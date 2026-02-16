Alm. Brand A/S - Ugentlig rapportering om aktietilbagekøb

16. februar 2026
Selskabsmeddelelse nr. 9/2026
Aktietilbagekøbsprogram i Alm. Brand A/S
Transaktioner 9. februar 2026 – 13. februar 2026
Alm. Brand A/S offentliggjorde i selskabsmeddelelse nr. 21/2025 et aktietilbagekøbsprogram på op til 835,2 mio. kr. Aktietilbagekøbsprogrammet blev igangsat den 5. marts 2025.
Aktietilbagekøbsprogrammet sker i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets Forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 (MAR) og Kommissionens Delegerede Forordning (EU) 2016/1052, også kaldet “Safe Harbour”-reglerne.
Under aktietilbagekøbsprogrammet er der i uge 7 gennemført følgende transaktioner:
|Antal aktier
|Gennemsnit købskurs
|Transaktionsværdi (kr.)
|Akkumuleret fra sidste meddelelse
|42.800.521
|17,13
|733.220.925
|9. februar 2026
|180.000
|17,06
|3.070.800
|10. februar 2026
|190.000
|16,63
|3.159.700
|11. februar 2026
|200.000
|16,60
|3.320.000
|12. februar 2026
|200.000
|16,57
|3.314.000
|13. februar 2026
|220.000
|16,39
|3.605.800
|I alt uge 7
|990.000
|16,64
|16.470.300
|I alt akkumuleret
|43.790.521
|17,12
|749.691.225
Efter de ovenfor nævnte transaktioner ejer Alm. Brand A/S i alt 46.630.970 stk. egne aktier svarende til 3,21 % af selskabets aktiekapital.
Kontakt
Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse bedes rettet til:
Investorer og aktieanalytikere:
Head of Investor Relations & ESG
Mads Thinggaard
Mobil nr. 2025 5469
