VALLOUREC : DECLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES ENTRE LE 09/02/2026 ET LE 13/02/2026

DÉCLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES

ENTRE LE 09/02/2026 ET LE 13/02/2026

Meudon (France), le 16 février 2026

Programme de rachats d’actions (Code ISIN : FR0013506730) mis en œuvre conformément à la résolution approuvée par l’Assemblée Générale des Actionnaires du 22 mai 2025 (neuvième résolution) de Vallourec SA (LEI : 969500P2Q1B47H4MCJ34).

 

Jour de la transaction

 		Volume total journalier (en nombre de titres)Prix pondéré moyen journalier d'acquisitionCode identifiant marché
09/09/202660 00018,6937XPAR
09/09/202620 00018,7071CEUX
09/09/20265 00018,7132TQEX
09/09/20265 00018,7097AQEU
10/10/202620 00018,5960CEUX
10/10/202660 00018,6058XPAR
10/10/20265 00018,5957TQEX
10/10/20265 00018,6007AQEU
11/11/202612 94818,6924CEUX
11/11/202639 75918,6941XPAR
11/11/20262 22318,6868TQEX
11/11/20262 20318,7002AQEU
12/12/202625 00018,6412CEUX
12/12/20262 50018,7480AQEU
12/12/20262 50018,7480TQEX
12/12/202685 00018,6987XPAR
13/02/202630 17118,1970CEUX
13/02/2026108 16118,2124XPAR
13/02/20262 50018,2622TQEX
13/02/20262 50018,2716AQEU
 495 46518,5372 

À propos de Vallourec

Leader mondial sur ses marchés, Vallourec fournit des solutions tubulaires de référence pour les secteurs de l’énergie et pour d’autres applications parmi les plus exigeantes : des puits de pétrole et de gaz en conditions extrêmes aux centrales électriques de dernière génération, en passant par des projets architecturaux audacieux et des équipements mécaniques ultra-performants. Fidèle à son esprit pionnier et fort d’une R&D de pointe, Vallourec ne cesse de repousser les frontières technologiques. Implanté dans une vingtaine de pays, au plus près de ses clients, le Groupe rassemble près de 13 000 collaborateurs passionnés et engagés qui offrent bien plus que des tubes : ils proposent des solutions toujours plus innovantes, fiables et compétitives, pour rendre possibles tous les projets.

Coté sur Euronext à Paris (code ISIN : FR0013506730, Ticker VK), Vallourec fait partie des indices CAC Mid 60, SBF 120 et Next 150 et est éligible au Service de Règlement Différé (SRD).

Aux États-Unis, Vallourec a mis en place un programme sponsorisé d’American Depositary Receipt (ADR) de niveau 1 (code ISIN : US92023R4074, Ticker : VLOWY). La parité entre l’ADR et l’action ordinaire Vallourec est de 5 pour 1.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter :

Relations Investisseurs
Connor Lynagh
Tel: +1 (713) 409-7842
connor.lynagh@vallourec.com		Relations Presse
Taddeo - Romain Grière
Tel: +33 (0) 7 86 53 17 29 
romain.griere@taddeo.fr

 
Relations actionnaires individuels
N° Vert : 0 805 65 10 10
actionnaires@vallourec.com		Nicolas Escoulan
Tel: +33 (0)6 42 19 14 74
nicolas.escoulan@taddeo.fr

 

