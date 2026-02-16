Vivek Kumar ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานและ CEO ของ JA Asia Pacific

BOSTON, Feb. 16, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- JA Worldwide ประกาศในวันนี้ว่า Vivek Kumar จะเข้ารับตำแหน่งประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารคนถัดไปของ JA Asia Pacific โดย Vivek เข้าร่วมองค์กรในช่วงเวลาที่ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกกำลังก้าวขึ้นมามีบทบาทสำคัญต่ออนาคตของโลก เนื่องจากเยาวชนมากกว่าร้อยละ 60 ของโลกอาศัยอยู่ในภูมิภาคที่มีความหลากหลายและกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วแห่งนี้ ทำให้ภูมิภาคนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อพันธกิจของ JA ในการเสริมสร้างทักษะและความมั่นใจให้เยาวชนสามารถเติบโตและประสบความสำเร็จได้
Vivek มีประสบการณ์ความเป็นผู้นำยาวนานกว่า 2 ทศวรรษ ครอบคลุมทั้งภาคเอกชน ภาครัฐ และองค์กรนอกภาครัฐระดับนานาชาติ ตำแหน่งงานล่าสุดของเขาคือประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ WWF-Singapore โดยสนับสนุนเครือข่ายระดับโลกในขอบเขตระดับท้องถิ่น ภูมิภาค และนานาชาติ ตลอดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของเขา WWF-Singapore ได้พัฒนาองค์กรให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น กำหนดลำดับความสำคัญเชิงกลยุทธ์อย่างชัดเจน และเสริมสร้างความร่วมมือเพื่อเพิ่มผลลัพธ์ด้านการอนุรักษ์ให้สูงขึ้น รวมถึงการผลักดันงานบุกเบิกด้านการเงินคาร์บอน ประสบการณ์เหล่านี้สอดคล้องโดยตรงกับรูปแบบการดำเนินงานของ JA และโอกาสในการขยายผลในภูมิภาค Asia Pacific
Vivek เกิดและเติบโตในรัฐพิหารของประเทศอินเดีย เขาเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงบทบาทสำคัญของการศึกษาที่สามารถขยายโอกาสในชีวิตได้ รวมถึงผลกระทบเมื่อระบบการศึกษาไม่สามารถเตรียมความพร้อมให้เยาวชนสำหรับโลกในอนาคตได้ ประสบการณ์ในช่วงวัยเยาว์ได้หล่อหลอมให้เขามุ่งมั่นตลอดเส้นทางอาชีพในการยกระดับวิธีที่สังคมเตรียมความพร้อมเยาวชน ทั้งเพื่อการทำงาน การมีส่วนร่วมในชุมชน และความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ อีกทั้งเขายังสนับสนุนระบบการศึกษาที่ "เชื่อมโยงเยาวชนเข้ากับโลกแห่งความเป็นจริงอย่างแท้จริง" มาโดยตลอด
ก่อนเข้าร่วม WWF นั้น Vivek ได้สร้างเส้นทางอาชีพที่โดดเด่น โดยดำรงตำแหน่งผู้นำระดับภูมิภาคในบริษัทข้ามชาติอย่าง Shell และใน Labour Movement ของสิงคโปร์พร้อมรับบทบาทและความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง "ผมไม่เคยห้ามตัวเองไม่ให้ยกมือรับความท้าทายที่มีคุณค่าได้เลย" เขากล่าวพร้อมรอยยิ้ม สัญชาตญาณเช่นนี้ผลักดันให้เขาพร้อมก้าวเข้าสู่ความท้าทายที่ซับซ้อน และนำการเปลี่ยนแปลงที่ขับเคลื่อนด้วยพันธกิจ ตลอดเส้นทางจากภาคธุรกิจสู่ภาครัฐและภาคประชาสังคม การศึกษายังคงเป็นแกนหลักที่ปรากฏอย่างสม่ำเสมอในชีวิตการทำงานของเขา
