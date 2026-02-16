Sparinvest SICAV ophæver suspension af handel med udvalgte afdelinger

Under henvisning til Nasdaq Copenhagens regler for udstedere af investeringsbeviser skal Sparinvest S.A. hermed på vegne af de berørte afdelinger i Sparinvest SICAV offentliggøre, at der igen kan foretages beregning af indre værdier for de pågældende afdelinger. De indre værdier er indberettet til Nasdaq Copenhagen. Suspension af handel med de berørte afdelinger ophæves hermed.
Der er tale om følgende afdelinger:
|Fund Name
|ISIN
|Order Book Code
|Equitas EUR R
|LU0362354549
|SSIEEURR
|Balance EUR R
|LU0650088072
|SSIBAEURR
|Balance DKK R
|LU0673458609
|SSIBDKKR
|Procedo EUR R
|LU0139792278
|SSIPEURR
|Procedo DKK R
|LU0686499277
|SSIPDKKR
|Securus EUR R
|LU0139791205
|SSISEURR
|Securus DKK R
|LU0686498972
|SSISDKKR
|Global Convertible Bonds EUR R
|LU1438960566
|SSIGCBEURR
|Global Convertible Bonds DKK R
|LU2703611454
|SSIGCBDKKR
|Global Ethical High Yield EUR R
|LU1735613934
|SSIGEHYEURR
|Global Ethical High Yield DKK R H
|LU1735614155
|SSIGEHYDKKRH
Vi beklager forsinkelsen.
Henvendelser vedrørende nærværende fondsbørsmeddelelse kan rettes til Christian Rye Holm på CRH@nykredit.dk.
Med venlig hilsen
Dirk Schulze
Managing Director