Siili Solutions Oyj - Johdon liiketoimet - Niiniharju
Siili Solutions Oyj Pörssitiedote 16.2.2026 kello 15.30
____________________________________________
Ilmoitusvelvollinen
Nimi: Niiniharju, Maria
Asema: Muu ylin johto
Liikkeeseenlaskija: Siili Solutions Oyj
LEI: 7437003WYXJUSV27Q316
Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS
Viitenumero: 7437003WYXJUSV27Q316_20260216095218_119
____________________________________________
Liiketoimen päivämäärä: 2026-02-13
Kauppapaikka ei sovellu
Instrumentti tyyppi: RAHOITUSINSTRUMENTTI, JOKA LIITTYY OSAKKEESEEN TAI VIERAAN PÄÄOMAN EHTOISEEN INSTRUMENTTIIN
Instrumentin nimi: Option 2025A
Liiketoimen luonne: OSAKEOPTION HYVÄKSYMINEN
(X) Liiketoimi liittyy osakeoptio-ohjelman toteuttamiseen
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 1160 Yksikköhinta: 0.00 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot
(1): Volyymi: 1160 Keskihinta: 0.00 EUR