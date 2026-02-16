Vicat - Résultats annuels 2025

Croissance robuste du chiffre d’affaires à +3,3% à pcc 1 en 2025, en accélération au T4 (+8,1%)

Stabilisation de l’activité ciment en France, reprise en Suisse et forte croissance en Méditerranée

EBITDA de 771 millions d’euros, en hausse de +3,7% à pcc

Solide génération de trésorerie et baisse de l’endettement net de 85 millions d’euros

Poursuite de la dynamique de croissance en 2026

Climate in Action : Avancée majeure dans le financement du projet VAIA

(en millions d’euros) 2025 2024 Variation

publiée Variation

à pcc* Chiffre d’affaires consolidé 3 854 3 884 -0,8% +3,3% EBITDA 771 783 -1,6% +3,7% Taux de marge (en %) 20,0% 20,2% -0,2 pts EBIT courant 445 457 -2,7% +4,0% Taux de marge (en %) 11,5% 11,8% -0,3 pts Résultat net consolidé 307 290 5,7% +11,9% Taux de marge (en %) 8,0% 7,5% +0,5 pts Résultat net, part du Groupe 275 273 +0,8% +6,0% Cash-flow libre 324 373 -13,0%

*à périmètre et change constants

Guy Sidos, Président-Directeur Général a déclaré :

« Dans un environnement international complexe marqué par des vents contraires et des effets de change défavorables, le Groupe délivre en 2025 des résultats solides, après une année 2024 record. Cette performance illustre la résilience de notre modèle, fondé à la fois sur un équilibre entre pays développés et émergents et sur une implantation industrielle locale au service de marchés locaux. Elle démontre également l’importance de la vision long terme de la stratégie d’entreprise et l’engagement indéfectible des collaborateurs dans nos 12 pays. En 2025, le Groupe délivre une forte génération de cash-flow libre, pour la troisième année consécutive, et poursuit l’exécution rigoureuse de sa feuille de route avec un taux de marge EBITDA de 20%, une baisse sensible de l’endettement financier net, ainsi que de nouveaux progrès en matière de décarbonation. A ce titre, l’obtention de subventions européenne et française pour VAIA, notre projet majeur de capture en France, constitue une étape importante. L’année 2026 s’ouvre sur des perspectives favorables, soutenues par la montée en puissance du four 6 au Sénégal, l’intégration de Realmix au Brésil, le chantier du TELT et les premiers signes de reprise graduelle en France. »

Les comptes consolidés de l’exercice 2025 ont été arrêtés par le Conseil d’administration réuni le 13 février 2025. Les procédures d'audit sur les comptes consolidés ont été effectuées. Le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés est en cours d’émission.

Activité : accélération au quatrième trimestre, portant la croissance organique du chiffre d’affaires à +3,3% sur l’ensemble de l’année 2025

Le chiffre d’affaires consolidé du Groupe atteint 3 854 millions d’euros en 2025, en progression de +3,3% à périmètre et change constants. La croissance a accéléré progressivement tout au long de l’année, pour atteindre +8,1% à périmètre et change constants au quatrième trimestre.

En base publiée, le chiffre d’affaires affiche une baisse limitée de -0,8% en 2025 incluant :

Un effet de change défavorable, de -242 millions d’euros (soit -6,2%) reflétant la dépréciation des livres turque et égyptienne, du dollar américain, de la roupie indienne et du réal brésilien face à l’euro, et ce malgré une légère contribution positive du franc suisse ;

défavorable, de -242 millions d’euros (soit -6,2%) reflétant la dépréciation des livres turque et égyptienne, du dollar américain, de la roupie indienne et du réal brésilien face à l’euro, et ce malgré une légère contribution positive du franc suisse ; Un effet périmètre de +82 millions d’euros (soit +2,1%) correspondant principalement à l’intégration de Cermix dans les activités de chimie du bâtiment de Vicat (VPI) sur l’ensemble de l’exercice, ainsi qu’à celle de Realmix au Brésil à partir de septembre 2025.

En 2025, l’activité du Groupe a été marquée par une stabilisation des volumes de ciment en France en fin d’année à un niveau historiquement bas, une reprise soutenue en Suisse sur l’ensemble de l’année, ainsi qu’un ralentissement sur le marché américain. Les pays émergents ont enregistré une amélioration sensible de leurs activités, en particulier au Brésil et dans la zone Méditerranée. En revanche, les zones Asie et Afrique ont présenté des évolutions plus contrastées.

Activité Ciment : Après un premier semestre en retrait, les volumes de ciment ont progressé au second semestre, permettant d’enregistrer une croissance de +3,0% sur l’ensemble de l’année. Cette dynamique reflète notamment une stabilisation progressive en France, une reprise soutenue en Suisse et une forte performance de la zone Méditerranée, compensant le recul des volumes aux États‑Unis. Les prix du ciment sont restés globalement résilients dans les principales géographies du Groupe : ils ont progressé dans la majorité des pays émergents, à l’exception de l’Inde et du Sénégal, et se sont maintenus dans les pays développés. Le chiffre d’affaires consolidé Ciment progresse ainsi de +6,5% à périmètre et change constants.

Après un premier semestre en retrait, les volumes de ciment ont progressé au second semestre, permettant d’enregistrer une croissance de +3,0% sur l’ensemble de l’année. Cette dynamique reflète notamment une stabilisation progressive en France, une reprise soutenue en Suisse et une forte performance de la zone Méditerranée, compensant le recul des volumes aux États‑Unis. Les prix du ciment sont restés globalement résilients dans les principales géographies du Groupe : ils ont progressé dans la majorité des pays émergents, à l’exception de l’Inde et du Sénégal, et se sont maintenus dans les pays développés. Le chiffre d’affaires consolidé Ciment progresse ainsi de +6,5% à périmètre et change constants. Activité Béton & Granulats : Les volumes de béton sont restés stables en 2025 (+0,9%), soutenus par une croissance marquée au Brésil et en Turquie. Cette progression a toutefois été partiellement compensée par une baisse aux États‑Unis, notamment en Californie, ainsi que par un repli modéré en France. Les volumes de granulats ont fortement progressé en 2025 (+9,7%) dans la plupart des pays du Groupe, à l’exception de la France, avec des hausses particulièrement significatives en Turquie et au Sénégal. Le chiffre d’affaires consolidé de l’activité est resté stable à +0,2% à périmètre et change constants.

