Vivek Kumar 出任 JA Asia Pacific 總裁兼行政總監

波士頓, Feb. 17, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- JA Worldwide 今天宣佈，Vivek Kumar 將接任 JA Asia Pacific 總裁兼行政總監。 Vivek 履新之際，正值亞太區蓄勢待發，引領環球未來。全球逾六成青年滙聚於此多元劇變、生機勃勃之地，令亞太區成為 JA 實踐使命的策略要地：推動青年掌握技能、建立自信，積極成長。

Vivek 縱橫公私營領域及國際非牟利機構 (NGO)，累積逾二十載卓越領導經驗。 他之前出任 WWF-Singapore 行政總監，協助推動這個結合本地、區域與國際視野的全球網絡； 他在任期間，WWF-Singapore 銳意發展，確立策略方針，廣結合作夥伴，令保育工作更見成效，包括推動在碳金融方面的創新工作。 以上種種經驗與 JA 的營運模式，以及在亞太區擴大影響力的機遇不謀而合。

Vivek 在印度比哈爾邦出生和長大，成長經歷讓他深切領會到教育既能拓展機會，亦可能因制度缺失而令青年難以適應未來世界。 少時經歷，讓他立志投放整段事業，力求促使社會更有效地培育青年就業、參與社區、促進經濟流動性。他多年來鍥而不捨，提倡教育制度必須「真正引領青年走進現實世界」。

加入 WWF 前，Vivek 事業成就斐然，曾在 Shell 等跨國企業擔任區域領導職位，亦活躍於新加坡的勞工運動 (Labour Movement)，屢擔新職，歷練非凡。 他笑言：「每當遇到值得一試的挑戰，我總是忍不住舉手請纓。」這份本能驅使他勇於面對複雜難題，帶領團隊實現以使命為本的變革。 從縱橫商界，到服務公共機構，再到投身民間組織，教育始終是他事業歷程中不變的主軸。

JA Asia Pacific 是 JA Worldwide 極具活力的區域，服務範圍涵蓋全球多個大型經濟體及迅速增長的社區。 區內各 JA 成員組織每年均舉辦一系列創業、就業準備及財務能力的體驗式課程，讓數以百萬計青年從中受益，經歷蛻變，同時致力強化數碼與混合學習模式，拓展與業界及政府的合作夥伴關係，並積極培育本地領導團隊，為栽培未來棟樑奠定堅實基礎。

JA Asia Pacific 董事會主席 PG Raghuraman 對 Vivek 領導才能深表信心：「Vivek 高瞻遠矚，看到 JA Asia Pacific 正迎來黃金機遇，可在區內及不斷增長的年輕社群中發揮深遠影響力。 他熱愛閱讀，領導風格細心睿智，以價值觀為本，致力探索如何透過創新、合作夥伴關係及新興科技，為青年開拓更多機遇。 熱切歡迎他加入 JA 這個大家庭。」

JA Worldwide 行政總監 Asheesh Advani 強調今次任命意義重大：「JA Asia Pacific 是我們實踐全球使命的關鍵。 全球多數青年均居住於此地區，因此我們在裝備他們投身有意義的工作及經濟活動時，既面對龐大機遇，亦有重大責任。 Vivek 擁有跨界別推動變革、創造影響力的豐富經驗，加上他對培育青年機遇滿懷熱誠，令他成為領導 JA Asia Pacific 的理想人選。」

Vivek 對未來征程滿懷熱情。 我生於小鎮，父母都是教師，自小就見證教育如何為年輕人帶來希望，讓他們開創未來。 我很欣賞 JA 能引領年輕人看見未來的無限可能，透過真實體驗建立自信，並使教育與機會環環相扣。 亞太區的豐富多元與無盡活力無可比擬。我期待與各成員機構合作擴大 JA 的影響力，以助數百萬青年探索自我，盡展所長。」
Vivek 亦將加入 JA Worldwide 高級領導團隊。

關於 JA WorldwideJA Asia Pacific
JA Worldwide 是全球規模及影響力皆數一數二的青年服務非牟利機構，每年在超過 120 個國家，為學生提供逾 2,300 萬個親身體驗的沉浸式學習機會。 JA Worldwide 聯同 JA Asia Pacific 等地區分部同心協力，矢志讓全球青年掌握所需技能及思維，共建繁榮社區。 瀏覽 jaworldwide.org 及 jaasiapacific.org。

