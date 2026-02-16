Siili Solutions Oyj - Johdon liiketoimet - Niiniharju

Siili Solutions Oyj - Johdon liiketoimet Siili Solutions Oyj Pörssitiedote 16.2.2026 kello 15.30
Ilmoitusvelvollinen
Nimi: Maria Niiniharju
Asema: Muu ylin johto
 Liikkeeseenlaskija: Siili Solutions Oyj
LEI: 7437003WYXJUSV27Q316
Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS
Viitenumero: 143219/7/6
 
Liiketoimen päivämäärä: 2026-02-13
Kauppapaikka: LISZ
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI4000043435
Liiketoimen luonne: HANKINTA 
    
    
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot 
    
(1): Volyymi: 580 Yksikköhinta: 4.135 EUR 
    
 
    
Liiketoimien yhdistetyt tiedot (1): 
    
Volyymi: 580 Keskihinta: 4.135 EUR
    
 
   

            













        

        
