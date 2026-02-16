Nasdaq Copenhagen
Share buyback programme – week 7
The share buyback programme runs in the period 2 February 2026 up to and including 8 May 2026, see company announcement of 30 January 2026.
During the period the bank will thus buy back its own shares for a total of up to DKK 500 million under the programme, but to a maximum of 600,000 shares.
The programme is implemented in compliance with EU Commission Regulation No. 596/2014 of 16 April 2014 and EU Commission Delegated Regulation No. 2016/1052 of 8 March 2016, which together constitute the “Safe Harbour” regulation.
The following transactions have been made under the programme:
|Date
|Number of shares
|Average purchase price (DKK)
|Total purchased under the programme (DKK)
|Total in accordance with the last announcement
|24,000
|1,638.25
|39,318,020
|9 February 2026
|4,500
|1,696.85
|7,635,825
|10 February 2026
|4,000
|1,697.22
|6,788,880
|11 February 2026
|4,500
|1,678.42
|7,552,890
|12 February 2026
|5,000
|1,672.79
|8,363,950
|13 February 2026
|5,500
|1,636.92
|9,003,060
|Total under the share buyback programme
|47,500
|1,656.06
|78,662,625
|Bought back under share buy-back programmes executed in the period 28 January 2025 -30 January 2026
|1,108,147
|1,353.60
|1,499,984,166
|Total bought back
|1,155,647
|1,366.03
|1,578,646,791
With the transactions stated above, Ringkjøbing Landbobank now owns the following numbers of own shares, excluding the bank’s trading portfolio and investments made on behalf of customers:
- 1,155,647 shares under the above share buyback programmes corresponding to 4.55 % of the bank’s share capital.
In accordance with the above regulation etc., the transactions related to the share buyback programme on the stated reporting days are attached to this corporate announcement in detailed form.
Kind regards
Ringkjøbing Landbobank
John Fisker
CEO
Detailed summary of the transactions on the above reporting days
|Volume
|Price
|Venue
|Time - CET
|22
|1694
|XCSE
|20260209 9:08:23.162000
|63
|1697
|XCSE
|20260209 9:10:21.764000
|11
|1697
|XCSE
|20260209 9:10:21.764000
|76
|1696
|XCSE
|20260209 9:10:21.897000
|43
|1695
|XCSE
|20260209 9:12:39.294000
|11
|1694
|XCSE
|20260209 9:16:49.309000
|11
|1694
|XCSE
|20260209 9:17:02.327000
|7
|1697
|XCSE
|20260209 9:17:56.447000
|6
|1697
|XCSE
|20260209 9:17:56.447000
|9
|1694
|XCSE
|20260209 9:18:26.485000
|2
|1694
|XCSE
|20260209 9:18:26.488000
|9
|1694
|XCSE
|20260209 9:18:26.488000
|22
|1695
|XCSE
|20260209 9:24:41.754000
|37
|1697
|XCSE
|20260209 9:25:03.940000
|7
|1698
|XCSE
|20260209 9:28:14.700000
|1
|1699
|XCSE
|20260209 9:31:20.434000
|96
|1699
|XCSE
|20260209 9:34:41.028000
|107
|1698
|XCSE
|20260209 9:38:36.894000
|11
|1697
|XCSE
|20260209 9:42:50.091000
|11
|1696
|XCSE
|20260209 9:44:39.089000
|6
|1696
|XCSE
|20260209 9:44:39.089000
|1
|1696
|XCSE
|20260209 10:01:11.181000
|3
|1696
|XCSE
|20260209 10:01:50.193000
|17
|1696
|XCSE
|20260209 10:01:50.193000
|3
|1695
|XCSE
|20260209 10:02:46.995000
|2
|1695
|XCSE
|20260209 10:02:46.995000
|2
|1695
|XCSE
|20260209 10:02:47.015000
|15
|1695
|XCSE
|20260209 10:04:39.149000
|1
|1695
|XCSE
|20260209 10:04:39.149000
|4
|1695
|XCSE
|20260209 10:04:39.154000
|18
|1695
|XCSE
|20260209 10:04:39.154000
|19
|1697
|XCSE
|20260209 10:08:05.597000
|5
|1697
|XCSE
|20260209 10:08:05.597000
|10
|1697
|XCSE
|20260209 10:08:05.597000
|11
|1697
|XCSE
|20260209 10:08:05.597000
|12
|1697
|XCSE
|20260209 10:08:05.597000
|12
|1697
|XCSE
|20260209 10:11:45.380000
|25
|1697
|XCSE
|20260209 10:11:45.380000
|12
|1697
|XCSE
|20260209 10:11:51.631000
|27
|1697
|XCSE
|20260209 10:12:18.908000
|31
|1698
|XCSE
|20260209 10:17:55.047000
|33
|1700
|XCSE
|20260209 10:18:46.756000
|9
|1697
|XCSE
|20260209 10:19:52.718000
|4
|1697
|XCSE
|20260209 10:19:52.718000
|8
|1697
|XCSE
|20260209 10:19:52.718000
|10
|1699
|XCSE
|20260209 10:22:03.278000
|1
|1699
|XCSE
|20260209 10:22:03.278000
|9
|1699
|XCSE
|20260209 10:23:37.348000
|2
|1699
|XCSE
|20260209 10:23:37.348000
|22
|1697
|XCSE
|20260209 10:24:04.336000
|32
|1697
|XCSE
|20260209 10:26:06.001000
|87
|1703
|XCSE
|20260209 10:30:38.706000
|65
|1702
|XCSE
|20260209 10:30:44.206000
|41
|1703
|XCSE
|20260209 10:31:17.393000
|22
|1704
|XCSE
|20260209 10:32:45.671000
|22
|1704
|XCSE
|20260209 10:32:46.967000
|11
|1702
|XCSE
|20260209 10:35:38.542000
|11
|1701
|XCSE
|20260209 10:38:50.564000
|20
|1701
|XCSE
|20260209 10:45:30.264000
|1
|1701
|XCSE
|20260209 10:45:30.265000
|11
|1700
|XCSE
|20260209 10:56:17.687000
|10
|1700
|XCSE
|20260209 10:56:17.687000
|11
|1701
|XCSE
|20260209 10:58:29.584000
|11
|1701
|XCSE
|20260209 11:05:04.742000
|11
|1700
|XCSE
|20260209 11:05:05.296000
|11
|1701
|XCSE
|20260209 11:15:04.907000
|11
|1700
|XCSE
|20260209 11:16:02.726000
|11
|1699
|XCSE
|20260209 11:16:10.919000
|11
|1700
|XCSE
|20260209 11:16:17.911000
|11
|1698
|XCSE
|20260209 11:18:03.955000
|11
|1698
|XCSE
|20260209 11:18:03.955000
|11
|1698
|XCSE
|20260209 11:22:55.440000
|6
|1698
|XCSE
|20260209 11:23:45.766000
|5
|1699
|XCSE
|20260209 11:27:08.011000
|11
|1698
|XCSE
|20260209 11:27:43.017000
|3
|1700
|XCSE
|20260209 11:28:11.611000
|15
|1700
|XCSE
|20260209 11:28:11.613000
|7
|1700
|XCSE
|20260209 11:28:55.454000
|4
|1700
|XCSE
|20260209 11:28:55.454000
|11
|1698
|XCSE
|20260209 11:29:56.921000
|9
|1697
|XCSE
|20260209 11:32:39.822000
|2
|1697
|XCSE
|20260209 11:32:39.822000
|11
|1696
|XCSE
|20260209 11:34:36.154000
|11
|1696
|XCSE
|20260209 11:35:55.131000
|17
|1696
|XCSE
|20260209 11:39:40.591000
|4
|1696
|XCSE
|20260209 11:40:11.331000
|17
|1696
|XCSE
|20260209 11:40:11.331000
|1
|1698
|XCSE
|20260209 11:45:21.965000
|1
|1698
|XCSE
|20260209 11:45:21.965000
|14
|1698
|XCSE
|20260209 11:45:21.965000
|7
|1698
|XCSE
|20260209 11:48:47.572000
|10
|1698
|XCSE
|20260209 11:48:47.572000
|19
|1698
|XCSE
|20260209 12:00:45.437000
|2
|1698
|XCSE
|20260209 12:00:45.437000
|21
|1697
|XCSE
|20260209 12:04:48.222000
|11
|1697
|XCSE
|20260209 12:04:48.222000
|21
|1697
|XCSE
|20260209 12:11:41.228000
|10
|1700
|XCSE
|20260209 12:22:14.108000
|11
|1699
|XCSE
|20260209 12:23:21.394000
|11
|1699
|XCSE
|20260209 12:25:56.083000
|11
|1699
|XCSE
|20260209 12:26:00.142000
|21
|1698
|XCSE
|20260209 12:29:48.137000
|10
|1698
|XCSE
|20260209 12:29:48.137000
|6
|1698
|XCSE
|20260209 12:32:07.302000
|4
|1698
|XCSE
|20260209 12:32:07.302000
|10
|1698
|XCSE
|20260209 12:32:07.302000
|1
|1698
|XCSE
|20260209 12:32:07.304000
|20
|1698
|XCSE
|20260209 12:32:07.304000
|21
|1700
|XCSE
|20260209 12:50:31.046000
|11
|1701
|XCSE
|20260209 12:56:39.179000
|2
|1701
|XCSE
|20260209 12:56:39.179000
|24
|1701
|XCSE
|20260209 12:58:05.370000
|7
|1699
|XCSE
|20260209 12:58:06.319000
|14
|1699
|XCSE
|20260209 12:58:06.319000
|10
|1699
|XCSE
|20260209 12:58:06.319000
|31
|1699
|XCSE
|20260209 12:58:12.744000
|15
|1699
|XCSE
|20260209 12:58:24.694000
|11
|1699
|XCSE
|20260209 13:01:46.567000
|11
|1699
|XCSE
|20260209 13:03:38.455000
|33
|1700
|XCSE
|20260209 13:12:06.932000
|33
|1700
|XCSE
|20260209 13:12:08.269000
|31
|1700
|XCSE
|20260209 13:12:11.592000
|32
|1700
|XCSE
|20260209 13:12:11.651000
|32
|1700
|XCSE
|20260209 13:12:11.712000
|32
|1700
|XCSE
|20260209 13:15:56.416000
|2
|1699
|XCSE
|20260209 13:17:51.883000
|4
|1699
|XCSE
|20260209 13:17:51.883000
|26
|1699
|XCSE
|20260209 13:17:51.883000
|33
|1699
|XCSE
|20260209 13:18:04.823000
|22
|1698
|XCSE
|20260209 13:23:28.837000
|11
|1700
|XCSE
|20260209 13:25:37.202000
|11
|1700
|XCSE
|20260209 13:26:02.140000
|11
|1700
|XCSE
|20260209 13:28:22.491000
|4
|1698
|XCSE
|20260209 13:30:48.207000
|17
|1698
|XCSE
|20260209 13:30:48.207000
|11
|1698
|XCSE
|20260209 13:30:48.207000
|11
|1698
|XCSE
|20260209 13:37:01.721000
|11
|1698
|XCSE
|20260209 13:43:47.347000
|21
|1697
|XCSE
|20260209 13:47:36.375000
|11
|1698
|XCSE
|20260209 13:49:53.155000
|25
|1698
|XCSE
|20260209 13:49:53.239000
|9
|1698
|XCSE
|20260209 13:51:58.581000
|33
|1698
|XCSE
|20260209 13:52:12.167000
|11
|1697
|XCSE
|20260209 13:52:12.654000
|10
|1697
|XCSE
|20260209 13:52:12.654000
|15
|1698
|XCSE
|20260209 14:00:38.481000
|11
|1697
|XCSE
|20260209 14:02:32.992000
|11
|1697
|XCSE
|20260209 14:02:33.008000
|11
|1696
|XCSE
|20260209 14:03:22.189000
|10
|1696
|XCSE