Les volumes de béton sont restés stables en 2025 (+0,9%), soutenus par une croissance marquée au Brésil et en Turquie. Cette progression a toutefois été partiellement compensée par une baisse aux États‑Unis, notamment en Californie, ainsi que par un repli modéré en France. Les volumes de granulats ont fortement progressé en 2025 (+9,7%) dans la plupart des pays du Groupe, à l’exception de la France, avec des hausses particulièrement significatives en Turquie et au Sénégal. Le chiffre d’affaires consolidé de l’activité est resté stable à +0,2% à périmètre et change constants. Activité Autres Produits & Services : Le chiffre d’affaires consolidé de l’activité Autres Produits & Services progresse de +16,8% en base publiée, grâce à l’intégration des activités chimie du bâtiment de Cermix. Hors effet périmètre, l’activité s’est légèrement contractée de -2,5%, notamment du fait d’un effet de base défavorable en Suisse (Vigier Rail).





EBITDA : hausse de +3,7% à périmètre et change constants en 2025 ; impact du change défavorable de -5,9%

L’EBITDA du Groupe s’élève à 771 millions d’euros en 2025, en progression de +3,7% à périmètre et change constants, en ligne avec la guidance de +2% à +5% communiquée en juillet 2025. Cette performance résulte d’une forte progression en zone Méditerranée et au Brésil, d’une amélioration en Suisse et en Afrique ainsi que d’une stabilisation en France, malgré un ralentissement marqué aux Etats Unis.

En données publiées, l’EBITDA affiche une légère contraction de -1,6%, incluant un effet de change défavorable de -46 millions d’euros et un effet périmètre de +4 millions d’euros.

La marge EBITDA du Groupe s’établit à 20,0%, quasi stable par rapport à son niveau de 2024.

La progression de l’EBITDA à périmètre et change constants en 2025 est portée par un effet volume positif de +18 millions d’euros, dans le ciment et les granulats, ainsi que par une amélioration du différentiel prix / coûts :

Les prix ont contribué positivement (+109 millions d’euros en 2025), grâce à des prix de vente globalement résilients dans les pays développés et des hausses mises en œuvre dans la plupart des pays émergents, à l’exception de l’Inde et du Sénégal.

Les coûts enregistrent une nouvelle progression en 2025 (-105 millions d’euros en 2025 à volume constant). La baisse des coûts de l’énergie a été plus que compensée par l’inflation salariale, et dans une moindre mesure, par celle des coûts de maintenance.

Les performances industrielles de l’activité Ciment sont en amélioration sur la période, avec notamment l’augmentation de l’utilisation de combustibles alternatifs, en substitution aux énergies fossiles, qui progresse de +1,4 point par rapport à 2024, à 37,4%.

L’EBIT courant s’établit à 445 millions d’euros, en baisse de -2,7% en 2025 (progression de +4,0% à périmètre et change constants), avec un taux de marge en contraction de -30 points de base.

Nouvelle progression du résultat net consolidé

Le résultat financier s’élève à -55 millions d’euros en 2025, en amélioration de 17 millions par rapport à 2024.

Cette évolution reflète principalement la baisse du coût de l’endettement financier net, en amélioration de 23 millions d’euros, sous l’effet conjugué de la réduction du volume moyen de dette et de la baisse des taux d’intérêt nets de couverture. Elle est toutefois partiellement compensée par la diminution de la contribution des autres produits et charges financiers, en retrait de 6 millions d’euros.

La charge d’impôts augmente de 24 millions d’euros par rapport à 2024. Le taux d’impôt apparent s’établit à 28,0%, en hausse significative par rapport à 2024 (24,7%). Cette hausse globale de la charge d’impôt résulte de la progression du résultat courant avant impôt ainsi que d’éléments non récurrents (charges sur les dividendes, surtaxe en France…).

Le résultat net consolidé atteint 307 millions d’euros, en hausse de +11,9% à périmètre et change constants, et de +5,7% en base publiée. La marge nette s’établit à 8,0%, en progression de +50 points de base.

Le résultat net part du Groupe augmente de +6,0% à périmètre et change constants et de +0,8% en base publiée. L’évolution du résultat net part du Groupe, comparativement au résultat net consolidé, s’explique par la hausse du résultat attribuable aux intérêts minoritaires. Cette progression reflète l’amélioration significative des performances des filiales au Brésil, en Égypte et en Turquie.

Analyse par zones géographiques

Chiffre d’affaires consolidé 2025 :

(en millions d’euros) 2025 2024 Variation

publiée Variation

à pcc* France 1 198 1 158 +3,5% -2,6% Europe (hors France) 443 411 +7,9% +6,3% Amériques 943 1 004 -6,0% -2,0% Asie 393 439 -10,5% -1,5% Méditerranée 514 498 +3,3% +34,4% Afrique 363 375 -3,3% -2,9% TOTAL 3 854 3 884 -0,8% +3,3%

*à périmètre et change constants

EBITDA 2025 :

(en millions d’euros) 2025 2024 Variation

publiée Variation

à pcc* France 198 195 +1,1% -1,0% Europe (hors France) 118 110 +7,4% +5,8% Amériques 198 249 -20,6% -16,2% Asie 67 84 -19,9% -12,2% Méditerranée 119 78 +52,3% +90,9% Afrique 71 67 +6,2% +6,9% TOTAL 771 783 -1,6% +3,7%

*à périmètre et change constants

La France affiche des résultats solides et résilients dans un contexte de marché résidentiel à son plus bas niveau depuis 25 ans. Après une stabilisation au troisième trimestre, l’activité ciment a amorcé une légère reprise au quatrième trimestre 2025. Les prix du ciment sont restés stables sur l’ensemble de l’exercice. Le chantier du TELT a également contribué favorablement à l’activité. Le Groupe s’est rapproché du groupe belge Koramic pour créer un nouvel ensemble industriel, détenu à 60 % par Vicat, regroupant 7 sites en France autour des marques Vicat Produits Industriels (VPI) et Cermix. Cette opération structurante vise à renforcer durablement la position du Groupe dans les métiers de la chimie de la construction en France.

