Aspocomp julkaisee vuoden 2025 tilinpäätöstiedotteen keskiviikkona 25.2.2026

Aspocomp Group Oyj, Sijoittajauutinen, 16.2.2026 klo 10.30



Aspocomp Group Oyj julkaisee tilinpäätöstiedotteensa kaudelta 1.1.-31.12.2025 keskiviikkona 25.2.2026 arviolta klo 9.00 Suomen aikaa.



Aspocompin toimitusjohtaja Manu Skyttä esittelee tilinpäätöstiedotteen 2025 suomenkielisessä webcast-lähetyksessä tuloksen julkistuspäivänä klo 10.00 alkaen. Lähetystä voi seurata osoitteessa https://aspocomp.events.inderes.com/q4-2025. Kysymykset pyydetään esittämään kirjallisesti webcast-portaalin chat-toiminnallisuuden kautta.



Tilaisuuden esitysmateriaali ja webcast-tallenne julkaistaan yhtiön verkkosivuilla osoitteessa https://aspocomp.com/investors/raportit/osavuosikatsaukset/?lang=fi.





Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Manu Skyttä, puh. 020 775 6860, manu.skytta(at)aspocomp.com.





Aspocomp – heart of your technology



Piirilevy kytkee elektronisissa laitteissa komponentit toisiinsa ja toimii niiden asennusalustana. Aspocomp tarjoaa piirilevyteknologian suunnittelu-, testaus- ja logistiikkapalveluja tuotteen koko elinkaaren ajan. Oma valmistus ja laaja kansainvälinen kumppaniverkosto takaavat kustannustehokkuuden ja toimitusten luotettavuuden.



Aspocompin asiakkaita ovat tietoliikennejärjestelmiä ja -laitteita, auto- ja teollisuuselektroniikkaa sekä turvateknologian puolijohdekomponenttien testauksen järjestelmiä suunnittelevat ja valmistavat yritykset. Asiakkaita on ympäri maailman, ja valtaosa Aspocompin liikevaihdosta tulee viennistä.



Aspocompin pääkonttori sijaitsee Espoossa ja tehdas Oulussa, jossa on yksi Suomen merkittävistä teknologiakeskittymistä.



www.aspocomp.com