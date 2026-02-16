Værdipapirfonden Sparinvest - ophævelse suspension

Det skal herved oplyses, at det nu igen er muligt at stille indre værdier i nedenstående afdelinger, hvorfor Nykredit Portefølje Administration A/S har anmodet Nasdaq Copenhagen A/S om, at suspension ophæves.
Ophævelsen gælder nedenstående afdelinger:
|Fund Name
|ISIN
|Order Book Code
|INDEX Lav Risiko KL
|DK0060748556
|SPVILRKL
|INDEX Mellem Risiko KL
|DK0060748630
|SPVIMRKL
|INDEX Høj Risiko KL
|DK0060748713
|SPVIHRKL
Henvendelser vedrørende nærværende fondsbørsmeddelelse kan rettes til npa.pm@nykredit.dk eller Christian Rye Holm CRH@nykredit.dk.
Med venlig hilsen
Dirk Schulze