30:42.577000
211685XCSE20260211 12:31:07.306000
111683XCSE20260211 12:36:49.393000
111683XCSE20260211 12:36:49.393000
211682XCSE20260211 12:36:51.350000
211680XCSE20260211 12:40:28.302000
111679XCSE20260211 12:48:03.180000
31679XCSE20260211 12:53:01.296000
11679XCSE20260211 12:53:03.477000
111678XCSE20260211 12:55:01.465000
101679XCSE20260211 12:55:38.080000
171679XCSE20260211 12:56:29.384000
111677XCSE20260211 12:56:36.788000
111677XCSE20260211 12:56:37.752000
31676XCSE20260211 12:59:15.499000
81676XCSE20260211 12:59:18.775000
111677XCSE20260211 13:01:18.216000
31679XCSE20260211 13:11:37.657000
11679XCSE20260211 13:11:37.657000
111678XCSE20260211 13:13:59.089000
31680XCSE20260211 13:19:34.542000
51681XCSE20260211 13:26:31.687000
11681XCSE20260211 13:26:31.687000
381681XCSE20260211 13:26:35.073000
21681XCSE20260211 13:27:22.329000
31681XCSE20260211 13:32:33.959000
81681XCSE20260211 13:32:50.481000
31679XCSE20260211 13:35:59.023000
81679XCSE20260211 13:35:59.023000
101679XCSE20260211 13:35:59.023000
221680XCSE20260211 13:51:48.100000
211678XCSE20260211 13:54:30.393000
211677XCSE20260211 13:54:54.452000
211676XCSE20260211 13:54:54.746000
221675XCSE20260211 13:56:47.581000
221674XCSE20260211 13:56:49.398000
211674XCSE20260211 13:56:49.398000
41677XCSE20260211 13:59:54.774000
11677XCSE20260211 13:59:54.774000
111676XCSE20260211 13:59:54.793000
111675XCSE20260211 14:00:38.918000
11676XCSE20260211 14:02:08.158000
291676XCSE20260211 14:02:15.060000
221676XCSE20260211 14:11:38.642000
111676XCSE20260211 14:17:54.849000
111675XCSE20260211 14:20:27.094000
111674XCSE20260211 14:20:27.134000
21675XCSE20260211 14:21:09.698000
21675XCSE20260211 14:21:09.698000
21675XCSE20260211 14:21:09.698000
151675XCSE20260211 14:21:09.698000
111675XCSE20260211 14:26:29.814000
121675XCSE20260211 14:26:46.438000
41673XCSE20260211 14:26:47.002000
251677XCSE20260211 14:26:51.122000
121678XCSE20260211 14:27:23.941000
101678XCSE20260211 14:27:23.941000
131678XCSE20260211 14:27:23.941000
291678XCSE20260211 14:27:23.941000
11678XCSE20260211 14:27:23.941000
181678XCSE20260211 14:27:23.948000
281678XCSE20260211 14:28:00.541000
151678XCSE20260211 14:28:00.541000
111676XCSE20260211 14:28:00.564000
221679XCSE20260211 14:30:11.402000
111679XCSE20260211 14:30:23.316000
111678XCSE20260211 14:30:25.807000
151685XCSE20260211 14:32:35.906000
111685XCSE20260211 14:32:35.906000
211682XCSE20260211 14:32:35.928000
111681XCSE20260211 14:34:56.213000
111680XCSE20260211 14:36:02.280000
101680XCSE20260211 14:36:03.347000
111680XCSE20260211 14:36:03.347000
111680XCSE20260211 14:39:34.998000
211682XCSE20260211 14:46:20.930000
21683XCSE20260211 14:46:32.390000
111681XCSE20260211 14:51:52.343000
301684XCSE20260211 15:00:11.465000
211683XCSE20260211 15:02:34.486000
211682XCSE20260211 15:06:03.212000
111682XCSE20260211 15:06:03.212000
11682XCSE20260211 15:06:03.795000
301682XCSE20260211 15:06:03.795000
211681XCSE20260211 15:06:46.587000
71679XCSE20260211 15:07:41.436000
111678XCSE20260211 15:09:54.780000
111677XCSE20260211 15:09:54.890000
221683XCSE20260211 15:11:55.376000
211683XCSE20260211 15:11:58.061000
211682XCSE20260211 15:13:12.663000
291682XCSE20260211 15:13:55.360000
91682XCSE20260211 15:13:55.367000
271682XCSE20260211 15:13:55.441000
91682XCSE20260211 15:13:58.407000
141682XCSE20260211 15:14:04.004000
221679XCSE20260211 15:14:05.665000
221679XCSE20260211 15:14:15.244000
211678XCSE20260211 15:14:36.364000
211677XCSE20260211 15:15:59.792000
51677XCSE20260211 15:15:59.792000
11677XCSE20260211 15:15:59.792000
51677XCSE20260211 15:15:59.792000
321679XCSE20260211 15:19:12.378000
271678XCSE20260211 15:30:36.359000
121691XCSE20260211 15:33:09.145000
