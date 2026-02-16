Kvika banki hf.: Reglubundin tilkynning um kaup á eigin bréfum í samræmi við endurkaupaáætlun

Í viku 7 keypti Kvika banki hf. („Kvika“ eða „bankinn“) 11.300.000 eigin hluti að kaupverði 210.752.500 kr. eins og nánar er greint frá hér á eftir:

DagsetningTímiKeyptir hlutirViðskiptaverð (gengi)Kaupverð
9.2.202610:45:441.000.00018,9518.950.000
9.2.202613:50:041.000.00018,97518.975.000
9.2.202614:49:22600.00018,97511.385.000
10.2.202610:57:271.000.00018,9518.950.000
10.2.202613:02:461.000.00018,9518.950.000
11.2.202609:58:561.000.00018,87518.875.000
11.2.202611:42:581.000.00018,87518.875.000
11.2.202614:58:16600.00018,8011.280.000
12.2.202609:36:071.000.00018,2518.250.000
12.2.202611:54:161.000.00018,1518.150.000
12.2.202615:13:09100.00018,131.812.500
13.2.202610:28:421.000.00018,1518.150.000
13.2.202612:07:411.000.00018,1518.150.000
Samtals 11.300.000 210.752.500

Um er að ræða viðskipti bankans í samræmi við endurkaupaáætlun félagsins sem tilkynnt var um í Kauphöll þann 22. maí 2025 og er gerð í samræmi við heimild hluthafafundar Kviku þann 21. mars 2024 og endurnýjuð á aðalfundi Kviku þann 26. mars 2025. Gert var hlé á endurkaupaáætlun sbr. tilkynningu þann 07.07.2025 og hún endurvakin sbr. tilkynningu þann 15.01.2026.

Kvika hefur nú keypt samtals 132.100.000 eigin hluti samkvæmt áætluninni eða sem nemur 2,853% af útgefnum hlutum í félaginu. Nemur heildarkaupverð þeirra 2.358.046.250 kr. Eftir kaupin eru eigin hlutir Kviku samtals 266.510.410 hlutir eða sem nemur 5,755% af útgefnum hlutum í félaginu.

Endurkaup samkvæmt áætluninni munu nema að hámarki 2.500.000.000 kr. að kaupvirði en aldrei fleiri hluti en 236.409.591.

Endurkaupaáætlunin er í gildi frá 22. maí 2025 til aðalfundar Kviku á árinu 2026 nema hámarks kaupvirði verði náð fyrir þann tíma.

Framkvæmd endurkaupaáætlunarinnar skal vera í samræmi við lög. þ.m.t. lög um hlutafélög nr. 2/1995, reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) um markaðssvik (MAR) nr. 596/2014 sem og framselda reglugerð framkvæmdastjórnar ESB (EU) 2016/1052 frá 8. mars 2016. sbr. lög um aðgerðir gegn markaðssvikum nr. 60/2021 sem tóku gildi á Íslandi 1. september 2021.

Nánari upplýsingar veita fjárfestatengsl Kviku á netfanginu fjarfestatengsl@kvika.is


