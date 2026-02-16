Investeringsforeningen Sparinvest - ophævelse suspension

 | Source: Investeringsforeningen Sparinvest Investeringsforeningen Sparinvest

Det skal oplyses, at suspension af nedenstående afdelinger nu er ophævet, hvorfor det igen er muligt at handle i afdelingerne.

Der er tale om følgende afdelinger:

Fund NameISINOrder Book Code
Mix Maksimum Risiko KL ADK0061551892SPIMMRIA
Mix Høj Risiko KL ADK0060623346SPIMHRKLA
Mix Minimum Risiko KL ADK0060914901SPIMIXMINRISKKLA

Eventuelle spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til npa.pm@nykredit eller Christian Rye Holm, CRH@nykredit.dk.

Med venlig hilsen
ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A, Luxembourg

Dirk Schulze


GlobeNewswire

Recommended Reading