131691XCSE20260211 15:33:55.839000
321688XCSE20260211 15:33:55.850000
331687XCSE20260211 15:33:55.869000
221685XCSE20260211 15:34:30.311000
111685XCSE20260211 15:34:30.311000
211683XCSE20260211 15:34:40.639000
221683XCSE20260211 15:34:41.932000
111682XCSE20260211 15:35:12.991000
111682XCSE20260211 15:35:12.991000
111681XCSE20260211 15:35:14.089000
111679XCSE20260211 15:38:16.889000
111677XCSE20260211 15:41:10.340000
111676XCSE20260211 15:41:48.771000
111675XCSE20260211 15:42:38.784000
11675XCSE20260211 15:44:57.309000
101675XCSE20260211 15:44:57.311000
111674XCSE20260211 15:44:57.346000
111675XCSE20260211 15:46:47.488000
111674XCSE20260211 15:49:06.631000
111673XCSE20260211 15:49:58.742000
111672XCSE20260211 15:50:11.795000
111671XCSE20260211 15:50:30.591000
111670XCSE20260211 15:51:21.806000
111669XCSE20260211 15:52:08.457000
111671XCSE20260211 15:56:13.816000
111670XCSE20260211 15:56:45.581000
111670XCSE20260211 15:56:45.581000
111671XCSE20260211 15:59:38.408000
111673XCSE20260211 16:00:41.361000
111672XCSE20260211 16:02:06.144000
111671XCSE20260211 16:03:14.019000
111670XCSE20260211 16:04:25.696000
111669XCSE20260211 16:05:08.217000
111668XCSE20260211 16:05:47.084000
41674XCSE20260211 16:08:47.319000
121674XCSE20260211 16:08:47.476000
181674XCSE20260211 16:09:07.367000
51674XCSE20260211 16:09:38.753000
211672XCSE20260211 16:09:44.392000
121672XCSE20260211 16:11:26.078000
211671XCSE20260211 16:11:26.097000
111671XCSE20260211 16:11:26.097000
211670XCSE20260211 16:12:22.375000
111673XCSE20260211 16:19:00.883000
21673XCSE20260211 16:19:45.391000
11673XCSE20260211 16:19:45.391000
331673XCSE20260211 16:20:12.384000
111671XCSE20260211 16:20:18.187000
111670XCSE20260211 16:24:04.044000
101670XCSE20260211 16:24:04.044000
31671XCSE20260211 16:24:55.185000
221671XCSE20260211 16:24:55.185000
101671XCSE20260211 16:24:55.185000
121671XCSE20260211 16:25:23.221000
111671XCSE20260211 16:25:52.920000
211669XCSE20260211 16:26:05.608000
11668XCSE20260211 16:27:49.668000
211668XCSE20260211 16:27:49.706000
111667XCSE20260211 16:30:00.358000
431667XCSE20260211 16:33:12.241000
301667XCSE20260211 16:33:52.582000
131667XCSE20260211 16:33:52.582000
91667XCSE20260211 16:33:52.582000
1001667XCSE20260211 16:37:12.204697
1001667XCSE20260211 16:37:12.220027
581667XCSE20260211 16:37:12.221893
421667XCSE20260211 16:37:12.221937
221667XCSE20260211 16:37:12.221937
421667XCSE20260211 16:37:12.222010
251667XCSE20260211 16:37:12.243081
281667XCSE20260211 16:37:13.451295
51667XCSE20260211 16:37:13.451727
881667XCSE20260211 16:37:13.491098
111681XCSE20260212 9:01:49.992000
101681XCSE20260212 9:02:00.040000
11681XCSE20260212 9:02:00.040000
101681XCSE20260212 9:02:35.060000
221679XCSE20260212 9:08:27.251000
21683XCSE20260212 9:10:19.706000
171683XCSE20260212 9:10:19.706000
11685XCSE20260212 9:10:19.977000
171685XCSE20260212 9:10:19.979000
21685XCSE20260212 9:13:25.928000
181685XCSE20260212 9:16:22.504000
121683XCSE20260212 9:16:25.034000
101683XCSE20260212 9:16:25.034000
111685XCSE20260212 9:18:46.561000
111685XCSE20260212 9:18:46.561000
251687XCSE20260212 9:18:46.582000
261687XCSE20260212 9:18:46.584000
221683XCSE20260212 9:18:46.601000
221680XCSE20260212 9:18:46.762000
211680XCSE20260212 9:19:58.566000
321679XCSE20260212 9:21:35.537000
221676XCSE20260212 9:21:41.089000
101676XCSE20260212 9:21:41.089000
211674XCSE20260212 9:23:17.160000
211673XCSE20260212 9:23:25.423000
111678XCSE20260212 9:24:18.312000
111677XCSE20260212 9:25:15.525000
111676XCSE20260212 9:25:15.908000
111673XCSE20260212 9:26:00.317000
111677XCSE20260212 9:31:24.655000
41676XCSE20260212 9:31:25.342000
111677XCSE20260212 9:32:12.302000
111677XCSE20260212 9:34:15.052000
111680XCSE20260212 9:42:23.910000
