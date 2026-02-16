Investeringsforeningen Nykredit Invest Balance suspender handel med udvalgte afdelinger

 | Source: Investeringsforeningen Nykredit Invest Balance Investeringsforeningen Nykredit Invest Balance

Nykredit Portefølje Administration A/S har anmodet Nasdaq Copenhagen om suspension af udvalgte afdelinger, som administreres af Nykredit Portefølje Administration A/S. Det skyldes, at det grundet tekniske udfordringer ikke er muligt at stille korrekt NAV.

Suspensionen vil blive ophævet, når det igen er muligt at stille korrekte priser.

Følgende afdelinger er omfattet af suspensionen:

Fund NameISINOrder Book Code
Defensiv KLDK0016188733NBIDEKL
Moderat KLDK0016188816NBIMOKL
Offensiv KLDK0060441749NBIOFKL


Eventuelle spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til npa.pm@nykredit.dk eller CRH@nykredit.dk. 

Med venlig hilsen

Nykredit Portefølje Administration A/S

Tage Fabrin-Brasted


