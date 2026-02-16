Sparinvest SICAV ophæver suspension af handel med udvalgte afdelinger



Under henvisning til Nasdaq Copenhagens regler for udstedere af investeringsbeviser skal Sparinvest S.A. hermed på vegne af de berørte afdelinger i Sparinvest SICAV offentliggøre, at der igen kan foretages beregning af indre værdier for de pågældende afdelinger. De indre værdier er indberettet til Nasdaq Copenhagen. Suspension af handel med de berørte afdelinger ophæves hermed.

Der er tale om følgende afdelinger:

Fund Name ISIN Order Book Code Equitas EUR R LU0362354549 SSIEEURR Balance EUR R LU0650088072 SSIBAEURR Balance DKK R LU0673458609 SSIBDKKR Procedo EUR R LU0139792278 SSIPEURR Procedo DKK R LU0686499277 SSIPDKKR Securus EUR R LU0139791205 SSISEURR Securus DKK R LU0686498972 SSISDKKR Global Convertible Bonds EUR R LU1438960566 SSIGCBEURR Global Convertible Bonds DKK R LU2703611454 SSIGCBDKKR Global Ethical High Yield EUR R LU1735613934 SSIGEHYEURR Global Ethical High Yield DKK R H LU1735614155 SSIGEHYDKKRH





Vi beklager forsinkelsen.

Henvendelser vedrørende nærværende fondsbørsmeddelelse kan rettes til Christian Rye Holm på CRH@nykredit.dk.

