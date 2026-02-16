Værdipapirfonden Sparinvest suspenderer midlertidig handel med flere afdelinger

Under henvisning til Nasdaq Copenhagens regler for udstedere af investeringsbeviser skal ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A., Luxembourg hermed på vegne af de berørte afdelinger i Værdipapirfonden Sparinvest offentliggøre, at indberetning af indre værdier til Nasdaq Copenhagen er udeblevet grundet tekniske udfordringer. Handel med de berørte afdelinger er derfor midlertidigt suspenderet.



Der er tale om følgende afdelinger:

Fund Name ISIN Order Book Code INDEX Lav Risiko KL DK0060748556 SPVILRKL INDEX Mellem Risiko KL DK0060748630 SPVIMRKL INDEX Høj Risiko KL DK0060748713 SPVIHRKL





Henvendelser vedrørende nærværende fondsbørsmeddelelse kan rettes til npa.pm@nykredit.dk eller Christian Rye Holm CRH@nykredit.dk.

Med venlig hilsen

Dirk Schulze



