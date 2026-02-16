REITIR: Ársuppgjör 2025

Stjórn Reita fasteignafélags hf. hefur samþykkt ársreikning samstæðunnar fyrir árið 2025. Afkoma félagsins var í góðu samræmi við útgefnar horfur og ársuppgjörið ber vitni um kröftugan vöxt tekna og rekstrarhagnaðar á árinu.
Rekstrarhagnaður félagsins fyrir matsbreytingu nam 12.112 m. kr. og jókst um 1.140 m. kr. eða 10,4%. Tekjur ársins 2025 námu 18.215 m. kr. sem er aukning um 10,8% frá fyrra ári. Raunvöxtur tekna milli ára er 6,3% og er til kominn vegna verðlagsbreytinga, nýfjárfestinga og heilbrigðs vaxtar innan eignasafnsins.
Félagið fjárfesti fyrir 14,7 ma. kr. á árinu, þar af voru um 6 ma. kr. í átta nýjum eignum sem gert er ráð fyrir að skili um 550 m. kr. tekjuaukningu á ársgrundvelli. Eignirnar eru fjölbreyttar hvað varðar tegund, stærð og staðsetningu. Um 8,7 ma. kr. var ráðstafað í uppbyggingarverkefni og endurbætur innan eignasafnsins þar sem stærsta verkefnið er uppbygging á 9.800 fm. hóteli undir merkjum Hyatt við Laugaveg.
Góður framgangur var í þróunarverkefnum félagsins á árinu. Framkvæmdir hófust við Nauthólsveg 50, þar sem félagið byggir hjúkrunarheimili, á Kringlureit, nýju íbúðarhverfi, hófst niðurrif og á Korputúni hófst uppbygging á fyrsta hluta af 90.000 fm. atvinnukjarna. Undirritun uppbyggingarsamkomulags milli Reita og Reykjavíkurborgar undir lok árs 2025 markaði mikilvægan áfanga í þremur umfangsmiklum verkefnum, þ.e. lífsgæðakjarna við Nauthólsveg, og íbúða- og atvinnuhúsnæðis bæði við Spöngina og á uppbyggingarsvæði á mörkum Suðurlandsbrautar og Fákafens. Í heildina er félagið nú með rúmlega 1.000 íbúðir og 130.000 fm. af atvinnuhúsnæði í þróun.
Í ársreikningi félagsins má finna endurskoðað uppgjör ásamt ófjárhagslegri upplýsingagjöf. Frekari upplýsingar um starfsemi ársins verða birtar í ársskýrslu félagsins fyrir árið 2025 í aðdraganda aðalfundar.
Guðni Aðalsteinsson, forstjóri:
„Markviss framkvæmd vaxtarstefnu félagsins heldur áfram að skila félaginu sterkum vexti og er 6,3% raunvöxtur tekna milli ára til marks um góðan árangur í kjarnastarfsemi félagsins. Útleiga á fjölbreyttu safni atvinnueigna tryggir félaginu verðtryggðar og fyrirsjáanlegar tekjur og leggur traustan grunn til þess að ráðast í fjárfestingar sem standa undir vaxtarmarkmiðum félagsins til næstu ára. Í krafti stærðar og þeirrar þekkingar sem félagið býr yfir höldum við áfram að fjárfesta bæði í stækkun og uppbyggingu innan eignasafnsins auk þróunar sem hinum nýja vaxtarbroddi Reita. Árangur félagsins í þróunarverkefnum var afar góður á árinu. Í takt við langtímamarkmið hafa nýjar eignategundir fengið aukið vægi og fjölbreytileiki verkefna hefur aldrei verið meiri. Hjúkrunarheimili, íbúðir, leik- og grunnskóli auk fjölbreytts atvinnuhúsnæðis eru meðal þeirra verkefna sem þegar eru í farvegi. Með gjörbreyttri stöðu þróunarverkefna er virði þróunareigna nú rúmlega tvöfalt frá því við árslok 2023. Við horfum björtum augum til framtíðar og höfum uppfært horfur í samræmi við framangreind tækifæri um arðbærar fjárfestingar og sterka verkefnastöðu til næstu ára. Auk þess að skapa verðmæti fyrir hluthafa félagsins erum við stolt af því að geta lagt okkar framlag á vogarskálarnar við uppbyggingu sem mætir brýnni og vaxandi þörf samfélagsins.“
