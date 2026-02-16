Vivek Kumar, JA 아시아태평양 사장 겸 CEO로 선임

보스턴, Feb. 17, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- JA Worldwide는 Vivek Kumar가 JA 아시아태평양(JA Asia Pacific)의 차기 사장 겸 최고경영자(CEO)로 취임한다고 발표했다. 그는 전 세계 청소년의 60% 이상이 거주하는 아시아태평양 지역이 글로벌 미래를 형성하는 핵심 지역으로 부상한 시점에 조직에 합류하게 됐다. 이 지역은 다양한 문화와 빠른 변화 속에서, 청소년들이 성공에 필요한 역량과 자신감을 갖추도록 지원하는 JA의 사명 수행에 있어 매우 중요한 역할을 한다.

Vivek Kumar는 민간 부문, 공공 부문, 국제 비정부기구(NGO)에 걸쳐 20년 이상의 리더십 경험을 보유하고 있다. 그는 최근 WWF-싱가포르(WWF-Singapore)의 CEO를 역임하며, 지역 및 글로벌 차원에서 운영되는 네트워크를 지원했다. 재임 기간 동안 WWF-싱가포르는 조직 역량을 강화하고 전략적 우선순위를 명확히 했으며, 탄소 금융 분야의 선도적 활동을 포함해 보전 성과를 확대하기 위한 파트너십을 강화했다. 이러한 경험은 JA의 운영 모델과 아시아태평양 전역에서의 확장 기회와도 직접적으로 부합한다.

인도 비하르에서 태어나고 자란 Vivek Kumar는 교육이 기회를 확대하는 데 얼마나 중요한 역할을 하는지, 그리고 사회 시스템이 청소년을 미래에 대비하도록 제대로 준비시키지 못할 때 어떤 결과가 발생하는지를 직접 체감했다. 이러한 초기 경험은 사회가 청소년을 직업과 지역사회, 경제적 이동성을 위해 더 잘 준비시킬 수 있도록 돕는 데 평생 헌신하는 계기가 됐으며, 그는 “청소년을 실제 세계와 진정으로 연결하는 교육 시스템”의 필요성을 지속적으로 강조해왔다.

WWF에 합류하기 전, Vivek Kumar는 Shell과 같은 다국적 기업과 싱가포르 노동운동(Labour Movement)에서 지역 리더십 역할을 수행하며 탁월한 경력을 쌓았다. 그는 점차 다양한 역할과 책임을 맡으며 경력을 발전시켰다. 그는 미소를 지으며 “의미 있는 도전이 나타나면 손을 들지 않고는 참을 수 없다”고 말했으며, 이러한 성향은 복잡한 과제에 적극적으로 나서고 사명 중심의 변화를 이끄는 원동력이 되어왔다. 민간 부문에서 공공 부문, 시민사회에 이르는 그의 경력 전반에서 교육은 언제나 핵심적인 주제로 자리해왔다.

JA 아시아태평양은 JA Worldwide 내에서도 가장 역동적인 지역 중 하나로, 세계 최대 경제권과 가장 빠르게 성장하는 지역사회 일부에서 활동하고 있다. 기업가정신, 직무 준비, 금융 역량을 중심으로 한 실습 중심 프로그램을 통해, 이 지역의 JA 회원 기관들은 매년 수백만 명의 청소년에게 변화를 이끄는 경험을 제공하고 있다. 동시에 디지털 및 하이브리드 학습 경로를 강화하고, 산업계 및 정부와의 파트너십을 확대하며, 미래의 일자리에 대비할 수 있도록 청소년을 지원하는 지역 리더십 기반을 구축하고 있다.

JA 아시아태평양 이사회 의장인 PG 라구라만(PG Raghuraman)은 Vivek의 리더십에 대한 기대감을 전하며 “Vivek는 JA 아시아태평양이 이 지역과 빠르게 성장하는 청소년 공동체에 실질적인 영향을 미칠 수 있는 중요한 기회를 보고 있다. 그는 열정적인 독서가이자 깊은 통찰력과 가치 중심의 리더십을 갖춘 인물로, 혁신과 파트너십, 신기술을 통해 청소년의 기회를 확대하는 데 주력하고 있다. 그를 JA의 일원으로 맞이하게 되어 매우 기쁘게 생각한다.”고 밝혔다.

JA Worldwide의 최고경영자(CEO) 아시시 아드바니(Asheesh Advani)는 Vivek의 임명이 갖는 중요성을 강조하며 “JA 아시아태평양은 우리의 글로벌 사명에서 핵심적인 역할을 하는 곳이다. 전 세계 청소년의 대다수가 이 지역에 거주하는 만큼, 청소년이 의미 있는 직업과 경제 활동에 참여할 수 있도록 준비시키는 데 따르는 기회와 책임은 매우 크다. 다양한 분야에서 영향력 있는 변화를 이끌어온 Vivek의 경험과 청소년 기회 확대에 대한 헌신을 고려할 때 그는 JA 아시아태평양을 이끌 적임자이다.”라고 밝혔다.

Vivek도 앞으로의 여정에 대한 깊은 기대감을 비치며 “개인적으로 작은 도시에서 교육자 부모 밑에서 태어났고, 어린 시절부터 교육이 청소년에게 희망을 주고 새로운 기회를 열어줄 수 있다는 것을 직접 목도하였다. JA가 청소년이 자신의 가능성을 발견하도록 돕고, 실제 경험을 통해 자신감을 키우며, 교육을 기회와 연결하는 능력을 높이 평가하고 있다. 이 지역의 다양성과 에너지는 매우 특별하며, 회원 기관들과 함께 JA의 영향력을 확대하고 더 많은 청소년이 자신의 잠재력을 발견하도록 지원하게 되어 기쁜 마음”이라고 밝혔다. Vivek는 또한 JA Worldwide의 고위 리더십 팀(Senior Leadership Team)에 합류할 예정이다.

JA Worldwide and JA Asia Pacific 소개

JA Worldwide는 전 세계 120개국 이상에서 매년 2,300만 건 이상의 실습 중심 몰입형 학습 경험을 제공하는, 세계 최대 규모이자 가장 영향력 있는 청소년 지원 비영리 기관 중 하나다. JA 아시아태평양을 포함한 지역 조직과 함께, 전 세계 청소년이 성공적인 지역사회를 구축하는 데 필요한 역량과 사고방식을 갖출 수 있도록 지원하고 있다. 자세한 내용은 jaworldwide.org 및 jaasiapacific.org에서 확인할 수 있다.

본 보도자료와 관련된 사진자료는 하단 링크를 통해 이용 가능합니다. https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/5093aea3-0f62-4b1e-b01a-3ca7202ba934



