Investeringsforeningen Sparinvest - ophævelse suspension

Det skal oplyses, at suspension af nedenstående afdelinger nu er ophævet, hvorfor det igen er muligt at handle i afdelingerne.

Der er tale om følgende afdelinger:

Fund Name ISIN Order Book Code Mix Maksimum Risiko KL A DK0061551892 SPIMMRIA Mix Høj Risiko KL A DK0060623346 SPIMHRKLA Mix Minimum Risiko KL A DK0060914901 SPIMIXMINRISKKLA

Eventuelle spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til npa.pm@nykredit eller Christian Rye Holm, CRH@nykredit.dk.

