Hagar hf.: Reglubundin tilkynning um kaup á eigin bréfum í samræmi við endurkaupaáætlun - vika 7

 | Source: Hagar hf. Hagar hf.

Í viku 7 keyptu Hagar hf. 2.209.820, eigin hluti að kaupverði kr. 268.206.229, eins og hér segir:

DagsetningTímiKeyptir hlutirViðskiptaverðKaupverð (kr.)Eigin hlutir eftir viðskipti
10.2.202609:42300.000122,00036.600.00014.000.203
10.2.202612:28250.000122,00030.500.00014.250.203
10.2.202615:06119.940122,00014.632.68014.370.143
11.2.202610:19148.069122,00018.064.41814.518.212
11.2.202610:47200.000122,00024.400.00014.718.212
11.2.202615:16321.871121,00038.946.39115.040.083
12.2.202609:37200.000121,00024.200.00015.240.083
12.2.202610:05100.000121,00012.100.00015.340.083
12.2.202614:49369.940121,00044.762.74015.710.023
13.2.202615:23200.000120,00024.000.00015.910.023
  2.209.820121,370268.206.22915.910.023


Er hér um að ræða tilkynningu um kaup félagsins á eigin hlutum í samræmi við endurkaupaáætlun félagsins sem hrint var í framkvæmd þann 10. febrúar 2026, sbr. tilkynningu til Kauphallar dags. 9. febrúar 2026.

Hagar hafa keypt samtals 2.209.820 hluti í félaginu sem samsvarar 2,28% af þeim eigin hlutum sem að hámarki verða keyptir samkvæmt núgildandi áætlun. Kaupverð hinna keyptu hluta nemur samtals 268.206.229 kr. sem samsvarar 53,64% af þeirri fjárhæð sem að hámarki verður keypt fyrir. Hagar eiga nú samtals 1,44% af heildarhlutafé félagsins sem er 1.106.428.863.

Framkvæmd endurkaupaáætlunarinnar verður í samræmi við viðeigandi lög og reglugerðir, þ.m.t. lög nr. 2/1995 um hlutafélög, 5. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 596/2014 um markaðssvik (MAR) og framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 2016/1052 sem hefur að geyma tæknilega skilmála varðandi endurkaupaáætlanir, sem hafa lagagildi hér á landi sbr. lög nr. 60/2021 um aðgerðir gegn markaðssvikum.

Nánari upplýsingar veitir Guðrún Eva Gunnarsdóttir, framkvæmdastjóri fjármálasviðs Haga hf., í síma 530-5500 eða á geg@hagar.is



