Johannes Ruppert udtræder af bestyrelsen i Brøndby IF

BRØNDBYERNES I.F. FODBOLD A/S

CVR-nr. 83 93 34 10

Brøndby, den 16. februar 2026

SELSKABSMEDDELELSE NR. 2/2026

Johannes Ruppert udtræder af bestyrelsen i Brøndby IF

Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S meddeler, at Johannes Ruppert pr. dags dato er udtrådt af selskabets bestyrelse.

Bestyrelsesposten genbesættes ikke for nuværende.

Bestyrelsen består fremadrettet af Jan Bech Andersen (formand), Scott McLachlan (næstformand), Christian Barrett, Kristian Weise, Sten Lerche, Niels Roth, Scott Krase, Chris Anderson, Michelle Hyncik og Arnold Rijsenburg

Brøndby IF

Bestyrelsen

Yderligere information kan fås hos kommunikationsdirektør Søren Hanghøj på 2545 6868.

 

FBM_0226_Johannes_Ruppert
