VALLOUREC : DECLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES ENTRE LE 09/02/2026 ET LE 13/02/2026

DÉCLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES

ENTRE LE 09/02/2026 ET LE 13/02/2026

Meudon (France), le 16 février 2026

Programme de rachats d’actions (Code ISIN : FR0013506730) mis en œuvre conformément à la résolution approuvée par l’Assemblée Générale des Actionnaires du 22 mai 2025 (neuvième résolution) de Vallourec SA (LEI : 969500P2Q1B47H4MCJ34).





Jour de la transaction



Volume total journalier (en nombre de titres) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition Code identifiant marché 09/09/2026 60 000 18,6937 XPAR 09/09/2026 20 000 18,7071 CEUX 09/09/2026 5 000 18,7132 TQEX 09/09/2026 5 000 18,7097 AQEU 10/10/2026 20 000 18,5960 CEUX 10/10/2026 60 000 18,6058 XPAR 10/10/2026 5 000 18,5957 TQEX 10/10/2026 5 000 18,6007 AQEU 11/11/2026 12 948 18,6924 CEUX 11/11/2026 39 759 18,6941 XPAR 11/11/2026 2 223 18,6868 TQEX 11/11/2026 2 203 18,7002 AQEU 12/12/2026 25 000 18,6412 CEUX 12/12/2026 2 500 18,7480 AQEU 12/12/2026 2 500 18,7480 TQEX 12/12/2026 85 000 18,6987 XPAR 13/02/2026 30 171 18,1970 CEUX 13/02/2026 108 161 18,2124 XPAR 13/02/2026 2 500 18,2622 TQEX 13/02/2026 2 500 18,2716 AQEU 495 465 18,5372

À propos de Vallourec

Leader mondial sur ses marchés, Vallourec fournit des solutions tubulaires de référence pour les secteurs de l’énergie et pour d’autres applications parmi les plus exigeantes : des puits de pétrole et de gaz en conditions extrêmes aux centrales électriques de dernière génération, en passant par des projets architecturaux audacieux et des équipements mécaniques ultra-performants. Fidèle à son esprit pionnier et fort d’une R&D de pointe, Vallourec ne cesse de repousser les frontières technologiques. Implanté dans une vingtaine de pays, au plus près de ses clients, le Groupe rassemble près de 13 000 collaborateurs passionnés et engagés qui offrent bien plus que des tubes : ils proposent des solutions toujours plus innovantes, fiables et compétitives, pour rendre possibles tous les projets.

Coté sur Euronext à Paris (code ISIN : FR0013506730, Ticker VK), Vallourec fait partie des indices CAC Mid 60, SBF 120 et Next 150 et est éligible au Service de Règlement Différé (SRD).

Aux États-Unis, Vallourec a mis en place un programme sponsorisé d’American Depositary Receipt (ADR) de niveau 1 (code ISIN : US92023R4074, Ticker : VLOWY). La parité entre l’ADR et l’action ordinaire Vallourec est de 5 pour 1.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter :

Relations Investisseurs

Connor Lynagh

Tel: +1 (713) 409-7842

connor.lynagh@vallourec.com Relations Presse

Taddeo - Romain Grière

Tel: +33 (0) 7 86 53 17 29

romain.griere@taddeo.fr



Relations actionnaires individuels

N° Vert : 0 805 65 10 10

actionnaires@vallourec.com Nicolas Escoulan

Tel: +33 (0)6 42 19 14 74

nicolas.escoulan@taddeo.fr