Lykiltölur ársins 2025
|Lykiltölur rekstrar
|2025
|2024
|Leigutekjur
|18.215
|16.442
|Rekstrarkostnaður fjárfestingareigna
|-4.997
|-4.435
|Stjórnunarkostnaður
|-1.126
|-1.035
|Rekstrarhagnaður fyrir matsbreytingu
|12.112
|10.972
|Matsbreyting fjárfestingareigna
|11.613
|17.800
|Rekstrarhagnaður
|23.725
|28.722
|Hrein fjármagnsgjöld
|-9.657
|-9.213
|Hagnaður og heildarhagnaður
|11.062
|15.453
|Hagnaður á hlut
|16,0
|21,6
|Lykiltölur efnahags
|31.12.2025
|31.12.2024
|Fjárfestingareignir
|252.194
|226.396
|Handbært og bundið fé
|1.167
|2.337
|Heildareignir
|256.061
|231.369
|Eigið fé
|79.099
|72.429
|Vaxtaberandi skuldir
|132.096
|123.031
|Eiginfjárhlutfall
|30,9%
|31,3%
|Skuldsetningarhlutfall
|58,5%
|58,6%
|Lykilhlutföll
|2025
|2024
|Virkt nýtingarhlutfall
|97,6%
|98,3%
|Nýtingarhlutfall allra eigna
|94,4%
|94,9%
|Arðsemi tekjuberandi eigna
|5,4%
|5,0%
|Arðsemi eigin fjár
|14,9%
|23,4%
|Rekstrarhagnaðarhlutfall
|62,8%
|63,4%
|Rekstrarkostnaðarhlutfall
|25,8%
|25,6%
|Stjórnunarkostnaðarhlutfall
|5,8%
|6,0%
Horfur ársins 2026
Samhliða uppgjörinu gefur félagið út horfur fyrir árið 2026. Félagið gerir ráð fyrir að rekstrartekjur ársins verði 19.600-19.900 m. kr,. sem yrði aukning um 7,6-9,3% milli ára og að rekstrarhagnaður ársins nemi 13.000-13.300 m. kr. og aukist um samabærilegt hlutfall og tekjur.
Horfur fyrir 2026 taka mið af eignasafni félagsins eins og það er um áramót. Gert er ráð fyrir að vöxtur félagsins á árinu verði að stórum hluta innri vöxtur, þar sem tekjur skila sér ekki á árinu.
Gert er ráð fyrir rúmlega 4% hækkun verðlags milli ára og að nýtingarhlutfall verði sambærilegt við nýtingu ársins 2025. Kostnaðarhlutföll eru áætluð sambærileg og á liðnu ári, sem skilar nær óbreyttu rekstrarhagnaðarhlutfalli fyrir árið í heild.
Horfur verða uppfærðar eftir því sem ástæða þykir til.
Aðalfundur 2026
Aðalfundur félagsins verður haldinn miðvikudaginn 25. mars 2026. Staðsetning verður auglýst samhliða boðun fundarins.
Tillaga stjórnar um arð
Stjórn félagsins leggur til að greiddur verði arður að fjárhæð 3,9 kr. fyrir hverja krónu nafnverðs útistandandi hlutafjár í félaginu vegna rekstrarársins 2025. Greiddar verða 2,3 kr. á hlut í aprílmánuði og 1,6 kr. á hlut í lok september. Nánari upplýsingar má finna í endanlegri tillögu stjórnar til aðalfundar sem birt verður samhliða boðun fundarins.
Um Reiti fasteignafélag
Reitir fasteignafélag hf. er íslenskt hlutafélag. Samstæða félagsins samanstendur af móðurfélaginu, Reitum fasteignafélagi hf., ásamt átta dótturfélögum sem öll eru að fullu í eigu móðurfélagsins. Starfsemi Reita felst í eignarhaldi, útleigu og umsýslu atvinnuhúsnæðis sem að stærstum hluta er verslunar- og skrifstofuhúsnæði á höfuðborgarsvæðinu. Þar að auki er félagið virkt í fasteignaþróun og fer með þróun og uppbyggingu ýmissa fasteigna. Fasteignir í eigu félagsins eru í dag um 150 talsins, um 490 þúsund fermetrar að stærð. Meðal fasteigna Reita má nefna stærstan hluta verslunarmiðstöðvarinnar Kringlunnar, Spöngina og Holtagarða, Hótel Borg, Hotel Hilton Nordica og Hótel Reykjavík Natura auk skrifstofubygginga við Höfðabakka 9 og að Vínlandsleið ásamt húsnæði Landspítala við Skaftahlíð og Eiríksgötu auk höfuðstöðva Sjóvár, Origo og Advania.
Eigendur eru að stærstum hluta íslenskir lífeyrissjóðir.