JA Asia Pacific เป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีความเคลื่อนไหวและเติบโตอย่างโดดเด่นที่สุดของ JA Worldwide โดยดำเนินงานในบางประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดของโลกและในชุมชนที่เติบโตเร็วที่สุด ด้วยโครงการเชิงปฏิบัติด้านการเป็นผู้ประกอบการ ความพร้อมสู่โลกการทำงาน และความรู้ความสามารถทางการเงิน เครือข่ายสมาชิกของ JA ในภูมิภาคนี้ได้มอบประสบการณ์ที่สร้างการเปลี่ยนแปลงให้แก่เยาวชนหลายล้านคนในแต่ละปี ควบคู่ไปกับการเสริมความแข็งแกร่งให้เส้นทางการเรียนรู้ทั้งรูปแบบดิจิทัลและแบบผสมผสาน ขยายความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมและภาครัฐ และสร้างฐานผู้นำท้องถิ่นที่เข้มแข็งซึ่งมุ่งมั่นเตรียมความพร้อมเยาวชนสำหรับอนาคตของโลกการทำงาน
PG Raghuraman ประธานคณะกรรมการ JA Asia Pacific แสดงความเชื่อมั่นต่อภาวะผู้นำของ Vivek ว่า "Vivek มองเห็นโอกาสสำคัญที่ JA Asia Pacific จะสามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกในภูมิภาคและในกลุ่มเยาวชนที่กำลังเติบโต เขาเป็นนักอ่านตัวยง และนำแนวทางการบริหารที่รอบคอบ ยึดมั่นในคุณค่าเป็นหลัก พร้อมมุ่งเสริมความแข็งแกร่งให้การใช้นวัตกรรม ความร่วมมือ และเทคโนโลยีเกิดใหม่ เพื่อขยายโอกาสให้แก่เยาวชน พวกเรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่เขาได้เข้าร่วมกับ JA
Asheesh Advani ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ JA Worldwide เน้นย้ำถึงความสำคัญของการแต่งตั้งครั้งนี้ว่า "JA Asia Pacific เป็นหัวใจสำคัญของพันธกิจระดับโลกของเรา เมื่อเยาวชนส่วนใหญ่ของโลกอาศัยอยู่ในภูมิภาคนี้ โอกาสและความรับผิดชอบในการเตรียมความพร้อมให้คนรุ่นใหม่สำหรับการทำงานที่มีความหมายและการมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจจึงมีอย่างมหาศาล ประสบการณ์ของ Vivek ในการนำการเปลี่ยนแปลงที่มุ่งสร้างผลกระทบในหลากหลายภาคส่วน ตลอดจนความมุ่งมั่นของเขาในการขยายโอกาสให้เยาวชน ทำให้เขาเป็นผู้นำที่เหมาะสมสำหรับ JA Asia Pacific"
Vivek แสดงความตื่นเต้นอย่างยิ่งต่อเส้นทางข้างหน้า "ผมเกิดในครอบครัวของพ่อแม่ที่เป็นครู ในเมืองเล็ก ๆ แห่งหนึ่ง และตั้งแต่อายุยังน้อย ผมได้เห็นว่าการศึกษาสามารถนำความหวังและเปิดประตูโอกาสให้เยาวชนได้อย่างไร ผมชื่นชมความสามารถของ JA ในการช่วยให้เยาวชนมองเห็นความเป็นไปได้ สร้างความมั่นใจผ่านประสบการณ์จริง และเชื่อมโยงการศึกษาเข้ากับโอกาส ความหลากหลายและพลังของภูมิภาคนี้ไม่มีใครเทียบได้ และผมรู้สึกตื่นเต้นที่จะได้ทำงานเคียงข้างองค์กรสมาชิกของเรา เพื่อขยายผลกระทบของ JA และสนับสนุนเยาวชนอีกหลายล้านคนให้ค้นพบศักยภาพของตนเอง"
Vivek ยังเข้าร่วมเป็นสมาชิกของ JA Worldwide Senior Leadership Team อีกด้วย
เกี่ยวกับ JA Worldwide และ JA Asia Pacific
JA Worldwide เป็นหนึ่งในองค์กรไม่แสวงหากำไรที่ให้บริการแก่เยาวชนซึ่งมีขนาดใหญ่และสร้างผลกระทบสูงที่สุดแห่งหนึ่งของโลก โดยมอบประสบการณ์การเรียนรู้เชิงปฏิบัติและเสมือนจริงให้แก่นักเรียนมากกว่า 23 ล้านครั้งต่อปี ครอบคลุมมากกว่า 120 ประเทศทั่วโลก องค์กรทำงานร่วมกับหน่วยงานระดับภูมิภาคต่าง ๆ รวมถึง JA Asia Pacific เพื่อให้มั่นใจว่าเยาวชนในทุกแห่งหนมีทั้งทักษะและกรอบความคิดที่จำเป็นในการสร้างชุมชนที่เข้มแข็งและเติบโตอย่างยั่งยืน เยี่ยมชม jaworldwide.org และ jaasiapacific.org
สามารถดูรูปภาพประกอบประกาศนี้ได้ที่ https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/5093aea3-0f62-4b1e-b01a-3ca7202ba934