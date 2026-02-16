Siili Solutions Oyj - Johdon liiketoimet - Salo

 Siili Solutions Oyj 

Siili Solutions Oyj - Johdon liiketoimet - Salo

Siili Solutions Oyj Pörssitiedote 16.2.2026 kello 15.30

  
____________________________________________
  
Ilmoitusvelvollinen
  
Nimi: Taru Salo
  
Asema: Muu ylin johto
  
Liikkeeseenlaskija: Siili Solutions Oyj
  
LEI: 7437003WYXJUSV27Q316
  
Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS
  
Viitenumero: 143228/6/4
  
____________________________________________
  
  
Liiketoimen päivämäärä: 2026-02-13
  
Kauppapaikka: LISZ
  
Instrumenttityyppi: OSAKE
  
ISIN: FI4000043435
  
Liiketoimen luonne: HANKINTA 
  
  
  
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot 
  
(1): Volyymi: 145 Yksikköhinta: 4.135 EUR 
  
 
  
Liiketoimien yhdistetyt tiedot (1): 
  
Volyymi: 145 Keskihinta: 4.135 EUR
  
 
  
 
  

            













        

        