101680XCSE20260212 9:42:23.910000
271680XCSE20260212 9:42:34.349000
151680XCSE20260212 9:42:48.612000
321685XCSE20260212 9:53:36.667000
331686XCSE20260212 10:03:49.118000
241686XCSE20260212 10:04:30.596000
211689XCSE20260212 10:10:33.294000
41690XCSE20260212 10:11:44.559000
51690XCSE20260212 10:11:44.559000
131690XCSE20260212 10:11:44.559000
31690XCSE20260212 10:11:44.559000
51690XCSE20260212 10:11:47.045000
91690XCSE20260212 10:11:55.859000
81690XCSE20260212 10:12:21.501000
61690XCSE20260212 10:12:21.501000
151690XCSE20260212 10:12:29.121000
61690XCSE20260212 10:12:54.595000
271690XCSE20260212 10:12:54.595000
71690XCSE20260212 10:12:54.616000
61690XCSE20260212 10:12:56.643000
111688XCSE20260212 10:15:43.505000
111687XCSE20260212 10:17:13.517000
151688XCSE20260212 10:20:06.256000
111686XCSE20260212 10:22:12.221000
31685XCSE20260212 10:23:13.607000
81685XCSE20260212 10:23:13.607000
311686XCSE20260212 10:38:12.574000
41691XCSE20260212 10:47:41.012000
51691XCSE20260212 10:47:41.012000
331691XCSE20260212 10:47:41.012000
141691XCSE20260212 10:47:41.012000
251692XCSE20260212 10:48:05.653000
71692XCSE20260212 10:48:05.653000
71692XCSE20260212 10:48:05.653000
471692XCSE20260212 10:48:05.653000
61692XCSE20260212 10:48:05.661000
121692XCSE20260212 10:48:06.279000
121692XCSE20260212 10:48:15.859000
191692XCSE20260212 10:49:10.728000
121692XCSE20260212 10:51:05.425000
131693XCSE20260212 10:51:05.425000
71693XCSE20260212 10:51:05.425000
11693XCSE20260212 10:51:05.425000
51693XCSE20260212 10:51:05.426000
61693XCSE20260212 10:51:05.426000
11693XCSE20260212 10:52:30.655000
61693XCSE20260212 10:52:30.655000
41693XCSE20260212 10:52:30.655000
31692XCSE20260212 10:54:11.901000
111692XCSE20260212 10:54:41.463000
311692XCSE20260212 11:05:45.982000
281692XCSE20260212 11:05:47.494000
141692XCSE20260212 11:05:48.719000
101692XCSE20260212 11:06:36.080000
11692XCSE20260212 11:06:36.080000
81692XCSE20260212 11:08:05.556000
31692XCSE20260212 11:08:05.556000
331690XCSE20260212 11:09:22.814000
141690XCSE20260212 11:09:22.831000
191690XCSE20260212 11:09:33.365000
31690XCSE20260212 11:09:58.104000
191690XCSE20260212 11:09:58.104000
331689XCSE20260212 11:20:40.885000
111689XCSE20260212 11:20:40.885000
441687XCSE20260212 11:21:35.551000
111689XCSE20260212 11:35:23.489000
81691XCSE20260212 11:37:02.345000
51691XCSE20260212 11:37:02.345000
21691XCSE20260212 11:37:51.841000
21691XCSE20260212 11:37:51.841000
71691XCSE20260212 11:37:51.841000
61691XCSE20260212 11:39:25.051000
51691XCSE20260212 11:39:25.051000
221689XCSE20260212 11:45:11.277000
101689XCSE20260212 11:45:11.277000
311689XCSE20260212 11:46:19.106000
161688XCSE20260212 11:46:41.015000
51688XCSE20260212 11:46:41.019000
161688XCSE20260212 11:46:41.019000
51687XCSE20260212 11:50:19.025000
111687XCSE20260212 11:53:51.650000
11686XCSE20260212 11:59:33.920000
101686XCSE20260212 11:59:33.922000
111686XCSE20260212 11:59:33.922000
221684XCSE20260212 12:01:34.042000
111684XCSE20260212 12:01:34.042000
111684XCSE20260212 12:01:34.042000
121687XCSE20260212 12:15:15.598000
221688XCSE20260212 12:16:55.437000
71688XCSE20260212 12:16:55.437000
41688XCSE20260212 12:16:55.437000
131689XCSE20260212 12:18:11.661000
11689XCSE20260212 12:18:11.661000
151689XCSE20260212 12:18:40.232000
61689XCSE20260212 12:20:54.065000
21689XCSE20260212 12:20:54.065000
31689XCSE20260212 12:20:54.065000
311687XCSE20260212 12:20:57.572000
51688XCSE20260212 12:28:11.269000
61688XCSE20260212 12:28:11.269000
41688XCSE20260212 12:30:48.339000
41688XCSE20260212 12:30:48.339000
111688XCSE20260212 12:32:43.799000
111686XCSE20260212 12:33:04.821000
111686XCSE20260212 12:33:04.821000
101686XCSE20260212 12:33:04.821000