|20260209 14:03:22.189000
|11
|1695
|XCSE
|20260209 14:07:23.240000
|8
|1696
|XCSE
|20260209 14:10:57.204000
|3
|1696
|XCSE
|20260209 14:10:57.204000
|15
|1696
|XCSE
|20260209 14:14:46.105000
|10
|1696
|XCSE
|20260209 14:18:11.354000
|1
|1696
|XCSE
|20260209 14:18:16.358000
|9
|1696
|XCSE
|20260209 14:18:16.358000
|11
|1694
|XCSE
|20260209 14:19:00.031000
|10
|1694
|XCSE
|20260209 14:19:00.031000
|11
|1695
|XCSE
|20260209 14:25:57.300000
|16
|1696
|XCSE
|20260209 14:27:12.274000
|11
|1694
|XCSE
|20260209 14:28:17.967000
|11
|1693
|XCSE
|20260209 14:28:18.715000
|10
|1693
|XCSE
|20260209 14:30:57.115000
|1
|1693
|XCSE
|20260209 14:30:57.115000
|11
|1692
|XCSE
|20260209 14:31:30.862000
|11
|1692
|XCSE
|20260209 14:31:30.862000
|5
|1691
|XCSE
|20260209 14:37:17.076000
|8
|1693
|XCSE
|20260209 14:49:11.822000
|14
|1693
|XCSE
|20260209 14:53:01.072000
|8
|1693
|XCSE
|20260209 14:53:01.072000
|3
|1693
|XCSE
|20260209 14:53:01.072000
|8
|1693
|XCSE
|20260209 14:53:01.072000
|11
|1693
|XCSE
|20260209 14:53:37.330000
|11
|1692
|XCSE
|20260209 14:55:19.428000
|21
|1693
|XCSE
|20260209 15:02:39.916000
|50
|1693
|XCSE
|20260209 15:02:39.918000
|9
|1693
|XCSE
|20260209 15:02:57.586000
|9
|1693
|XCSE
|20260209 15:03:12.118000
|2
|1693
|XCSE
|20260209 15:03:12.118000
|22
|1692
|XCSE
|20260209 15:03:23.642000
|2
|1692
|XCSE
|20260209 15:04:09.820000
|15
|1692
|XCSE
|20260209 15:04:46.279000
|11
|1691
|XCSE
|20260209 15:04:52.216000
|2
|1691
|XCSE
|20260209 15:05:28.706000
|10
|1691
|XCSE
|20260209 15:06:10.409000
|11
|1690
|XCSE
|20260209 15:06:15.820000
|10
|1690
|XCSE
|20260209 15:06:15.820000
|15
|1691
|XCSE
|20260209 15:12:55.195000
|17
|1691
|XCSE
|20260209 15:12:55.195000
|11
|1691
|XCSE
|20260209 15:12:55.217000
|10
|1692
|XCSE
|20260209 15:15:30.755000
|7
|1691
|XCSE
|20260209 15:15:57.348000
|11
|1692
|XCSE
|20260209 15:19:06.410000
|6
|1692
|XCSE
|20260209 15:19:17.316000
|21
|1691
|XCSE
|20260209 15:21:48.563000
|21
|1693
|XCSE
|20260209 15:24:15.616000
|9
|1693
|XCSE
|20260209 15:24:15.616000
|9
|1693
|XCSE
|20260209 15:24:15.616000
|11
|1692
|XCSE
|20260209 15:29:02.238000
|19
|1693
|XCSE
|20260209 15:29:02.278000
|11
|1693
|XCSE
|20260209 15:30:13.240000
|5
|1695
|XCSE
|20260209 15:34:20.216000
|6
|1695
|XCSE
|20260209 15:34:20.217000
|6
|1695
|XCSE
|20260209 15:34:20.838000
|5
|1695
|XCSE
|20260209 15:34:20.838000
|11
|1695
|XCSE
|20260209 15:34:21.011000
|11
|1695
|XCSE
|20260209 15:34:30.883000
|11
|1694
|XCSE
|20260209 15:34:38.017000
|11
|1693
|XCSE
|20260209 15:34:53.803000
|27
|1694
|XCSE
|20260209 15:34:53.812000
|7
|1694
|XCSE
|20260209 15:34:53.812000
|25
|1694
|XCSE
|20260209 15:34:53.812000
|11
|1692
|XCSE
|20260209 15:35:04.645000
|6
|1693
|XCSE
|20260209 15:35:14.346000
|7
|1693
|XCSE
|20260209 15:35:26.609000
|17
|1693
|XCSE
|20260209 15:35:26.609000
|11
|1693
|XCSE
|20260209 15:35:33.865000
|10
|1693
|XCSE
|20260209 15:35:46.243000
|1
|1693
|XCSE
|20260209 15:35:46.243000
|21
|1691
|XCSE
|20260209 15:35:47.918000
|22
|1689
|XCSE
|20260209 15:35:48.970000
|10
|1694
|XCSE
|20260209 15:39:01.466000
|6
|1694
|XCSE
|20260209 15:39:01.466000
|22
|1698
|XCSE
|20260209 15:46:38.307000
|8
|1698
|XCSE
|20260209 15:46:52.847000
|8
|1698
|XCSE
|20260209 15:47:00.517000
|9
|1698
|XCSE
|20260209 15:47:00.517000
|13
|1698
|XCSE
|20260209 15:47:00.517000
|11
|1698
|XCSE
|20260209 15:47:30.413000
|21
|1697
|XCSE
|20260209 15:48:00.332000
|21
|1696
|XCSE
|20260209 15:48:02.416000
|21
|1696
|XCSE
|20260209 15:48:09.346000
|21
|1695
|XCSE
|20260209 15:49:56.555000
|22
|1694
|XCSE
|20260209 15:50:07.234000
|11
|1693
|XCSE
|20260209 15:51:53.829000
|11
|1692
|XCSE
|20260209 15:52:00.080000
|11
|1693
|XCSE
|20260209 15:55:02.350000
|21
|1693
|XCSE
|20260209 15:55:58.047000
|1
|1693
|XCSE
|20260209 15:55:58.047000
|22
|1696
|XCSE
|20260209 16:03:14.766000
|40
|1700
|XCSE
|20260209 16:06:08.869000
|30
|1700
|XCSE
|20260209 16:06:08.871000
|32
|1699
|XCSE
|20260209 16:06:08.938000
|33
|1698
|XCSE
|20260209 16:06:23.740000
|22
|1697
|XCSE
|20260209 16:08:02.426000
|33
|1697
|XCSE
|20260209 16:16:22.447000
|32
|1697
|XCSE
|20260209 16:19:17.690000
|20
|1695
|XCSE
|20260209 16:26:10.443000
|11
|1695
|XCSE
|20260209 16:26:10.443000
|11
|1695
|XCSE
|20260209 16:26:10.445000
|31
|1695
|XCSE
|20260209 16:26:10.445000
|100
|1695
|XCSE
|20260209 16:32:44.329169
|97
|1695
|XCSE
|20260209 16:32:44.330252
|3
|1695
|XCSE
|20260209 16:32:44.330279
|69
|1695
|XCSE
|20260209 16:32:44.330279
|25
|1695
|XCSE
|20260209 16:32:44.330295
|37
|1695
|XCSE
|20260209 16:33:58.925018
|100
|1697
|XCSE
|20260209 16:40:57.233779
|297
|1697
|XCSE
|20260209 16:40:57.233779
|1
|1698
|XCSE
|20260210 9:01:51.942000
|5
|1698
|XCSE
|20260210 9:01:51.942000
|21
|1695
|XCSE
|20260210 9:02:21.931000
|22
|1694
|XCSE
|20260210 9:02:21.949000
|11
|1689
|XCSE
|20260210 9:02:29.109000
|40
|1695
|XCSE
|20260210 9:07:07.671000
|21
|1694
|XCSE
|20260210 9:09:38.003000
|15
|1693
|XCSE
|20260210 9:09:38.258000
|6
|1693
|XCSE
|20260210 9:09:38.258000
|11
|1693
|XCSE
|20260210 9:11:30.590000
|2
|1693
|XCSE
|20260210 9:12:19.104000
|11
|1691
|XCSE
|20260210 9:13:15.300000
|11
|1691
|XCSE
|20260210 9:13:15.300000
|11
|1690
|XCSE
|20260210 9:13:29.927000
|21
|1689
|XCSE
|20260210 9:17:36.173000
|6
|1688
|XCSE
|20260210 9:20:24.883000
|5
|1688
|XCSE
|20260210 9:20:24.886000
|6
|1688
|XCSE
|20260210 9:20:24.886000
|6
|1690
|XCSE
|20260210 9:22:05.920000
|1
|1690
|XCSE
|20260210 9:22:05.920000
|15
|1690
|XCSE
|20260210 9:22:05.920000
|6
|1689
|XCSE
|20260210 9:31:14.977000
|9
|1690
|XCSE
|20260210 9:32:44.613000
|1
|1690
|XCSE
|20260210 9:32:44.641000
|2
|1690
|XCSE
|20260210 9:32:47.626000
|26
|1690
|XCSE
|20260210 9:33:29.844000
|7
|1690
|XCSE
|20260210 9:38:03.736000
|4
|1690
|XCSE
|20260210 9:38:03.736000
|22
|1693
|XCSE
|20260210 9:43:54.223000
|1
|1694
|XCSE
|20260210 9:43:54.612000
|20
|1694
|XCSE
|20260210 9:44:04.466000
|2
|1694
|XCSE
|20260210 9:44:04.466000
|17
|1694
|XCSE
|20260210 9:44:04.494000
|6
|1694
|XCSE
|20260210 9:44:04.494000
|26
|1697
|XCSE
|20260210 9:50:21.009000
|26
|1697
|XCSE
|20260210 9:50:26.190000
|8
|1698
|XCSE
|20260210 9:50:39.290000
|25
|1698
|XCSE
|20260210 9:50:39.290000
|22
|1698
|XCSE
|20260210 9:53:10.434000
|12
|1698
|XCSE
|20260210 9:53:15.788000
|28
|1698
|XCSE
|20260210 9:53:15.788000
|6
|1700
|XCSE
|20260210 9:57:32.948000
|29
|1700
|XCSE
|20260210 9:57:42.474000
|8
|1700
|XCSE
|20260210 9:57:42.474000
|3
|1698
|XCSE
|20260210 9:58:18.354000
|5
|1700
|XCSE
|20260210 9:59:28.678000
|5
|1700
|XCSE
|20260210 9:59:28.678000
|6
|1700
|XCSE
|20260210 9:59:28.678000
|5
|1700
|XCSE
|20260210 9:59:28.678000
|18
|1700
|XCSE
|20260210 9:59:28.689000
|11
|1700
|XCSE
|20260210 10:04:56.677000
|11
|1699
|XCSE
|20260210 10:05:04.062000
|1
|1699
|XCSE
|20260210 10:14:12.367000
|2
|1699
|XCSE
|20260210 10:14:12.367000
|3
|1699
|XCSE
|20260210 10:14:12.367000
|3
|1699
|XCSE
|20260210 10:14:12.367000
|2
|1699
|XCSE
|20260210 10:14:12.388000
|9
|1699
|XCSE
|20260210 10:14:12.388000
|11
|1698
|XCSE
|20260210 10:14:39.337000
|11
|1696
|XCSE
|20260210 10:24:11.609000
|23
|1697
|XCSE
|20260210 10:26:52.785000
|7
|1697
|XCSE
|20260210 10:26:52.785000
|15
|1697
|XCSE
|20260210 10:26:52.785000
|1
|1697
|XCSE
|20260210 10:26:52.785000
|16
|1697
|XCSE
|20260210 10:26:54.438000
|11
|1695
|XCSE
|20260210 10:27:05.772000
|11
|1696
|XCSE
|20260210 10:27:05.773000
|11
|1694
|XCSE
|20260210 10:27:05.811000
|6
|1694
|XCSE
|20260210 10:27:49.143000
|7
|1694
|XCSE
|20260210 10:27:51.243000
|1
|1694
|XCSE
|20260210 10:27:51.243000
|6
|1694
|XCSE
|20260210 10:27:51.244000
|11
|1693
|XCSE
|20260210 10:28:00.020000
|21
|1693
|XCSE
|20260210 10:31:27.409000
|17
|1693
|XCSE
|20260210 10:31:31.577000
|7
|1696
|XCSE
|20260210 10:41:05.108000
|15
|1699
|XCSE
|20260210 10:44:08.513000
|8
|1699
|XCSE
|20260210 10:44:08.513000
|8
|1699
|XCSE
|20260210 10:44:08.513000
|10
|1699
|XCSE
|20260210 10:44:12.990000
|14
|1699
|XCSE
|20260210 10:44:22.633000
|10
|1699
|XCSE
|20260210 10:44:50.848000
|5
|1699
|XCSE
|20260210 10:44:50.848000
|5
|1699
|XCSE
|20260210 10:44:50.848000
|5
|1699
|XCSE
|20260210 10:44:50.848000
|10
|1699
|XCSE
|20260210 10:45:30.818000
|21
|1699
|XCSE
|20260210 10:46:07.135000
|17
|1699
|XCSE
|20260210 10:46:09.798000
|4
|1699
|XCSE
|20260210 10:46:17.010000
|17
