Sampo Oyj, lehdistötiedote, 16.2.2026 klo 11.00

TÄTÄ TIEDOTETTA EI SAA SUORAAN TAI VÄLILLISESTI JULKAISTA TAI LEVITTÄÄ AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONG KONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA SEELANNISSA, SINGAPORESSA, ETELÄ-AFRIKASSA, SVEITSISSÄ, YHDYSVALLOISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA SELLAISESSA MAASSA, JOSSA ARVOPAPERIEN TARJOAMINEN TAI MYYMINEN OLISI SOVELTUVAN LAINSÄÄDÄNNÖN MUKAAN KIELLETTY.

Kaupankäynti Sammon A-osakkeilla alkanut Tukholman pörssissä

Kaupankäynti Sammon A-osakkeilla on alkanut Nasdaq Tukholmassa tänään, 16.2.2026, kaupankäyntitunnuksella ”SAMPO SEK”.

Sammon A-osake on ollut listattuna Nasdaq Tukholmassa ruotsalaisten talletustodistusten (SDR, Swedish Depositary Receipt) kautta 22.11.2022 lähtien, ja Svenska Enskilda Banken AB (publ) on toiminut SDR:ien liikkeeseenlaskijana sekä markkinatakaajana ja likviditeetin tarjoajana. Vuonna 2025 tapahtunut Euroclear Swedenin linjausmuutos teki Sammolle mahdolliseksi tavoitella A-osakkeen suoraa listausta Nasdaq Tukholmaan aiemman SDR-järjestelyn ylläpitämisen sijaan. Nasdaq Tukholma hyväksyi Sammon hakemuksen SDR:ien poistamiseksi listalta ja sen A-osakkeen listaamiseksi 28.1.2026.

SDR:ien viimeinen kaupankäyntipäivä oli 13.2.2026. SDR:t konvertoidaan A-osakkeiksi automaattisesti kaikille SDR:ien haltijoille, eikä SDR:n haltijalta vaadita toimenpiteitä. Vastaava määrä Sammon A-osakkeita toimitetaan automaattisesti samalle arvo-osuustilille, jossa SDR:t ovat täsmäytyspäivänä 17.2.2026. A-osakkeet toimitetaan SDR:ien haltijoille 19.2.2026.

Suora listaus Ruotsin markkinoilla luo yhtenäisen pohjoismaisen listautumisrakenteen Nasdaqin pörsseissä Helsingissä, Kööpenhaminassa ja Tukholmassa. Se tarjoaa myös tiettyjä etuja Sammolle ja sen osakkeenomistajille, kuten esimerkiksi pienemmän hinnanmuutosvälin Nasdaq Tukholmassa verrattuna SDR:iin sovellettavaan.

Lisätietoja SDR-konversiosta on saatavilla englanniksi Sammon IR-blogista: https://www.sampo.com/investors/ir-blog/sdr-conversion/.



