Investeringsforeningen Nykredit Invest - Offentliggørelse af prospekt

Der er offentliggjort opdateret prospekt for Investeringsforeningen Nykredit Invest.
Prospektet er opdateret med ændring af benchmark for afdelingen Taktisk Allokering KL.
Afdelingens benchmark er følgende (denomineret i DKK):
- 25% Nykredit Constant Maturity 5Y Index on Government bond
- 25% Nykredit Constant Maturity 5Y Index on Callable Mortgage Bond
- 50% MSCI ACWI Net Total Return DKK Index
Eventuel henvendelse vedr. denne meddelelse kan rettes til direktør Tage Fabrin-Brasted, tlf. 44 55 92 00.
Med venlig hilsen
Tage Fabrin-Brasted
Direktør
Vedhæftet fil