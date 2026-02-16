Société Générale : Information sur les opérations effectuées dans le cadre d’un programme de rachat d’actions

INFORMATION SUR LES OPÉRATIONS EFFECTUÉES DANS LE CADRE D’UN PROGRAMME DE RACHAT D’ACTIONS

Information réglementée

Paris, le 16 février 2026

Au 13 février 2026, Société Générale a réalisé 18,2% du rachat d’actions au titre de la distribution ordinaire 2025 annoncée le 6 février 2026*.

Les achats d’actions réalisés du 9 au 13 février 2026 sont présentés ci-après.

* Société Générale a annoncé le 6 février 2026 le lancement, le 9 février 2026, d’un rachat d’actions de 1 462 M EUR. Les rachats ont été réalisés sur base du descriptif du programme de rachat d’actions publié le 21 novembre 2025, relatif à la 19ème résolution de l’Assemblée générale mixte des actionnaires du 20 mai 2025.

Achats réalisés par Société Générale au cours de la période

Dénomination sociale de l’émetteur : Société Générale - LEI O2RNE8IBXP4R0TD8PU41

Référence de l’instrument financier : ISIN FR0000130809

Période : Du 9 au 13 février 2026

Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l'émetteurCode Identifiant de l'émetteur (Code LEI)Jour de la transactionCode identifiant de l’instrument financierVolume total journalier (en nombre d’actions)Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions (€)Code identifiant marché
SOCIETE GENERALEO2RNE8IBXP4R0TD8PU419-févr.-26FR0000130809536 57973,8329XPAR
SOCIETE GENERALEO2RNE8IBXP4R0TD8PU419-févr.-26FR0000130809286 01673,7616CEUX
SOCIETE GENERALEO2RNE8IBXP4R0TD8PU419-févr.-26FR000013080935 30773,5131TQEX
SOCIETE GENERALEO2RNE8IBXP4R0TD8PU419-févr.-26FR000013080949 84073,5893AQEU
SOCIETE GENERALEO2RNE8IBXP4R0TD8PU4110-févr.-26FR0000130809558 59474,8224XPAR
SOCIETE GENERALEO2RNE8IBXP4R0TD8PU4110-févr.-26FR0000130809305 77574,7808CEUX
SOCIETE GENERALEO2RNE8IBXP4R0TD8PU4110-févr.-26FR000013080939 44174,8350TQEX
SOCIETE GENERALEO2RNE8IBXP4R0TD8PU4110-févr.-26FR000013080957 05574,8323AQEU
SOCIETE GENERALEO2RNE8IBXP4R0TD8PU4111-févr.-26FR0000130809340 63372,6174XPAR
SOCIETE GENERALEO2RNE8IBXP4R0TD8PU4111-févr.-26FR0000130809190 49872,6037CEUX
SOCIETE GENERALEO2RNE8IBXP4R0TD8PU4111-févr.-26FR000013080924 42272,6288TQEX
SOCIETE GENERALEO2RNE8IBXP4R0TD8PU4111-févr.-26FR000013080935 12972,6220AQEU
SOCIETE GENERALEO2RNE8IBXP4R0TD8PU4112-févr.-26FR0000130809340 59172,7056XPAR
SOCIETE GENERALEO2RNE8IBXP4R0TD8PU4112-févr.-26FR0000130809192 83272,7021CEUX
SOCIETE GENERALEO2RNE8IBXP4R0TD8PU4112-févr.-26FR000013080925 46772,7230TQEX
SOCIETE GENERALEO2RNE8IBXP4R0TD8PU4112-févr.-26FR000013080936 14572,7126AQEU
SOCIETE GENERALEO2RNE8IBXP4R0TD8PU4113-févr.-26FR0000130809341 43767,8060XPAR
SOCIETE GENERALEO2RNE8IBXP4R0TD8PU4113-févr.-26FR0000130809194 88067,7750CEUX
SOCIETE GENERALEO2RNE8IBXP4R0TD8PU4113-févr.-26FR000013080925 43267,8424TQEX
SOCIETE GENERALEO2RNE8IBXP4R0TD8PU4113-févr.-26FR000013080936 64167,8152AQEU
   TOTAL3 652 71472,7086 

