Sparinvest SICAV suspenderer handel med udvalgte afdelinger

Under henvisning til Nasdaq Copenhagens regler for udstedere af investeringsbeviser skal Sparinvest S.A. hermed på vegne af de berørte afdelinger i Sparinvest SICAV offentliggøre, at indberetning af indre værdier til Nasdaq Copenhagen er udeblevet p.g.a. tekniske problemer. Handel med de berørte afdelinger ønskes derfor midlertidigt suspenderet.
Der er tale om følgende afdelinger:
|Fund Name
|ISIN
|Order Book Code
|Equitas EUR R
|LU0362354549
|SSIEEURR
|Balance EUR R
|LU0650088072
|SSIBAEURR
|Balance DKK R
|LU0673458609
|SSIBDKKR
|Procedo EUR R
|LU0139792278
|SSIPEURR
|Procedo DKK R
|LU0686499277
|SSIPDKKR
|Securus EUR R
|LU0139791205
|SSISEURR
|Securus DKK R
|LU0686498972
|SSISDKKR
|Global Convertible Bonds EUR R
|LU1438960566
|SSIGCBEURR
|Global Convertible Bonds DKK R
|LU2703611454
|SSIGCBDKKR
|Global Ethical High Yield EUR R
|LU1735613934
|SSIGEHYEURR
|Global Ethical High Yield DKK R H
|LU1735614155
|SSIGEHYDKKRH
Vi beklager forsinkelsen.
Henvendelser vedrørende nærværende fondsbørsmeddelelse kan rettes til Henrik Christensen, tlf. 36347426
Med venlig hilsen
Dirk Schulze
Sparinvest