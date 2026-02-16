



Atos nommé par ISG Provider Lens®, leader des services multi-cloud publics pour la France en 2025

Paris, France – 16 février 2026 – Atos, un leader mondial de la transformation digitale accélérée par l'IA, annonce aujourd’hui avoir été positionné en 2025 par ISG (Information Service Group) Provider Lens® comme leader des services multi-cloud publics en France.

Selon ISG, les partenariats stratégiques d’Atos avec les plus grands fournisseurs de cloud mondiaux et son soutien à l’innovation par le co-développement de solutions cloud intégrées et de bout en bout contribuent à la puissance de son offre de services multi-cloud publics en France.

ISG souligne la modularité des services de conseil d’Atos qui intègrent des outils d’IA propriétaires dont l’automatisation appliquée tout au long des phases de conseil, de planification, de migration et de gestion des opérations contribue à une plus grande rapidité d’exécution et à un meilleur contrôle des coûts.

L’étude met l’accent sur l’intégration de l’IA générative dans les services de conseil d’Atos, que ce soit aux niveaux de l’infrastructure, du développement de modèles, de l’optimisation des performances ou de la sécurité de l’IA. Atos développe notamment des agents IA adaptés aux besoins des clients tout en garantissant la protection des données, l’intégrité et la conformité des opérations.

Les quatre modèles de cloud d’Atos - hyperscaler natif, hyperscaler contrôlé, de confiance et déconnecté - et ses partenariats européens témoignent également pour ISG de la capacité d’Atos à soutenir les exigences strictes du cloud souverain en matière de résidence des données, de chiffrement, de contrôle d’accès et de conformité et à accompagner les organisations par une démarche de conseil spécifique.

Manoj M, analyste senior, ISG, a déclaré : « Atos accélère la transformation cloud grâce à l’automatisation intelligente, à des architectures souveraines et à l’intégration évolutive de la GenAI, se positionnant ainsi comme un facilitateur de confiance pour une évolution numérique sécurisée, conforme et alimentée par l’IA. »

Carine Eizlini, directrice cloud France, Atos, a déclaré : « Ce positionnement dans l’étude d’ISG confirme la pertinence et la solidité de l’offre de services multi-cloud publics d’Atos. Celle-ci repose sur nos méthodologies et outillages éprouvés, la maîtrise des technologies de nos partenaires cloud en France et dans le monde, notre expertise de l’orchestration d’environnements cloud multiples afin que nos clients puissent bénéficier de la puissance d’innovation du cloud à des coûts maîtrisés, quelle que soit la sophistication de leur infrastructure. »

Dans son évaluation 2025 des fournisseurs de services multi-cloud publics pour la France, ISG note également le renforcement des services FinOps d’Atos grâce à l’automatisation. Les clients disposent d’un contrôle automatisé des coûts et d’une visibilité financière en temps réel sur toutes les plateformes cloud. La fourniture de plateformes FinOps centralisées avec informations contextuelles et de consommation des ressources cloud par projet et par équipe soutient l’optimisation continue au sein des écosystèmes multi-cloud publics. ISG relève également l’intégration de la sécurité dans la gouvernance FinOps d’Atos avec une approche zero-trust au sein de ses zones d’atterrissage multi-cloud et plateformes de gestion.

Pour télécharger le rapport d’ISG, cliquer sur : ISG services multi-cloud publics 2025 - Atos

A propos de l’offre d’Atos dans le domaine du cloud et des infrastructures

Atos accompagne chaque organisation selon sa stratégie cloud propre grâce à une offre complète qui couvre le conseil, le déploiement et les services managés pour le cloud public, le cloud privé, les infrastructures sur site et edge. Atos s'appuie sur des méthodologies et outils avancés d'automatisation et d’IA pour aider ses clients des secteurs publics et privés à maîtriser l’hybridation, le multi-cloud et l’hétérogénéité technologique et répondre à leurs objectifs de déploiements d’infrastructures numériques résilientes, performantes et évolutives.

À propos d’Atos Group

Atos Group est un leader international de la transformation digitale avec près de 63 000 collaborateurs et un chiffre d’affaires annuel de près de 8 milliards d’euros. Présent commercialement dans 61 pays, il exerce ses activités sous deux marques : Atos pour les services et Eviden pour les produits. Numéro un européen de la cybersécurité, du cloud et des supercalculateurs, Atos Group s’engage pour un avenir sécurisé et décarboné. Il propose des solutions sur mesure et intégrées, accélérées par l’IA, pour tous les secteurs d’activité. Atos Group est la marque sous laquelle Atos SE (Societas Europaea) exerce ses activités. Atos SE est cotée sur Euronext Paris.

La raison d’être d’Atos Group est de contribuer à façonner l’espace informationnel. Avec ses compétences et ses services, le Groupe supporte le développement de la connaissance, de l’éducation et de la recherche dans une approche pluriculturelle et contribue au développement de l’excellence scientifique et technologique. Partout dans le monde, le Groupe permet à ses clients et à ses collaborateurs, et plus généralement au plus grand nombre, de vivre, travailler et progresser durablement et en toute confiance dans l’espace informationnel.

Contact presse

Isabelle Grangé | isabelle.grange@atos.net | Téléphone : +33 (0) 6 64 56 74 88