|1699
|XCSE
|20260210 10:46:17.010000
|14
|1702
|XCSE
|20260210 10:47:40.413000
|6
|1702
|XCSE
|20260210 10:47:40.419000
|6
|1702
|XCSE
|20260210 10:47:40.419000
|21
|1700
|XCSE
|20260210 10:47:40.670000
|9
|1701
|XCSE
|20260210 10:49:55.843000
|2
|1701
|XCSE
|20260210 10:49:55.843000
|5
|1700
|XCSE
|20260210 10:51:28.129000
|16
|1700
|XCSE
|20260210 10:51:28.129000
|22
|1702
|XCSE
|20260210 10:56:10.466000
|21
|1701
|XCSE
|20260210 10:57:02.121000
|11
|1702
|XCSE
|20260210 10:58:18.681000
|8
|1702
|XCSE
|20260210 11:00:16.593000
|3
|1702
|XCSE
|20260210 11:00:16.593000
|11
|1701
|XCSE
|20260210 11:01:45.177000
|11
|1700
|XCSE
|20260210 11:03:46.024000
|16
|1701
|XCSE
|20260210 11:06:20.028000
|16
|1701
|XCSE
|20260210 11:06:38.286000
|21
|1700
|XCSE
|20260210 11:07:30.754000
|11
|1699
|XCSE
|20260210 11:07:30.754000
|10
|1699
|XCSE
|20260210 11:07:30.754000
|11
|1699
|XCSE
|20260210 11:07:30.771000
|11
|1698
|XCSE
|20260210 11:08:15.452000
|11
|1698
|XCSE
|20260210 11:09:35.463000
|11
|1698
|XCSE
|20260210 11:10:40.036000
|11
|1698
|XCSE
|20260210 11:12:48.731000
|11
|1697
|XCSE
|20260210 11:13:35.617000
|11
|1696
|XCSE
|20260210 11:16:51.928000
|11
|1696
|XCSE
|20260210 11:17:07.534000
|11
|1696
|XCSE
|20260210 11:24:50.613000
|11
|1696
|XCSE
|20260210 11:31:10.123000
|6
|1696
|XCSE
|20260210 11:31:12.922000
|11
|1695
|XCSE
|20260210 11:35:53.296000
|30
|1697
|XCSE
|20260210 11:36:28.960000
|11
|1697
|XCSE
|20260210 11:37:10.406000
|4
|1697
|XCSE
|20260210 11:38:45.115000
|4
|1697
|XCSE
|20260210 11:38:45.115000
|11
|1697
|XCSE
|20260210 11:40:29.893000
|1
|1697
|XCSE
|20260210 11:42:56.621000
|4
|1697
|XCSE
|20260210 11:42:56.621000
|6
|1697
|XCSE
|20260210 11:42:56.621000
|11
|1697
|XCSE
|20260210 11:45:28.324000
|21
|1697
|XCSE
|20260210 11:49:07.062000
|21
|1696
|XCSE
|20260210 11:49:07.062000
|21
|1697
|XCSE
|20260210 12:00:09.034000
|22
|1697
|XCSE
|20260210 12:00:51.338000
|2
|1697
|XCSE
|20260210 12:02:24.978000
|32
|1697
|XCSE
|20260210 12:09:38.094000
|5
|1699
|XCSE
|20260210 12:14:29.952000
|20
|1699
|XCSE
|20260210 12:14:29.952000
|4
|1699
|XCSE
|20260210 12:14:29.952000
|11
|1699
|XCSE
|20260210 12:16:43.230000
|4
|1699
|XCSE
|20260210 12:19:44.896000
|7
|1699
|XCSE
|20260210 12:19:44.896000
|11
|1697
|XCSE
|20260210 12:20:54.151000
|10
|1697
|XCSE
|20260210 12:20:54.168000
|2
|1697
|XCSE
|20260210 12:20:54.168000
|1
|1697
|XCSE
|20260210 12:20:54.168000
|8
|1697
|XCSE
|20260210 12:20:54.168000
|5
|1697
|XCSE
|20260210 12:24:36.837000
|2
|1697
|XCSE
|20260210 12:24:36.837000
|4
|1697
|XCSE
|20260210 12:25:04.847000
|7
|1697
|XCSE
|20260210 12:25:04.847000
|1
|1701
|XCSE
|20260210 12:34:24.226000
|7
|1701
|XCSE
|20260210 12:34:24.244000
|7
|1701
|XCSE
|20260210 12:34:24.244000
|1
|1701
|XCSE
|20260210 12:34:24.244000
|20
|1702
|XCSE
|20260210 12:38:46.503000
|33
|1701
|XCSE
|20260210 12:38:51.761000
|22
|1700
|XCSE
|20260210 12:38:51.761000
|11
|1700
|XCSE
|20260210 12:38:51.761000
|20
|1700
|XCSE
|20260210 12:38:59.847000
|13
|1700
|XCSE
|20260210 12:38:59.847000
|18
|1700
|XCSE
|20260210 12:42:33.300000
|1
|1699
|XCSE
|20260210 12:44:50.775000
|7
|1702
|XCSE
|20260210 13:03:14.982000
|7
|1702
|XCSE
|20260210 13:05:01.258000
|6
|1702
|XCSE
|20260210 13:05:01.258000
|2
|1702
|XCSE
|20260210 13:05:01.275000
|7
|1702
|XCSE
|20260210 13:05:01.275000
|13
|1702
|XCSE
|20260210 13:05:01.275000
|21
|1700
|XCSE
|20260210 13:05:43.176000
|3
|1699
|XCSE
|20260210 13:10:55.060000
|1
|1699
|XCSE
|20260210 13:10:55.060000
|1
|1699
|XCSE
|20260210 13:10:55.060000
|11
|1699
|XCSE
|20260210 13:12:23.718000
|11
|1700
|XCSE
|20260210 13:23:58.081000
|11
|1700
|XCSE
|20260210 13:27:11.173000
|21
|1698
|XCSE
|20260210 13:30:44.196000
|3
|1700
|XCSE
|20260210 13:36:12.126000
|10
|1700
|XCSE
|20260210 13:36:12.126000
|1
|1700
|XCSE
|20260210 13:36:12.126000
|11
|1698
|XCSE
|20260210 13:38:56.401000
|8
|1699
|XCSE
|20260210 13:42:00.454000
|14
|1699
|XCSE
|20260210 13:42:00.454000
|3
|1700
|XCSE
|20260210 13:43:27.450000
|7
|1701
|XCSE
|20260210 13:46:28.113000
|7
|1701
|XCSE
|20260210 13:46:28.113000
|10
|1701
|XCSE
|20260210 13:46:28.113000
|1
|1701
|XCSE
|20260210 13:46:28.113000
|22
|1703
|XCSE
|20260210 13:50:24.405000
|11
|1701
|XCSE
|20260210 13:51:11.586000
|11
|1701
|XCSE
|20260210 13:51:30.957000
|11
|1703
|XCSE
|20260210 13:52:20.215000
|6
|1704
|XCSE
|20260210 13:52:35.526000
|27
|1704
|XCSE
|20260210 13:52:55.025000
|35
|1704
|XCSE
|20260210 13:52:55.025000
|7
|1704
|XCSE
|20260210 13:53:15.574000
|15
|1704
|XCSE
|20260210 13:53:15.574000
|4
|1704
|XCSE
|20260210 13:54:09.900000
|7
|1704
|XCSE
|20260210 13:54:09.901000
|7
|1704
|XCSE
|20260210 13:54:15.610000
|5
|1704
|XCSE
|20260210 13:56:06.715000
|8
|1704
|XCSE
|20260210 13:56:06.716000
|8
|1704
|XCSE
|20260210 13:56:12.756000
|8
|1704
|XCSE
|20260210 13:56:18.914000
|8
|1704
|XCSE
|20260210 13:56:30.463000
|9
|1704
|XCSE
|20260210 13:58:03.438000
|10
|1704
|XCSE
|20260210 13:58:22.699000
|4
|1704
|XCSE
|20260210 13:58:22.945000
|11
|1704
|XCSE
|20260210 13:58:57.842000
|11
|1702
|XCSE
|20260210 13:59:46.354000
|11
|1702
|XCSE
|20260210 13:59:46.354000
|11
|1702
|XCSE
|20260210 13:59:46.354000
|22
|1701
|XCSE
|20260210 14:02:33.313000
|22
|1701
|XCSE
|20260210 14:08:53.616000
|22
|1700
|XCSE
|20260210 14:08:56.275000
|12
|1700
|XCSE
|20260210 14:09:20.868000
|9
|1700
|XCSE
|20260210 14:09:20.868000
|12
|1702
|XCSE
|20260210 14:28:20.903000
|12
|1702
|XCSE
|20260210 14:28:40.176000
|10
|1702
|XCSE
|20260210 14:31:02.984000
|1
|1702
|XCSE
|20260210 14:31:02.984000
|22
|1700
|XCSE
|20260210 14:32:52.395000
|32
|1703
|XCSE
|20260210 14:44:58.924000
|28
|1703
|XCSE
|20260210 14:45:40.244000
|5
|1703
|XCSE
|20260210 14:45:40.244000
|31
|1703
|XCSE
|20260210 14:46:33.404000
|17
|1703
|XCSE
|20260210 14:46:33.420000
|11
|1703
|XCSE
|20260210 14:47:13.178000
|1
|1702
|XCSE
|20260210 14:48:03.117000
|1
|1702
|XCSE
|20260210 14:48:03.117000
|19
|1702
|XCSE
|20260210 14:48:03.119000
|21
|1702
|XCSE
|20260210 14:55:51.494000
|10
|1702
|XCSE
|20260210 14:55:51.494000
|32
|1701
|XCSE
|20260210 14:55:51.504000
|9
|1700
|XCSE
|20260210 14:56:12.199000
|5
|1701
|XCSE
|20260210 15:08:25.548000
|1
|1701
|XCSE
|20260210 15:08:28.766000
|26
|1702
|XCSE
|20260210 15:08:42.840000
|31
|1701
|XCSE
|20260210 15:10:58.409000
|32
|1701
|XCSE
|20260210 15:18:43.083000
|11
|1701
|XCSE
|20260210 15:18:43.083000
|41
|1701
|XCSE
|20260210 15:18:49.778000
|33
|1700
|XCSE
|20260210 15:25:51.219000
|11
|1700
|XCSE
|20260210 15:25:51.219000
|31
|1699
|XCSE
|20260210 15:26:28.034000
|31
|1698
|XCSE
|20260210 15:26:29.170000
|41
|1698
|XCSE
|20260210 15:27:44.852000
|33
|1697
|XCSE
|20260210 15:30:02.512000
|33
|1696
|XCSE
|20260210 15:33:32.222000
|32
|1696
|XCSE
|20260210 15:35:38.735000
|18
|1697
|XCSE
|20260210 15:35:43.346000
|18
|1696
|XCSE
|20260210 15:36:32.170000
|4
|1696
|XCSE
|20260210 15:36:32.170000
|6
|1697
|XCSE
|20260210 15:37:40.223000
|5
|1697
|XCSE
|20260210 15:37:40.223000
|21
|1695
|XCSE
|20260210 15:45:46.537000
|22
|1695
|XCSE
|20260210 15:49:15.758000
|22
|1694
|XCSE
|20260210 15:52:29.488000
|11
|1694
|XCSE
|20260210 15:52:29.488000
|21
|1696
|XCSE
|20260210 16:05:05.791000
|22
|1695
|XCSE
|20260210 16:05:25.624000
|8
|1697
|XCSE
|20260210 16:06:56.395000
|10
|1697
|XCSE
|20260210 16:08:10.292000
|11
|1696
|XCSE
|20260210 16:09:35.154000
|9
|1696
|XCSE
|20260210 16:09:35.176000
|24
|1696
|XCSE
|20260210 16:09:35.176000
|5
|1696
|XCSE
|20260210 16:09:36.712000
|11
|1696
|XCSE
|20260210 16:09:45.815000
|9
|1696
|XCSE
|20260210 16:09:45.815000
|22
|1696
|XCSE
|20260210 16:10:32.713000
|11
|1696
|XCSE
|20260210 16:10:32.714000
|11
|1696
|XCSE
|20260210 16:11:51.796000
|20
|1696
|XCSE
|20260210 16:12:15.115000
|11
|1695
|XCSE
|20260210 16:12:19.492000
|22
|1694
|XCSE
|20260210 16:15:23.075000
|11
|1694
|XCSE
|20260210 16:15:23.075000
|25
|1694
|XCSE
|20260210 16:16:04.026000
|6
|1694
|XCSE
|20260210 16:16:04.026000
|31
|1694
|XCSE
|20260210 16:17:44.305000
|31
|1694
|XCSE
|20260210 16:21:37.793000
|31
|1693
|XCSE
|20260210 16:24:05.089000
|10
|1693
|XCSE
|20260210 16:24:05.089000
|31
|1692
|XCSE
|20260210 16:24:44.522000
|11
|1691
|XCSE
|20260210 16:24:56.703000
|11
|1691
|XCSE
|20260210 16:24:56.703000
|11
|1690
|XCSE
|20260210 16:25:37.703000
|11
|1690
|XCSE
