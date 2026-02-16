Síminn hf. mun birta uppgjör sitt fyrir fjórða ársfjórðung 2025 á morgun, þriðjudaginn 17. febrúar.
Kynningarfundur fyrir markaðsaðila og fjárfesta vegna uppgjörsins verður haldinn miðvikudaginn 18. febrúar í húsnæði félagsins, Ármúla 25, Reykjavík. Fundurinn hefst klukkan 8:30 og eru fjárfestar og markaðsaðilar sérstaklega boðnir velkomnir.
Á fundinum munu María Björk Einarsdóttir forstjóri og Hjörtur Þór Steindórsson fjármálastjóri kynna uppgjörið og svara spurningum. Kynningarefni fundarins verður aðgengilegt á fjárfestavef Símans og í fréttakerfi Nasdaq Iceland.
Jafnframt verður hægt að fylgjast með fundinum í streymi á vef Símans. Hægt er að senda spurningar á fjarfestatengsl@siminn.is og þeim verður svarað í lok fundar.
Nánari upplýsingar veitir Hersir Aron Ólafsson á netfanginu fjarfestatengsl@siminn.is.
Síminn hf. - Uppgjör 4. ársfjórðungs 2025 verður birt eftir lokun markaðar 17. febrúar 2026
| Source: Síminn hf. Síminn hf.
Síminn hf. mun birta uppgjör sitt fyrir fjórða ársfjórðung 2025 á morgun, þriðjudaginn 17. febrúar.
Recommended Reading
-
February 12, 2026 12:49 ET | Source: Síminn hf.
Vísað er til tilkynningar Símans hf. þann 3. nóvember 2023 þar sem fjallað var um ákvörðun fjármálaeftirlitsnefndar Seðlabanka Íslands, dags. 31. október 2023, um að sekta Símann hf. um 76,5 m.kr. í...Read More
-
January 28, 2026 12:11 ET | Source: Síminn hf.
Meðfylgjandi eru niðurstöður hluthafafundar Símans hf. sem haldinn var fyrr í dag. Attachment Síminn hf. - Fundargerð hluthafafundar 28. janúar 2026 ...Read More