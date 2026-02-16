Vivek Kumar 出任 JA Asia Pacific 總裁兼行政總監

波士頓, Feb. 17, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- JA Worldwide 今天宣佈，Vivek Kumar 將接任 JA Asia Pacific 總裁兼行政總監。 Vivek 履新之際，正值亞太區蓄勢待發，引領環球未來。全球逾六成青年滙聚於此多元劇變、生機勃勃之地，令亞太區成為 JA 實踐使命的策略要地：推動青年掌握技能、建立自信，積極成長。

Vivek 縱橫公私營領域及國際非牟利機構 (NGO)，累積逾二十載卓越領導經驗。 他之前出任 WWF-Singapore 行政總監，協助推動這個結合本地、區域與國際視野的全球網絡； 他在任期間，WWF-Singapore 銳意發展，確立策略方針，廣結合作夥伴，令保育工作更見成效，包括推動在碳金融方面的創新工作。 以上種種經驗與 JA 的營運模式，以及在亞太區擴大影響力的機遇不謀而合。

Vivek 在印度比哈爾邦出生和長大，成長經歷讓他深切領會到教育既能拓展機會，亦可能因制度缺失而令青年難以適應未來世界。 少時經歷，讓他立志投放整段事業，力求促使社會更有效地培育青年就業、參與社區、促進經濟流動性。他多年來鍥而不捨，提倡教育制度必須「真正引領青年走進現實世界」。

加入 WWF 前，Vivek 事業成就斐然，曾在 Shell 等跨國企業擔任區域領導職位，亦活躍於新加坡的勞工運動 (Labour Movement)，屢擔新職，歷練非凡。 他笑言：「每當遇到值得一試的挑戰，我總是忍不住舉手請纓。」這份本能驅使他勇於面對複雜難題，帶領團隊實現以使命為本的變革。 從縱橫商界，到服務公共機構，再到投身民間組織，教育始終是他事業歷程中不變的主軸。

JA Asia Pacific 是 JA Worldwide 極具活力的區域，服務範圍涵蓋全球多個大型經濟體及迅速增長的社區。 區內各 JA 成員組織每年均舉辦一系列創業、就業準備及財務能力的體驗式課程，讓數以百萬計青年從中受益，經歷蛻變，同時致力強化數碼與混合學習模式，拓展與業界及政府的合作夥伴關係，並積極培育本地領導團隊，為栽培未來棟樑奠定堅實基礎。

JA Asia Pacific 董事會主席 PG Raghuraman 對 Vivek 領導才能深表信心：「Vivek 高瞻遠矚，看到 JA Asia Pacific 正迎來黃金機遇，可在區內及不斷增長的年輕社群中發揮深遠影響力。 他熱愛閱讀，領導風格細心睿智，以價值觀為本，致力探索如何透過創新、合作夥伴關係及新興科技，為青年開拓更多機遇。 熱切歡迎他加入 JA 這個大家庭。」

JA Worldwide 行政總監 Asheesh Advani 強調今次任命意義重大：「JA Asia Pacific 是我們實踐全球使命的關鍵。 全球多數青年均居住於此地區，因此我們在裝備他們投身有意義的工作及經濟活動時，既面對龐大機遇，亦有重大責任。 Vivek 擁有跨界別推動變革、創造影響力的豐富經驗，加上他對培育青年機遇滿懷熱誠，令他成為領導 JA Asia Pacific 的理想人選。」

Vivek 對未來征程滿懷熱情。 我生於小鎮，父母都是教師，自小就見證教育如何為年輕人帶來希望，讓他們開創未來。 我很欣賞 JA 能引領年輕人看見未來的無限可能，透過真實體驗建立自信，並使教育與機會環環相扣。 亞太區的豐富多元與無盡活力無可比擬。我期待與各成員機構合作擴大 JA 的影響力，以助數百萬青年探索自我，盡展所長。」

Vivek 亦將加入 JA Worldwide 高級領導團隊。

關於 JA Worldwide 及 JA Asia Pacific

JA Worldwide 是全球規模及影響力皆數一數二的青年服務非牟利機構，每年在超過 120 個國家，為學生提供逾 2,300 萬個親身體驗的沉浸式學習機會。 JA Worldwide 聯同 JA Asia Pacific 等地區分部同心協力，矢志讓全球青年掌握所需技能及思維，共建繁榮社區。 瀏覽 jaworldwide.org 及 jaasiapacific.org。

此公告隨附的照片可在以下網址查看：https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/5093aea3-0f62-4b1e-b01a-3ca7202ba934