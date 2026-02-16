Siili Solutions Oyj - Johdon liiketoimet - Pienimäki
Siili Solutions Oyj Pörssitiedote 16.2.2026 kello 15.30
____________________________________________
Ilmoitusvelvollinen
Nimi: Tomi Pienimäki
Asema: Toimitusjohtaja
Liikkeeseenlaskija: Siili Solutions Oyj
LEI: 7437003WYXJUSV27Q316
Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS
Viitenumero: 143225/5/4
____________________________________________
Liiketoimen päivämäärä: 2026-02-13
Kauppapaikka: LISZ
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI4000043435
Liiketoimen luonne: HANKINTA
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 581 Yksikköhinta: 4.135 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot (1):
Volyymi: 581 Keskihinta: 4.135 EUR