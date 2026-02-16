 El sector del café ya conoce cuáles son las 100 mejores cafeterías del mundo

Onyx Coffee Lab (EE.UU.) encabeza el listado como la mejor cafetería del mundo.

Estados Unidos lidera la lista con 9 cafeterías, seguido de Australia (7), Perú (5), y España, Honduras y Taiwán (4).

Consulta el listado completo en https://theworlds100bestcoffeeshops.com/

MADRID, Feb. 16, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Hoy se ha presentado durante CoffeeFest Madrid 2026 la segunda edición de THE WORLD’S 100 BEST COFFEE SHOPS, el listado definitivo de las mejores cafeterías de especialidad del mundo, el primer ranking que reconoce la excelencia a nivel global y que se ha convertido en uno de los momentos más esperados del festival.

La publicación de esta lista confirma las nuevas capitales del café de calidad a nivel mundial, así como la consolidación de una comunidad internacional cada vez más diversa, profesional e innovadora. Estados Unidos encabeza el ranking con 9 cafeterías seleccionadas, seguido por Australia (7), Perú (5) y España, Honduras y Taiwán con 4 cada uno.

“Al final, vamos incorporando las tendencias globales. La cultura del coffee shop continúa creciendo, y este ranking nace con el objetivo de dar mayor visibilidad a más espacios en todo el mundo. A lo largo del año, además, presentaremos las listas continentales que reflejarán esta expansión”, dice Cesar Ramirez, CEO de The World 100 Best Coffee Shops.

ONYX COFFEE LAB (EEUU) LA MEJOR CAFETERÍA DEL MUNDO

La cafetería Onyx Coffee Lab, con sede en Arkansas (EE.UU.), ha sido reconocida como la mejor del mundo en esta edición, gracias a su apuesta por el café de especialidad, la innovación técnica y su fuerte conexión con la comunidad cafetera. Bajo el lema “Never Settle for Good Enough”, esta filosofía impregna todo su proceso, desde la selección de cafés en origen hasta el control exhaustivo de cada tueste, con uso de energía solar y una firme apuesta por la formación continua de baristas y colaboradores.

Completan el podio Tim Wendelboe (Oslo, Noruega), referencia mundial del café de especialidad liderada por el reconocido barista y tostador del mismo nombre, y Alquimia Coffee (Santa Ana, El Salvador), una microtostaduría que trabaja directamente en origen, impulsando el café salvadoreño con una propuesta contemporánea y profundamente arraigada en su territorio.

“The World’s 100 Best Coffee Shops es el referente mundial que celebra las cafeterías que están dando forma al futuro del café, y DaVinci Gourmet se enorgullece de acompañarlo como patrocinador principal global”, afirmó Eloise Dubuisson, directora general de Food Service Brands, Kerry Asia Pacific, Middle East & Africa. “Extendemos nuestra enhorabuena a las 100 cafeterías del ranking, reconocidas por su creatividad artesanal, su espíritu innovador y su significativa influencia en el panorama mundial del café.”

UN PROCESO DE EVALUACIÓN GLOBAL

El ranking se elabora a partir de un sistema mixto que combina la evaluación de más de 800 jueces profesionales de todos los continentes con el voto popular, que en esta edición ha superado los 350.000 votos recibidos. En total, se han analizado más de 15.000 cafeterías de todo el mundo.

Entre los miembros del jurado internacional se encuentran perfiles de referencia como Kat Melheim (Norteamérica), Pack Katisomsakul (Sudeste Asiático), Michalis Dimitrakopoulos (Europa), Darveris Rivas (Sudamérica), Tanty Hartono (Asia), Jolie Marlene (África), Jack Simpson (Oceanía), Dara Santana (Europa), Mariam Erin (Asia-Oriente Medio) y Sunghee Tark (Asia).

Los criterios de evaluación aplicados han sido:

Calidad del café

Experiencia y técnica del barista

Atención al cliente

Capacidad de innovación

Ambiente y diseño del espacio

Prácticas de sostenibilidad

Calidad de la oferta gastronómica

Consistencia en el servicio

EL RECONOCIMIENTO A LA EXCELENCIA EN EL CAFÉ

THE WORLD’S 100 BEST COFFEE SHOPS busca poner en valor aquellos espacios que no solo sirven un café excepcional, sino que también crean experiencias únicas en torno a esta bebida. El listado no solo es una guía para los amantes del café, sino también una referencia para la industria y los profesionales del sector.

La edición 2026 de The World’s 100 Best Coffee Shops cuenta con el apoyo de Da Vinci como Global and Title Mind Sponsor; Slayer, Markibar, Cropster y CoffeeFest Madrid como Main Sponsors; y la colaboración de Fidatec y la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia (Craft Specialty Coffees) como Sponsors. Su compromiso refuerza la proyección internacional de esta iniciativa y el reconocimiento del café como motor cultural y gastronómico.

Sobre Neodrinks

Neodrinks es una plataforma especializada en activar tendencias en el sector la hostelería y el comercio. Es impulsor y promotor de iniciativas como THE DRINKS SHOW, Madrid Cocktail Week, Top Cocktail Bars o Coffee Fest, y es el organizador oficial de los campeonatos de la Specialty Coffee Association (SCA) en España.

Más información o entrevistas:

Be Cooltural

prensa@becooltural.com



A photo accompanying this announcement is available at https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d20ebaab-e10c-45b6-bb19-b64a905f13c4