|20260210 16:27:18.628000
|11
|1690
|XCSE
|20260210 16:27:18.628000
|22
|1690
|XCSE
|20260210 16:28:26.734000
|11
|1691
|XCSE
|20260210 16:30:10.716000
|11
|1692
|XCSE
|20260210 16:32:17.591000
|11
|1692
|XCSE
|20260210 16:32:50.394000
|1
|1692
|XCSE
|20260210 16:32:50.394000
|33
|1691
|XCSE
|20260210 16:36:01.718000
|33
|1690
|XCSE
|20260210 16:36:10.427000
|13
|1690
|XCSE
|20260210 16:37:02.535000
|11
|1690
|XCSE
|20260210 16:37:23.560978
|1
|1690
|XCSE
|20260210 16:37:23.560978
|50
|1690
|XCSE
|20260210 16:37:23.561030
|1
|1690
|XCSE
|20260210 16:37:24.083968
|49
|1690
|XCSE
|20260210 16:37:33.392356
|104
|1690
|XCSE
|20260210 16:37:33.392356
|22
|1690
|XCSE
|20260210 16:37:36.511526
|15
|1690
|XCSE
|20260210 16:37:55.451047
|11
|1687
|XCSE
|20260211 9:00:21.280000
|11
|1687
|XCSE
|20260211 9:00:21.280000
|3
|1693
|XCSE
|20260211 9:05:08.368000
|19
|1693
|XCSE
|20260211 9:05:08.368000
|21
|1693
|XCSE
|20260211 9:09:12.433000
|21
|1692
|XCSE
|20260211 9:09:14.538000
|20
|1692
|XCSE
|20260211 9:19:36.312000
|30
|1692
|XCSE
|20260211 9:19:36.316000
|15
|1692
|XCSE
|20260211 9:19:36.324000
|15
|1692
|XCSE
|20260211 9:19:36.327000
|15
|1692
|XCSE
|20260211 9:19:36.333000
|15
|1692
|XCSE
|20260211 9:19:36.338000
|15
|1692
|XCSE
|20260211 9:19:36.344000
|21
|1688
|XCSE
|20260211 9:19:36.625000
|2
|1691
|XCSE
|20260211 9:19:58.423000
|11
|1691
|XCSE
|20260211 9:20:09.955000
|5
|1691
|XCSE
|20260211 9:21:08.401000
|6
|1691
|XCSE
|20260211 9:21:08.401000
|21
|1689
|XCSE
|20260211 9:21:26.331000
|22
|1686
|XCSE
|20260211 9:24:14.701000
|22
|1685
|XCSE
|20260211 9:24:14.704000
|22
|1684
|XCSE
|20260211 9:24:14.718000
|8
|1684
|XCSE
|20260211 9:31:26.314000
|17
|1684
|XCSE
|20260211 9:33:02.908000
|11
|1684
|XCSE
|20260211 9:34:29.297000
|11
|1680
|XCSE
|20260211 9:35:04.046000
|7
|1679
|XCSE
|20260211 9:37:32.779000
|10
|1679
|XCSE
|20260211 9:37:58.582000
|19
|1679
|XCSE
|20260211 9:44:44.502000
|2
|1679
|XCSE
|20260211 9:44:44.502000
|33
|1679
|XCSE
|20260211 9:47:35.778000
|50
|1679
|XCSE
|20260211 9:48:03.722000
|4
|1679
|XCSE
|20260211 9:49:36.854000
|7
|1679
|XCSE
|20260211 9:49:36.854000
|22
|1676
|XCSE
|20260211 9:50:01.352000
|17
|1678
|XCSE
|20260211 9:53:19.466000
|21
|1676
|XCSE
|20260211 9:55:33.346000
|20
|1674
|XCSE
|20260211 9:55:36.717000
|21
|1673
|XCSE
|20260211 9:58:35.088000
|11
|1679
|XCSE
|20260211 10:00:05.550000
|21
|1679
|XCSE
|20260211 10:01:41.033000
|21
|1680
|XCSE
|20260211 10:03:10.079000
|14
|1683
|XCSE
|20260211 10:06:37.825000
|22
|1680
|XCSE
|20260211 10:06:38.935000
|11
|1681
|XCSE
|20260211 10:10:46.464000
|8
|1683
|XCSE
|20260211 10:14:03.429000
|17
|1683
|XCSE
|20260211 10:14:03.447000
|11
|1683
|XCSE
|20260211 10:15:28.760000
|9
|1683
|XCSE
|20260211 10:17:05.081000
|2
|1683
|XCSE
|20260211 10:17:05.081000
|11
|1680
|XCSE
|20260211 10:17:15.180000
|12
|1683
|XCSE
|20260211 10:33:59.185000
|18
|1683
|XCSE
|20260211 10:34:09.347000
|1
|1683
|XCSE
|20260211 10:36:04.650000
|17
|1683
|XCSE
|20260211 10:37:03.443000
|11
|1681
|XCSE
|20260211 10:37:04.078000
|11
|1681
|XCSE
|20260211 10:39:08.840000
|6
|1680
|XCSE
|20260211 10:39:08.860000
|11
|1679
|XCSE
|20260211 10:42:06.971000
|11
|1679
|XCSE
|20260211 10:42:06.971000
|11
|1679
|XCSE
|20260211 10:42:06.971000
|4
|1681
|XCSE
|20260211 10:44:33.500000
|4
|1681
|XCSE
|20260211 10:44:35.680000
|46
|1681
|XCSE
|20260211 10:44:44.229000
|22
|1678
|XCSE
|20260211 10:46:05.387000
|2
|1678
|XCSE
|20260211 10:49:40.790000
|19
|1678
|XCSE
|20260211 10:49:40.790000
|2
|1680
|XCSE
|20260211 10:52:42.338000
|12
|1680
|XCSE
|20260211 10:52:42.338000
|10
|1680
|XCSE
|20260211 10:53:26.530000
|1
|1680
|XCSE
|20260211 10:53:26.530000
|33
|1678
|XCSE
|20260211 10:54:49.883000
|6
|1677
|XCSE
|20260211 10:57:35.452000
|1
|1677
|XCSE
|20260211 11:00:27.578000
|15
|1677
|XCSE
|20260211 11:00:27.583000
|6
|1677
|XCSE
|20260211 11:00:27.583000
|11
|1678
|XCSE
|20260211 11:03:38.755000
|13
|1686
|XCSE
|20260211 11:12:10.035000
|13
|1686
|XCSE
|20260211 11:12:10.035000
|24
|1686
|XCSE
|20260211 11:13:21.755000
|8
|1686
|XCSE
|20260211 11:13:21.755000
|24
|1686
|XCSE
|20260211 11:14:50.498000
|1
|1686
|XCSE
|20260211 11:14:50.498000
|5
|1688
|XCSE
|20260211 11:17:03.287000
|7
|1688
|XCSE
|20260211 11:17:03.287000
|11
|1688
|XCSE
|20260211 11:18:09.774000
|11
|1687
|XCSE
|20260211 11:18:14.925000
|7
|1687
|XCSE
|20260211 11:18:14.925000
|11
|1687
|XCSE
|20260211 11:18:25.925000
|11
|1684
|XCSE
|20260211 11:18:32.190000
|11
|1683
|XCSE
|20260211 11:21:12.564000
|10
|1683
|XCSE
|20260211 11:21:12.564000
|22
|1684
|XCSE
|20260211 11:25:23.352000
|15
|1684
|XCSE
|20260211 11:29:59.284000
|21
|1683
|XCSE
|20260211 11:30:00.357000
|11
|1682
|XCSE
|20260211 11:36:17.323000
|16
|1687
|XCSE
|20260211 11:42:11.267000
|8
|1687
|XCSE
|20260211 11:42:11.267000
|11
|1684
|XCSE
|20260211 11:48:34.705000
|11
|1684
|XCSE
|20260211 11:48:34.706000
|6
|1684
|XCSE
|20260211 11:49:28.539000
|6
|1683
|XCSE
|20260211 11:49:29.540000
|8
|1683
|XCSE
|20260211 11:49:31.182000
|6
|1683
|XCSE
|20260211 11:49:31.201000
|6
|1683
|XCSE
|20260211 11:49:38.505000
|13
|1683
|XCSE
|20260211 11:50:22.338000
|1
|1681
|XCSE
|20260211 11:56:14.966000
|10
|1681
|XCSE
|20260211 11:57:00.322000
|11
|1681
|XCSE
|20260211 11:57:00.322000
|18
|1681
|XCSE
|20260211 11:57:19.404000
|11
|1678
|XCSE
|20260211 11:57:25.501000
|11
|1679
|XCSE
|20260211 11:57:27.369000
|22
|1682
|XCSE
|20260211 12:01:15.143000
|26
|1682
|XCSE
|20260211 12:02:15.749000
|28
|1682
|XCSE
|20260211 12:03:50.416000
|17
|1682
|XCSE
|20260211 12:03:50.416000
|27
|1682
|XCSE
|20260211 12:04:27.226000
|11
|1682
|XCSE
|20260211 12:04:49.405000
|2
|1683
|XCSE
|20260211 12:06:23.322000
|13
|1683
|XCSE
|20260211 12:07:05.023000
|15
|1683
|XCSE
|20260211 12:07:10.297000
|11
|1683
|XCSE
|20260211 12:10:34.514000
|14
|1686
|XCSE
|20260211 12:13:34.571000
|3
|1686
|XCSE
|20260211 12:14:33.013000
|18
|1686
|XCSE
|20260211 12:14:33.013000
|6
|1686
|XCSE
|20260211 12:14:33.013000
|1
|1685
|XCSE
|20260211 12:18:25.234000
|10
|1685
|XCSE
|20260211 12:18:25.234000
|11
|1683
|XCSE
|20260211 12:26:05.859000
|10
|1683
|XCSE
|20260211 12:26:05.859000
|8
|1685
|XCSE
|20260211 12:30:42.577000
|21
|1685
|XCSE
|20260211 12:31:07.306000
|11
|1683
|XCSE
|20260211 12:36:49.393000
|11
|1683
|XCSE
|20260211 12:36:49.393000
|21
|1682
|XCSE
|20260211 12:36:51.350000
|21
|1680
|XCSE
|20260211 12:40:28.302000
|11
|1679
|XCSE
|20260211 12:48:03.180000
|3
|1679
|XCSE
|20260211 12:53:01.296000
|1
|1679
|XCSE
|20260211 12:53:03.477000
|11
|1678
|XCSE
|20260211 12:55:01.465000
|10
|1679
|XCSE
|20260211 12:55:38.080000
|17
|1679
|XCSE
|20260211 12:56:29.384000
|11
|1677
|XCSE
|20260211 12:56:36.788000
|11
|1677
|XCSE
|20260211 12:56:37.752000
|3
|1676
|XCSE
|20260211 12:59:15.499000
|8
|1676
|XCSE
|20260211 12:59:18.775000
|11
|1677
|XCSE
|20260211 13:01:18.216000
|3
|1679
|XCSE
|20260211 13:11:37.657000
|1
|1679
|XCSE
|20260211 13:11:37.657000
|11
|1678
|XCSE
|20260211 13:13:59.089000
|3
|1680
|XCSE
|20260211 13:19:34.542000
|5
|1681
|XCSE
|20260211 13:26:31.687000
|1
|1681
|XCSE
|20260211 13:26:31.687000
|38
|1681
|XCSE
|20260211 13:26:35.073000
|2
|1681
|XCSE
|20260211 13:27:22.329000
|3
|1681
|XCSE
|20260211 13:32:33.959000
|8
|1681
|XCSE
|20260211 13:32:50.481000
|3
|1679
|XCSE
|20260211 13:35:59.023000
|8
|1679
|XCSE
|20260211 13:35:59.023000
|10
|1679
|XCSE
|20260211 13:35:59.023000
|22
|1680
|XCSE
|20260211 13:51:48.100000
|21
|1678
|XCSE
|20260211 13:54:30.393000
|21
|1677
|XCSE
|20260211 13:54:54.452000
|21
|1676
|XCSE
|20260211 13:54:54.746000
|22
|1675
|XCSE
|20260211 13:56:47.581000
|22
|1674
|XCSE
|20260211 13:56:49.398000
|21
|1674
|XCSE
|20260211 13:56:49.398000
|4
|1677
|XCSE
|20260211 13:59:54.774000
|1
|1677
|XCSE
|20260211 13:59:54.774000
|11
|1676
|XCSE
|20260211 13:59:54.793000
|11
|1675
|XCSE
|20260211 14:00:38.918000
|1
|1676
|XCSE
|20260211 14:02:08.158000
|29
|1676
|XCSE
|20260211 14:02:15.060000
|22
|1676
|XCSE
|20260211 14:11:38.642000
|11
|1676
|XCSE
|20260211 14:17:54.849000
|11
|1675
|XCSE
|20260211 14:20:27.094000
|11
|1674
|XCSE
|20260211 14:20:27.134000
|2
|1675
|XCSE
|20260211 14:21:09.698000
|2
|1675
|XCSE
|20260211 14:21:09.698000
|2
|1675
|XCSE
|20260211 14:21:09.698000
|15
|1675
|XCSE
|20260211 14:21:09.698000
|11
|1675
|XCSE