En Europe (hors France), les résultats progressent en 2025, portés par la bonne performance des activités Ciment et Béton & Granulats en Suisse, ainsi que par l’appréciation du franc suisse face à l’euro. L’activité Ciment en Suisse a progressé grâce à une hausse des volumes liée à la reprise du marché suisse, à l’exposition de Vigier à plusieurs chantiers d’infrastructures majeurs ainsi qu’au succès commercial des ciments bas carbone de Vigier (Progresso). L’activité Béton & Granulats a également bénéficié de la montée en puissance de l’installation de traitement de Flumenthal, dont l’efficacité opérationnelle contribue significativement à l’amélioration des coûts.

Les résultats de la zone Amériques ont été impactés par le ralentissement de l’activité aux Etats-Unis, malgré une performance solide au Brésil. Aux États-Unis, la faiblesse persistante du marché résidentiel, combinée à un contexte d’incertitudes politiques, a pesé sur les activités Ciment et Béton. Au Brésil, l’activité a accéléré tout au long de l’année, portée par une dynamique de marché favorable et un développement commercial soutenu dans la région Centre-Ouest. L’acquisition de Realmix dans le béton, intégrée à partir du 1er septembre 2025, a également contribué positivement à la croissance des volumes de ciment sur la fin de l’année. L’évolution défavorable des devises a eu un impact négatif sur la performance de la zone.

Les résultats du Groupe en Asie sont en retrait, en raison d’un environnement concurrentiel tendu en Inde, qui a pesé sur les prix, et de la hausse des coûts énergétiques au Kazakhstan, qui a affecté la profitabilité. Après un premier semestre difficile, l’activité Ciment en Inde a montré des signes d’amélioration au second semestre, soutenue par la progression des volumes grâce à un effet de base favorable et à des actions commerciales ciblées. Les prix ont toutefois affiché une forte volatilité durant l’année. La dépréciation de la roupie indienne et du tengé kazakh face à l’euro a également pesé sur la performance de la zone.

Les résultats de la zone Méditerranée ont fortement progressé, portés par la poursuite de la dynamique en Egypte à l’export, désormais couplée à une reprise de la demande domestique, et par l’accélération du marché en Turquie. Les prix ont été bien orientés tant en Turquie, pour compenser les effets de l’inflation, qu’en Egypte. La performance de la zone est restée impactée par la forte dépréciation des devises turque et égyptienne face à l’euro sur la période.

Les résultats du Groupe en Afrique ont progressé en 2025, soutenus par les premiers effets de la montée en puissance du four 6 au quatrième trimestre et par l’accélération de l’activité Granulats au Sénégal, malgré l’impact des perturbations politiques sur l’activité au Mali. Au Sénégal, l’activité Ciment a été pénalisée par une baisse des prix sur le marché domestique en début d’année, consécutive à l’entrée d’un nouvel acteur sur le marché. Cette pression sur les prix a toutefois été partiellement compensée par une amélioration progressive des volumes au cours de l’année. L’activité Granulats au Sénégal a bénéficié du redémarrage de plusieurs chantiers publics majeurs, notamment l’accélération de la construction du port de Ndayane, au sud de Dakar.

Une analyse plus détaillée des performances par zones géographiques est disponible en annexe à ce communiqué.

Investissements & génération de trésorerie : nouvelle année de forte génération de cash-flow libre

En 2025, les investissements industriels nets décaissés s’élèvent à 299 millions d’euros, en baisse par rapport à 2024 (320 millions d’euros). Cette enveloppe comprend des investissements stratégiques de croissance, correspondant notamment au dernier décaissement lié au four 6 au Sénégal. Le Groupe a également saisi des opportunités foncières en Turquie et en France afin de sécuriser des réserves minérales à long terme.

Pour la troisième année consécutive, le Groupe a délivré une forte génération de cash-flow libre, de 324 millions d’euros en 2025. Le cash-flow libre s’inscrit toutefois en baisse par rapport à 2024 (373 millions d’euros), principalement du fait de l’effet de change défavorable, d’éléments non-récurrents au deuxième semestre, (décaissement lié au CAPN2…), ainsi que d’un niveau d’investissements nets décaissés plus élevé qu’attendu.

Situation bilantielle : poursuite du désendettement

(en millions d’euros) 31/12/2025 31/12/2024 31/12/2023 Endettement brut 1 680 1 772 1 915 Trésorerie -528 -536 -493 Endettement net (hors options) 1 151 1 237 1 422 Ratio de leverage 1,49x 1,58x 1,92x





Au 31 décembre 2025, le Groupe conserve une structure financière robuste, caractérisée par un niveau élevé de capitaux propres et un endettement financier net en baisse, de 85 millions d’euros sur un an. Le ratio de leverage s’établit à 1,49x (contre 1,58x au 31 décembre 2024).

Le Groupe dispose de lignes de financement confirmées, non utilisées et non affectées à la couverture du risque de liquidité sur les NEU CP pour un montant de 877 millions d’euros au 31 décembre 2025 (847 millions d’euros au 31 décembre 2024). Ces lignes de financement assurent une forte liquidité au Groupe.

Performance climat

2025 2024 Variation Objectifs 2030 Émissions spécifiques directes

(kg de CO 2 net / tonne de ciment équivalent) 572 576 -0,7% 497 Émissions spécifiques directes en Europe

(kg de CO 2 net / tonne de ciment équivalent) 479 497 -3,6% 430 Taux de combustibles de substitution (%) 37,4% 36,0% +1,3 pts 50,0% Taux de Clinker (%) 76,0% 76,3% -0,3 pts 69,0%





La performance climat du Groupe en 2025 se caractérise par une progression sur l’ensemble des indicateurs. Le taux de combustibles alternatifs, en hausse pour la cinquième année consécutive, correspond à 1,7 million de tonnes de combustibles alternatifs consommés, se substituant ainsi à 1,2 million de tonnes de charbon.

