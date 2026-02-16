Investeringsforeningen Sparinvest suspenderer handel af udvalgte afdelinger

Under henvisning til Nasdaq Copenhagens regler for udstedere af investeringsbeviser skal ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A., Luxembourg hermed på vegne af de berørte afdelinger i Investeringsforeningen Sparinvest offentliggøre, at indberetning af indre værdi til Nasdaq Copenhagen er udeblevet grundet tekniske udfordringer. Handel med de berørte afdelinger ønskes derfor midlertidigt suspenderet.
Der er tale om følgende afdelinger:
|Fund Name
|ISIN
|Order Book Code
|Mix Maksimum Risiko KL A
|DK0061551892
|SPIMMRIA
|Mix Høj Risiko KL A
|DK0060623346
|SPIMHRKLA
|Mix Minimum Risiko KL A
|DK0060914901
|SPIMIXMINRISKKLA
Eventuelle spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til npa.pm@nykredit.dk eller Head of Portfolio Management & Oversights, Christian Rye Holm CRH@nykredit.dk.
Med venlig hilsen
Dirk Schulze