|20260211 14:26:29.814000
|12
|1675
|XCSE
|20260211 14:26:46.438000
|4
|1673
|XCSE
|20260211 14:26:47.002000
|25
|1677
|XCSE
|20260211 14:26:51.122000
|12
|1678
|XCSE
|20260211 14:27:23.941000
|10
|1678
|XCSE
|20260211 14:27:23.941000
|13
|1678
|XCSE
|20260211 14:27:23.941000
|29
|1678
|XCSE
|20260211 14:27:23.941000
|1
|1678
|XCSE
|20260211 14:27:23.941000
|18
|1678
|XCSE
|20260211 14:27:23.948000
|28
|1678
|XCSE
|20260211 14:28:00.541000
|15
|1678
|XCSE
|20260211 14:28:00.541000
|11
|1676
|XCSE
|20260211 14:28:00.564000
|22
|1679
|XCSE
|20260211 14:30:11.402000
|11
|1679
|XCSE
|20260211 14:30:23.316000
|11
|1678
|XCSE
|20260211 14:30:25.807000
|15
|1685
|XCSE
|20260211 14:32:35.906000
|11
|1685
|XCSE
|20260211 14:32:35.906000
|21
|1682
|XCSE
|20260211 14:32:35.928000
|11
|1681
|XCSE
|20260211 14:34:56.213000
|11
|1680
|XCSE
|20260211 14:36:02.280000
|10
|1680
|XCSE
|20260211 14:36:03.347000
|11
|1680
|XCSE
|20260211 14:36:03.347000
|11
|1680
|XCSE
|20260211 14:39:34.998000
|21
|1682
|XCSE
|20260211 14:46:20.930000
|2
|1683
|XCSE
|20260211 14:46:32.390000
|11
|1681
|XCSE
|20260211 14:51:52.343000
|30
|1684
|XCSE
|20260211 15:00:11.465000
|21
|1683
|XCSE
|20260211 15:02:34.486000
|21
|1682
|XCSE
|20260211 15:06:03.212000
|11
|1682
|XCSE
|20260211 15:06:03.212000
|1
|1682
|XCSE
|20260211 15:06:03.795000
|30
|1682
|XCSE
|20260211 15:06:03.795000
|21
|1681
|XCSE
|20260211 15:06:46.587000
|7
|1679
|XCSE
|20260211 15:07:41.436000
|11
|1678
|XCSE
|20260211 15:09:54.780000
|11
|1677
|XCSE
|20260211 15:09:54.890000
|22
|1683
|XCSE
|20260211 15:11:55.376000
|21
|1683
|XCSE
|20260211 15:11:58.061000
|21
|1682
|XCSE
|20260211 15:13:12.663000
|29
|1682
|XCSE
|20260211 15:13:55.360000
|9
|1682
|XCSE
|20260211 15:13:55.367000
|27
|1682
|XCSE
|20260211 15:13:55.441000
|9
|1682
|XCSE
|20260211 15:13:58.407000
|14
|1682
|XCSE
|20260211 15:14:04.004000
|22
|1679
|XCSE
|20260211 15:14:05.665000
|22
|1679
|XCSE
|20260211 15:14:15.244000
|21
|1678
|XCSE
|20260211 15:14:36.364000
|21
|1677
|XCSE
|20260211 15:15:59.792000
|5
|1677
|XCSE
|20260211 15:15:59.792000
|1
|1677
|XCSE
|20260211 15:15:59.792000
|5
|1677
|XCSE
|20260211 15:15:59.792000
|32
|1679
|XCSE
|20260211 15:19:12.378000
|27
|1678
|XCSE
|20260211 15:30:36.359000
|12
|1691
|XCSE
|20260211 15:33:09.145000
|13
|1691
|XCSE
|20260211 15:33:55.839000
|32
|1688
|XCSE
|20260211 15:33:55.850000
|33
|1687
|XCSE
|20260211 15:33:55.869000
|22
|1685
|XCSE
|20260211 15:34:30.311000
|11
|1685
|XCSE
|20260211 15:34:30.311000
|21
|1683
|XCSE
|20260211 15:34:40.639000
|22
|1683
|XCSE
|20260211 15:34:41.932000
|11
|1682
|XCSE
|20260211 15:35:12.991000
|11
|1682
|XCSE
|20260211 15:35:12.991000
|11
|1681
|XCSE
|20260211 15:35:14.089000
|11
|1679
|XCSE
|20260211 15:38:16.889000
|11
|1677
|XCSE
|20260211 15:41:10.340000
|11
|1676
|XCSE
|20260211 15:41:48.771000
|11
|1675
|XCSE
|20260211 15:42:38.784000
|1
|1675
|XCSE
|20260211 15:44:57.309000
|10
|1675
|XCSE
|20260211 15:44:57.311000
|11
|1674
|XCSE
|20260211 15:44:57.346000
|11
|1675
|XCSE
|20260211 15:46:47.488000
|11
|1674
|XCSE
|20260211 15:49:06.631000
|11
|1673
|XCSE
|20260211 15:49:58.742000
|11
|1672
|XCSE
|20260211 15:50:11.795000
|11
|1671
|XCSE
|20260211 15:50:30.591000
|11
|1670
|XCSE
|20260211 15:51:21.806000
|11
|1669
|XCSE
|20260211 15:52:08.457000
|11
|1671
|XCSE
|20260211 15:56:13.816000
|11
|1670
|XCSE
|20260211 15:56:45.581000
|11
|1670
|XCSE
|20260211 15:56:45.581000
|11
|1671
|XCSE
|20260211 15:59:38.408000
|11
|1673
|XCSE
|20260211 16:00:41.361000
|11
|1672
|XCSE
|20260211 16:02:06.144000
|11
|1671
|XCSE
|20260211 16:03:14.019000
|11
|1670
|XCSE
|20260211 16:04:25.696000
|11
|1669
|XCSE
|20260211 16:05:08.217000
|11
|1668
|XCSE
|20260211 16:05:47.084000
|4
|1674
|XCSE
|20260211 16:08:47.319000
|12
|1674
|XCSE
|20260211 16:08:47.476000
|18
|1674
|XCSE
|20260211 16:09:07.367000
|5
|1674
|XCSE
|20260211 16:09:38.753000
|21
|1672
|XCSE
|20260211 16:09:44.392000
|12
|1672
|XCSE
|20260211 16:11:26.078000
|21
|1671
|XCSE
|20260211 16:11:26.097000
|11
|1671
|XCSE
|20260211 16:11:26.097000
|21
|1670
|XCSE
|20260211 16:12:22.375000
|11
|1673
|XCSE
|20260211 16:19:00.883000
|2
|1673
|XCSE
|20260211 16:19:45.391000
|1
|1673
|XCSE
|20260211 16:19:45.391000
|33
|1673
|XCSE
|20260211 16:20:12.384000
|11
|1671
|XCSE
|20260211 16:20:18.187000
|11
|1670
|XCSE
|20260211 16:24:04.044000
|10
|1670
|XCSE
|20260211 16:24:04.044000
|3
|1671
|XCSE
|20260211 16:24:55.185000
|22
|1671
|XCSE
|20260211 16:24:55.185000
|10
|1671
|XCSE
|20260211 16:24:55.185000
|12
|1671
|XCSE
|20260211 16:25:23.221000
|11
|1671
|XCSE
|20260211 16:25:52.920000
|21
|1669
|XCSE
|20260211 16:26:05.608000
|1
|1668
|XCSE
|20260211 16:27:49.668000
|21
|1668
|XCSE
|20260211 16:27:49.706000
|11
|1667
|XCSE
|20260211 16:30:00.358000
|43
|1667
|XCSE
|20260211 16:33:12.241000
|30
|1667
|XCSE
|20260211 16:33:52.582000
|13
|1667
|XCSE
|20260211 16:33:52.582000
|9
|1667
|XCSE
|20260211 16:33:52.582000
|100
|1667
|XCSE
|20260211 16:37:12.204697
|100
|1667
|XCSE
|20260211 16:37:12.220027
|58
|1667
|XCSE
|20260211 16:37:12.221893
|42
|1667
|XCSE
|20260211 16:37:12.221937
|22
|1667
|XCSE
|20260211 16:37:12.221937
|42
|1667
|XCSE
|20260211 16:37:12.222010
|25
|1667
|XCSE
|20260211 16:37:12.243081
|28
|1667
|XCSE
|20260211 16:37:13.451295
|5
|1667
|XCSE
|20260211 16:37:13.451727
|88
|1667
|XCSE
|20260211 16:37:13.491098
|11
|1681
|XCSE
|20260212 9:01:49.992000
|10
|1681
|XCSE
|20260212 9:02:00.040000
|1
|1681
|XCSE
|20260212 9:02:00.040000
|10
|1681
|XCSE
|20260212 9:02:35.060000
|22
|1679
|XCSE
|20260212 9:08:27.251000
|2
|1683
|XCSE
|20260212 9:10:19.706000
|17
|1683
|XCSE
|20260212 9:10:19.706000
|1
|1685
|XCSE
|20260212 9:10:19.977000
|17
|1685
|XCSE
|20260212 9:10:19.979000
|2
|1685
|XCSE
|20260212 9:13:25.928000
|18
|1685
|XCSE
|20260212 9:16:22.504000
|12
|1683
|XCSE
|20260212 9:16:25.034000
|10
|1683
|XCSE
|20260212 9:16:25.034000
|11
|1685
|XCSE
|20260212 9:18:46.561000
|11
|1685
|XCSE
|20260212 9:18:46.561000
|25
|1687
|XCSE
|20260212 9:18:46.582000
|26
|1687
|XCSE
|20260212 9:18:46.584000
|22
|1683
|XCSE
|20260212 9:18:46.601000
|22
|1680
|XCSE
|20260212 9:18:46.762000
|21
|1680
|XCSE
|20260212 9:19:58.566000
|32
|1679
|XCSE
|20260212 9:21:35.537000
|22
|1676
|XCSE
|20260212 9:21:41.089000
|10
|1676
|XCSE
|20260212 9:21:41.089000
|21
|1674
|XCSE
|20260212 9:23:17.160000
|21
|1673
|XCSE
|20260212 9:23:25.423000
|11
|1678
|XCSE
|20260212 9:24:18.312000
|11
|1677
|XCSE
|20260212 9:25:15.525000
|11
|1676
|XCSE
|20260212 9:25:15.908000
|11
|1673
|XCSE
|20260212 9:26:00.317000
|11
|1677
|XCSE
|20260212 9:31:24.655000
|4
|1676
|XCSE
|20260212 9:31:25.342000
|11
|1677
|XCSE
|20260212 9:32:12.302000
|11
|1677
|XCSE
|20260212 9:34:15.052000
|11
|1680
|XCSE
|20260212 9:42:23.910000
|10
|1680
|XCSE
|20260212 9:42:23.910000
|27
|1680
|XCSE
|20260212 9:42:34.349000
|15
|1680
|XCSE
|20260212 9:42:48.612000
|32
|1685
|XCSE
|20260212 9:53:36.667000
|33
|1686
|XCSE
|20260212 10:03:49.118000
|24
|1686
|XCSE
|20260212 10:04:30.596000
|21
|1689
|XCSE
|20260212 10:10:33.294000
|4
|1690
|XCSE
|20260212 10:11:44.559000
|5
|1690
|XCSE
|20260212 10:11:44.559000
|13
|1690
|XCSE
|20260212 10:11:44.559000
|3
|1690
|XCSE
|20260212 10:11:44.559000
|5
|1690
|XCSE
|20260212 10:11:47.045000
|9
|1690
|XCSE
|20260212 10:11:55.859000
|8
|1690
|XCSE
|20260212 10:12:21.501000
|6
|1690
|XCSE
|20260212 10:12:21.501000
|15
|1690
|XCSE
|20260212 10:12:29.121000
|6
|1690
|XCSE
|20260212 10:12:54.595000
|27
|1690
|XCSE
|20260212 10:12:54.595000
|7
|1690
|XCSE
|20260212 10:12:54.616000
|6
|1690
|XCSE
|20260212 10:12:56.643000
|11
|1688
|XCSE
|20260212 10:15:43.505000
|11
|1687
|XCSE
|20260212 10:17:13.517000
|15
|1688
|XCSE
|20260212 10:20:06.256000
|11
|1686
|XCSE
|20260212 10:22:12.221000
|3
|1685
|XCSE
|20260212 10:23:13.607000
|8
|1685
|XCSE
|20260212 10:23:13.607000
|31
|1686
|XCSE
|20260212 10:38:12.574000
|4
|1691
|XCSE
|20260212 10:47:41.012000
|5
|1691
|XCSE
|20260212 10:47:41.012000
|33
|1691
|XCSE
|20260212 10:47:41.012000
|14
|1691
|XCSE
|20260212 10:47:41.012000
|25
|1692
|XCSE
|20260212 10:48:05.653000
|7
|1692
|XCSE
|20260212 10:48:05.653000
|7
|1692
|XCSE
|20260212 10:48:05.653000
|47
|1692
|XCSE
|20260212 10:48:05.653000
|6
|1692
|XCSE
|20260212 10:48:05.661000
|12
|1692
|XCSE
|20260212 10:48:06.279000
|12
|1692
