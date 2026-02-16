Viviek Kumar Ditunjuk sebagai Presiden dan CEO JA Asia Pasific

BOSTON, Feb. 16, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- JA Worldwide hari ini mengumumkan bahwa Viviek Kumar akan menjabat sebagai Presiden dan Chief Executive Officer JA Asia Pasific selanjutnya. Viviek bergabung dengan perusahaan ini saat kawasan Asia Pasifik berada pada posisi strategis untuk membentuk masa depan global: lebih dari 60 persen generasi muda di dunia tinggal di wilayah yang beragam dan berkembang pesat ini. Oleh karena itu, kawasan ini menjadi sangat penting bagi misi JA untuk membekali mereka dengan berbagai keterampilan dan kepercayaan diri untuk thrive/berkembang.

Viviek memiliki pengalaman kepemimpinan lebih dari dua dekade di sektor swasta, layanan publik, dan LSM internasional. Dia kini menjabat sebagai CEO WWF-Singapura yang bertugas memberikan dukungan jaringan global dengan cakupan lokal, regional, dan internasional. Selama masa kepemimpinannya, WWF-Singapura mengembangkan organisasi, mempertajam prioritas strategisnya, dan memperdalam kemitraan untuk menghadirkan dampak konservasi yang lebih besar, termasuk memajukan inisiatif yang telah dirintis dalam pembiayaan karbon. Pengalaman ini selaras secara langsung dengan model operasional JA dan kesempatan untuk memperluas jangkauan di seluruh Asia Pasifik.

Vivek yang lahir dan dibesarkan di Bihar, India ini memahami secara mendalam peran penting pendidikan dalam memperluas peluang, serta dampak yang muncul ketika sistem gagal mempersiapkan generasi muda menghadapi dunia kerja di masa depan. Pengalaman awalnya membentuk dedikasi yang terus dia pegang sepanjang perjalanan profesionalnya untuk meningkatkan cara masyarakat membekali generasi muda menghadapi dunia kerja, kehidupan sosial, dan mobilitas ekonomi. Dia juga secara konsisten mendorong sistem pendidikan yang “benar-benar mampu menghubungkan generasi muda dengan realitas dunia nyata.”

Sebelum bergabung dengan WWF, Vivek membangun karier yang cemerlang dengan memegang berbagai posisi kepemimpinan regional di perusahaan multinasional seperti Shell serta di Gerakan Buruh Singapura. Dalam perjalanannya, dia secara bertahap mengambil posisi dan tanggung jawab yang semakin besar. “Saya tidak pernah bisa menahan diri untuk tidak mengangkat tangan ketika sebuah tantangan yang bernilai muncul,” ujarnya sambil tersenyum, sebuah naluri yang mendorong kesediaannya untuk menghadapi berbagai tantangan kompleks dan memimpin transformasi yang berorientasi pada misi. Selama perjalanan kariernya dari dunia bisnis ke sektor publik hingga masyarakat sipil, pendidikan tetap menjadi fokus utamanya.

JA Asia Pacific merupakan salah satu LSM paling dinamis dalam jaringan JA Worldwide di kawasan, yang beroperasi di sejumlah ekonomi terbesar di dunia serta komunitas dengan pertumbuhan tercepat. Melalui program berbasis praktik dalam kewirausahaan, kesiapan kerja, dan literasi keuangan, kantor perwakilan anggota JA di kawasan ini menghadirkan pengalaman transformatif bagi jutaan generasi muda setiap tahunnya. Pada saat yang sama, mereka memperkuat jalur pembelajaran digital dan hibrida, memperluas kemitraan dengan sektor industri dan pemerintah, serta membangun fondasi kepemimpinan lokal yang kuat dan berkomitmen untuk mempersiapkan generasi muda menghadapi masa depan dunia kerja.

Ketua Dewan Direktur JA Asia Pacific, PG Raghuraman, menyampaikan keyakinannya terhadap kepemimpinan Vivek: “Vivek melihat peluang besar bagi JA Asia Pacific untuk memberikan dampak yang signifikan di kawasan ini serta di tengah komunitas muda yang terus berkembang. Sebagai seorang yang gemar membaca, dia membawa pendekatan kepemimpinan yang mendalam dan berlandaskan nilai, serta berfokus pada penguatan peran inovasi, kemitraan, dan teknologi baru dalam memperluas peluang bagi generasi muda. Kami sangat senang menyambut kehadirannya di JA."

CEO JA Worldwide, Asheesh Advani, menegaskan pentingnya penunjukan Vivek: “JA Asia Pacific merupakan bagian yang sangat penting dari misi global kami. Dengan mayoritas generasi muda dunia tinggal di kawasan ini, peluang sekaligus tanggung jawab untuk mempersiapkan generasi muda menghadapi dunia kerja yang bermakna dan partisipasi ekonomi yang aktif sangatlah besar. Pengalaman Vivek dalam memimpin transformasi lintas sektor yang berorientasi pada dampak, serta komitmennya bagi generasi muda, menjadikannya pemimpin yang tepat untuk JA Asia Pacific.”

Vivek mengungkapkan antusiasme yang mendalam untuk menyambut perjalanan kariernya ke depan. “Saya lahir dari orang tua yang berprofesi sebagai pendidik di sebuah kota kecil dan sejak usia dini saya menyaksikan bagaimana pendidikan dapat menghadirkan harapan serta membuka peluang bagi generasi muda. Saya mengagumi kemampuan JA dalam membantu generasi muda melihat berbagai kemungkinan yang dapat mereka raih, membangun rasa percaya diri melalui pengalaman nyata, serta menghubungkan pendidikan dengan peluang. Keberagaman dan dinamika kawasan ini tiada duanya, dan saya antusias untuk bekerja bersama organisasi-organisasi anggota kami dalam memperluas dampak JA serta mendukung lebih banyak lagi generasi muda untuk menemukan potensi mereka.”

Vivek Kumar juga bergabung dalam Tim Kepemimpinan Senior JA Worldwide.

Tentang JA Worldwide dan JA Asia Pacific

JA Worldwide merupakan salah satu organisasi nirlaba terbesar dan paling berdampak di dunia yang berfokus pada pelayanan generasi muda, dengan menghadirkan lebih dari 23 juta pengalaman pembelajaran siswa yang berbasis pengalaman praktis dan imersif setiap tahunnya di lebih dari 120 negara. Bersama dengan operasi regionalnya—termasuk JA Asia Pasifik—organisasi ini berupaya memastikan bahwa generasi muda di seluruh dunia memiliki keterampilan dan pola pikir yang diperlukan untuk membangun komunitas yang berkembang. Kunjungi jaworldwide.org dan jaasiapacific.org.

Foto yang menyertai pengumuman ini tersedia di https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/5093aea3-0f62-4b1e-b01a-3ca7202ba934