111686XCSE20260212 12:40:40.659000
111685XCSE20260212 12:41:32.073000
111685XCSE20260212 12:41:32.073000
71686XCSE20260212 12:46:12.505000
41686XCSE20260212 12:46:12.505000
11687XCSE20260212 12:48:52.681000
101687XCSE20260212 12:48:52.681000
111687XCSE20260212 12:51:06.652000
111686XCSE20260212 12:54:01.077000
211685XCSE20260212 13:03:38.454000
81687XCSE20260212 13:06:32.455000
21687XCSE20260212 13:06:32.455000
231687XCSE20260212 13:06:32.455000
151687XCSE20260212 13:06:32.455000
111687XCSE20260212 13:08:07.682000
531685XCSE20260212 13:09:02.726000
331684XCSE20260212 13:12:54.323000
321683XCSE20260212 13:12:57.864000
11682XCSE20260212 13:18:45.358000
41682XCSE20260212 13:20:55.085000
111683XCSE20260212 13:26:03.596000
11683XCSE20260212 13:26:03.714000
101683XCSE20260212 13:26:03.714000
11683XCSE20260212 13:27:19.757000
101683XCSE20260212 13:27:25.648000
111682XCSE20260212 13:32:57.729000
111682XCSE20260212 13:32:57.729000
191680XCSE20260212 13:38:01.263000
141680XCSE20260212 13:41:59.387000
191680XCSE20260212 13:41:59.387000
321678XCSE20260212 13:43:41.115000
101678XCSE20260212 13:43:41.115000
101678XCSE20260212 13:43:41.115000
411676XCSE20260212 13:44:26.517000
101676XCSE20260212 13:44:26.517000
431675XCSE20260212 13:44:27.239000
311674XCSE20260212 13:45:13.054000
311672XCSE20260212 13:45:13.239000
211673XCSE20260212 13:55:10.190000
211672XCSE20260212 14:00:34.025000
101672XCSE20260212 14:00:34.025000
211672XCSE20260212 14:03:31.920000
111671XCSE20260212 14:04:40.960000
311674XCSE20260212 14:19:05.044000
101675XCSE20260212 14:20:50.264000
11675XCSE20260212 14:20:50.264000
111674XCSE20260212 14:24:01.012000
111674XCSE20260212 14:26:42.240000
311673XCSE20260212 14:29:41.386000
211672XCSE20260212 14:30:24.945000
221673XCSE20260212 14:32:51.914000
221673XCSE20260212 14:34:02.818000
221672XCSE20260212 14:38:57.314000
111672XCSE20260212 14:38:57.314000
311672XCSE20260212 14:39:45.900000
211671XCSE20260212 14:41:17.849000
111671XCSE20260212 14:51:30.041000
111671XCSE20260212 14:54:47.462000
111671XCSE20260212 14:54:47.462000
111671XCSE20260212 14:54:47.462000
321671XCSE20260212 14:56:07.628000
21673XCSE20260212 15:10:23.297000
281673XCSE20260212 15:10:23.297000
61674XCSE20260212 15:10:50.406000
51674XCSE20260212 15:10:50.406000
111672XCSE20260212 15:12:31.367000
101672XCSE20260212 15:12:31.367000
111671XCSE20260212 15:15:19.497000
101671XCSE20260212 15:15:19.497000
111672XCSE20260212 15:22:54.425000
41672XCSE20260212 15:24:23.324000
71672XCSE20260212 15:24:23.324000
111672XCSE20260212 15:25:42.496000
221671XCSE20260212 15:28:13.995000
101671XCSE20260212 15:28:13.995000
111671XCSE20260212 15:28:13.995000
111671XCSE20260212 15:28:13.995000
111670XCSE20260212 15:28:53.477000
111670XCSE20260212 15:30:01.129000
111670XCSE20260212 15:30:01.129000
111669XCSE20260212 15:30:51.035000
111667XCSE20260212 15:31:44.917000
101667XCSE20260212 15:31:44.917000
101667XCSE20260212 15:31:44.917000
111665XCSE20260212 15:32:30.431000
111665XCSE20260212 15:32:30.431000
1491665XCSE20260212 15:32:30.431214
1511665XCSE20260212 15:32:30.431239
321667XCSE20260212 15:34:01.519000
331671XCSE20260212 15:36:19.151000
211668XCSE20260212 15:38:01.291000
211668XCSE20260212 15:40:36.935000
111668XCSE20260212 15:41:44.540000
111668XCSE20260212 15:41:44.540000
221667XCSE20260212 15:44:06.406000
111666XCSE20260212 15:44:26.520000
101666XCSE20260212 15:44:26.520000
111664XCSE20260212 15:45:53.986000
111664XCSE20260212 15:47:00.747000
111663XCSE20260212 15:47:14.298000
211664XCSE20260212 15:48:37.582000
111662XCSE20260212 15:50:02.872000
211662XCSE20260212 15:51:47.182000
211661XCSE20260212 15:57:04.792000
101661XCSE20260212 15:57:04.792000