|XCSE
|20260212 10:48:15.859000
|19
|1692
|XCSE
|20260212 10:49:10.728000
|12
|1692
|XCSE
|20260212 10:51:05.425000
|13
|1693
|XCSE
|20260212 10:51:05.425000
|7
|1693
|XCSE
|20260212 10:51:05.425000
|1
|1693
|XCSE
|20260212 10:51:05.425000
|5
|1693
|XCSE
|20260212 10:51:05.426000
|6
|1693
|XCSE
|20260212 10:51:05.426000
|1
|1693
|XCSE
|20260212 10:52:30.655000
|6
|1693
|XCSE
|20260212 10:52:30.655000
|4
|1693
|XCSE
|20260212 10:52:30.655000
|3
|1692
|XCSE
|20260212 10:54:11.901000
|11
|1692
|XCSE
|20260212 10:54:41.463000
|31
|1692
|XCSE
|20260212 11:05:45.982000
|28
|1692
|XCSE
|20260212 11:05:47.494000
|14
|1692
|XCSE
|20260212 11:05:48.719000
|10
|1692
|XCSE
|20260212 11:06:36.080000
|1
|1692
|XCSE
|20260212 11:06:36.080000
|8
|1692
|XCSE
|20260212 11:08:05.556000
|3
|1692
|XCSE
|20260212 11:08:05.556000
|33
|1690
|XCSE
|20260212 11:09:22.814000
|14
|1690
|XCSE
|20260212 11:09:22.831000
|19
|1690
|XCSE
|20260212 11:09:33.365000
|3
|1690
|XCSE
|20260212 11:09:58.104000
|19
|1690
|XCSE
|20260212 11:09:58.104000
|33
|1689
|XCSE
|20260212 11:20:40.885000
|11
|1689
|XCSE
|20260212 11:20:40.885000
|44
|1687
|XCSE
|20260212 11:21:35.551000
|11
|1689
|XCSE
|20260212 11:35:23.489000
|8
|1691
|XCSE
|20260212 11:37:02.345000
|5
|1691
|XCSE
|20260212 11:37:02.345000
|2
|1691
|XCSE
|20260212 11:37:51.841000
|2
|1691
|XCSE
|20260212 11:37:51.841000
|7
|1691
|XCSE
|20260212 11:37:51.841000
|6
|1691
|XCSE
|20260212 11:39:25.051000
|5
|1691
|XCSE
|20260212 11:39:25.051000
|22
|1689
|XCSE
|20260212 11:45:11.277000
|10
|1689
|XCSE
|20260212 11:45:11.277000
|31
|1689
|XCSE
|20260212 11:46:19.106000
|16
|1688
|XCSE
|20260212 11:46:41.015000
|5
|1688
|XCSE
|20260212 11:46:41.019000
|16
|1688
|XCSE
|20260212 11:46:41.019000
|5
|1687
|XCSE
|20260212 11:50:19.025000
|11
|1687
|XCSE
|20260212 11:53:51.650000
|1
|1686
|XCSE
|20260212 11:59:33.920000
|10
|1686
|XCSE
|20260212 11:59:33.922000
|11
|1686
|XCSE
|20260212 11:59:33.922000
|22
|1684
|XCSE
|20260212 12:01:34.042000
|11
|1684
|XCSE
|20260212 12:01:34.042000
|11
|1684
|XCSE
|20260212 12:01:34.042000
|12
|1687
|XCSE
|20260212 12:15:15.598000
|22
|1688
|XCSE
|20260212 12:16:55.437000
|7
|1688
|XCSE
|20260212 12:16:55.437000
|4
|1688
|XCSE
|20260212 12:16:55.437000
|13
|1689
|XCSE
|20260212 12:18:11.661000
|1
|1689
|XCSE
|20260212 12:18:11.661000
|15
|1689
|XCSE
|20260212 12:18:40.232000
|6
|1689
|XCSE
|20260212 12:20:54.065000
|2
|1689
|XCSE
|20260212 12:20:54.065000
|3
|1689
|XCSE
|20260212 12:20:54.065000
|31
|1687
|XCSE
|20260212 12:20:57.572000
|5
|1688
|XCSE
|20260212 12:28:11.269000
|6
|1688
|XCSE
|20260212 12:28:11.269000
|4
|1688
|XCSE
|20260212 12:30:48.339000
|4
|1688
|XCSE
|20260212 12:30:48.339000
|11
|1688
|XCSE
|20260212 12:32:43.799000
|11
|1686
|XCSE
|20260212 12:33:04.821000
|11
|1686
|XCSE
|20260212 12:33:04.821000
|10
|1686
|XCSE
|20260212 12:33:04.821000
|11
|1686
|XCSE
|20260212 12:40:40.659000
|11
|1685
|XCSE
|20260212 12:41:32.073000
|11
|1685
|XCSE
|20260212 12:41:32.073000
|7
|1686
|XCSE
|20260212 12:46:12.505000
|4
|1686
|XCSE
|20260212 12:46:12.505000
|1
|1687
|XCSE
|20260212 12:48:52.681000
|10
|1687
|XCSE
|20260212 12:48:52.681000
|11
|1687
|XCSE
|20260212 12:51:06.652000
|11
|1686
|XCSE
|20260212 12:54:01.077000
|21
|1685
|XCSE
|20260212 13:03:38.454000
|8
|1687
|XCSE
|20260212 13:06:32.455000
|2
|1687
|XCSE
|20260212 13:06:32.455000
|23
|1687
|XCSE
|20260212 13:06:32.455000
|15
|1687
|XCSE
|20260212 13:06:32.455000
|11
|1687
|XCSE
|20260212 13:08:07.682000
|53
|1685
|XCSE
|20260212 13:09:02.726000
|33
|1684
|XCSE
|20260212 13:12:54.323000
|32
|1683
|XCSE
|20260212 13:12:57.864000
|1
|1682
|XCSE
|20260212 13:18:45.358000
|4
|1682
|XCSE
|20260212 13:20:55.085000
|11
|1683
|XCSE
|20260212 13:26:03.596000
|1
|1683
|XCSE
|20260212 13:26:03.714000
|10
|1683
|XCSE
|20260212 13:26:03.714000
|1
|1683
|XCSE
|20260212 13:27:19.757000
|10
|1683
|XCSE
|20260212 13:27:25.648000
|11
|1682
|XCSE
|20260212 13:32:57.729000
|11
|1682
|XCSE
|20260212 13:32:57.729000
|19
|1680
|XCSE
|20260212 13:38:01.263000
|14
|1680
|XCSE
|20260212 13:41:59.387000
|19
|1680
|XCSE
|20260212 13:41:59.387000
|32
|1678
|XCSE
|20260212 13:43:41.115000
|10
|1678
|XCSE
|20260212 13:43:41.115000
|10
|1678
|XCSE
|20260212 13:43:41.115000
|41
|1676
|XCSE
|20260212 13:44:26.517000
|10
|1676
|XCSE
|20260212 13:44:26.517000
|43
|1675
|XCSE
|20260212 13:44:27.239000
|31
|1674
|XCSE
|20260212 13:45:13.054000
|31
|1672
|XCSE
|20260212 13:45:13.239000
|21
|1673
|XCSE
|20260212 13:55:10.190000
|21
|1672
|XCSE
|20260212 14:00:34.025000
|10
|1672
|XCSE
|20260212 14:00:34.025000
|21
|1672
|XCSE
|20260212 14:03:31.920000
|11
|1671
|XCSE
|20260212 14:04:40.960000
|31
|1674
|XCSE
|20260212 14:19:05.044000
|10
|1675
|XCSE
|20260212 14:20:50.264000
|1
|1675
|XCSE
|20260212 14:20:50.264000
|11
|1674
|XCSE
|20260212 14:24:01.012000
|11
|1674
|XCSE
|20260212 14:26:42.240000
|31
|1673
|XCSE
|20260212 14:29:41.386000
|21
|1672
|XCSE
|20260212 14:30:24.945000
|22
|1673
|XCSE
|20260212 14:32:51.914000
|22
|1673
|XCSE
|20260212 14:34:02.818000
|22
|1672
|XCSE
|20260212 14:38:57.314000
|11
|1672
|XCSE
|20260212 14:38:57.314000
|31
|1672
|XCSE
|20260212 14:39:45.900000
|21
|1671
|XCSE
|20260212 14:41:17.849000
|11
|1671
|XCSE
|20260212 14:51:30.041000
|11
|1671
|XCSE
|20260212 14:54:47.462000
|11
|1671
|XCSE
|20260212 14:54:47.462000
|11
|1671
|XCSE
|20260212 14:54:47.462000
|32
|1671
|XCSE
|20260212 14:56:07.628000
|2
|1673
|XCSE
|20260212 15:10:23.297000
|28
|1673
|XCSE
|20260212 15:10:23.297000
|6
|1674
|XCSE
|20260212 15:10:50.406000
|5
|1674
|XCSE
|20260212 15:10:50.406000
|11
|1672
|XCSE
|20260212 15:12:31.367000
|10
|1672
|XCSE
|20260212 15:12:31.367000
|11
|1671
|XCSE
|20260212 15:15:19.497000
|10
|1671
|XCSE
|20260212 15:15:19.497000
|11
|1672
|XCSE
|20260212 15:22:54.425000
|4
|1672
|XCSE
|20260212 15:24:23.324000
|7
|1672
|XCSE
|20260212 15:24:23.324000
|11
|1672
|XCSE
|20260212 15:25:42.496000
|22
|1671
|XCSE
|20260212 15:28:13.995000
|10
|1671
|XCSE
|20260212 15:28:13.995000
|11
|1671
|XCSE
|20260212 15:28:13.995000
|11
|1671
|XCSE
|20260212 15:28:13.995000
|11
|1670
|XCSE
|20260212 15:28:53.477000
|11
|1670
|XCSE
|20260212 15:30:01.129000
|11
|1670
|XCSE
|20260212 15:30:01.129000
|11
|1669
|XCSE
|20260212 15:30:51.035000
|11
|1667
|XCSE
|20260212 15:31:44.917000
|10
|1667
|XCSE
|20260212 15:31:44.917000
|10
|1667
|XCSE
|20260212 15:31:44.917000
|11
|1665
|XCSE
|20260212 15:32:30.431000
|11
|1665
|XCSE
|20260212 15:32:30.431000
|149
|1665
|XCSE
|20260212 15:32:30.431214
|151
|1665
|XCSE
|20260212 15:32:30.431239
|32
|1667
|XCSE
|20260212 15:34:01.519000
|33
|1671
|XCSE
|20260212 15:36:19.151000
|21
|1668
|XCSE
|20260212 15:38:01.291000
|21
|1668
|XCSE
|20260212 15:40:36.935000
|11
|1668
|XCSE
|20260212 15:41:44.540000
|11
|1668
|XCSE
|20260212 15:41:44.540000
|22
|1667
|XCSE
|20260212 15:44:06.406000
|11
|1666
|XCSE
|20260212 15:44:26.520000
|10
|1666
|XCSE
|20260212 15:44:26.520000
|11
|1664
|XCSE
|20260212 15:45:53.986000
|11
|1664
|XCSE
|20260212 15:47:00.747000
|11
|1663
|XCSE
|20260212 15:47:14.298000
|21
|1664
|XCSE
|20260212 15:48:37.582000
|11
|1662
|XCSE
|20260212 15:50:02.872000
|21
|1662
|XCSE
|20260212 15:51:47.182000
|21
|1661
|XCSE
|20260212 15:57:04.792000
|10
|1661
|XCSE
|20260212 15:57:04.792000
|7
|1662
|XCSE
|20260212 16:00:27.708000
|22
|1665
|XCSE
|20260212 16:02:52.102000
|21
|1664
|XCSE
|20260212 16:04:10.705000
|10
|1664
|XCSE
|20260212 16:04:10.705000
|13
|1664
|XCSE
|20260212 16:04:26.979000
|22
|1663
|XCSE
|20260212 16:04:52.670000
|11
|1663
|XCSE
|20260212 16:04:52.670000
|11
|1661
|XCSE
|20260212 16:05:57.789000
|11
|1661
|XCSE
|20260212 16:05:57.789000
|11
|1656
|XCSE
|20260212 16:12:45.328000
|11
|1656
|XCSE
|20260212 16:13:05.301000
|11
|1658
|XCSE
|20260212 16:14:02.520000
|32
|1658
|XCSE
|20260212 16:16:42.201000
|32
|1658
|XCSE
|20260212 16:19:04.322000
|11
|1657
|XCSE
|20260212 16:21:30.134000
|10
|1657
|XCSE
|20260212 16:21:30.134000
|10
|1657
|XCSE
|20260212 16:21:30.134000
|11
|1655
|XCSE
|20260212 16:21:57.674000
|31
|1656
|XCSE
|20260212 16:23:49.871000
|11
|1655
|XCSE
|20260212 16:26:08.811000
|11
|1657
|XCSE
|20260212 16:27:18.254000
|9
|1656
|XCSE
|20260212 16:29:42.190000
|2
|1656
|XCSE
|20260212 16:29:42.193000
|9
|1656
|XCSE
|20260212 16:29:42.193000
|1
