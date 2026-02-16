Vaisala Oyj: Johtohenkilöiden liiketoimet – Jääskeläinen, Antti

Johtohenkilöiden liiketoimet
16.2.2026 klo 15:00

Vaisala Oyj: Johtohenkilöiden liiketoimet – Jääskeläinen, Antti
Ilmoitusvelvollinen
Nimi: Antti Jääskeläinen
Asema: Hallituksen jäsen/varajäsen
Liikkeeseenlaskija: Vaisala Oyj
LEI: 743700RNDD7KU11HW873
Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS
Viitenumero: 143290/4/4

Liiketoimen päivämäärä: 2026-02-13
Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI0009900682
Liiketoimen luonne: HANKINTA

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 1000 Yksikköhinta: 44.27985 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot
(1): Volyymi: 1000 Keskihinta: 44.27985 EUR


Lisätietoja:
Niina Ala-Luopa
0400 728 957, ir@vaisala.com

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
vaisala.fi

Vaisala on maailman johtava ilmastotoimia mahdollistava mittausteknologiayritys. Älykkäät ratkaisumme auttavat tehostamaan resurssien käyttöä, nopeuttamaan energiasiirtymää sekä huolehtimaan ihmisten ja yhteiskuntien turvallisuudesta ja hyvinvoinnista ympäri maailmaa. Meillä on asiantuntemusta ja innovaatioita yli 90 vuoden ajalta, ja tiimissämme on noin 2 500 ammattilaista, jotka ovat sitoutuneet työhön planeettamme hyväksi. Vaisalan A-sarjan osakkeet on listattu Nasdaq Helsingin pörssissä. 
www.vaisala.fi


Vaisala
