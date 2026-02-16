ヴィヴェック・クマール、JAアジアパシフィックのプレジデント兼CEOに就任

ボストン発, Feb. 17, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- JAワールドワイド (JA Worldwide) は本日、ヴィヴェック・クマール (Vivek Kumar) がJAアジアパシフィック (JA Asia Pacific) の次期プレジデント兼最高経営責任者に就任することを発表した。 ヴィヴェックは、アジア太平洋地域が世界の未来を形作る立場にある時期に同組織に加わる。世界の若者の60%以上が、多様で急速に変化しつつある同地域に居住しており、この地域は、成功するためのスキルと自信を若者たちに身につけさせるというJAの使命に不可欠である。

ヴィヴェックは民間企業、公共サービス、国際NGOにおいて20年以上にわたるリーダーシップ経験を持つ。 直近ではWWFシンガポール (WWF-Singapore) のCEOを務め、地元、地域、そして国際的な側面を持つグローバルネットワークを支援してきた。 同氏の在任中、WWFシンガポールは組織を発展させ、戦略的優先事項を明確化し、パートナーシップを深化させ、より保全活動の影響力を拡大し、カーボンファイナンス分野における先駆的取り組みも推進した。 これらの経験は、アジア太平洋地域全体におけるJAの運営モデルと拡大の機会と直接的に整合している。

インドのビハール州で生まれ育ったヴィヴェックは、教育が機会拡大に果たす重要な役割と、システムが若者に将来の世界へ備えさせなかった場合の結果を深く理解している。 こうした初期の経験が、社会が若者を仕事や地域社会、経済的モビリティに向けていかに準備させるかを改善するという、キャリア全体での取り組みの基盤となり、長年、「若者を現実世界と真に結びつける」教育制度の必要性を訴え続けてきた。

WWF以前は、ヴィヴェックはシェル (Shell) などの多国籍企業やシンガポールのレイバー・ムーブメント (Labour Movement) において地域リーダー職を歴任し、新たな役割と責任を段階的に担い、卓越したキャリアを築いた。 同氏は笑みを浮かべて次のように述べている。「価値ある挑戦が現れると、手を挙げずにはいられない性分なのです。」この本能が、複雑な課題に立ち向かい、使命に駆られた変革を主導する意欲の原動力となっている。 同氏がビジネスから公共部門、市民社会へと進む道程において、教育は一貫したテーマであり続けた。

JAアジアパシフィックは、世界最大規模の経済国と急成長を遂げるコミュニティを擁する、JAワールドワイドの中でも最も活気ある地域の一つである。 同地域のJA加盟ロケーションは、起業家精神、就業準備、金融能力に関する実践的なプログラムを通じ、毎年何百万人もの若者に変革をもたらす体験を提供し、同時にデジタルとハイブリッド学習経路の強化、産業界や政府との連携拡大、そして若者を未来の仕事に備えさせることに尽力する強力な地域リーダーシップ基盤の構築を進めている。

JAアジアパシフィックの理事会議長であるPGラグーラマン (PG Raghuraman) は、ヴィヴェックのリーダーシップへの信頼を次のように表明している。「ヴィヴェックは、JAアジアパシフィックがこの地域とそこで成長する若年層コミュニティに影響を与える、大きな機会を見出しています。 熱心な読書家である彼は、とても思慮深く、価値観に基づくリーダーシップアプローチを持ち、イノベーション、パートナーシップ、新興技術が若者の機会を拡大する方法を強化することに注力しています。 ヴィヴェックをJAに迎えられることを大変喜ばしく思います。」

JAワールドワイドのCEOであるアシーシュ・アドヴァニ (Asheesh Advani)は、ヴィヴェックの任命の重要性を次のように強調した。「JAアジアパシフィックは、当組織のグローバルミッションの中核です。 世界の若者の大半がこの地域に居住しており、若者を有意義な仕事と経済活動への参加に備えさせる機会と責任は、計り知れないものです。 ヴィヴェックは様々な分野でインパクト重視の変革を主導した経験と、若者のための機会創出への強いコミットメントを持っているため、JAアジアパシフィックのリーダーとして最適です。」

ヴィヴェックは今後の取り組みに深い熱意を示している。 「私は、小さな町で教育者の両親に生まれ、幼少の頃から、教育が若者に希望をもたらし、可能性の扉を開くことを目の当たりにしてきました。 JAが若者に可能性を示し、実世界での体験を通じて自信を育み、教育と機会を結びつける力を高く評価しています。 この地域の多様性とエネルギーは他に類を見ないものです。加盟組織と連携してJAの影響力を拡大し、さらに多くの若者が自らの可能性を発見できるよう支援することに胸を躍らせています。」

ヴィヴェックは、JAワールドワイドのシニアリーダーシップチームにも加わる。

JAワールドワイドとJAアジアパシフィックについて

JAワールドワイドは世界最大級かつ最も影響力のある青少年支援非営利団体の一つであり、120カ国以上で年間2,300万件以上の実践的・没入型学習体験を学生に提供している。 JAアジアパシフィックを含めた地域組織と連携し、あらゆる地域の若者が繁栄するコミュニティを築くためのスキルセットとマインドセットを身につけられるよう活動している。 jaworldwide.orgおよびjaasiapacific.orgを参照されたい。