En France, la baisse du facteur clinker en dessous du seuil des 80%, grâce notamment à la contribution de la gamme bas carbone DECA, ainsi que la hausse du taux de substitution à plus de 70% (+5 points sur 1 an) ont fortement contribué à la baisse des émissions spécifiques en Europe.

Aux Etats-Unis, la contribution du four 2 de Ragland, plus efficient, et le passage au ciment de type 1L en Californie et dans le Sud-Est ont respectivement contribué à l’amélioration du taux de substitution et du facteur clinker. Le taux de substitution a également fortement progressé en Inde grâce au démarrage de nouvelles installations de préparation de combustibles solides de récupération à Bharathi et Kalburgi, ainsi qu’à la diversification des sources d’approvisionnement.

L’évolution du mix géographique des ventes du Groupe (progression des exports en Egypte, progression des volumes à Mumbai en Inde…) a cependant limité la baisse du taux de clinker en 2025.

Une politique de distribution attractive

Au titre de l’exercice 2025, le Conseil d’Administration proposera à la prochaine assemblée générale des actionnaires un dividende de 2,0 euros par action, stable par rapport à 2024, et impliquant un rendement de 2,6%3.

Le Groupe Vicat se distingue par une politique de distribution stable et prévisible, son dividende n’ayant jamais été abaissé au cours des 30 dernières années.

Faits marquants

Le 12 février 2026, le projet VAIA (Vicat Advanced Industrial Alliance) est lauréat de la subvention GPID, attribuée par le gouvernement français.

Cette reconnaissance s’inscrit dans la continuité des soutiens publics obtenus, après la sélection du projet par le programme européen Innovation Fund en novembre 2025. Au total, le Groupe a été sélectionné pour 340 millions d’euros de subventions, incluant l’Innovation Fund et le GPID, pour un investissement aujourd’hui estimé à 700 millions d’euros hors subventions. Ces subventions devraient être contractualisées dans les prochains mois.

La subvention GPID s’inscrit dans le cadre des Grands Plans d’Investissement portés par le gouvernement français pour accélérer la transition écologique et industrielle du pays. Ce dispositif vise à soutenir des projets innovants et structurants, en particulier ceux qui contribuent à la décarbonation de l’industrie, à la modernisation des infrastructures et à la compétitivité des filières stratégiques.

Perspectives 2026

En 2026, la dynamique de croissance devrait se poursuivre, en dépit d’incertitudes macroéconomiques et géopolitiques persistantes. Dans un contexte de volatilité des taux de change, le Groupe se fixe les objectifs suivants pour 2026 :

Croissance modérée du chiffre d’affaires à périmètre et change constants

Croissance modérée de l’EBITDA à périmètre et change constants

Investissements industriels nets décaissés de l’ordre de 290 millions d’euros

Ces objectifs tiennent compte :

D’une accélération de la performance sur la deuxième partie de l’année reflétant la saisonnalité de l’activité ;

reflétant la saisonnalité de l’activité ; D’une stabilisation des coûts énergétiques.

Le groupe Vicat confirme par ailleurs ses priorités moyen terme :

Poursuite du désendettement avec l’atteinte d’un ratio de leverage inférieur ou égal à 1,0x à fin 2027 ;

Maintien d’un niveau de marge EBITDA au moins égale à 20% sur l’ensemble de la période 2025-2027.

Perspectives par zones géographiques pour 2026 :

En France, après avoir montré des signes de stabilisation au second semestre 2025, le marché de la construction résidentielle devrait poursuivre son atterrissage, avec une reprise graduelle et modérée à partir de 2026. La visibilité demeure toutefois limitée dans un contexte politique incertain et des élections municipales prévues en mars. En Suisse, le marché devrait poursuivre sa trajectoire de reprise grâce à des fondamentaux économiques solides et des taux d’intérêt très bas. De grands projets d’infrastructures en France et en Suisse devraient soutenir l’activité. L’intégration progressive du coût de la décarbonation devrait soutenir la tendance favorable des prix en Europe.

Aux États‑Unis, dans un contexte d’incertitudes macroéconomiques et géopolitiques persistantes, la visibilité pour 2026 demeure limitée. La reprise du marché de la construction résidentielle ne devrait se matérialiser qu’après une baisse des taux d’intérêt hypothécaires. Sur le marché du non-résidentiel, une légère reprise est attendue, bénéficiant d’un effet de base plus favorable à partir d’avril, dans un contexte économique qui demeure résilient. La dynamique de prix du ciment devrait permettre d’absorber l’inflation. La faiblesse du dollar devrait continuer à peser sur les résultats du Groupe.

L’activité dans les pays émergents devrait restée bien orientée malgré la persistance d’effets change négatifs, notamment dans la zone Méditerranée. En Égypte, la croissance devrait se poursuivre à un rythme plus modéré, tirée par les exportations et l’amélioration du marché domestique. En Turquie, malgré un contexte d’hyperinflation persistante, la dynamique devrait rester favorable, soutenue par la dépense publique et par un effet de base positif au premier trimestre. Au Brésil, la contribution de Realmix devrait soutenir la croissance des volumes de ciment sur la première partie de l’année 2026. En Inde, en dépit d’un effet de base positif au premier trimestre, la visibilité reste limitée avec des prix qui devraient rester volatils, notamment dans le Sud où le contexte concurrentiel est plus tendu. Le Sénégal devrait bénéficier de la contribution du four 6 en année pleine ainsi que de la poursuite de la bonne dynamique dans le granulat.

Réunion de présentation et conférence téléphonique

Dans le cadre de cette publication, le groupe Vicat organise le 17 février 2026 une conférence téléphonique en anglais à 15h CET Paris (14h Londres et 9h New York).

