Værdipapirfonden Sparinvest - ophævelse suspension

Det skal herved oplyses, at det nu igen er muligt at stille indre værdier i nedenstående afdelinger, hvorfor Nykredit Portefølje Administration A/S har anmodet Nasdaq Copenhagen A/S om, at suspension ophæves. 

Ophævelsen gælder nedenstående afdelinger: 

Fund NameISINOrder Book Code
INDEX Lav Risiko KLDK0060748556SPVILRKL
INDEX Mellem Risiko KLDK0060748630SPVIMRKL
INDEX Høj Risiko KLDK0060748713SPVIHRKL


Henvendelser vedrørende nærværende fondsbørsmeddelelse kan rettes til npa.pm@nykredit.dk eller Christian Rye Holm CRH@nykredit.dk.

Med venlig hilsen
Dirk Schulze


