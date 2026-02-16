Alm. Brand A/S - Ugentlig rapportering om aktietilbagekøb

 | Source: Alm. Brand A/S Alm. Brand A/S

16. februar 2026
Selskabsmeddelelse nr. 9/2026

Aktietilbagekøbsprogram i Alm. Brand A/S

Transaktioner 9. februar 2026 – 13. februar 2026
Alm. Brand A/S offentliggjorde i selskabsmeddelelse nr. 21/2025 et aktietilbagekøbsprogram på op til 835,2 mio. kr. Aktietilbagekøbsprogrammet blev igangsat den 5. marts 2025.

Aktietilbagekøbsprogrammet sker i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets Forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 (MAR) og Kommissionens Delegerede Forordning (EU) 2016/1052, også kaldet “Safe Harbour”-reglerne.

Under aktietilbagekøbsprogrammet er der i uge 7 gennemført følgende transaktioner:

 Antal aktierGennemsnit købskursTransaktionsværdi (kr.)
Akkumuleret fra sidste meddelelse 42.800.521 17,13 733.220.925
9. februar 2026 180.000 17,06 3.070.800
10. februar 2026 190.000 16,63 3.159.700
11. februar 2026 200.000 16,60 3.320.000
12. februar 2026 200.000 16,57 3.314.000
13. februar 2026 220.000 16,39 3.605.800
I alt uge 7990.00016,6416.470.300
I alt akkumuleret  43.790.521 17,12749.691.225

Efter de ovenfor nævnte transaktioner ejer Alm. Brand A/S i alt 46.630.970 stk. egne aktier svarende til 3,21 % af selskabets aktiekapital.

Kontakt

Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse bedes rettet til:

Investorer og aktieanalytikere:                        

Head of Investor Relations & ESG    
Mads Thinggaard                                

Mobil nr. 2025 5469          

Vedhæftede filer


Attachments

Alm Brand_Aktietilbagekøb uge 7 2026 AS 9 2026 - Transaktioner under aktietilbagekøbsprogram
GlobeNewswire

Recommended Reading