Cette conférence téléphonique sera retransmise via webcast à partir du site internet de Vicat ou directement via le lien suivant :

Vicat 2025 FY Results

L’enregistrement de cette conférence téléphonique sera immédiatement disponible à partir du site internet de Vicat ou via ce même lien.

Prochains événements

Assemblée générale annuelle 10 avril 2026



Chiffre d’affaires 1er trimestre 2026 4 mai 2026 – publication après bourse

(Période d’embargo : 19 avril 2026)

Contacts

Relations Investisseurs

Pierre PEDROSA

Tél : +33 (0)6 73 25 98 06

pierre.pedrosa@vicat.fr Presse

Raphael Hinninger

Tél : +33 (0)7 61 74 86 52

raphael.hinninger@vicat.fr





À propos du groupe Vicat

Depuis 170 ans, VICAT est un acteur industriel de référence dans le domaine des matériaux de construction minéraux et biosourcés. Vicat est un groupe coté sur Euronext Paris (membre de l’indice SBF 120) et est majoritairement contrôlé par la famille fondatrice. Avec l’ambition d’atteindre la neutralité carbone sur sa chaîne de valeur d’ici à 2050, l'entreprise exerce aujourd’hui 3 métiers principaux que sont le Ciment, le Béton Prêt à l’Emploi (BPE) et les Granulats, ainsi que des activités complémentaires à ces métiers de base. Présent dans 12 pays, développés et émergents, le groupe cimentier emploie plus de 10 000 personnes et a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 3 854 millions d’euros en 2025. Ancré dans les territoires, VICAT développe un modèle d’économie circulaire qui profite à tous et innove chaque jour pour réduire l’impact environnemental de la construction.

Avertissements

Dans ce communiqué, et sauf indication contraire, toutes les variations sont exprimées en variation annuelle (2025/2024), et à périmètre et change constants ;





Les indicateurs alternatifs de performance (IAP), tels que les notions de périmètre et change constants, de chiffre d’affaires opérationnel, d’EBITDA, d’EBIT courant, d’endettement net, ou encore de leverage, font l’objet d’une définition accessible dans ce communiqué de presse ;





Ce communiqué de presse peut contenir des informations de nature prévisionnelle. Ces informations correspondent à des tendances ou à des objectifs et ne doivent pas être considérées comme des prévisions de résultats ni comme des indicateurs de performance futurs. Elles sont, par nature, soumises à des risques et aléas, tels que décrits dans le Document d’Enregistrement Universel du Groupe, disponible sur le site Internet www.vicat.fr. En conséquence, les performances futures du Groupe Vicat pourraient différer sensiblement de celles évoquées dans ces informations. Le Groupe ne s’engage en aucune manière à les mettre à jour.





Des informations plus exhaustives sont disponibles sur le site Internet www.vicat.fr.

Définition des indicateurs alternatifs de performance "IAP"

Les données à périmètre et change constants permettent de déterminer l’évolution organique d’agrégats chiffrés entre deux périodes et de les comparer en neutralisant les impacts liés aux variations de taux de change et du périmètre de consolidation. Elles sont déterminées en appliquant aux chiffres de la période en cours, les taux de change et le périmètre de consolidation de la période antérieure.

permettent de déterminer l’évolution organique d’agrégats chiffrés entre deux périodes et de les comparer en neutralisant les impacts liés aux variations de taux de change et du périmètre de consolidation. Elles sont déterminées en appliquant aux chiffres de la période en cours, les taux de change et le périmètre de consolidation de la période antérieure. Le chiffre d’affaires opérationnel d’un secteur géographique (ou d’une activité) correspond au chiffre d’affaires réalisé par le secteur géographique en question (ou l’activité) sous déduction du chiffre d’affaires intra-secteur (ou intra-activité).

d’un secteur géographique (ou d’une activité) correspond au chiffre d’affaires réalisé par le secteur géographique en question (ou l’activité) sous déduction du chiffre d’affaires intra-secteur (ou intra-activité). EBITDA (Earning Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization) : il se calcule en sommant le chiffre d’affaires, les achats consommés, les charges de personnel, les impôts et les taxes d’exploitation et les autres charges et produits ordinaires.

(Earning Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization) : il se calcule en sommant le chiffre d’affaires, les achats consommés, les charges de personnel, les impôts et les taxes d’exploitation et les autres charges et produits ordinaires. EBIT Courant : (Earning Before Interest and Tax) : il se calcule en sommant l’EBITDA et les dotations nettes aux amortissements, provisions et dépréciations ordinaires.

: (Earning Before Interest and Tax) : il se calcule en sommant l’EBITDA et les dotations nettes aux amortissements, provisions et dépréciations ordinaires. Cash-flow libre : il est égal aux flux nets opérationnels après déduction des investissements industriels nets de cessions et des investissements financiers et avant paiement du dividende.

: il est égal aux flux nets opérationnels après déduction des investissements industriels nets de cessions et des investissements financiers et avant paiement du dividende. L’endettement financier net représente la dette financière brute (composée du solde des emprunts auprès d’investisseurs et des établissements de crédit, de la dette résiduelle sur contrats de location financement, du solde des autres emprunts et dettes financières hors options de vente et de la trésorerie passive), nette de la trésorerie et équivalents de trésorerie, y inclus la réévaluation des dérivés de couverture et de la dette.

représente la dette financière brute (composée du solde des emprunts auprès d’investisseurs et des établissements de crédit, de la dette résiduelle sur contrats de location financement, du solde des autres emprunts et dettes financières hors options de vente et de la trésorerie passive), nette de la trésorerie et équivalents de trésorerie, y inclus la réévaluation des dérivés de couverture et de la dette. Le leverage est un ratio correspondant à l’endettement financier net divisé par l’EBITDA consolidé.





