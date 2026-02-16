Share buyback programme – week 7

Date        16 February 2026

Share buyback programme week 7

The share buyback programme runs in the period 2 February 2026 up to and including 8 May 2026, see company announcement of 30 January 2026.

During the period the bank will thus buy back its own shares for a total of up to DKK 500 million under the programme, but to a maximum of 600,000 shares.

The programme is implemented in compliance with EU Commission Regulation No. 596/2014 of 16 April 2014 and EU Commission Delegated Regulation No. 2016/1052 of 8 March 2016, which together constitute the “Safe Harbour” regulation.

The following transactions have been made under the programme:

DateNumber of sharesAverage purchase price (DKK)Total purchased under the programme (DKK)
Total in accordance with the last announcement 24,000 1,638.25 39,318,020
9 February 20264,5001,696.857,635,825
10 February 20264,0001,697.226,788,880
11 February 20264,5001,678.427,552,890
12 February 20265,0001,672.798,363,950
13 February 20265,5001,636.929,003,060
Total under the share buyback programme 47,500 1,656.06 78,662,625
    
Bought back under share buy-back programmes executed in the period 28 January 2025 -30 January 2026 1,108,147 1,353.60 1,499,984,166
Total bought back1,155,6471,366.031,578,646,791

With the transactions stated above, Ringkjøbing Landbobank now owns the following numbers of own shares, excluding the bank’s trading portfolio and investments made on behalf of customers:

  • 1,155,647 shares under the above share buyback programmes corresponding to 4.55 % of the bank’s share capital.

In accordance with the above regulation etc., the transactions related to the share buyback programme on the stated reporting days are attached to this corporate announcement in detailed form.

Kind regards

Ringkjøbing Landbobank

John Fisker
CEO
Detailed summary of the transactions on the above reporting days

