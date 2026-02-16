Quantum 2.0 Market Report 2026: A Global $50 Billion Market by 2036 - Seismic Technological Shift Unlocks New Capabilities in Industries Like Finance, Healthcare, and Defense

Dublin, Feb. 16, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- The "The Global Quantum 2.0 Market 2026-2036" report has been added to ResearchAndMarkets.com's offering.
The Global Quantum 2.0 Market 2026-2036 provides comprehensive analysis of the second quantum revolution - a transformative technological shift enabling humanity to actively engineer and control quantum systems at the individual particle level. This definitive market research report delivers in-depth coverage of quantum computing, quantum sensing, quantum communications, quantum simulation, and quantum machine learning technologies, offering strategic insights for investors, technology developers, end-users, and policymakers navigating this rapidly evolving landscape.
The market has witnessed unprecedented investment growth, with cumulative private funding exceeding $5 billion since 2012 and government initiatives worldwide committing over $40 billion to quantum research and development. Major national programmes include the United States National Quantum Initiative, the European Union's €1 billion Quantum Flagship, the United Kingdom's £1 billion National Quantum Technologies Programme, and China's estimated $15 billion quantum investment strategy. This surge in funding reflects the recognition that quantum technologies represent both a critical economic opportunity and a strategic national capability for the 21st century.
End-use industries driving Quantum 2.0 adoption span virtually every sector of the economy. Financial services institutions are exploring quantum algorithms for portfolio optimization, risk analysis, and fraud detection. Pharmaceutical and healthcare companies are leveraging quantum simulation for drug discovery and molecular modelling. Aerospace and defence organizations are deploying quantum sensors for navigation, secure communications, and threat detection. Energy and utilities companies are investigating quantum optimization for grid management and materials discovery for next-generation batteries. The automotive industry is applying quantum computing to battery chemistry, autonomous vehicle development, and supply chain optimization.
The market faces significant challenges that must be addressed to achieve widespread commercialization. These include the need for improved qubit coherence times and error rates, the development of fault-tolerant quantum error correction, the scaling of quantum systems to commercially relevant sizes, the reduction of extreme cooling requirements for certain platforms, and the cultivation of a skilled quantum workforce. Additionally, the emergence of quantum computers poses an existential threat to current cryptographic infrastructure, driving urgent demand for post-quantum cryptography solutions.
Despite these challenges, the Quantum 2.0 market is projected to experience robust growth over the forecast period. The total addressable market across quantum computing, sensing, communications, and related technologies is expected to grow from approximately $3 billion in 2026 to over $50 billion by 2036, representing a compound annual growth rate exceeding 30%. Quantum computing hardware, software, and services will constitute the largest segment, followed by quantum sensing and quantum communications.
The competitive landscape features a diverse ecosystem of technology giants, well-funded startups, national laboratories, and academic institutions. Companies are pursuing multiple qubit modalities - including superconducting, trapped ion, neutral atom, photonic, silicon spin, and topological approaches - each offering distinct advantages in scalability, coherence, and manufacturability. As the market matures, consolidation, strategic partnerships, and the emergence of dominant technology platforms are anticipated to reshape the industry structure and accelerate the path toward practical quantum advantage.
Technology readiness assessments, SWOT analyses, and detailed roadmaps enable strategic planning across hardware platforms, software ecosystems, and application domains. Extensive company profiles deliver competitive intelligence on over 150 quantum technology developers, enabling informed partnership, investment, and procurement decisions.
