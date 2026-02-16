Investeringsforeningen Nykredit Invest Balance - ophævelse af suspension

I fortsættelse af tidligere meddelelse skal det herved oplyses, at det nu igen er muligt at stille indre værdier i nedenstående afdelinger, hvorfor Nykredit Portefølje Administration A/S har anmodet Nasdaq Copenhagen A/S om, at suspension ophæves.



Ophævelsen gælder nedenstående afdelinger:

Fund Name ISIN Order Book Code Defensiv KL DK0016188733 NBIDEKL Moderat KL DK0016188816 NBIMOKL Offensiv KL DK0060441749 NBIOFKL

















Eventuelle spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til npa.pm@nykredit.dk eller CRH@nykredit.dk.

Med venlig hilsen

Nykredit Portefølje Administration A/S