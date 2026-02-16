16 februari 2026 – 17u40 CET

Gereglementeerde informatie

Agfa geeft update over de betaling van de vordering in verband met verkoop van de Offset Solutions-divisie

Mortsel, België – 16 februari 2026 – 17u40 CET

Op 16 januari 2026 kondigde Agfa aan dat het het eindrapport van de onafhankelijke expert had ontvangen met betrekking tot de uitstaande vordering in het kader van de aandelenkoopovereenkomst voor de verkoop van Agfa's Offset Solutions-divisie.

Naar aanleiding van dit rapport moest ten laatste op 6 februari 2026 een prijsaanpassingsbedrag van 14,7 miljoen euro (met betrekking tot het betwiste deel) en een bedrag van 5,2 miljoen euro (met betrekking tot het onbetwiste deel) aan Agfa betaald worden. In totaal ging het dus om een verschuldigd bedrag van 19,9 miljoen euro.

Deze bedragen zijn niet ontvangen op de vervaldag, met uitzondering van een betaling van 2,0 miljoen euro die eerder gedaan werd met betrekking tot het betwiste deel. Agfa heeft de koper formeel in gebreke gesteld en om onmiddellijke betaling verzocht. Het heeft vooralsnog geen betaling ontvangen. Agfa zal alle passende maatregelen nemen om de vordering te innen.