71662XCSE20260212 16:00:27.708000
221665XCSE20260212 16:02:52.102000
211664XCSE20260212 16:04:10.705000
101664XCSE20260212 16:04:10.705000
131664XCSE20260212 16:04:26.979000
221663XCSE20260212 16:04:52.670000
111663XCSE20260212 16:04:52.670000
111661XCSE20260212 16:05:57.789000
111661XCSE20260212 16:05:57.789000
111656XCSE20260212 16:12:45.328000
111656XCSE20260212 16:13:05.301000
111658XCSE20260212 16:14:02.520000
321658XCSE20260212 16:16:42.201000
321658XCSE20260212 16:19:04.322000
111657XCSE20260212 16:21:30.134000
101657XCSE20260212 16:21:30.134000
101657XCSE20260212 16:21:30.134000
111655XCSE20260212 16:21:57.674000
311656XCSE20260212 16:23:49.871000
111655XCSE20260212 16:26:08.811000
111657XCSE20260212 16:27:18.254000
91656XCSE20260212 16:29:42.190000
21656XCSE20260212 16:29:42.193000
91656XCSE20260212 16:29:42.193000
11656XCSE20260212 16:29:42.193000
111656XCSE20260212 16:32:10.745000
101656XCSE20260212 16:32:10.745000
3761655XCSE20260212 16:32:10.745614
171655XCSE20260212 16:32:10.877908
111655XCSE20260212 16:32:24.507000
1851655XCSE20260212 16:32:24.507731
111654XCSE20260212 16:32:57.734000
111653XCSE20260212 16:34:39.895000
111655XCSE20260212 16:36:48.514000
111655XCSE20260212 16:37:08.261000
111654XCSE20260212 16:38:13.135000
111653XCSE20260212 16:39:14.359000
51652XCSE20260212 16:40:15.098584
2341652XCSE20260212 16:50:14.438929
1161652XCSE20260212 16:50:23.912795
111625XCSE20260213 9:00:30.663000
91633XCSE20260213 9:03:45.742000
21633XCSE20260213 9:03:45.742000
21633XCSE20260213 9:04:31.024000
91633XCSE20260213 9:04:31.024000
91633XCSE20260213 9:05:06.030000
211631XCSE20260213 9:05:10.160000
181631XCSE20260213 9:08:05.681000
91634XCSE20260213 9:10:45.758000
71634XCSE20260213 9:10:45.773000
161634XCSE20260213 9:10:45.787000
161633XCSE20260213 9:11:05.202000
61633XCSE20260213 9:11:05.202000
251640XCSE20260213 9:18:01.709000
251640XCSE20260213 9:18:17.268000
201640XCSE20260213 9:18:50.566000
261640XCSE20260213 9:20:57.990000
271640XCSE20260213 9:20:58.014000
341640XCSE20260213 9:20:58.019000
11645XCSE20260213 9:25:49.633000
131645XCSE20260213 9:26:42.339000
61645XCSE20260213 9:29:04.980000
31645XCSE20260213 9:29:24.767000
51642XCSE20260213 9:30:47.499000
451648XCSE20260213 9:32:45.085000
11648XCSE20260213 9:32:45.652000
111646XCSE20260213 9:32:47.697000
111645XCSE20260213 9:35:42.447000
111645XCSE20260213 9:37:59.368000
201645XCSE20260213 9:39:04.859000
21645XCSE20260213 9:39:11.758000
161645XCSE20260213 9:39:20.048000
131645XCSE20260213 9:39:34.387000
131645XCSE20260213 9:39:34.392000
131645XCSE20260213 9:39:34.396000
131645XCSE20260213 9:39:34.403000
131645XCSE20260213 9:39:34.409000
131645XCSE20260213 9:39:34.413000
131645XCSE20260213 9:39:34.422000
111640XCSE20260213 9:40:00.510000
71641XCSE20260213 9:43:27.230000
401642XCSE20260213 9:43:43.083000
21642XCSE20260213 9:44:51.205000
111641XCSE20260213 9:52:49.592000
41642XCSE20260213 9:54:51.369000
21642XCSE20260213 9:54:51.369000
21642XCSE20260213 9:54:51.391000
21642XCSE20260213 9:54:51.413000
161642XCSE20260213 9:54:53.323000
151642XCSE20260213 9:55:19.743000
51642XCSE20260213 9:55:26.517000
21642XCSE20260213 10:00:53.063000
21642XCSE20260213 10:01:13.877000
111640XCSE20260213 10:01:22.629000
111639XCSE20260213 10:02:13.251000
111639XCSE20260213 10:02:44.688000
21639XCSE20260213 10:03:29.356000
31639XCSE20260213 10:03:33.841000
111638XCSE20260213 10:03:38.144000
51638XCSE20260213 10:03:38.144000
111640XCSE20260213 10:09:02.289000
111639XCSE20260213 10:09:36.162000
111640XCSE20260213 10:10:03.303000
21642XCSE20260213 10:16:06.197000
111642XCSE20260213 10:16:59.018000
111643XCSE20260213 10:20:13.241000
111646XCSE20260213 10:26:19.904000
