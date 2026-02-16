Renvolt, la nouvelle filiale de Voltalia dédiée aux Services, signe un nouveau contrat de construction en Irlande

Voltalia (Euronext Paris, ISIN code : FR0011995588), acteur international des énergies renouvelables, et Renvolt, sa filiale dédiée aux Services de construction et de maintenance, annoncent la signature d’un contrat clé en main d’ingénierie, d’approvisionnement et de construction (EPC) pour la réalisation du projet Wexford Hub, une centrale solaire de 124,2 mégawatts

Ce contrat, conclu par Renvolt, renforce la collaboration avec ESB, entreprise publique irlandaise de services énergétiques et partenaire historique de Voltalia. Cette relation s’est déjà traduite par quatre projets réalisés ou en cours de construction. En juillet 20251, ESB avait attribué à Voltalia deux contrats EPC clés en main pour la construction des centrales solaires de Carriglong (43,7 mégawatts) et de Clashwilliam (49,2 mégawatts).

Située dans le comté de Wexford, en Irlande, cette centrale solaire aura une capacité de 124,2 mégawatts. Renvolt apportera son expertise en ingénierie, approvisionnement et construction (EPC) à ce projet majeur, qui sera suivi d’un contrat d’exploitation et de maintenance (O&M). S’appuyant sur son expérience internationale et son savoir-faire reconnu, Renvolt mobilisera des équipes locales et internationales afin de garantir performance, fiabilité et livraison dans les délais. Ce projet démontre la capacité de Renvolt à accompagner ses clients avec des solutions compétitives et durables, tout en consolidant sa position de partenaire stratégique dans la transition énergétique européenne.

Avec ce nouveau contrat, la capacité actuellement en construction pour le compte de tiers par Renvolt dépasse désormais 1 gigawatt, confirmant son rôle de partenaire clé dans la transition énergétique du pays.

« Nous sommes fiers de renforcer encore davantage notre collaboration avec ESB grâce à ce projet mené par notre filiale Renvolt. Le contrat Wexford Hub illustre notre capacité à mettre en valeur l’expertise de nos équipes et à fournir des solutions compétitives et fiables pour accompagner la transition énergétique de l’Irlande. Cette réalisation confirme la pertinence de notre stratégie sur ce marché dynamique, où nous avons déjà construit ou mis en service plusieurs projets majeurs. Nous continuerons d’investir et d’innover pour aider nos clients à atteindre leurs ambitions bas-carbone, tout en consolidant la position de Renvolt en Europe », déclare Robert Klein, Directeur général de Voltalia.

« Ce nouveau contrat marque une étape déterminante pour Renvolt et confirme la confiance durable d’ESB. Avec Wexford Hub, nous mettons en œuvre toute notre expertise pour livrer une centrale solaire performante, fiable et compétitive. Prendre la direction générale de Renvolt est une grande fierté ; je suis pleinement engagé, aux côtés de nos équipes, à poursuivre notre développement et à renforcer notre contribution à la transition énergétique », ajoute Eduardo Porras, Directeur général de Renvolt.

Renvolt : la filiale Services de Voltalia, au cœur de la performance durable

Depuis 2005, le marché des énergies renouvelables a profondément évolué, passant de la phase de développement initial à une exigence mondiale d’efficacité opérationnelle et de fiabilité. Pour répondre à cette transformation, Voltalia a créé Renvolt, une entité dédiée aux services EPC (Ingénierie, Approvisionnement & Construction) et O&M (Exploitation & Maintenance).

Renvolt s'appuie sur une expertise solide et une expérience internationale pour accompagner ses clients dans toutes les régions et tous les fuseaux horaires, grâce à une équipe qui combine talents locaux et globaux afin d’assurer une assistance continue. Au-delà de la réalisation de projets, Renvolt construit des partenariats de long terme, plaçant la transparence, la qualité, la fiabilité et l’intégrité au cœur de ses engagements.

Aujourd’hui, Renvolt s’appuie sur 5,6 gigawatts de projets construits ou en cours de construction, et assure l’exploitation et la maintenance de 1,9 gigawatts d’actifs. Présente dans 14 pays, la filiale réunit plus de 400 collaborateurs engagés pour offrir des services performants et fiables à ses clients.

Avec des valeurs renouvelées et une mission claire, Renvolt est structuré pour offrir des services ciblés et performants, afin de soutenir la réussite de ses clients dans la transition énergétique mondiale.

Retrouvez toutes les informations sur le site de Renvolt : www.renvolt.energy

Prochain rendez-vous : Résultats annuels 2025, 12 mars 2026 (avant bourse)

A propos de Voltalia (www.voltalia.com)

Voltalia est un acteur international des énergies renouvelables. Le Groupe produit et vend de l’électricité issue de ses installations éoliennes, solaires, hydrauliques, biomasse et de stockage. Il dispose d’une puissance en exploitation et en construction de plus de 3,6 GW et d’un portefeuille de projets en développement d’une capacité totale de 17,4 GW.

Voltalia est également prestataire de services et accompagne ses clients en renouvelable pendant toutes les étapes des projets, de la conception à l’exploitation-maintenance.

Pionnier sur le marché des entreprises, Voltalia propose enfin une offre globale à celles-ci allant de la fourniture d’électricité verte aux services d’efficacité énergétique, en passant par la production locale de sa propre électricité.

Fort de plus de 2 000 collaborateurs dans 20 pays sur 3 continents, Voltalia possède une capacité d’action mondiale pour ses clients.

Voltalia est coté au marché réglementé d’Euronext à Paris (FR0011995588 – VLTSA) et fait partie des indices Enternext Tech 40 et CAC Mid&Small. L’entreprise est également incluse, entre autres dans le MSCI ESG ratings et le Sustainalytics ratings.

Loan Duong, Directrice Communications & Relations investisseurs

Email : invest@voltalia.com

T. +33 (0)1 81 70 37 00

Seitosei Actifn

Press Contact: Jennifer Jullia

Email: jennifer.jullia@seitosei-actifin.com

T. +33 (0)1 56 88 11 19





1 Communiqué de presse du 24 juillet 2025

Pièce jointe