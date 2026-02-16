Hagar hf.: Reglubundin tilkynning um kaup á eigin bréfum í samræmi við endurkaupaáætlun - vika 7

Í viku 7 keyptu Hagar hf. 2.209.820, eigin hluti að kaupverði kr. 268.206.229, eins og hér segir:
|Dagsetning
|Tími
|Keyptir hlutir
|Viðskiptaverð
|Kaupverð (kr.)
|Eigin hlutir eftir viðskipti
|10.2.2026
|09:42
|300.000
|122,000
|36.600.000
|14.000.203
|10.2.2026
|12:28
|250.000
|122,000
|30.500.000
|14.250.203
|10.2.2026
|15:06
|119.940
|122,000
|14.632.680
|14.370.143
|11.2.2026
|10:19
|148.069
|122,000
|18.064.418
|14.518.212
|11.2.2026
|10:47
|200.000
|122,000
|24.400.000
|14.718.212
|11.2.2026
|15:16
|321.871
|121,000
|38.946.391
|15.040.083
|12.2.2026
|09:37
|200.000
|121,000
|24.200.000
|15.240.083
|12.2.2026
|10:05
|100.000
|121,000
|12.100.000
|15.340.083
|12.2.2026
|14:49
|369.940
|121,000
|44.762.740
|15.710.023
|13.2.2026
|15:23
|200.000
|120,000
|24.000.000
|15.910.023
|2.209.820
|121,370
|268.206.229
|15.910.023
Er hér um að ræða tilkynningu um kaup félagsins á eigin hlutum í samræmi við endurkaupaáætlun félagsins sem hrint var í framkvæmd þann 10. febrúar 2026, sbr. tilkynningu til Kauphallar dags. 9. febrúar 2026.
Hagar hafa keypt samtals 2.209.820 hluti í félaginu sem samsvarar 2,28% af þeim eigin hlutum sem að hámarki verða keyptir samkvæmt núgildandi áætlun. Kaupverð hinna keyptu hluta nemur samtals 268.206.229 kr. sem samsvarar 53,64% af þeirri fjárhæð sem að hámarki verður keypt fyrir. Hagar eiga nú samtals 1,44% af heildarhlutafé félagsins sem er 1.106.428.863.
Framkvæmd endurkaupaáætlunarinnar verður í samræmi við viðeigandi lög og reglugerðir, þ.m.t. lög nr. 2/1995 um hlutafélög, 5. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 596/2014 um markaðssvik (MAR) og framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 2016/1052 sem hefur að geyma tæknilega skilmála varðandi endurkaupaáætlanir, sem hafa lagagildi hér á landi sbr. lög nr. 60/2021 um aðgerðir gegn markaðssvikum.
Nánari upplýsingar veitir Guðrún Eva Gunnarsdóttir, framkvæmdastjóri fjármálasviðs Haga hf., í síma 530-5500 eða á geg@hagar.is