Investeringsforeningen Sparinvest - ophævelse suspension

Det skal oplyses, at suspension af nedenstående afdelinger nu er ophævet, hvorfor det igen er muligt at handle i afdelingerne.
Der er tale om følgende afdelinger:
|Fund Name
|ISIN
|Order Book Code
|Mix Maksimum Risiko KL A
|DK0061551892
|SPIMMRIA
|Mix Høj Risiko KL A
|DK0060623346
|SPIMHRKLA
|Mix Minimum Risiko KL A
|DK0060914901
|SPIMIXMINRISKKLA
Eventuelle spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til npa.pm@nykredit eller Christian Rye Holm, CRH@nykredit.dk.
Med venlig hilsen
ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A, Luxembourg
Dirk Schulze