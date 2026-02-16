Investeringsforeningen Sparinvest suspenderer handel af udvalgte afdelinger

 | Source: Investeringsforeningen Sparinvest Investeringsforeningen Sparinvest

Under henvisning til Nasdaq Copenhagens regler for udstedere af investeringsbeviser skal ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A., Luxembourg hermed på vegne af de berørte afdelinger i Investeringsforeningen Sparinvest offentliggøre, at indberetning af indre værdi til Nasdaq Copenhagen er udeblevet grundet tekniske udfordringer. Handel med de berørte afdelinger ønskes derfor midlertidigt suspenderet.  

Der er tale om følgende afdelinger:

Fund NameISINOrder Book Code
Mix Maksimum Risiko KL ADK0061551892SPIMMRIA
Mix Høj Risiko KL ADK0060623346SPIMHRKLA
Mix Minimum Risiko KL ADK0060914901SPIMIXMINRISKKLA


Eventuelle spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til npa.pm@nykredit.dk eller Head of Portfolio Management & Oversights, Christian Rye Holm CRH@nykredit.dk

Med venlig hilsen

Dirk Schulze 


GlobeNewswire

