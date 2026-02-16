UTI GROUP : Nominations et acquisition du groupe MALTEM par ROBINSON TECHNOLOGIES

A la suite de l’Assemblée Générale Extraordinaire qui s’est tenue le lundi 16 février 2026, Monsieur Romain Aumard et Monsieur Jean-Christophe Bernard ont été nommés administrateurs d’UTI Group.

Le conseil d’administration d’UTI Group s’est réuni et a nommé Monsieur Romain Aumard au poste de Directeur Général.

Par ailleurs, UTI Group indique que l’actionnaire majoritaire de sa maison mère EEKEM Group (qui détient 91,12 % d’UTI Group) a finalisé l’acquisition de 100% du capital de Maltem Consulting Group.

Maltem Consulting Group est un groupe expert en conseil d’accompagnement des entreprises dans leur transformation & innovation digitale agile.

Maltem est forte de 600 ingénieurs et réalise une cinquantaine de millions d’euros de chiffre d’affaires, dont plus de la moitié à l’international.

Maltem est présente en France, Belgique, Luxembourg, Maroc, Portugal, USA (New York), Maurice, Madagascar, Singapour, Hong Kong et Australie.

Au Maroc, Maltem Africa et sa filiale en conseil stratégique Valkima sont des acteurs majeurs de la transformation digitale des entreprises.

Esokia et Bocasay, filiales de Maltem, sont, avec astek, un des plus gros acteurs offshore à Maurice et à Madagascar.

En Asie/Pacifique, Maltem est un acteur reconnu du traitement de la Data et de l’IA, et dispose de plus d’une centaine d’ingénieurs en Australie, à Singapour et Hong Kong.

En Europe, Maltem opère notamment en France, en Belgique et au Luxembourg

Robinson Technologies, également maison mère d’Astek, d’UTI Group et d’EEKEM Group comptera après l’opération près de 11 000 ingénieurs pour un chiffre d’affaires proforma de 850 millions d’euros.

