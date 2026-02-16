Baltic Horizon Fond avaldab osaku puhasväärtuse 2026. aasta jaanuari seisuga

Baltic Horizon Fondi (Fond) osaku puhasväärtus (NAV) 2026. aasta jaanuari lõpu seisuga jäi samale tasemele ja oli 0,5450 eurot osaku kohta (31. detsember 2025: 0,5451). Fondi aasta lõpu kogu puhasväärtus on 78,2 miljonit eurot (31. detsember 2025: 78,2 eurot).

2026. aasta jaanuaris Fondi konsolideeritud puhas renditulu oli 0,9 miljonit eurot (31. detsember 2025: 1,0 miljonit eurot).

2026. aasta jaanuari lõpus moodustas Fondi konsolideeritud raha ja raha ekvivalendid 5,8 miljonit eurot (31. detsember 2025: 5,4 miljonit eurot), millest 4,1 miljonit eurot on piiratud kasutamiseks vastavalt laenulepingutes sätestatule. Rahavoo kasv tulenes peamiselt BH Northstar UAB-le laekunud 0,7 miljoni euro suurusest laenust.

31. jaanuar 2026 seisuga Fondi konsolideeritud varade kogumaht on 217,3 miljonit eurot (31. detsember 2025: 216,6 miljonit eurot).

Baltic Horizon Fond on registreeritud lepinguline avalik kinnine kinnisvarafond, mida valitseb alternatiivfondivalitseja Baltic Horizon Capital AS.

