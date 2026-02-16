RUBIS: Opérations effectuées dans le cadre du programme de rachat d’actions (hors contrat de liquidité) du 9 au 13 février 2026

Paris, le 16 février 2026, 18h00
Dénomination sociale de l’émetteur : Rubis (LEI : 969500MGFIKUGLTC9742)
Catégorie de titres : Actions ordinaires (ISIN : FR0013269123)
Période : Du 9 au 13 février 2026
Conformément à l’autorisation accordée par l’Assemblée Générale Ordinaire du 12 juin 2025 de mettre en place un programme de rachat d’actions, la Société a procédé, entre le 9 et le 13 février 2026, aux rachats d’actions afin de les céder à des salariés et/ou des mandataires sociaux de la Société et/ou des sociétés qui lui sont liées dans le cadre d’une opération d’actionnariat salarié réservée aux adhérents à un Plan d’Épargne Entreprise.
Présentation agrégée par jour et par marché
| Nom de
l'émetteur
|Code Identifiant de l'émetteur
|Jour de la transaction
| Code identifiant
de l’instrument
financier
|Volume total journalier (en nombre d’actions)
|Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions *
|Marché (MIC Code)
|RUBIS
|969500MGFIKUGLTC9742
|09/02/2026
|FR0013269123
|185
|34,7235
|AQEU
|RUBIS
|969500MGFIKUGLTC9742
|09/02/2026
|FR0013269123
|3 810
|34,7580
|CEUX
|RUBIS
|969500MGFIKUGLTC9742
|09/02/2026
|FR0013269123
|5
|34,8000
|TQEX
|RUBIS
|969500MGFIKUGLTC9742
|09/02/2026
|FR0013269123
|10 000
|34,7390
|XPAR
|RUBIS
|969500MGFIKUGLTC9742
|10/02/2026
|FR0013269123
|3 881
|34,8281
|CEUX
|RUBIS
|969500MGFIKUGLTC9742
|10/02/2026
|FR0013269123
|10 119
|34,8375
|XPAR
|RUBIS
|969500MGFIKUGLTC9742
|11/02/2026
|FR0013269123
|1 163
|34,9118
|AQEU
|RUBIS
|969500MGFIKUGLTC9742
|11/02/2026
|FR0013269123
|1 576
|34,9305
|CEUX
|RUBIS
|969500MGFIKUGLTC9742
|11/02/2026
|FR0013269123
|1 189
|34,9422
|TQEX
|RUBIS
|969500MGFIKUGLTC9742
|11/02/2026
|FR0013269123
|10 072
|34,9204
|XPAR
|RUBIS
|969500MGFIKUGLTC9742
|12/02/2026
|FR0013269123
|1 224
|35,0259
|AQEU
|RUBIS
|969500MGFIKUGLTC9742
|12/02/2026
|FR0013269123
|1 698
|35,0019
|CEUX
|RUBIS
|969500MGFIKUGLTC9742
|12/02/2026
|FR0013269123
|1 074
|35,0040
|TQEX
|RUBIS
|969500MGFIKUGLTC9742
|12/02/2026
|FR0013269123
|10 004
|35,0087
|XPAR
|RUBIS
|969500MGFIKUGLTC9742
|13/02/2026
|FR0013269123
|1 439
|34,7017
|AQEU
|RUBIS
|969500MGFIKUGLTC9742
|13/02/2026
|FR0013269123
|1 577
|34,6943
|CEUX
|RUBIS
|969500MGFIKUGLTC9742
|13/02/2026
|FR0013269123
|984
|34,7173
|TQEX
|RUBIS
|969500MGFIKUGLTC9742
|13/02/2026
|FR0013269123
|10 000
|34,7010
|XPAR
|* Arrondi à quatre chiffres après la virgule.
|TOTAL
|70 000
|34,8424
Présentation détaillée par opération :
Les informations détaillées relatives aux opérations intervenues entre le 9 et le 13 février 2026, peuvent être consultées sur le site internet de la Société (www.rubis.fr) dans la rubrique « Investisseurs – Informations réglementées – Programmes de rachat d’actions ».
|Contact
|RUBIS – Direction juridique
|Tél : + 33 (0) 1 44 17 95 95
Pièce jointe
- RUBIS: Opérations effectuées dans le cadre du programme de rachat d’actions (hors contrat de liquidité) du 9 au 13 février 2026