111645XCSE20260213 10:29:09.056000
111644XCSE20260213 10:30:11.705000
101644XCSE20260213 10:30:11.705000
221643XCSE20260213 10:30:15.492000
71643XCSE20260213 10:32:36.724000
31643XCSE20260213 10:33:25.295000
11643XCSE20260213 10:33:28.352000
71643XCSE20260213 10:34:01.432000
31643XCSE20260213 10:34:01.432000
11643XCSE20260213 10:34:01.432000
541642XCSE20260213 10:35:42.545000
111643XCSE20260213 10:39:42.746000
191644XCSE20260213 10:41:40.505000
41642XCSE20260213 10:42:26.704000
71642XCSE20260213 10:42:26.709000
41642XCSE20260213 10:42:26.709000
221641XCSE20260213 10:43:58.329000
211640XCSE20260213 10:44:14.100000
31640XCSE20260213 10:44:14.121000
111642XCSE20260213 10:49:50.322000
111642XCSE20260213 10:51:14.118000
51642XCSE20260213 10:51:43.285000
51642XCSE20260213 10:51:43.285000
21642XCSE20260213 10:51:43.312000
41642XCSE20260213 10:52:04.944000
101641XCSE20260213 10:52:04.963000
11641XCSE20260213 10:52:04.963000
251641XCSE20260213 10:52:30.558000
51641XCSE20260213 10:52:55.813000
51641XCSE20260213 10:53:20.533000
221638XCSE20260213 10:53:26.029000
21638XCSE20260213 10:53:28.191000
161638XCSE20260213 10:58:07.880000
81638XCSE20260213 10:58:08.410000
41638XCSE20260213 10:58:28.198000
161637XCSE20260213 11:00:15.502000
161637XCSE20260213 11:00:15.521000
161637XCSE20260213 11:00:15.539000
161637XCSE20260213 11:00:15.549000
161637XCSE20260213 11:00:15.555000
161637XCSE20260213 11:00:15.561000
161637XCSE20260213 11:00:15.565000
161637XCSE20260213 11:00:15.570000
161637XCSE20260213 11:00:15.575000
121637XCSE20260213 11:00:31.098000
61638XCSE20260213 11:01:19.741000
71638XCSE20260213 11:02:28.183000
111637XCSE20260213 11:03:07.343000
111639XCSE20260213 11:07:26.696000
111638XCSE20260213 11:08:33.942000
111637XCSE20260213 11:08:43.979000
111643XCSE20260213 11:15:18.857000
191644XCSE20260213 11:16:05.804000
191644XCSE20260213 11:16:05.808000
301644XCSE20260213 11:16:05.811000
71644XCSE20260213 11:16:05.843000
41644XCSE20260213 11:16:05.843000
191644XCSE20260213 11:16:05.866000
191644XCSE20260213 11:16:06.261000
121644XCSE20260213 11:16:07.734000
71644XCSE20260213 11:16:20.111000
41644XCSE20260213 11:16:20.111000
61643XCSE20260213 11:16:40.011000
41643XCSE20260213 11:16:40.011000
241646XCSE20260213 11:23:15.450000
71646XCSE20260213 11:23:15.450000
91646XCSE20260213 11:23:39.280000
281646XCSE20260213 11:24:13.064000
31646XCSE20260213 11:24:20.673000
211646XCSE20260213 11:24:59.964000
111643XCSE20260213 11:25:44.187000
101643XCSE20260213 11:25:44.187000
111643XCSE20260213 11:25:44.187000
181643XCSE20260213 11:27:00.942000
31643XCSE20260213 11:27:00.942000
221642XCSE20260213 11:27:00.959000
111640XCSE20260213 11:29:28.748000
91639XCSE20260213 11:32:49.666000
21639XCSE20260213 11:32:49.666000
111640XCSE20260213 11:35:09.166000
11638XCSE20260213 11:36:06.722000
101638XCSE20260213 11:38:44.165000
111638XCSE20260213 11:44:15.630000
151641XCSE20260213 11:44:50.119000
131641XCSE20260213 11:44:50.124000
111637XCSE20260213 11:45:43.446000
51635XCSE20260213 11:45:57.217000
61635XCSE20260213 11:45:57.217000
121635XCSE20260213 11:48:33.724000
111635XCSE20260213 11:48:33.753000
211634XCSE20260213 11:50:41.453000
101632XCSE20260213 11:50:45.814000
111632XCSE20260213 11:53:33.089000
111632XCSE20260213 11:58:19.724000
111631XCSE20260213 12:00:46.053000
81629XCSE20260213 12:00:52.459000
31629XCSE20260213 12:00:52.459000
111629XCSE20260213 12:06:06.171000
61629XCSE20260213 12:06:06.329000
41628XCSE20260213 12:06:10.577000
71628XCSE20260213 12:06:10.577000
21629XCSE20260213 12:06:10.661000
131629XCSE20260213 12:06:10.661000
101629XCSE20260213 12:07:17.187000
111627XCSE20260213 12:07:46.958000
111626XCSE20260213 12:08:38.077000
