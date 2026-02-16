RUBIS: Opérations effectuées dans le cadre du programme de rachat d’actions (hors contrat de liquidité) du 9 au 13 février 2026

Paris, le 16 février 2026, 18h00

Dénomination sociale de l’émetteur : Rubis (LEI : 969500MGFIKUGLTC9742)

Catégorie de titres : Actions ordinaires (ISIN : FR0013269123)

Période : Du 9 au 13 février 2026

Conformément à l’autorisation accordée par l’Assemblée Générale Ordinaire du 12 juin 2025 de mettre en place un programme de rachat d’actions, la Société a procédé, entre le 9 et le 13 février 2026, aux rachats d’actions afin de les céder à des salariés et/ou des mandataires sociaux de la Société et/ou des sociétés qui lui sont liées dans le cadre d’une opération d’actionnariat salarié réservée aux adhérents à un Plan d’Épargne Entreprise.

Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de

l'émetteur Code Identifiant de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant

de l’instrument

financier Volume total journalier (en nombre d’actions) Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions * Marché (MIC Code) RUBIS 969500MGFIKUGLTC9742 09/02/2026 FR0013269123 185 34,7235 AQEU RUBIS 969500MGFIKUGLTC9742 09/02/2026 FR0013269123 3 810 34,7580 CEUX RUBIS 969500MGFIKUGLTC9742 09/02/2026 FR0013269123 5 34,8000 TQEX RUBIS 969500MGFIKUGLTC9742 09/02/2026 FR0013269123 10 000 34,7390 XPAR RUBIS 969500MGFIKUGLTC9742 10/02/2026 FR0013269123 3 881 34,8281 CEUX RUBIS 969500MGFIKUGLTC9742 10/02/2026 FR0013269123 10 119 34,8375 XPAR RUBIS 969500MGFIKUGLTC9742 11/02/2026 FR0013269123 1 163 34,9118 AQEU RUBIS 969500MGFIKUGLTC9742 11/02/2026 FR0013269123 1 576 34,9305 CEUX RUBIS 969500MGFIKUGLTC9742 11/02/2026 FR0013269123 1 189 34,9422 TQEX RUBIS 969500MGFIKUGLTC9742 11/02/2026 FR0013269123 10 072 34,9204 XPAR RUBIS 969500MGFIKUGLTC9742 12/02/2026 FR0013269123 1 224 35,0259 AQEU RUBIS 969500MGFIKUGLTC9742 12/02/2026 FR0013269123 1 698 35,0019 CEUX RUBIS 969500MGFIKUGLTC9742 12/02/2026 FR0013269123 1 074 35,0040 TQEX RUBIS 969500MGFIKUGLTC9742 12/02/2026 FR0013269123 10 004 35,0087 XPAR RUBIS 969500MGFIKUGLTC9742 13/02/2026 FR0013269123 1 439 34,7017 AQEU RUBIS 969500MGFIKUGLTC9742 13/02/2026 FR0013269123 1 577 34,6943 CEUX RUBIS 969500MGFIKUGLTC9742 13/02/2026 FR0013269123 984 34,7173 TQEX RUBIS 969500MGFIKUGLTC9742 13/02/2026 FR0013269123 10 000 34,7010 XPAR * Arrondi à quatre chiffres après la virgule. TOTAL 70 000 34,8424

Présentation détaillée par opération :

Les informations détaillées relatives aux opérations intervenues entre le 9 et le 13 février 2026, peuvent être consultées sur le site internet de la Société (www.rubis.fr) dans la rubrique « Investisseurs – Informations réglementées – Programmes de rachat d’actions ».

Contact RUBIS – Direction juridique Tél : + 33 (0) 1 44 17 95 95

Pièce jointe