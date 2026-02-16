Værdipapirfonden Sparinvest suspenderer midlertidig handel med flere afdelinger

Under henvisning til Nasdaq Copenhagens regler for udstedere af investeringsbeviser skal ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A., Luxembourg hermed på vegne af de berørte afdelinger i Værdipapirfonden Sparinvest offentliggøre, at indberetning af indre værdier til Nasdaq Copenhagen er udeblevet grundet tekniske udfordringer. Handel med de berørte afdelinger er derfor midlertidigt suspenderet.

Der er tale om følgende afdelinger:

Fund NameISINOrder Book Code
INDEX Lav Risiko KLDK0060748556SPVILRKL
INDEX Mellem Risiko KLDK0060748630SPVIMRKL
INDEX Høj Risiko KLDK0060748713SPVIHRKL


Henvendelser vedrørende nærværende fondsbørsmeddelelse kan rettes til npa.pm@nykredit.dk eller Christian Rye Holm CRH@nykredit.dk.

Med venlig hilsen
Dirk Schulze