Groupe Vicat – Annexes

Comptes consolidés simplifiés 2025

(en millions d’euros) 2025 2024 Variation

publiée Variation

à pcc* Chiffre d’affaires Consolidé 3 854 3 884 -0,8% +3,3% EBITDA 771 783 -1,6% +3,7% Dotations nettes aux amortissements, provisions et dépréciations ordinaires -326 -326 +0,1% -3,3% EBIT courant 445 457 -2,7% +4,0% Résultat d’exploitation4 480 458 +4,8% +11,5% Résultat financier -55 -73 +23,7% +17,4% Impôts sur les résultats -119 -95 -25,2% -33,7% Résultat net consolidé 307 290 +5,7% +11,9% Part attribuable aux intérêts minoritaires -32 -17 -83,0% -101,3% Résultat net – Part du Groupe 275 273 +0,8% +6,0% Résultat par action (en euros)

Résultat net part du groupe de base par action 6,17 6,13 +0,4% Résultat par action (en euros)

Résultat net part du groupe de base et dilué par action 6,13 6,09 +0,6% ROCE5 8,1% 8,1% -6 pb Capacité d’autofinancement6 609 659 -7,5% -2,3% Variation du besoin en fonds de roulement 40 42 -4,6% Flux nets de trésorerie générés par les activités opérationnelles 649 701 -7,3% Investissement industriels nets de cessions -299 -320 +6,5% Investissement financiers nets de cessions -26 -8 -214,6% Cash-Flow libre 324 373 -13,0% Taux de conversion du cash-flow libre7 42,1% 47,6% -5,5 pp Dividendes -116 -102 -13,7% Remboursement dette locative -54 -53 -3,0% Autres variations -68 -32 Variation endettement financier net -85 -185 Endettement financier net 1 151 1 237 -6,9%

*à périmètre et change constants

Résultats 2025 par zones géographiques

France

(en millions d’euros) 2025 2024 Variation

publiée Variation

à pcc* Chiffre d’affaires consolidé 1 198 1 158 +3,5% -2,6% EBITDA 198 195 +1,1% -1,0% EBIT courant 81 90 -10,1% -10,7%

*à périmètre et change constants

Après une stabilisation à un niveau bas au troisième trimestre, l’activité ciment en France a amorcé une légère reprise au quatrième trimestre. Si cette performance est encourageante, la visibilité demeure réduite, notamment en raison du contexte politique et des élections municipales prévues en mars, qui devraient notamment peser sur le segment de la petite infrastructure. Le marché résidentiel poursuit son atterrissage et la reprise de la construction de logements en France devrait rester graduelle et modérée en 2026. Les prix du ciment sont restés stables sur l’ensemble de l’année 2025. Sur le chantier d’infrastructure Lyon - Turin (TELT), le premier tunnelier opère depuis la fin de l’année côté français et trois autres tunneliers devraient être mis en service entre mi-2026 et 2027, ce qui devrait soutenir et accélérer la consommation de ciment sur ce grand projet. Dans ce contexte, le chiffre d’affaires opérationnel de l’activité ciment se stabilise sur l’ensemble de l’année à -0,3%. Après un premier semestre difficile, l’EBITDA se redresse au second semestre, portant la progression à +5,3% sur l’ensemble de l’année. Cette hausse reflète l’amélioration des volumes au second semestre, amplifiée par un levier opérationnel positif et par un strict contrôle des coûts.

Le chiffre d’affaires opérationnel de l’activité Béton & Granulats est en légère contraction, à -3,0% à périmètre constant en 2025, résultant de la baisse des volumes de béton et de granulats sur l’ensemble de l’année alors que les prix sont restés globalement stables. Les marchés du béton et du granulat demeurent contrastés avec des disparités régionales marquées. L’EBITDA recule de -10,4%, principalement du fait de la baisse des volumes et de l’inflation des coûts fixes.

Le chiffre d’affaires opérationnel de l’activité Autres Produits & Services progresse de +15,5% en base publiée, grâce à l’effet périmètre lié à l’intégration de Cermix au sein des activités de la chimie de bâtiment (VPI). A périmètre constant, les activités chimie de la construction et transport sont restées globalement stables sur l’année. L’EBITDA de l’activité Autres Produits & Services progresse de +8,3% en données publiées ; cette évolution reflète principalement l’effet dilutif de l’intégration de Cermix, dont le taux de marge devrait néanmoins progresser avec la mise en œuvre des synergies.

Europe (Suisse et Italie)

(en millions d’euros) 2025 2024 Variation

publiée Variation

à pcc* Chiffre d’affaires consolidé 443 411 +7,9% +6,3% EBITDA 118 110 +7,4% +5,8% EBIT courant 81 74 +9,2% +7,5%

*à périmètre et change constants

L’activité Ciment en Suisse a progressé en 2025, portée par une hausse des volumes liée à la reprise du marché, ainsi qu’à l’exposition de Vigier à plusieurs chantiers d’infrastructures d’envergure (rénovation du tunnel de Weissenstein, construction du tunnel de Gléresse). Le succès commercial des ciments bas carbone de Vigier, en particulier la gamme Progresso, a également contribué positivement, avec le démarrage de chantiers de référence. Les prix ont évolué à la baisse sur la première partie de l’année, en raison d’un mix clients moins favorable, pour se stabiliser sur la seconde partie de l’année 2025. Le chiffre d’affaires opérationnel Ciment est en hausse de +7,8% à périmètre et change constants, et de +9,6% en données publiées grâce à l’appréciation du franc suisse face à l’euro. L’EBITDA progresse de +7,3% à périmètre et change constants.

Le chiffre d’affaires opérationnel de l’activité Béton & Granulats progresse de +13,1% en base publiée en 2025, soutenu par la bonne dynamique des granulats sur l’ensemble de l’année et par une accélération de l’activité béton au second semestre. Les prix sont restés résilients sur la période. L’EBITDA progresse de +16,4%, reflétant notamment la montée en puissance de l’installation de traitement de granulats de Flumenthal, dont l’efficacité opérationnelle a significativement contribué à l’amélioration des coûts.

Le chiffre d’affaires opérationnel de l’activité Autres Produits & Services en Suisse a baissé de -6,8% à périmètre et change constants en 2025, impacté par un effet de base défavorable pour Vigier Rail (livraison en 2024 d’un chantier exceptionnel à la suite de l'accident dans le Tunnel du Gothard). L’EBITDA recule de

-17,4% sur la période.

