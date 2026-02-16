Selskabsmeddelelse nr. 7 2026 Danske Bank

16. februar 2026









Aktietilbagekøb i Danske Bank: Transaktioner i uge 7

Den 5. februar 2026 offentliggjorde Danske Bank A/S et aktietilbagekøbsprogram for samlet 4,5 mia. kr. med maksimalt 45.000.000 aktier i perioden fra 9. februar 2026 til senest 29. januar 2027 – som beskrevet i selskabsmeddelelse nr. 6 2026.

Aktietilbagekøbsprogrammet gennemføres i henhold til artikel 5 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 om markedsmisbrug (”markedsmisbrugsforordningen”) samt EU-Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 2016/1052, der sammen med markedsmisbrugsforordningen udgør ”Safe Harbour-reglerne”.

Under aktietilbagekøbsprogrammet er der i uge 7 foretaget følgende transaktioner :

Antal aktier Gennemsnitlig købspris, DKK Transaktionsværdi, DKK Akkumuleret fra sidste meddelelse - - - 9. februar 2026 5,000 341.2823 1,706,411.50 10. februar 2026 5,000 344.6047 1,723,023.50 11. februar 2026 5,000 339.9574 1,699,787.00 12. februar 2026 5,000 341.4677 1,707,338.50 13. februar 2026 5,000 329.0833 1,645,416.50 I alt akkumuleret i uge 7 25,000 339.2791 8,481,977.00 I alt akkumuleret under aktietilbagekøbsprogrammet 25,000 339.2791 8,481,977.00

Med ovenstående transaktioner svarer det samlede akkumulerede antal egne aktier under aktietilbagekøbsprogrammet til 0.003% af Danske Bank A/S’ aktiekapital.

Vedhæftet denne meddelelse er aggregeret information om transaktionerne relateret til aktietilbagekøbsprogrammet opdelt pr. markedsplads

Danske Bank

Kontaktperson: Claus Ingar Jensen, chef for Group Investor Relations, tlf. 25 42 43 70

Nasdaq Copenhagen Antal aktier Gennemsnitlig købspris, DKK Transaktionsværdi, DKK 9. februar 2026 2,711 341.3481 925,394.70 10. februar 2026 4,005 344.5276 1,379,833.04 11. februar 2026 3,384 340.1264 1,150,987.74 12. februar 2026 2,232 341.6981 762,670.16 13. februar 2026 2,159 328.7553 709,782.69 I alt akkumuleret i uge 7 14,491 340.1193 4,928,668.33 I alt akkumuleret under aktietilbagekøbsprogrammet 14,491 340.1193 4,928,668.33





CBOE Europe Antal aktier Gennemsnitlig købspris, DKK Transaktionsværdi, DKK 9. februar 2026 2,289 341.2045 781,017.10 10. februar 2026 995 344.9154 343,190.82 11. februar 2026 1,616 339.6036 548,799.42 12. februar 2026 2,768 341.2820 944,668.58 13. februar 2026 2,841 329.3326 935,633.92 I alt akkumuleret i uge 7 10,509 338.1206 3,553,309.84 I alt akkumuleret under aktietilbagekøbsprogrammet 10,509 338.1206 3,553,309.84

