Vaisala Oyj

Johtohenkilöiden liiketoimet

16.2.2026 klo 15:00

Vaisala Oyj: Johtohenkilöiden liiketoimet – Jääskeläinen, Antti

Ilmoitusvelvollinen

Nimi: Antti Jääskeläinen

Asema: Hallituksen jäsen/varajäsen

Liikkeeseenlaskija: Vaisala Oyj

LEI: 743700RNDD7KU11HW873

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS

Viitenumero: 143290/4/4

Liiketoimen päivämäärä: 2026-02-13

Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI0009900682

Liiketoimen luonne: HANKINTA

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 1000 Yksikköhinta: 44.27985 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot

(1): Volyymi: 1000 Keskihinta: 44.27985 EUR





Lisätietoja:

Niina Ala-Luopa

0400 728 957, ir@vaisala.com

Jakelu:

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

vaisala.fi

Vaisala on maailman johtava ilmastotoimia mahdollistava mittausteknologiayritys. Älykkäät ratkaisumme auttavat tehostamaan resurssien käyttöä, nopeuttamaan energiasiirtymää sekä huolehtimaan ihmisten ja yhteiskuntien turvallisuudesta ja hyvinvoinnista ympäri maailmaa. Meillä on asiantuntemusta ja innovaatioita yli 90 vuoden ajalta, ja tiimissämme on noin 2 500 ammattilaista, jotka ovat sitoutuneet työhön planeettamme hyväksi. Vaisalan A-sarjan osakkeet on listattu Nasdaq Helsingin pörssissä.

