BRØNDBYERNES I.F. FODBOLD A/S
CVR-nr. 83 93 34 10
Brøndby, den 16. februar 2026
SELSKABSMEDDELELSE NR. 2/2026
Johannes Ruppert udtræder af bestyrelsen i Brøndby IF
Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S meddeler, at Johannes Ruppert pr. dags dato er udtrådt af selskabets bestyrelse.
Bestyrelsesposten genbesættes ikke for nuværende.
Bestyrelsen består fremadrettet af Jan Bech Andersen (formand), Scott McLachlan (næstformand), Christian Barrett, Kristian Weise, Sten Lerche, Niels Roth, Scott Krase, Chris Anderson, Michelle Hyncik og Arnold Rijsenburg
Brøndby IF
Bestyrelsen
Information
Yderligere information kan fås hos kommunikationsdirektør Søren Hanghøj på 2545 6868.
