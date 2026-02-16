Investeringsforeningen Nykredit Invest - Offentliggørelse af prospekt

 | Source: Investeringsforeningen Nykredit Invest Investeringsforeningen Nykredit Invest

Der er offentliggjort opdateret prospekt for Investeringsforeningen Nykredit Invest

Prospektet er opdateret med ændring af benchmark for afdelingen Taktisk Allokering KL.

Afdelingens benchmark er følgende (denomineret i DKK):

  • 25% Nykredit Constant Maturity 5Y Index on Government bond
  • 25% Nykredit Constant Maturity 5Y Index on Callable Mortgage Bond
  • 50% MSCI ACWI Net Total Return DKK Index

Eventuel henvendelse vedr. denne meddelelse kan rettes til direktør Tage Fabrin-Brasted, tlf. 44 55 92 00.

Med venlig hilsen
Tage Fabrin-Brasted 
Direktør

Vedhæftet fil


Attachments

Prospekt - Investeringsforeningen Nykredit Invest
GlobeNewswire

Recommended Reading