|1656
|XCSE
|20260212 16:29:42.193000
|11
|1656
|XCSE
|20260212 16:32:10.745000
|10
|1656
|XCSE
|20260212 16:32:10.745000
|376
|1655
|XCSE
|20260212 16:32:10.745614
|17
|1655
|XCSE
|20260212 16:32:10.877908
|11
|1655
|XCSE
|20260212 16:32:24.507000
|185
|1655
|XCSE
|20260212 16:32:24.507731
|11
|1654
|XCSE
|20260212 16:32:57.734000
|11
|1653
|XCSE
|20260212 16:34:39.895000
|11
|1655
|XCSE
|20260212 16:36:48.514000
|11
|1655
|XCSE
|20260212 16:37:08.261000
|11
|1654
|XCSE
|20260212 16:38:13.135000
|11
|1653
|XCSE
|20260212 16:39:14.359000
|5
|1652
|XCSE
|20260212 16:40:15.098584
|234
|1652
|XCSE
|20260212 16:50:14.438929
|116
|1652
|XCSE
|20260212 16:50:23.912795
|11
|1625
|XCSE
|20260213 9:00:30.663000
|9
|1633
|XCSE
|20260213 9:03:45.742000
|2
|1633
|XCSE
|20260213 9:03:45.742000
|2
|1633
|XCSE
|20260213 9:04:31.024000
|9
|1633
|XCSE
|20260213 9:04:31.024000
|9
|1633
|XCSE
|20260213 9:05:06.030000
|21
|1631
|XCSE
|20260213 9:05:10.160000
|18
|1631
|XCSE
|20260213 9:08:05.681000
|9
|1634
|XCSE
|20260213 9:10:45.758000
|7
|1634
|XCSE
|20260213 9:10:45.773000
|16
|1634
|XCSE
|20260213 9:10:45.787000
|16
|1633
|XCSE
|20260213 9:11:05.202000
|6
|1633
|XCSE
|20260213 9:11:05.202000
|25
|1640
|XCSE
|20260213 9:18:01.709000
|25
|1640
|XCSE
|20260213 9:18:17.268000
|20
|1640
|XCSE
|20260213 9:18:50.566000
|26
|1640
|XCSE
|20260213 9:20:57.990000
|27
|1640
|XCSE
|20260213 9:20:58.014000
|34
|1640
|XCSE
|20260213 9:20:58.019000
|1
|1645
|XCSE
|20260213 9:25:49.633000
|13
|1645
|XCSE
|20260213 9:26:42.339000
|6
|1645
|XCSE
|20260213 9:29:04.980000
|3
|1645
|XCSE
|20260213 9:29:24.767000
|5
|1642
|XCSE
|20260213 9:30:47.499000
|45
|1648
|XCSE
|20260213 9:32:45.085000
|1
|1648
|XCSE
|20260213 9:32:45.652000
|11
|1646
|XCSE
|20260213 9:32:47.697000
|11
|1645
|XCSE
|20260213 9:35:42.447000
|11
|1645
|XCSE
|20260213 9:37:59.368000
|20
|1645
|XCSE
|20260213 9:39:04.859000
|2
|1645
|XCSE
|20260213 9:39:11.758000
|16
|1645
|XCSE
|20260213 9:39:20.048000
|13
|1645
|XCSE
|20260213 9:39:34.387000
|13
|1645
|XCSE
|20260213 9:39:34.392000
|13
|1645
|XCSE
|20260213 9:39:34.396000
|13
|1645
|XCSE
|20260213 9:39:34.403000
|13
|1645
|XCSE
|20260213 9:39:34.409000
|13
|1645
|XCSE
|20260213 9:39:34.413000
|13
|1645
|XCSE
|20260213 9:39:34.422000
|11
|1640
|XCSE
|20260213 9:40:00.510000
|7
|1641
|XCSE
|20260213 9:43:27.230000
|40
|1642
|XCSE
|20260213 9:43:43.083000
|2
|1642
|XCSE
|20260213 9:44:51.205000
|11
|1641
|XCSE
|20260213 9:52:49.592000
|4
|1642
|XCSE
|20260213 9:54:51.369000
|2
|1642
|XCSE
|20260213 9:54:51.369000
|2
|1642
|XCSE
|20260213 9:54:51.391000
|2
|1642
|XCSE
|20260213 9:54:51.413000
|16
|1642
|XCSE
|20260213 9:54:53.323000
|15
|1642
|XCSE
|20260213 9:55:19.743000
|5
|1642
|XCSE
|20260213 9:55:26.517000
|2
|1642
|XCSE
|20260213 10:00:53.063000
|2
|1642
|XCSE
|20260213 10:01:13.877000
|11
|1640
|XCSE
|20260213 10:01:22.629000
|11
|1639
|XCSE
|20260213 10:02:13.251000
|11
|1639
|XCSE
|20260213 10:02:44.688000
|2
|1639
|XCSE
|20260213 10:03:29.356000
|3
|1639
|XCSE
|20260213 10:03:33.841000
|11
|1638
|XCSE
|20260213 10:03:38.144000
|5
|1638
|XCSE
|20260213 10:03:38.144000
|11
|1640
|XCSE
|20260213 10:09:02.289000
|11
|1639
|XCSE
|20260213 10:09:36.162000
|11
|1640
|XCSE
|20260213 10:10:03.303000
|2
|1642
|XCSE
|20260213 10:16:06.197000
|11
|1642
|XCSE
|20260213 10:16:59.018000
|11
|1643
|XCSE
|20260213 10:20:13.241000
|11
|1646
|XCSE
|20260213 10:26:19.904000
|11
|1645
|XCSE
|20260213 10:29:09.056000
|11
|1644
|XCSE
|20260213 10:30:11.705000
|10
|1644
|XCSE
|20260213 10:30:11.705000
|22
|1643
|XCSE
|20260213 10:30:15.492000
|7
|1643
|XCSE
|20260213 10:32:36.724000
|3
|1643
|XCSE
|20260213 10:33:25.295000
|1
|1643
|XCSE
|20260213 10:33:28.352000
|7
|1643
|XCSE
|20260213 10:34:01.432000
|3
|1643
|XCSE
|20260213 10:34:01.432000
|1
|1643
|XCSE
|20260213 10:34:01.432000
|54
|1642
|XCSE
|20260213 10:35:42.545000
|11
|1643
|XCSE
|20260213 10:39:42.746000
|19
|1644
|XCSE
|20260213 10:41:40.505000
|4
|1642
|XCSE
|20260213 10:42:26.704000
|7
|1642
|XCSE
|20260213 10:42:26.709000
|4
|1642
|XCSE
|20260213 10:42:26.709000
|22
|1641
|XCSE
|20260213 10:43:58.329000
|21
|1640
|XCSE
|20260213 10:44:14.100000
|3
|1640
|XCSE
|20260213 10:44:14.121000
|11
|1642
|XCSE
|20260213 10:49:50.322000
|11
|1642
|XCSE
|20260213 10:51:14.118000
|5
|1642
|XCSE
|20260213 10:51:43.285000
|5
|1642
|XCSE
|20260213 10:51:43.285000
|2
|1642
|XCSE
|20260213 10:51:43.312000
|4
|1642
|XCSE
|20260213 10:52:04.944000
|10
|1641
|XCSE
|20260213 10:52:04.963000
|1
|1641
|XCSE
|20260213 10:52:04.963000
|25
|1641
|XCSE
|20260213 10:52:30.558000
|5
|1641
|XCSE
|20260213 10:52:55.813000
|5
|1641
|XCSE
|20260213 10:53:20.533000
|22
|1638
|XCSE
|20260213 10:53:26.029000
|2
|1638
|XCSE
|20260213 10:53:28.191000
|16
|1638
|XCSE
|20260213 10:58:07.880000
|8
|1638
|XCSE
|20260213 10:58:08.410000
|4
|1638
|XCSE
|20260213 10:58:28.198000
|16
|1637
|XCSE
|20260213 11:00:15.502000
|16
|1637
|XCSE
|20260213 11:00:15.521000
|16
|1637
|XCSE
|20260213 11:00:15.539000
|16
|1637
|XCSE
|20260213 11:00:15.549000
|16
|1637
|XCSE
|20260213 11:00:15.555000
|16
|1637
|XCSE
|20260213 11:00:15.561000
|16
|1637
|XCSE
|20260213 11:00:15.565000
|16
|1637
|XCSE
|20260213 11:00:15.570000
|16
|1637
|XCSE
|20260213 11:00:15.575000
|12
|1637
|XCSE
|20260213 11:00:31.098000
|6
|1638
|XCSE
|20260213 11:01:19.741000
|7
|1638
|XCSE
|20260213 11:02:28.183000
|11
|1637
|XCSE
|20260213 11:03:07.343000
|11
|1639
|XCSE
|20260213 11:07:26.696000
|11
|1638
|XCSE
|20260213 11:08:33.942000
|11
|1637
|XCSE
|20260213 11:08:43.979000
|11
|1643
|XCSE
|20260213 11:15:18.857000
|19
|1644
|XCSE
|20260213 11:16:05.804000
|19
|1644
|XCSE
|20260213 11:16:05.808000
|30
|1644
|XCSE
|20260213 11:16:05.811000
|7
|1644
|XCSE
|20260213 11:16:05.843000
|4
|1644
|XCSE
|20260213 11:16:05.843000
|19
|1644
|XCSE
|20260213 11:16:05.866000
|19
|1644
|XCSE
|20260213 11:16:06.261000
|12
|1644
|XCSE
|20260213 11:16:07.734000
|7
|1644
|XCSE
|20260213 11:16:20.111000
|4
|1644
|XCSE
|20260213 11:16:20.111000
|6
|1643
|XCSE
|20260213 11:16:40.011000
|4
|1643
|XCSE
|20260213 11:16:40.011000
|24
|1646
|XCSE
|20260213 11:23:15.450000
|7
|1646
|XCSE
|20260213 11:23:15.450000
|9
|1646
|XCSE
|20260213 11:23:39.280000
|28
|1646
|XCSE
|20260213 11:24:13.064000
|3
|1646
|XCSE
|20260213 11:24:20.673000
|21
|1646
|XCSE
|20260213 11:24:59.964000
|11
|1643
|XCSE
|20260213 11:25:44.187000
|10
|1643
|XCSE
|20260213 11:25:44.187000
|11
|1643
|XCSE
|20260213 11:25:44.187000
|18
|1643
|XCSE
|20260213 11:27:00.942000
|3
|1643
|XCSE
|20260213 11:27:00.942000
|22
|1642
|XCSE
|20260213 11:27:00.959000
|11
|1640
|XCSE
|20260213 11:29:28.748000
|9
|1639
|XCSE
|20260213 11:32:49.666000
|2
|1639
|XCSE
|20260213 11:32:49.666000
|11
|1640
|XCSE
|20260213 11:35:09.166000
|1
|1638
|XCSE
|20260213 11:36:06.722000
|10
|1638
|XCSE
|20260213 11:38:44.165000
|11
|1638
|XCSE
|20260213 11:44:15.630000
|15
|1641
|XCSE
|20260213 11:44:50.119000
|13
|1641
|XCSE
|20260213 11:44:50.124000
|11
|1637
|XCSE
|20260213 11:45:43.446000
|5
|1635
|XCSE
|20260213 11:45:57.217000
|6
|1635
|XCSE
|20260213 11:45:57.217000
|12
|1635
|XCSE
|20260213 11:48:33.724000
|11
|1635
|XCSE
|20260213 11:48:33.753000
|21
|1634
|XCSE
|20260213 11:50:41.453000
|10
|1632
|XCSE
|20260213 11:50:45.814000
|11
|1632
|XCSE
|20260213 11:53:33.089000
|11
|1632
|XCSE
|20260213 11:58:19.724000
|11
|1631
|XCSE
|20260213 12:00:46.053000
|8
|1629
|XCSE
|20260213 12:00:52.459000
|3
|1629
|XCSE
|20260213 12:00:52.459000
|11
|1629
|XCSE
|20260213 12:06:06.171000
|6
|1629
|XCSE
|20260213 12:06:06.329000
|4
|1628
|XCSE
|20260213 12:06:10.577000
|7
|1628
|XCSE
|20260213 12:06:10.577000
|2
|1629
|XCSE
|20260213 12:06:10.661000
|13
|1629
|XCSE
|20260213 12:06:10.661000
|10
|1629
|XCSE
|20260213 12:07:17.187000
|11
|1627
|XCSE
|20260213 12:07:46.958000
|11
|1626
|XCSE
|20260213 12:08:38.077000
|11
|1625
|XCSE
|20260213 12:09:38.373000
|10
|1625
|XCSE
|20260213 12:09:38.373000
|22
|1627
|XCSE
|20260213 12:13:23.284000
|11
|1629
|XCSE
|20260213 12:21:00.656000
|11
|1628
|XCSE
|20260213 12:22:17.295000
|11
|1628
|XCSE
|20260213 12:22:17.295000
|24
|1631
|XCSE
|20260213 12:24:30.572000
|8
|1631
|XCSE
|20260213 12:24:30.572000
|11
|1628
|XCSE
|20260213 12:25:54.812000
|11
|1627
|XCSE
|20260213 12:29:10.971000
|11
|1626
|XCSE
|20260213 12:30:09.200000
