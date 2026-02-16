Vivek Kumar Dilantik sebagai Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif JA Asia Pacific

BOSTON, Feb. 17, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- JA Worldwide hari ini mengumumkan bahawa Vivek Kumar akan berkhidmat sebagai Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif baharu JA Asia Pacific. Vivek menyertai organisasi ini pada saat rantau Asia Pasifik berada pada kedudukan strategik untuk membentuk masa depan global. Lebih daripada 60 peratus belia dunia tinggal di kawasan yang pelbagai dan sedang mengalami transformasi pesat ini. Hal ini menjadikan rantau tersebut amat penting bagi misi JA untuk membekalkan belia dengan kemahiran serta keyakinan untuk berjaya.

Vivek membawa lebih dua dekad pengalaman kepimpinan merentasi sektor swasta, perkhidmatan awam dan NGO (organisasi bukan kerajaan) antarabangsa. Sebelum ini, sebagai Ketua Pegawai Eksekutif WWF-Singapore, beliau telah memainkan peranan penting dalam menyokong rangkaian global yang merangkumi dimensi tempatan, serantau dan antarabangsa. Sepanjang tempoh kepimpinannya, WWF-Singapore telah memperkukuh organisasi dan memperjelas keutamaan strategik. Pada masa yang sama, organisasi ini memperdalam kerjasama dengan pelbagai pihak untuk memberikan impak pemuliharaan yang lebih besar. Usaha tersebut turut merangkumi kemajuan dalam kerja perintisan berkaitan kewangan karbon. Pengalaman ini sejajar secara langsung dengan model operasi JA dan membuka peluang besar untuk peluasan operasi di seluruh Asia Pasifik.

Dilahirkan dan dibesarkan di Bihar, India, Vivek memahami peranan mendalam yang boleh dimainkan oleh pendidikan dalam memperluas peluang, serta akibat apabila sistem gagal mempersiapkan belia untuk masa depan. Pengalaman awal ini membentuk komitmen sepanjang kerjayanya untuk memperbaiki cara masyarakat mempersiapkan belia bagi pekerjaan, komuniti dan mobiliti ekonomi. Beliau telah lama memperjuangkan sistem pendidikan yang “benar-benar menghubungkan belia dengan dunia sebenar.”

Sebelum menyertai WWF, Vivek telah membina kerjaya cemerlang melalui peranan kepimpinan serantau di syarikat multinasional seperti Shell serta di National Trades Union Congress (NTUC) Singapura, iaitu gerakan buruh negara. Sepanjang tempoh itu, beliau secara progresif memperluas tanggungjawab dan memegang jawatan baharu. Beliau tersenyum sambil berkata, “Saya tidak pernah mampu menahan diri daripada menyahut cabaran yang berbaloi.” Naluri ini telah mendorong kesediaannya untuk menghadapi cabaran kompleks dan memimpin transformasi berasaskan misi. Sepanjang perjalanan daripada dunia korporat ke sektor awam dan masyarakat sivil, pendidikan kekal sebagai tema utama dalam komitmen beliau.

JA Asia Pacific merupakan antara rantau yang paling dinamik dalam JA Worldwide, beroperasi di beberapa ekonomi terbesar dunia dan komuniti yang berkembang pesat. Melalui program praktikal dalam bidang keusahawanan, kesediaan kerja dan keupayaan kewangan, lokasi ahli JA di rantau ini menyediakan pengalaman transformatif kepada jutaan belia setiap tahun. Pada masa yang sama, JA Asia Pacific memperkukuh laluan pembelajaran digital dan hibrid, memperluas kerjasama dengan industri serta kerajaan, dan membina asas kepimpinan tempatan yang kukuh. Semua usaha ini berteraskan komitmen untuk mempersiapkan belia menghadapi masa depan pekerjaan.

Pengerusi Lembaga JA Asia Pacific, PG Raghuraman, menyatakan keyakinannya terhadap kepimpinan Vivek: “Vivek melihat peluang besar untuk JA Asia Pacific memberi impak kepada rantau ini dan komuniti belia yang semakin berkembang. Sebagai seorang pembaca tegar, beliau membawa pendekatan kepimpinan yang mendalam dan berasaskan nilai. Fokus beliau adalah untuk memperkukuh cara inovasi, kerjasama serta teknologi baharu dapat memperluas peluang untuk belia. Kami amat berbesar hati menyambut kehadiran beliau di JA.”

Ketua Pegawai Eksekutif JA Worldwide, Asheesh Advani, turut menekankan kepentingan pelantikan Vivek: “JA Asia Pacific adalah teras kepada misi global kami. Rantau ini menempatkan sebahagian besar belia dunia, menjadikan peluang dan tanggungjawab untuk mempersiapkan mereka dengan kemahiran bagi pekerjaan bermakna serta penyertaan ekonomi semakin penting. Pengalaman Vivek dalam memimpin transformasi berorientasikan impak merentasi sektor serta komitmennya terhadap peluang belia, menjadikan beliau pemimpin yang tepat untuk JA Asia Pacific.”

Vivek menyatakan semangat mendalam terhadap perjalanan yang bakal ditempuh. “Saya dibesarkan oleh ibu bapa yang merupakan pendidik di sebuah bandar kecil, dan sejak usia muda saya melihat bagaimana pendidikan mampu membawa harapan serta membuka peluang untuk belia. Saya mengagumi keberkesanan peranan JA dalam membuka wawasan belia tentang apa yang mungkin dicapai, memperkukuh keyakinan melalui pengalaman praktikal serta menjadikan pendidikan sebagai jambatan kepada peluang. Kepelbagaian dan tenaga rantau ini tiada tandingan, dan saya teruja untuk bekerjasama dengan organisasi ahli kami bagi memperluas impak JA serta menyokong jutaan lagi belia dalam menemui potensi mereka.”

Selain itu, Vivek turut menyertai Pasukan Kepimpinan Kanan JA Worldwide.

Perihal JA Worldwide dan JA Asia Pacific

JA Worldwide merupakan salah satu organisasi bukan untung terbesar yang memberi perkhidmatan kepada belia. Setiap tahun, organisasi ini menyediakan lebih 23 juta pengalaman pembelajaran praktikal dan mendalam kepada pelajar di lebih 120 negara, menjadikannya antara yang paling berpengaruh di dunia. Bersama operasi serantau termasuk—JA Asia Pacific—organisasi ini berusaha memastikan belia di seluruh dunia memiliki set kemahiran dan pemikiran yang diperlukan untuk membina komuniti yang berkembang maju. Layari jaworldwide.org dan jaasiapacific.org.

Foto yang mengiringi pengumuman ini tersedia di https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/5093aea3-0f62-4b1e-b01a-3ca7202ba934