111625XCSE20260213 12:09:38.373000
101625XCSE20260213 12:09:38.373000
221627XCSE20260213 12:13:23.284000
111629XCSE20260213 12:21:00.656000
111628XCSE20260213 12:22:17.295000
111628XCSE20260213 12:22:17.295000
241631XCSE20260213 12:24:30.572000
81631XCSE20260213 12:24:30.572000
111628XCSE20260213 12:25:54.812000
111627XCSE20260213 12:29:10.971000
111626XCSE20260213 12:30:09.200000
111626XCSE20260213 12:30:09.404000
21627XCSE20260213 12:30:30.644000
111625XCSE20260213 12:31:06.791000
31624XCSE20260213 12:34:21.759000
111628XCSE20260213 12:39:26.995000
21628XCSE20260213 12:40:44.146000
121628XCSE20260213 12:40:51.474000
81628XCSE20260213 12:43:39.439000
141628XCSE20260213 12:43:41.836000
81628XCSE20260213 12:43:41.836000
121627XCSE20260213 12:45:14.535000
91627XCSE20260213 12:45:14.536000
221627XCSE20260213 12:45:15.850000
221626XCSE20260213 12:45:32.218000
111624XCSE20260213 12:48:53.843000
101624XCSE20260213 12:48:53.843000
211623XCSE20260213 12:49:26.546000
211626XCSE20260213 12:53:03.096000
221631XCSE20260213 13:00:43.148000
21632XCSE20260213 13:01:20.429000
261632XCSE20260213 13:02:18.480000
71632XCSE20260213 13:02:18.480000
21632XCSE20260213 13:02:23.575000
21632XCSE20260213 13:02:25.997000
21632XCSE20260213 13:02:29.450000
21633XCSE20260213 13:03:16.847000
261633XCSE20260213 13:03:16.847000
21632XCSE20260213 13:03:16.848000
61632XCSE20260213 13:04:24.547000
61632XCSE20260213 13:04:28.464000
71632XCSE20260213 13:04:41.920000
71632XCSE20260213 13:04:44.343000
71632XCSE20260213 13:04:48.060000
71632XCSE20260213 13:04:51.217000
11633XCSE20260213 13:04:51.990000
191633XCSE20260213 13:04:51.990000
111630XCSE20260213 13:04:52.148000
211630XCSE20260213 13:05:10.312000
211629XCSE20260213 13:05:24.589000
71630XCSE20260213 13:14:50.738000
111630XCSE20260213 13:14:55.729000
111633XCSE20260213 13:21:52.080000
541634XCSE20260213 13:24:08.657000
111632XCSE20260213 13:24:35.123000
101632XCSE20260213 13:24:35.123000
311630XCSE20260213 13:30:56.576000
311629XCSE20260213 13:31:34.892000
211632XCSE20260213 13:36:00.782000
111631XCSE20260213 13:42:01.095000
111631XCSE20260213 13:42:01.095000
251632XCSE20260213 13:46:55.555000
281632XCSE20260213 13:46:55.555000
31632XCSE20260213 13:46:58.781000
81632XCSE20260213 13:47:21.737000
81632XCSE20260213 13:48:37.096000
111632XCSE20260213 13:48:37.119000
61633XCSE20260213 13:50:57.159000
51633XCSE20260213 13:50:57.159000
111633XCSE20260213 13:56:42.238000
111632XCSE20260213 13:58:20.782000
61631XCSE20260213 13:58:21.520000
61631XCSE20260213 13:58:23.758000
61630XCSE20260213 13:58:23.973000
11630XCSE20260213 13:58:23.973000
61630XCSE20260213 13:58:26.454000
301632XCSE20260213 13:59:31.841000
11631XCSE20260213 14:07:33.422000
201631XCSE20260213 14:08:06.115000
611632XCSE20260213 14:17:53.942000
191634XCSE20260213 14:21:45.262000
21634XCSE20260213 14:22:20.490000
191634XCSE20260213 14:22:20.490000
211635XCSE20260213 14:23:13.213000
321634XCSE20260213 14:27:23.140000
101634XCSE20260213 14:27:23.140000
211634XCSE20260213 14:27:23.155000
201634XCSE20260213 14:27:23.155000
411634XCSE20260213 14:27:24.261000
241634XCSE20260213 14:27:29.529000
71634XCSE20260213 14:28:54.757000
141634XCSE20260213 14:28:54.757000
91640XCSE20260213 14:31:00.196000
91639XCSE20260213 14:32:23.430000
101639XCSE20260213 14:32:28.769000
211637XCSE20260213 14:33:07.200000
211637XCSE20260213 14:33:51.707000
111636XCSE20260213 14:35:13.519000
111633XCSE20260213 14:38:57.744000
111633XCSE20260213 14:40:41.002000
191637XCSE20260213 14:48:28.563000
211638XCSE20260213 14:50:40.449000
111642XCSE20260213 14:57:45.874000
81642XCSE20260213 14:57:47.096000
151642XCSE20260213 14:57:53.407000
11642XCSE20260213 14:57:59.178000
