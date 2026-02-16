Kvika banki hf.: Reglubundin tilkynning um kaup á eigin bréfum í samræmi við endurkaupaáætlun

Í viku 7 keypti Kvika banki hf. („Kvika“ eða „bankinn“) 11.300.000 eigin hluti að kaupverði 210.752.500 kr. eins og nánar er greint frá hér á eftir:
|Dagsetning
|Tími
|Keyptir hlutir
|Viðskiptaverð (gengi)
|Kaupverð
|9.2.2026
|10:45:44
|1.000.000
|18,95
|18.950.000
|9.2.2026
|13:50:04
|1.000.000
|18,975
|18.975.000
|9.2.2026
|14:49:22
|600.000
|18,975
|11.385.000
|10.2.2026
|10:57:27
|1.000.000
|18,95
|18.950.000
|10.2.2026
|13:02:46
|1.000.000
|18,95
|18.950.000
|11.2.2026
|09:58:56
|1.000.000
|18,875
|18.875.000
|11.2.2026
|11:42:58
|1.000.000
|18,875
|18.875.000
|11.2.2026
|14:58:16
|600.000
|18,80
|11.280.000
|12.2.2026
|09:36:07
|1.000.000
|18,25
|18.250.000
|12.2.2026
|11:54:16
|1.000.000
|18,15
|18.150.000
|12.2.2026
|15:13:09
|100.000
|18,13
|1.812.500
|13.2.2026
|10:28:42
|1.000.000
|18,15
|18.150.000
|13.2.2026
|12:07:41
|1.000.000
|18,15
|18.150.000
|Samtals
|11.300.000
|210.752.500
Um er að ræða viðskipti bankans í samræmi við endurkaupaáætlun félagsins sem tilkynnt var um í Kauphöll þann 22. maí 2025 og er gerð í samræmi við heimild hluthafafundar Kviku þann 21. mars 2024 og endurnýjuð á aðalfundi Kviku þann 26. mars 2025. Gert var hlé á endurkaupaáætlun sbr. tilkynningu þann 07.07.2025 og hún endurvakin sbr. tilkynningu þann 15.01.2026.
Kvika hefur nú keypt samtals 132.100.000 eigin hluti samkvæmt áætluninni eða sem nemur 2,853% af útgefnum hlutum í félaginu. Nemur heildarkaupverð þeirra 2.358.046.250 kr. Eftir kaupin eru eigin hlutir Kviku samtals 266.510.410 hlutir eða sem nemur 5,755% af útgefnum hlutum í félaginu.
Endurkaup samkvæmt áætluninni munu nema að hámarki 2.500.000.000 kr. að kaupvirði en aldrei fleiri hluti en 236.409.591.
Endurkaupaáætlunin er í gildi frá 22. maí 2025 til aðalfundar Kviku á árinu 2026 nema hámarks kaupvirði verði náð fyrir þann tíma.
Framkvæmd endurkaupaáætlunarinnar skal vera í samræmi við lög. þ.m.t. lög um hlutafélög nr. 2/1995, reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) um markaðssvik (MAR) nr. 596/2014 sem og framselda reglugerð framkvæmdastjórnar ESB (EU) 2016/1052 frá 8. mars 2016. sbr. lög um aðgerðir gegn markaðssvikum nr. 60/2021 sem tóku gildi á Íslandi 1. september 2021.
Nánari upplýsingar veita fjárfestatengsl Kviku á netfanginu fjarfestatengsl@kvika.is