|11
|1626
|XCSE
|20260213 12:30:09.404000
|2
|1627
|XCSE
|20260213 12:30:30.644000
|11
|1625
|XCSE
|20260213 12:31:06.791000
|3
|1624
|XCSE
|20260213 12:34:21.759000
|11
|1628
|XCSE
|20260213 12:39:26.995000
|2
|1628
|XCSE
|20260213 12:40:44.146000
|12
|1628
|XCSE
|20260213 12:40:51.474000
|8
|1628
|XCSE
|20260213 12:43:39.439000
|14
|1628
|XCSE
|20260213 12:43:41.836000
|8
|1628
|XCSE
|20260213 12:43:41.836000
|12
|1627
|XCSE
|20260213 12:45:14.535000
|9
|1627
|XCSE
|20260213 12:45:14.536000
|22
|1627
|XCSE
|20260213 12:45:15.850000
|22
|1626
|XCSE
|20260213 12:45:32.218000
|11
|1624
|XCSE
|20260213 12:48:53.843000
|10
|1624
|XCSE
|20260213 12:48:53.843000
|21
|1623
|XCSE
|20260213 12:49:26.546000
|21
|1626
|XCSE
|20260213 12:53:03.096000
|22
|1631
|XCSE
|20260213 13:00:43.148000
|2
|1632
|XCSE
|20260213 13:01:20.429000
|26
|1632
|XCSE
|20260213 13:02:18.480000
|7
|1632
|XCSE
|20260213 13:02:18.480000
|2
|1632
|XCSE
|20260213 13:02:23.575000
|2
|1632
|XCSE
|20260213 13:02:25.997000
|2
|1632
|XCSE
|20260213 13:02:29.450000
|2
|1633
|XCSE
|20260213 13:03:16.847000
|26
|1633
|XCSE
|20260213 13:03:16.847000
|2
|1632
|XCSE
|20260213 13:03:16.848000
|6
|1632
|XCSE
|20260213 13:04:24.547000
|6
|1632
|XCSE
|20260213 13:04:28.464000
|7
|1632
|XCSE
|20260213 13:04:41.920000
|7
|1632
|XCSE
|20260213 13:04:44.343000
|7
|1632
|XCSE
|20260213 13:04:48.060000
|7
|1632
|XCSE
|20260213 13:04:51.217000
|1
|1633
|XCSE
|20260213 13:04:51.990000
|19
|1633
|XCSE
|20260213 13:04:51.990000
|11
|1630
|XCSE
|20260213 13:04:52.148000
|21
|1630
|XCSE
|20260213 13:05:10.312000
|21
|1629
|XCSE
|20260213 13:05:24.589000
|7
|1630
|XCSE
|20260213 13:14:50.738000
|11
|1630
|XCSE
|20260213 13:14:55.729000
|11
|1633
|XCSE
|20260213 13:21:52.080000
|54
|1634
|XCSE
|20260213 13:24:08.657000
|11
|1632
|XCSE
|20260213 13:24:35.123000
|10
|1632
|XCSE
|20260213 13:24:35.123000
|31
|1630
|XCSE
|20260213 13:30:56.576000
|31
|1629
|XCSE
|20260213 13:31:34.892000
|21
|1632
|XCSE
|20260213 13:36:00.782000
|11
|1631
|XCSE
|20260213 13:42:01.095000
|11
|1631
|XCSE
|20260213 13:42:01.095000
|25
|1632
|XCSE
|20260213 13:46:55.555000
|28
|1632
|XCSE
|20260213 13:46:55.555000
|3
|1632
|XCSE
|20260213 13:46:58.781000
|8
|1632
|XCSE
|20260213 13:47:21.737000
|8
|1632
|XCSE
|20260213 13:48:37.096000
|11
|1632
|XCSE
|20260213 13:48:37.119000
|6
|1633
|XCSE
|20260213 13:50:57.159000
|5
|1633
|XCSE
|20260213 13:50:57.159000
|11
|1633
|XCSE
|20260213 13:56:42.238000
|11
|1632
|XCSE
|20260213 13:58:20.782000
|6
|1631
|XCSE
|20260213 13:58:21.520000
|6
|1631
|XCSE
|20260213 13:58:23.758000
|6
|1630
|XCSE
|20260213 13:58:23.973000
|1
|1630
|XCSE
|20260213 13:58:23.973000
|6
|1630
|XCSE
|20260213 13:58:26.454000
|30
|1632
|XCSE
|20260213 13:59:31.841000
|1
|1631
|XCSE
|20260213 14:07:33.422000
|20
|1631
|XCSE
|20260213 14:08:06.115000
|61
|1632
|XCSE
|20260213 14:17:53.942000
|19
|1634
|XCSE
|20260213 14:21:45.262000
|2
|1634
|XCSE
|20260213 14:22:20.490000
|19
|1634
|XCSE
|20260213 14:22:20.490000
|21
|1635
|XCSE
|20260213 14:23:13.213000
|32
|1634
|XCSE
|20260213 14:27:23.140000
|10
|1634
|XCSE
|20260213 14:27:23.140000
|21
|1634
|XCSE
|20260213 14:27:23.155000
|20
|1634
|XCSE
|20260213 14:27:23.155000
|41
|1634
|XCSE
|20260213 14:27:24.261000
|24
|1634
|XCSE
|20260213 14:27:29.529000
|7
|1634
|XCSE
|20260213 14:28:54.757000
|14
|1634
|XCSE
|20260213 14:28:54.757000
|9
|1640
|XCSE
|20260213 14:31:00.196000
|9
|1639
|XCSE
|20260213 14:32:23.430000
|10
|1639
|XCSE
|20260213 14:32:28.769000
|21
|1637
|XCSE
|20260213 14:33:07.200000
|21
|1637
|XCSE
|20260213 14:33:51.707000
|11
|1636
|XCSE
|20260213 14:35:13.519000
|11
|1633
|XCSE
|20260213 14:38:57.744000
|11
|1633
|XCSE
|20260213 14:40:41.002000
|19
|1637
|XCSE
|20260213 14:48:28.563000
|21
|1638
|XCSE
|20260213 14:50:40.449000
|11
|1642
|XCSE
|20260213 14:57:45.874000
|8
|1642
|XCSE
|20260213 14:57:47.096000
|15
|1642
|XCSE
|20260213 14:57:53.407000
|1
|1642
|XCSE
|20260213 14:57:59.178000
|3
|1642
|XCSE
|20260213 14:58:10.660000
|11
|1640
|XCSE
|20260213 14:58:43.798000
|7
|1640
|XCSE
|20260213 14:59:30.647000
|11
|1645
|XCSE
|20260213 15:07:52.906000
|22
|1645
|XCSE
|20260213 15:09:46.084000
|2
|1645
|XCSE
|20260213 15:09:53.910000
|8
|1645
|XCSE
|20260213 15:10:01.735000
|2
|1645
|XCSE
|20260213 15:10:01.735000
|10
|1645
|XCSE
|20260213 15:10:09.943000
|21
|1645
|XCSE
|20260213 15:10:18.316000
|3
|1645
|XCSE
|20260213 15:10:59.894000
|2
|1645
|XCSE
|20260213 15:11:13.205000
|12
|1645
|XCSE
|20260213 15:12:10.066000
|14
|1645
|XCSE
|20260213 15:13:00.422000
|2
|1644
|XCSE
|20260213 15:13:55.985000
|10
|1644
|XCSE
|20260213 15:13:55.985000
|2
|1641
|XCSE
|20260213 15:16:04.396000
|20
|1642
|XCSE
|20260213 15:19:21.494000
|21
|1640
|XCSE
|20260213 15:19:53.789000
|22
|1640
|XCSE
|20260213 15:21:21.195000
|14
|1639
|XCSE
|20260213 15:21:48.798000
|7
|1639
|XCSE
|20260213 15:21:48.798000
|11
|1636
|XCSE
|20260213 15:26:46.092000
|10
|1638
|XCSE
|20260213 15:30:53.233000
|21
|1635
|XCSE
|20260213 15:31:38.195000
|22
|1635
|XCSE
|20260213 15:34:50.858000
|9
|1635
|XCSE
|20260213 15:34:50.858000
|19
|1635
|XCSE
|20260213 15:36:32.268000
|14
|1635
|XCSE
|20260213 15:36:32.268000
|31
|1634
|XCSE
|20260213 15:36:32.296000
|31
|1634
|XCSE
|20260213 15:36:50.466000
|8
|1633
|XCSE
|20260213 15:38:09.133000
|24
|1633
|XCSE
|20260213 15:38:09.133000
|22
|1634
|XCSE
|20260213 15:43:21.898000
|3
|1634
|XCSE
|20260213 15:43:21.898000
|11
|1634
|XCSE
|20260213 15:43:21.898000
|15
|1634
|XCSE
|20260213 15:43:21.907000
|4
|1634
|XCSE
|20260213 15:43:21.907000
|15
|1634
|XCSE
|20260213 15:43:21.920000
|15
|1634
|XCSE
|20260213 15:43:21.929000
|27
|1634
|XCSE
|20260213 15:43:23.387000
|11
|1634
|XCSE
|20260213 15:43:27.948000
|21
|1636
|XCSE
|20260213 15:45:40.325000
|4
|1640
|XCSE
|20260213 15:49:04.133000
|9
|1640
|XCSE
|20260213 15:49:04.338000
|27
|1640
|XCSE
|20260213 15:49:06.390000
|34
|1640
|XCSE
|20260213 15:49:06.390000
|14
|1640
|XCSE
|20260213 15:49:19.554000
|27
|1640
|XCSE
|20260213 15:49:25.438000
|21
|1638
|XCSE
|20260213 15:49:30.330000
|11
|1637
|XCSE
|20260213 15:49:58.577000
|7
|1637
|XCSE
|20260213 15:50:10.542000
|11
|1635
|XCSE
|20260213 15:50:16.177000
|20
|1635
|XCSE
|20260213 15:50:47.958000
|1
|1635
|XCSE
|20260213 15:50:47.958000
|22
|1634
|XCSE
|20260213 15:52:09.843000
|11
|1634
|XCSE
|20260213 15:52:09.843000
|28
|1637
|XCSE
|20260213 15:53:43.970000
|27
|1638
|XCSE
|20260213 15:56:48.291000
|74
|1638
|XCSE
|20260213 15:56:48.291000
|31
|1636
|XCSE
|20260213 15:56:53.375000
|18
|1636
|XCSE
|20260213 15:58:05.820000
|11
|1638
|XCSE
|20260213 16:02:37.658000
|16
|1641
|XCSE
|20260213 16:03:44.152000
|11
|1639
|XCSE
|20260213 16:03:52.808000
|6
|1639
|XCSE
|20260213 16:03:52.808000
|5
|1639
|XCSE
|20260213 16:03:52.808000
|2
|1640
|XCSE
|20260213 16:03:59.776000
|30
|1640
|XCSE
|20260213 16:04:05.885000
|1
|1640
|XCSE
|20260213 16:05:41.990000
|24
|1640
|XCSE
|20260213 16:05:41.990000
|29
|1641
|XCSE
|20260213 16:09:57.086000
|19
|1641
|XCSE
|20260213 16:10:36.450000
|5
|1641
|XCSE
|20260213 16:10:54.482000
|22
|1640
|XCSE
|20260213 16:12:28.288000
|21
|1638
|XCSE
|20260213 16:13:02.227000
|50
|1637
|XCSE
|20260213 16:16:32.678000
|50
|1637
|XCSE
|20260213 16:16:32.678098
|50
|1637
|XCSE
|20260213 16:16:32.678148
|45
|1637
|XCSE
|20260213 16:16:32.749028
|5
|1637
|XCSE
|20260213 16:16:32.749049
|5
|1637
|XCSE
|20260213 16:16:32.764282
|45
|1637
|XCSE
|20260213 16:16:32.764395
|5
|1637
|XCSE
|20260213 16:16:32.764395
|50
|1637
|XCSE
|20260213 16:16:32.768588
|50
|1637
|XCSE
|20260213 16:16:32.779662
|50
|1637
|XCSE
|20260213 16:16:32.779696
|50
|1637
|XCSE
|20260213 16:16:32.783801
|50
|1637
|XCSE
|20260213 16:16:32.783833
|38
|1637
|XCSE
|20260213 16:16:32.790443
|12
|1637
|XCSE
|20260213 16:16:32.790463
|14
|1637
|XCSE
|20260213 16:16:32.806188
|36
|1637
|XCSE
|20260213 16:16:32.806209
|34
|1637
|XCSE
|20260213 16:16:51.129545
|16
|1637
|XCSE
|20260213 16:16:51.129567
|39
|1637
|XCSE
|20260213 16:16:51.129587
|11
|1637
|XCSE
|20260213 16:16:51.129592
|28
|1637
|XCSE
|20260213 16:16:51.129592
|11
|1637
|XCSE
|20260213 16:16:51.129609
|39
|1637
|XCSE
|20260213 16:16:51.185782
|6
|1637
|XCSE
|20260213 16:16:51.185782
|50
|1637
|XCSE
|20260213 16:16:52.651409
|118
|1637
|XCSE
|20260213 16:16:52.651409
