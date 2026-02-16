Amundi : Programme de rachat d’actions

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du

9 au 13 février 2026

(Article 5 du règlement (UE) n° 596/2014 sur les abus de marché et Article 3(3) du règlement délégué (UE) 2016/1052 complétant le règlement (UE) n° 596/2014 par des normes techniques de réglementation concernant les conditions applicables aux programmes de rachat et aux mesures de stabilisation).

Nom de l'émetteur Code Identifiant de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché Amundi 96950010FL2T1TJKR531 2026-02-09 FR0004125920 2995 79,039098 AQEU Amundi 96950010FL2T1TJKR531 2026-02-09 FR0004125920 9951 79,023003 CCXE Amundi 96950010FL2T1TJKR531 2026-02-09 FR0004125920 1961 78,973610 TQEX Amundi 96950010FL2T1TJKR531 2026-02-09 FR0004125920 20498 78,956586 XPAR Amundi 96950010FL2T1TJKR531 2026-02-10 FR0004125920 2995 79,615509 AQEU Amundi 96950010FL2T1TJKR531 2026-02-10 FR0004125920 9906 79,657546 CCXE Amundi 96950010FL2T1TJKR531 2026-02-10 FR0004125920 1940 79,644871 TQEX Amundi 96950010FL2T1TJKR531 2026-02-10 FR0004125920 32674 79,404993 XPAR Amundi 96950010FL2T1TJKR531 2026-02-11 FR0004125920 2729 77,961231 AQEU Amundi 96950010FL2T1TJKR531 2026-02-11 FR0004125920 9742 77,913806 CCXE Amundi 96950010FL2T1TJKR531 2026-02-11 FR0004125920 1821 77,979819 TQEX Amundi 96950010FL2T1TJKR531 2026-02-11 FR0004125920 26263 77,781819 XPAR Amundi 96950010FL2T1TJKR531 2026-02-12 FR0004125920 2999 78,287846 AQEU Amundi 96950010FL2T1TJKR531 2026-02-12 FR0004125920 14978 77,766321 CCXE Amundi 96950010FL2T1TJKR531 2026-02-12 FR0004125920 1975 78,312886 TQEX Amundi 96950010FL2T1TJKR531 2026-02-12 FR0004125920 34999 77,849259 XPAR Amundi 96950010FL2T1TJKR531 2026-02-13 FR0004125920 2933 75,932680 AQEU Amundi 96950010FL2T1TJKR531 2026-02-13 FR0004125920 9734 75,936768 CCXE Amundi 96950010FL2T1TJKR531 2026-02-13 FR0004125920 1956 75,953732 TQEX Amundi 96950010FL2T1TJKR531 2026-02-13 FR0004125920 21864 75,906897 XPAR TOTAL 214 913 78,070937

Les informations détaillées peuvent être consultées sur le site internet d’Amundi à l’adresse suivante: https://legroupe.amundi.com/programme-de-rachat-2026

Contacts presse:

Natacha Andermahr

Tel. +33 1 76 37 86 05

natacha.andermahr@amundi.com

Corentin Henry

Tel. +33 1 76 36 26 96

corentin.henry@amundi.com

Contacts investisseurs:

Cyril Meilland, CFA

Tel. +33 1 76 32 62 67

cyril.meilland@amundi.com

Thomas Lapeyre

Tel. +33 1 76 33 70 54

thomas.lapeyre@amundi.com

Annabelle Wiriath

Tel. + 33 1 76 32 43 92

annabelle.wiriath@amundi.com

