Aramis Group - Déclaration des transactions sur actions propres du 09.02.2026 au 13.02.2026

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Arcueil, le 16 février 2026

Déclaration des transactions sur actions propres
réalisées du 9 au 13 février 2026

Dans le cadre des autorisations consenties par l’Assemblée Générale du 3 février 2026 pour opérer sur ses actions et conformément à la réglementation relative aux rachats d'actions, Aramis Group déclare ci-après les achats d’actions propres (FR0014003U94) réalisés du 9 au 13 février 2026 (hors contrat de liquidité) :

Nom de l'émetteurCode Identifiant de l'émetteurJour de la transactionCode identifiant de l'instrument financierVolume total journalier (en nombre d'actions)Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actionsMarché
Aramis Group9695002Q984W0T41WB422026-02-09FR0014003U942 3304,2912XPAR
Aramis Group9695002Q984W0T41WB422026-02-10FR0014003U944 7804,1835XPAR
Aramis Group9695002Q984W0T41WB422026-02-11FR0014003U944 9114,0721XPAR
Aramis Group9695002Q984W0T41WB422026-02-12FR0014003U946 7003,9938XPAR
Aramis Group9695002Q984W0T41WB422026-02-13FR0014003U944 9364,0515XPAR
   TOTAL23 6574,0897 

Les informations détaillées relatives à ces transactions sont disponibles sur le site internet d’Aramis Group à l’adresse suivante : https://aramis.group/fr/espace-investisseur/information-reglementee/

À propos d’Aramis Group – www.aramis.group

Aramis Group est le leader européen de la vente en ligne de voitures d’occasion aux particuliers. Le Groupe est présent dans six pays. Groupe de croissance, expert du e-commerce et pionnier du reconditionnement automobile, Aramis Group agit au quotidien pour une mobilité plus durable avec une offre inscrite dans l’économie circulaire. Créé en 2001, il révolutionne depuis plus de 20 ans son marché, en mettant au centre de son action la satisfaction de ses clients et en capitalisant sur la technologie et l’engagement de ses collaborateurs au service de la création de valeur pour l’ensemble de ses parties prenantes. Avec un chiffre d’affaires annuel supérieur à 2,3 milliards d’euros, Aramis Group vend plus de 119 000 véhicules annuellement à des particuliers et accueille chaque année plus de 70 millions de visiteurs sur l’ensemble de ses plateformes digitales. Le Groupe emploie plus de 2 400 collaborateurs et dispose de neuf centres de reconditionnement industriel à travers l’Europe. Aramis Group est coté sur le compartiment B du marché réglementé d'Euronext Paris (Ticker : ARAMI – ISIN : FR0014003U94).

Contact Investisseurs

investor@aramis.group

