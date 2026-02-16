Síminn hf. - Uppgjör 4. ársfjórðungs 2025 verður birt eftir lokun markaðar 17. febrúar 2026

Síminn hf. mun birta uppgjör sitt fyrir fjórða ársfjórðung 2025 á morgun, þriðjudaginn 17. febrúar.

Kynningarfundur fyrir markaðsaðila og fjárfesta vegna uppgjörsins verður haldinn miðvikudaginn 18. febrúar í húsnæði félagsins, Ármúla 25, Reykjavík. Fundurinn hefst klukkan 8:30 og eru fjárfestar og markaðsaðilar sérstaklega boðnir velkomnir.

Á fundinum munu María Björk Einarsdóttir forstjóri og Hjörtur Þór Steindórsson fjármálastjóri kynna uppgjörið og svara spurningum. Kynningarefni fundarins verður aðgengilegt á fjárfestavef Símans og í fréttakerfi Nasdaq Iceland.

Jafnframt verður hægt að fylgjast með fundinum í streymi á vef Símans. Hægt er að senda spurningar á fjarfestatengsl@siminn.is og þeim verður svarað í lok fundar.

Nánari upplýsingar veitir Hersir Aron Ólafsson á netfanginu fjarfestatengsl@siminn.is.


