Yanik Guillemette annonce un partenariat stratégique entre Accolad et la Corporation de services du Barreau du Québec





MONTRÉAL, 16 févr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Yanik Guillemette, entrepreneur technologique canadien et Président du Comité consultatif externe en technologies et innovation d’Accolad, annonce aujourd’hui un partenariat stratégique entre Accolad et la Corporation de services du Barreau du Québec (CSBQ), visant à moderniser les programmes de reconnaissance et d’avantages destinés aux cabinets juridiques à travers la province.

Cette collaboration permet désormais aux cabinets membres d’accéder à une infrastructure numérique automatisée pour reconnaître efficacement le travail des avocats, parajuristes et équipes administratives, grâce à une plateforme centralisée de récompenses numériques et d’incitatifs professionnels.

L’initiative marque une évolution importante dans un secteur historiquement associé à des approches plus traditionnelles de reconnaissance professionnelle.

Moderniser une pratique restée inchangée pendant des décennies

Pendant longtemps, les programmes de reconnaissance dans les cabinets juridiques reposaient sur des objets promotionnels ou des cadeaux standardisés — ouvre-bouteilles, planches à découper ou articles corporatifs — souvent peu adaptés aux attentes actuelles des professionnels.

Accolad propose désormais une approche entièrement numérique et personnalisable.

« Les cabinets juridiques évoluent rapidement, mais leurs outils de reconnaissance étaient restés étonnamment analogiques. Nous avons voulu offrir une solution moderne, flexible et instantanée, alignée avec les standards professionnels d’aujourd’hui », explique Yanik Guillemette.

La plateforme permet notamment :

L’envoi automatisé de récompenses et reconnaissances professionnelles;

La gestion de programmes d’appréciation du personnel administratif;

La remise d’incitatifs liés à la performance ou aux jalons de carrière;

L’intégration de récompenses dans les initiatives RH et de rétention;

Une gestion centralisée, traçable et conforme aux exigences administratives des cabinets.



Une adoption croissante dans le secteur juridique canadien

Grâce à ce partenariat avec la Corporation de services du Barreau du Québec, Accolad devient progressivement un outil privilégié par plusieurs cabinets juridiques parmi les plus importants au Canada, qui cherchent à moderniser leur approche en matière d’engagement et de reconnaissance des talents.

Dans un contexte où la rétention du personnel et la valorisation des équipes deviennent des enjeux stratégiques pour les organisations professionnelles, les cabinets adoptent de plus en plus des solutions numériques permettant une reconnaissance rapide et personnalisée.

« La reconnaissance professionnelle n’est plus un simple geste symbolique. Elle devient un levier concret d’engagement et de fidélisation dans des environnements hautement compétitifs comme le secteur juridique », ajoute Guillemette.

Une infrastructure adaptée aux organisations professionnelles

La plateforme Accolad permet aux cabinets d’offrir un catalogue élargi de plus de 200 cartes-cadeaux numériques internationales — incluant Amazon, IKEA, Walmart et Esso — tout en mettant de l’avant un réseau croissant de commerçants québécois.

Cette approche hybride permet aux organisations d’offrir des récompenses pertinentes tout en soutenant l’économie locale, un facteur de plus en plus valorisé par les professionnels et leurs équipes.

Selon Accolad, l’objectif est de transformer la reconnaissance interne en un processus simple, instantané et mesurable, comparable aux standards technologiques déjà adoptés dans d’autres secteurs professionnels.

Une évolution vers une culture organisationnelle plus humaine

Ce partenariat s’inscrit dans une transformation plus large du monde professionnel, où la performance organisationnelle repose de plus en plus sur l’engagement humain et la reconnaissance continue.

Accolad positionne ainsi sa technologie comme une couche d’infrastructure permettant aux organisations professionnelles d’automatiser des gestes de reconnaissance autrefois lourds à administrer.

« Les organisations performantes comprennent aujourd’hui que la reconnaissance ne doit pas être occasionnelle, mais intégrée au quotidien. Notre rôle est d’enlever toute la friction opérationnelle pour permettre aux gestionnaires de se concentrer sur leurs équipes », conclut Yanik Guillemette.