En Italie, le chiffre d’affaires opérationnel baisse de -5,7%, à la suite d’une baisse des volumes au second semestre, dans un contexte de très légère érosion des prix. L’EBITDA ne recule que de -4,7% grâce à un strict contrôle des coûts.

Amériques (Etats-Unis et Brésil)

(en millions d’euros) 2025 2024 Variation

publiée Variation

à pcc* Chiffre d’affaires consolidé 943 1 004 -6,0% -2,0% EBITDA 198 249 -20,6% -16,2% EBIT courant 120 167 -28,0% -23,7%

*à périmètre et change constants

Aux États‑Unis, l’activité ciment a évolué de façon contrastée : les volumes ont reculé en Californie, la progression enregistrée dans le Sud‑Est n’ayant permis qu’une compensation partielle. Le marché résidentiel a été affecté par des taux hypothécaires durablement élevés, tandis que le marché non‑résidentiel a souffert d’un climat d’incertitude lié aux changements de politiques fiscales et tarifaires mises en œuvre par l’administration américaine en 2025. L’environnement prix est resté globalement stable sur l’année, malgré une légère érosion observée dans le Sud-Est. Dans ce contexte d’incertitudes, le chiffre d’affaires opérationnel Ciment a reculé de -6,3% à périmètre et change constants en 2025, et de -10,3% en base publiée, impacté par la dépréciation du dollar face à l’euro à partir du deuxième trimestre 2025. L’EBITDA s’est dégradé de -19,3% en base publiée, reflétant la baisse des volumes et un effet de levier opérationnel défavorable.

Le chiffre d’affaires opérationnel Béton aux États-Unis a reculé de -9,9% à périmètre et change constants, et de -13,7% en base publiée, sous l’effet du ralentissement observé en Californie, malgré une progression des prix. L’EBITDA s’est fortement détérioré, reflétant à la fois un écart volume négatif et une hausse des coûts des intrants (granulats).

Au Brésil, l’activité Ciment a accéléré tout au long de l’année, portée par une bonne dynamique de marché et un développement commercial solide dans la région Centre‑Ouest, à Brasília et dans l’État de Goiás. La contribution de Realmix, consolidée depuis septembre, a également soutenu la croissance des volumes de ciment. Les prix du ciment ont progressé au second semestre, après un premier semestre en léger repli. Le chiffre d’affaires opérationnel Ciment progresse ainsi de +13,3% à périmètre et change constants, et de +4,7% en base publiée en 2025, impacté par la dépréciation du réal brésilien face à l’euro. L’EBITDA augmente de +4,0% (+12,5% à périmètre et change constants), grâce notamment à une bonne maîtrise des coûts variables, en particulier les coûts de l’énergie.

L’activité Béton & Granulats au Brésil a bénéficié d’une dynamique commerciale solide, avec une progression des volumes, incluant la contribution de Realmix, ainsi que des prix en nette hausse dans les deux segments. Ainsi, le chiffre d’affaires opérationnel progresse de +19,1% à périmètre et change constants et de +21,1% en base publiée. L’effet de change négatif a partiellement atténué l’impact positif lié à la consolidation de Realmix depuis septembre 2025. L’EBITDA progresse de +18,4% (+27,1% à périmètre et change constants).

Asie (Inde et Kazakhstan)

(en millions d’euros) 2025 2024 Variation

publiée Variation

à pcc* Chiffre d’affaires consolidé 393 439 -10,5% -1,5% EBITDA 67 84 -19,9% -12,2% EBIT courant 36 53 -31,0% -24,6%

*à périmètre et change constants

Après un premier semestre difficile, l’activité Ciment en Inde s’est redressée au second semestre, portée par une progression des volumes, grâce à un effet de base favorable et à des actions commerciales ciblées. Sur l’ensemble de l’année 2025, la baisse des volumes est ainsi restée limitée avec une évolution contrastée selon les régions : volumes en hausse dans le Maharashtra, soutenus par la demande à Mumbai, et en repli dans les États du Sud. Les prix ont enregistré une forte volatilité, illustrant un environnement concurrentiel toujours tendu dans le Sud, sur fond de mouvement de consolidation du marché. En 2025, le chiffre d’affaires opérationnel recule de -4,6% à périmètre et change constants, et de -12,3% en base publiée, pénalisé par la dépréciation de la roupie indienne face à l’euro. L’EBITDA diminue de -20,1% (-13,0% à périmètre et change constants). Cette évolution reflète la détérioration de l’environnement prix et la baisse des volumes, malgré une bonne maîtrise des cash costs à Kalburgi, notamment grâce à la forte progression du taux de combustibles alternatifs.

Au Kazakhstan, les prix de vente ont progressé en 2025, ne permettant de compenser que partiellement la hausse du coût des combustibles et de l’énergie. Les volumes ont très légèrement progressé sur l’année, principalement tiré par la demande domestique, tandis que les exportations ont reculé sur la période. Le chiffre d’affaires opérationnel progresse ainsi de +17,0% à périmètre et change constants et de +0,8% en base publiée en raison de la dépréciation du tengé face à l’euro. L’EBITDA baisse de -20,5% (-7,7% à périmètre et change constants).

Méditerranée (Turquie et Égypte)

(en millions d’euros) 2025 2024 Variation

publiée Variation

à pcc* Chiffre d’affaires consolidé 514 498 +3,3% +34,4% EBITDA 119 78 +52,3% +90,9% EBIT courant 96 51 +85,8% +128,0%

*à périmètre et change constants

Dans un contexte d’hyperinflation persistante, l’activité Ciment en Turquie a connu une forte accélération à partir du deuxième trimestre, portée par la reprise des marchés infrastructure et résidentiel, et soutenue par les initiatives gouvernementales visant à relancer la dépense publique dans la région d’Ankara et à reconstruire les zones touchées par le séisme de février 2023. Les prix de vente ont progressé de manière significative afin d’absorber l’impact de l’inflation sur les coûts de production. Dans ce contexte, le chiffre d’affaires opérationnel Ciment croît de +33,9% à périmètre et change constants contre une baisse de -2,9% en base publiée, pénalisé par la forte dépréciation de la livre turque face à l’euro. L’EBITDA progresse fortement de +44,9% en 2025 (+99,7% à périmètre et change constants) porté par un strict contrôle des coûts et par l’amélioration de la performance opérationnelle de l’usine Bastas.

