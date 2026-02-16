Siili Solutions Oyj - Johdon liiketoimet - Pienimäki

 | Source: Siili Solutions Oyj Siili Solutions Oyj 

Siili Solutions Oyj - Johdon liiketoimet - Pienimäki
  
Siili Solutions Oyj Pörssitiedote 16.2.2026 kello 15.30
  
____________________________________________
  
Ilmoitusvelvollinen
  
Nimi: Tomi Pienimäki
  
Asema: Toimitusjohtaja
  
Liikkeeseenlaskija: Siili Solutions Oyj
  
LEI: 7437003WYXJUSV27Q316
  
Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS
  
Viitenumero: 143225/5/4
  
  
____________________________________________
  
Liiketoimen päivämäärä: 2026-02-13
  
Kauppapaikka: LISZ
  
Instrumenttityyppi: OSAKE
  
ISIN: FI4000043435
  
Liiketoimen luonne: HANKINTA 
  
 
  
  
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot 
  
(1): Volyymi: 581 Yksikköhinta: 4.135 EUR 
  
 
  
Liiketoimien yhdistetyt tiedot (1): 
  
Volyymi: 581 Keskihinta: 4.135 EUR
  
 
  

            













        

        
            GlobeNewswire
        
        
        
    

        






        

            

                

                    

                        
Recommended Reading