Quantum 2.0 Market 2026-2036 Contents Include:
Quantum 2.0 market definition and key findings
Technology readiness assessment by platform
Investment landscape analysis 2012-2026 (by technology segment, application, company, region)
Global government funding and initiatives
Market drivers, challenges, and SWOT analysis
Quantum 2.0 market map and value chain
Ten-year market forecasts 2026-2036 (by technology, end-use industry, region)
Introduction to Quantum 2.0 Technologies
- First and second quantum revolutions
- Quantum mechanics principles (superposition, entanglement, coherence, tunneling)
- Quantum 2.0 technology ecosystem
- Classical vs. quantum technologies comparison
- Enabling technologies, infrastructure, and standards development
Quantum Computing
- Quantum algorithms (Shor's, Grover's, VQE, QAOA)
- Benchmarking and performance metrics (qubit count, gate fidelity, coherence times, quantum volume)
- Hardware platforms analysis (superconducting, trapped ion, neutral atom, silicon spin, topological, photonic, diamond-defect, quantum annealers)
- Architectural approaches (modular vs. single core, heterogeneous multi-qubit)
- Infrastructure requirements and data center integration
- Quantum computing software and cloud-based services (QCaaS)
- Error correction and fault tolerance
- Market forecasts (hardware, software, services, installed base by system and technology)
Quantum Sensing
- Atomic clocks (bench/rack-scale, chip-scale, optical)
- Quantum magnetic field sensors (SQUIDs, OPMs, TMR, NV centers)
- Quantum gravimeters
- Quantum gyroscopes and inertial sensors
- Quantum image sensors
- Quantum radar and LiDAR
- Quantum RF sensors
- Single photon detectors (SPADs, SNSPDs)
- Quantum navigation
- Quantum sensor components
- Market forecasts (by sensor type, volume, price, end-use industry)
Quantum Communications
- Quantum key distribution (QKD protocols: BB84, CV-QKD, DV-QKD, MDI-QKD; fiber-based and satellite QKD)
- Quantum random number generators (entropy sources, standards development, applications)
- Post-quantum cryptography (lattice-based, code-based, hash-based, multivariate; NIST standardization)
- Quantum networks and quantum internet (repeaters, memory, entanglement distribution)
- Market forecasts by technology and end-use industry
Quantum Machine Learning
- Classical vs. quantum computing paradigms for ML
- QML algorithms (quantum neural networks, variational quantum classifiers, quantum kernel methods)
- Advantages, challenges, and limitations
- QML applications by industry
- QML roadmap and market forecasts
Quantum Simulation
- Analog vs. digital quantum simulation
- Quantum simulation platforms (neutral atom, trapped ion, superconducting circuit, photonic)
- Applications (molecular/chemical simulation, materials discovery, high-energy physics, condensed matter physics, drug discovery and protein folding)
- Quantum chemistry simulation
- SWOT analysis and market forecasts
End-Use Markets and Applications
- Pharmaceuticals and drug discovery (molecular simulations, genomics, protein folding, diagnostics)
- Financial services (portfolio optimization, risk assessment, algorithmic trading, fraud detection)
- Chemicals and materials science (molecular modeling, catalyst design, battery design, carbon capture)
- Transportation and automotive (battery chemistry, autonomous vehicles, supply chain optimization)
- Aerospace and defence (navigation, secure communications, simulation)
- Energy and utilities (grid optimization, renewable energy, carbon capture)
- Healthcare and medical (MEG/MRI imaging, diagnostics, personalized medicine)
- Telecommunications (network optimization, quantum-secure networks)
- Government and public sector
- Quantum chemistry and artificial intelligence
Materials in Quantum Technology
- Materials for quantum computing, sensing, and communications
- Superconductors (value chain, fabrication, SQUIDs, SNSPDs, KIDs, TESs)
- Photonics and silicon photonics (PICs for quantum computing, sensing, communications; photonic packaging)
- VCSELs for quantum sensing
- Semiconductor single photon detectors
- Nanomaterials (2D materials, carbon nanotubes, MOFs)
- Artificial diamond (supply chain, quantum grade diamond, silicon-vacancy memory)
- Materials market forecasts
Regional Market Analysis
- North America (United States, Canada)
- Europe (EU initiatives, United Kingdom, Germany, France, Netherlands)
- Asia-Pacific (China, Japan, South Korea, Australia, Singapore, India)
- Rest of World
- Government initiatives comparison
Consolidated Market Forecasts 2026-2036
- Total quantum 2.0 market
- By technology segment (computing, sensing, communications, machine learning)
- By end-use industry
- By region
Company Profiles: 150 Company Profiles with Technology Descriptions, Products, Funding, and Strategic Positioning
- 1QBit
- A* Quantum
- Adaptive Finance Technologies
- Agnostiq
- Airbus
- Alibaba Quantum Laboratory
- Alice & Bob
- Aliro Quantum
- Alpine Quantum Technologies (AQT)
- AOSense
- Archer Materials
- Arqit
- Atom Computing
- Bleximo
- Bosch
- C12 Quantum Electronics
- Classiq Technologies
- ColdQuanta/Infleqtion
- Crypto4A
- Crypta Labs
- D-Wave Systems
- Delft Circuits
- Diraq
- evolutionQ
- Exail/Muquans
- FormFactor
- Good Chemistry Company
- Google Quantum AI
- Horizon Quantum Computing
- IBM Quantum
- IBM Research
- ID Quantique
- Infineon
- Intel Labs
- IonQ
- IQM Quantum Computers
- ISARA
- KETS Quantum Security
- Keysight Technologies
- levelQuantum
- LQUOM
- LuxQuanta
- Maybell Quantum
- memQ
- Menten AI
- Microsoft
