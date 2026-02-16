Vivek Kumar 获任 JA Asia Pacific 总裁兼首席执行官

波士顿, Feb. 17, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- JA Worldwide 今日宣布，Vivek Kumar 将出任 JA Asia Pacific 新一任总裁兼首席执行官。 Vivek 的加入正值亚太地区有望塑造全球未来的关键时刻：全球超过 60% 的年轻人生活在这一多元且快速转型的地区，使该地区对于 JA 履行其赋能年轻人掌握蓬勃发展所需技能与自信的使命至关重要。

Vivek 拥有超过二十年在私营部门、公共服务和国际非政府组织任职的领导经验。 在此之前，他担任 WWF-Singapore 的首席执行官，为其涵盖本地、区域及国际层面的全球网络提供支持。 在他任职期间，WWF-Singapore 推动机构发展，明确战略重点，并深化合作伙伴关系，以实现更大的生态保护影响力，其中包括推进其在碳金融领域的开创性工作。 他的这些经验，与 JA 的运营模式以及在亚太地区寻求规模化发展的机遇，可谓不谋而合。

Vivek 在印度比哈尔邦出生并长大，深刻理解教育在拓展机遇方面所发挥的关键作用，也明白当教育体系未能帮助年轻人为未来世界做好准备时所带来的后果。 受早年经历的影响，他的整个职业生涯都在致力于改善社会培养年轻人的方式，帮助他们为就业、融入社区和实现经济阶层流动做好准备。同时，他也一直倡导建立能“让年轻人真正与现实世界接轨”的教育体系。

加入 WWF 之前，Vivek 拥有卓越的职业履历，曾在 Shell 等跨国企业以及新加坡劳工运动体系中担任区域领导职务，并在职业生涯中不断拓展新的角色与职责。 他微笑着说道：“每当有意义的挑战出现时，我总是忍不住主动迎难而上。” 正是这种本能，推动他愿意投身复杂挑战，并引领以使命为导向的转型。 纵观他从商界、公共部门到公民社会的职业轨迹，教育始终是贯穿其中的核心主题。

JA Asia Pacific 是 JA Worldwide 全球网络中最富活力的地区之一，业务遍及全球一些最大的经济体和发展最快的社区。 该地区的 JA 成员机构通过提供创业、职业准备和理财素养方面的实践项目，每年为数百万年轻人带来足以改变人生的体验。与此同时，这些机构也在不断强化线上线下相结合的学习模式，拓展与行业企业及政府的合作，并打造一支强大的本地领导团队，致力于帮助年轻人迎接未来工作的挑战。

JA Asia Pacific 董事会主席 PG Raghuraman 表达了他对 Vivek 领导力的信心：“Vivek 看到了 JA Asia Pacific 在该地区及其不断壮大的年轻群体中发挥影响力的重大机遇。 他热爱阅读，其领导方式深思熟虑、以价值观为导向，并专注于通过创新、合作伙伴关系及新兴技术拓展年轻人的发展机遇。 我们非常欢迎他加入 JA 的大家庭。”

JA Worldwide 首席执行官 Asheesh Advani 强调任命 Vivek 的重要性：“JA Asia Pacific 是我们全球使命的核心所在。” 全球大多数年轻人生活在这一地区，因此帮助他们为从事有意义的工作及参与经济活动做好准备的机遇与责任都极为重大。 Vivek 在多个领域领导影响力导向型转型的经验，以及他对青年发展机遇的承诺，使他成为领导 JA Asia Pacific 的理想人选。”

Vivek 对未来的征程充满热忱，他表示： “我出生于一个小镇的教师家庭，耳濡目染之下，我从小就见证了教育如何为年轻人带来希望，为他们开启机会的大门。 我非常欣赏 JA，因其能够帮助年轻人看见未来的无限可能，通过真实世界的历练建立自信，并最终将所学与机遇紧密相连。 这个地区的多元性与活力无与伦比，我期待与各成员机构携手合作，扩大 JA 的影响力，支持更多年轻人发掘自身潜能。”

Vivek 也将加入 JA Worldwide 高级领导团队。

关于 JA Worldwide 和 JA Asia Pacific

JA Worldwide 是全球规模最大、最具影响力的青年服务非营利组织之一，每年在 120 多个国家和地区为超过 2,300 万人次提供沉浸式实践学习体验。 通过与包括 JA Asia Pacific 在内的各地区分支机构合作，JA Worldwide 致力于确保世界各地年轻人具备建设繁荣社区所需的技能与思维方式。 欢迎访问 jaworldwide.org 和 jaasiapacific.org 了解详情。

此公告随附的照片可在以下网址查看：https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/5093aea3-0f62-4b1e-b01a-3ca7202ba934