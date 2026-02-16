Investeringsforeningen Nykredit Invest Balance suspender handel med udvalgte afdelinger

Nykredit Portefølje Administration A/S har anmodet Nasdaq Copenhagen om suspension af udvalgte afdelinger, som administreres af Nykredit Portefølje Administration A/S. Det skyldes, at det grundet tekniske udfordringer ikke er muligt at stille korrekt NAV.

Suspensionen vil blive ophævet, når det igen er muligt at stille korrekte priser.

Følgende afdelinger er omfattet af suspensionen:

Fund Name ISIN Order Book Code Defensiv KL DK0016188733 NBIDEKL Moderat KL DK0016188816 NBIMOKL Offensiv KL DK0060441749 NBIOFKL





Eventuelle spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til npa.pm@nykredit.dk eller CRH@nykredit.dk.

Med venlig hilsen

Nykredit Portefølje Administration A/S

Tage Fabrin-Brasted