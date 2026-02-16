Sampo Abp, pressmeddelande, 16 februari 2026 kl. 11.00 EET

Handeln med Sampos A-aktier på Nasdaq Stockholm har inletts

Handeln med Sampos A-aktier på Nasdaq Stockholm inleddes i dag, den 16 februari 2026, under kortnamnet SAMPO SEK.

Sampos A-aktie har varit noterad på Nasdaq Stockholm sedan 22 november 2022 genom svenska depåbevis (SDR), med Svenska Enskilda Banken AB (publ) som utgivare och marknadsgarant. En policyändring av Euroclear Sweden 2025 öppnade möjligheten för Sampo att ersätta sina depåbevis med A-aktier och notera dem direkt på Nasdaq Stockholm. Sampos ansökan om avnotering av depåbevisen och notering av A-aktierna godkändes av Nasdaq Stockholm den 28 januari 2026.

Den sista handelsdagen för depåbevisen var den 13 februari 2026. Konverteringen av SDR till A-aktier sker automatiskt för alla innehavare av depåbevis och kräver ingen åtgärd av innehavarna. Sampos A-aktier levereras automatiskt till det värdepapperskonto där depåbevisen finns på avstämningsdagen den 17 februari 2026. A-aktierna delas ut till innehavare av depåbevis den 19 februari 2026.

En direktnotering på den svenska marknaden skapar en enhetlig nordisk närvaro på Nasdaq Helsinki, Nasdaq Copenhagen och Nasdaq Stockholm, och erbjuder vissa fördelar för Sampo och dess aktieägare, bland annat en mindre tick-storlek på Nasdaq Stockholm jämfört med den som gällde för depåbevisen.

Mer information om konverteringen av depåbevisen på engelska finns på Sampos investerarblogg på https://www.sampo.com/investors/ir-blog/sdr-conversion/.