Le chiffre d’affaires opérationnel Béton & Granulats en Turquie progresse de +19,4% à périmètre et change constants (-13,4% en base publié due à l’évolution du taux de change). L’EBITDA baisse de -77,4% (-68,8% à périmètre et change constants). Les hausses de prix dans le béton et les granulats n’ont que très partiellement compensé l’inflation (salariale et énergie) sur les coûts de production.

L’activité Ciment en Égypte a bénéficié à la fois de la poursuite de la dynamique à l’export, avec des volumes en nette hausse sur l’ensemble de l’année, et du rebond du marché domestique au second semestre, bénéficiant notamment de plusieurs mégaprojets en cours dans le pays (dont les projets immobiliers de Ras el Hekma et Al Sahel). Les prix à l’export ont progressé au premier semestre avant de se stabiliser au second. Bien qu’en retrait par rapport au pic observé en juin, les prix sur le marché domestique sont restés bien orientés sur l’ensemble de l’année. Dans ce contexte, le chiffre d’affaires opérationnel progresse de +41,1% à périmètre et change constants et de +24,4% en données publiées, impacté par la dépréciation de la livre égyptienne face à l’euro. L’EBITDA bondit de +78,5% (+102,5% à périmètre et change constants).

Afrique (Sénégal, Mali, Mauritanie)

(en millions d’euros) 2025 2024 Variation

publiée Variation

à pcc* Chiffre d’affaires consolidé 363 375 -3,3% -2,9% EBITDA 71 67 +6,2% +6,9% EBIT courant 31 22 +39,3% +40,8%

*à périmètre et change constants

En 2025, l’activité Ciment au Sénégal a été impactée par une détérioration des prix de vente sur le marché domestique liée à l’entrée d’un nouvel acteur fin 2024, malgré une progression modérée des volumes. Ainsi, le chiffre d’affaires opérationnel Ciment au Sénégal se contracte de -2,7% sur l’ensemble de l’année. L’EBITDA croît de +0,5% principalement du fait de la montée en puissance du four 6 au quatrième trimestre, permettant l’arrêt des achats de clinker ainsi que l’arrêt des fours 3 et 4, ce qui a entraîné une amélioration des coûts de production. Le four 6 poursuit sa montée en charge et devrait atteindre sa capacité nominale dans les prochains mois, contribuant à l’amélioration progressive de la marge.

Le chiffre d’affaires opérationnel Granulats au Sénégal a progressé de +26,7% sur l’ensemble de l’année, porté par une forte hausse des volumes à partir du deuxième trimestre, consécutive au redémarrage de plusieurs grands chantiers publics. L’accélération des travaux de construction du port de Ndayane, situé au sud de Dakar, a également soutenu l’activité. Les prix ont légèrement progressé sur la période. Ainsi, l’EBITDA enregistre une forte hausse de +55,0% en 2025.

Au Mali, l’activité a été fortement pénalisée par un environnement local difficile. Les volumes ont reculé, affectés par des délestages du réseau électrique et une pénurie de transporteurs qui a perturbé l’approvisionnement et les expéditions. Le chiffre d’affaires opérationnel Ciment s’est ainsi contracté de

-34,1% et l’EBITDA de -25,7% en 2025.

Le chiffre d’affaires opérationnel Ciment en Mauritanie est resté globalement stable à +0,9% en données publiées en 2025, de même que l’EBITDA (+0,6%).

Résultats 2025 par activités

Activité Ciment

(en millions d’euros) 2025 2024 Variation

publiée Variation

à pcc* Volumes

(milliers de tonnes) 28 863 28 014 +3,0% CA Opérationnel 2 386 2 447 -2,5% +5,2% CA Consolidé 2 047 2 076 -1,4% +6,5% EBITDA 595 582 +2,3% +9,9% EBIT courant 391 369 +6,0% +14,6%

*à périmètre et change constants

Activité Béton & Granulats

(en millions d’euros) 2025 2024 Variation

publiée Variation

à pcc* Volumes Béton

(milliers de m3) 9 524 9 442 +0,9% Volume Granulats

(milliers de tonnes) 25 066 22 855 +9,7% CA Opérationnel 1 477 1 530 -3,5% +1,0% CA Consolidé 1 421 1 477 -3,8% +0,2% EBITDA 146 172 -15,1% -13,6% EBIT courant 46 75 -38,6% -37,2%

*à périmètre et change constants

Activité Autres Produits & Services

(en millions d’euros) 2025 2024 Variation

publiée Variation

à pcc* CA Opérationnel 519 472 +10,0% -1, 3% CA Consolidé 387 331 +16,8% -2,5% EBITDA 30 30 -2,0% -15,9% EBIT courant 8 13 -41,5% -56,2%

*à périmètre et change constants

1 Périmètre et change constants

2 Contrat Allocation Production Nucléaire signé avec EDF au 3ème trimestre 2025

3 Calculé sur la base du cours de bourse au 31 décembre 2025

4 Incluant un produit de cession de 29 millions d’euros lié à la vente d’un terrain au Sénégal

5 ROCE = EBIT courant après impôts / Capitaux investis

6 CAF = Résultat net comptable – autres produits non encaissables (reprises d’exploitation, reprises financières et exceptionnelles) – produits de cession d’éléments d’actif + autres charges non décaissables (dotations d’exploitation, dotations financières et exceptionnelles) + valeur nette comptable d’éléments d’actifs cédés – quote-part des subventions d’investissement virées au résultat de l’exercice

7 Taux de conversion de cash-flow libre = cash-flow libre / EBITDA

Pièce jointe