31642XCSE20260213 14:58:10.660000
111640XCSE20260213 14:58:43.798000
71640XCSE20260213 14:59:30.647000
111645XCSE20260213 15:07:52.906000
221645XCSE20260213 15:09:46.084000
21645XCSE20260213 15:09:53.910000
81645XCSE20260213 15:10:01.735000
21645XCSE20260213 15:10:01.735000
101645XCSE20260213 15:10:09.943000
211645XCSE20260213 15:10:18.316000
31645XCSE20260213 15:10:59.894000
21645XCSE20260213 15:11:13.205000
121645XCSE20260213 15:12:10.066000
141645XCSE20260213 15:13:00.422000
21644XCSE20260213 15:13:55.985000
101644XCSE20260213 15:13:55.985000
21641XCSE20260213 15:16:04.396000
201642XCSE20260213 15:19:21.494000
211640XCSE20260213 15:19:53.789000
221640XCSE20260213 15:21:21.195000
141639XCSE20260213 15:21:48.798000
71639XCSE20260213 15:21:48.798000
111636XCSE20260213 15:26:46.092000
101638XCSE20260213 15:30:53.233000
211635XCSE20260213 15:31:38.195000
221635XCSE20260213 15:34:50.858000
91635XCSE20260213 15:34:50.858000
191635XCSE20260213 15:36:32.268000
141635XCSE20260213 15:36:32.268000
311634XCSE20260213 15:36:32.296000
311634XCSE20260213 15:36:50.466000
81633XCSE20260213 15:38:09.133000
241633XCSE20260213 15:38:09.133000
221634XCSE20260213 15:43:21.898000
31634XCSE20260213 15:43:21.898000
111634XCSE20260213 15:43:21.898000
151634XCSE20260213 15:43:21.907000
41634XCSE20260213 15:43:21.907000
151634XCSE20260213 15:43:21.920000
151634XCSE20260213 15:43:21.929000
271634XCSE20260213 15:43:23.387000
111634XCSE20260213 15:43:27.948000
211636XCSE20260213 15:45:40.325000
41640XCSE20260213 15:49:04.133000
91640XCSE20260213 15:49:04.338000
271640XCSE20260213 15:49:06.390000
341640XCSE20260213 15:49:06.390000
141640XCSE20260213 15:49:19.554000
271640XCSE20260213 15:49:25.438000
211638XCSE20260213 15:49:30.330000
111637XCSE20260213 15:49:58.577000
71637XCSE20260213 15:50:10.542000
111635XCSE20260213 15:50:16.177000
201635XCSE20260213 15:50:47.958000
11635XCSE20260213 15:50:47.958000
221634XCSE20260213 15:52:09.843000
111634XCSE20260213 15:52:09.843000
281637XCSE20260213 15:53:43.970000
271638XCSE20260213 15:56:48.291000
741638XCSE20260213 15:56:48.291000
311636XCSE20260213 15:56:53.375000
181636XCSE20260213 15:58:05.820000
111638XCSE20260213 16:02:37.658000
161641XCSE20260213 16:03:44.152000
111639XCSE20260213 16:03:52.808000
61639XCSE20260213 16:03:52.808000
51639XCSE20260213 16:03:52.808000
21640XCSE20260213 16:03:59.776000
301640XCSE20260213 16:04:05.885000
11640XCSE20260213 16:05:41.990000
241640XCSE20260213 16:05:41.990000
291641XCSE20260213 16:09:57.086000
191641XCSE20260213 16:10:36.450000
51641XCSE20260213 16:10:54.482000
221640XCSE20260213 16:12:28.288000
211638XCSE20260213 16:13:02.227000
501637XCSE20260213 16:16:32.678000
501637XCSE20260213 16:16:32.678098
501637XCSE20260213 16:16:32.678148
451637XCSE20260213 16:16:32.749028
51637XCSE20260213 16:16:32.749049
51637XCSE20260213 16:16:32.764282
451637XCSE20260213 16:16:32.764395
51637XCSE20260213 16:16:32.764395
501637XCSE20260213 16:16:32.768588
501637XCSE20260213 16:16:32.779662
501637XCSE20260213 16:16:32.779696
501637XCSE20260213 16:16:32.783801
501637XCSE20260213 16:16:32.783833
381637XCSE20260213 16:16:32.790443
121637XCSE20260213 16:16:32.790463
141637XCSE20260213 16:16:32.806188
361637XCSE20260213 16:16:32.806209
341637XCSE20260213 16:16:51.129545
161637XCSE20260213 16:16:51.129567
391637XCSE20260213 16:16:51.129587
111637XCSE20260213 16:16:51.129592
281637XCSE20260213 16:16:51.129592
111637XCSE20260213 16:16:51.129609
391637XCSE20260213 16:16:51.185782
61637XCSE20260213 16:16:51.185782
501637XCSE20260213 16:16:52.651409
1181637XCSE20260213 16:16:52.651409


Vedhæftet fil


Attachments

DK Aktietilbagekøbsprogram 2026 - uge 7
GlobeNewswire

Recommended Reading